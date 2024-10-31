СТЦ на VI Всероссийской конференции: защита гражданских объектов от БЛА

Главное: С 21 по 22 октября в Санкт-Петербурге прошла VI Всероссийская конференция по защите гражданских объектов от БЛА.

На конференции обсуждались меры по защите критической инфраструктуры от террористических угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты СТЦ поделились опытом работы в области обнаружения и противодействия БЛА.

Теоретические и практические аспекты защиты объектов

На VI Всероссийской конференции в Санкт-Петербурге основное внимание уделялось вопросам безопасности промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры. В условиях глобальных угроз, особенно связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для осуществления террористических актов, актуальность таких мероприятий возрастает. Как свидетельствуют исследования, масштаб использования БЛА исчисляется миллиардами — по прогнозам, к 2025 году мировая доля гражданских БЛА составит более 2 миллионов единиц. Это подчеркивает необходимость разработки эффективных методов для их обнаружения и нейтрализации.

Представление новых технологий

Одним из главных событий конференции стало выступление начальника направления исследования и сопровождения разработки СТЦ. Он подробно рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются специалисты в области защиты гражданских объектов и представил продукцию компании, в частности, индивидуальный обнаружитель радиосигналов БЛА «Филин-И». Этот инструмент имеет большое значение для повышения безопасности объектов, так как предоставляет возможность своевременно реагировать на угрозы. Выставка новейших технологий, организованная в рамках конференции, позволила участникам ознакомиться с решениями для повышения уровня безопасности на практике.

Совместные усилия в борьбе с угрозами

Конференция организована совместно с такими компаниями, как ExpoUAV и «RuDrones. Беспилотные технологии», а генеральным партнером выступило АО «НИИ Вектор». Это свидетельствует о важности междисциплинарного подхода и сотрудничества различных специалистов в области обеспечения безопасности. Совместные усилия бизнеса и науки играют решающую роль в создании эффективных решений для защиты критической инфраструктуры. Участники конференции пришли к единому выводу: для противодействия новым угрозам необходимо объединять усилия, разрабатывать новые технологии и адаптировать существующие методы под условия современного мира.