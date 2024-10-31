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Представляем nanoCAD BIM Строительство: инновационное BIM/ТИМ-решение от «Нанософт» для архитекторов и проектировщиков.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
31 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Представляем nanoCAD BIM Строительство: инновационное BIM/ТИМ-решение от «Нанософт» для архитекторов и проектировщиков.

Содержание

Компания «Нанософт» представила новый продукт nanoCAD BIM Строительство для проектирования в *.dwg-среде архитектурных и конструкторских объектов.

Главное:

  • Компания «Нанософт» запустила новое решение для архитекторов и конструкторов – nanoCAD BIM Строительство.
  • Программный продукт объединяет архитектурные и конструкторские функции в одной среде, поддерживая формат *.dwg.
  • Предоставляется бесплатная 30-дневная пробная версия для тестирования возможностей программы.

Устойчивое развитие с помощью nanoCAD BIM

Разработка компании «Нанософт», новая платформа nanoCAD BIM Строительство, представляет собой инновационное решение в области проектирования, которое может существенно упростить и улучшить работу архитекторов и инженеров-конструкторов. По словам технического директора «Нанософт», развитие данного программного обеспечения занимало два года и включало в себя активные работы на всех уровнях. Это решение позволяет минимизировать время на проектирование благодаря интеграции архитектурной и конструкторской частей в единую систему, что открывает новые горизонты для профессионалов в области строительства.

Одной из ключевых функций является автоматизация обновления геометрических данных и возможность ведения информационного учета объектов, что является важным для современных требований BIM-технологий. Исследования показывают, что использование BIM может сократить время проектирования на 30-50%, что, безусловно, отражается на снижающихся затратах и увеличивающейся эффективности.

Ключевые возможности нового продукта

Для оптимизации работы пользователей nanoCAD BIM Строительство предлагает пять новых инструментов для проектирования: стены, перекрытия, кровли, проемы и помещения. Более того, данный продукт предоставляет многовидовые представления объектов – 3D-модель, расчетная модель и 2D-представление, что значительно улучшает восприятие проектных решений как для инженеров, так и для клиентов.

Наличие библиотеки типовых решений позволяет сократить время на создание моделей, а доступность инструментов платформы nanoCAD гарантирует работу с самыми сложными геометрическими формами. Согласно статистике, 75% архитекторов отмечают, что визуализация проекта на ранних этапах значительно уменьшает количество правок на поздних стадиях, что делает применение новшеств совершенно необходимым.

Пробная версия и возможности лицензирования

Перед приобретением лицензии пользователи могут оценить функционал нового продукта благодаря 30-дневной пробной версии, которая доступна для скачивания на официальном сайте. Политика лицензирования компании предлагает как постоянные, так и временные локальные лицензии на использование nanoCAD BIM Строительство. Цены на годовую лицензии начинаются от 54 400 рублей, тогда как постоянная лицензия обойдется от 175 500 рублей.

Таким образом, запуск nanoCAD BIM Строительство от «Нанософт» не только расширяет возможности профессионалов в области проектирования, но и отвечает современным требованиям рынка высоких технологий в строительстве, что подчеркивает важность интеграции новаторских инструментов в процесс проектирования.

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