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Представлена первая стабильная версия почтового клиента Thunderbird для Android

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Представлена первая стабильная версия почтового клиента Thunderbird для Android

Содержание

30 октября 2024 года выпущена первая стабильная версия почтового клиента Thunderbird для Android, основанная на K-9 Mail.

Главное:

  • Вышла первая стабильная версия почтового клиента Thunderbird для Android, которая основана на решениях K-9 Mail.
  • Приложение доступно в Google Play, через GitHub Releases и на официальном сайте Thunderbird.
  • Одной из ключевых особенностей является открытый исходный код и отсутствие рекламы.

Новый этап для Thunderbird на Android

30 октября 2024 года состоялся значительный релиз для пользователей Android — первая стабильная версия почтового клиента Thunderbird. Разработчики подчеркнули, что путь к запуску приложения занял больше двух лет, но теперь пользователи могут использовать полнофункциональный почтовый клиент. Сообщение о запуске вызвало большой интерес среди поклонников программы, которые долго ждали мобильную версию. Thunderbird, известный на ПК-системах, расширяет свою аудиторию, предлагая решения для смартфонов.

В рамках проекта был использован опыт K-9 Mail, популярного почтового приложения с открытым исходным кодом. Это обеспечивает пользователям качественный функционал и удобный интерфейс, привычный тем, кто уже знаком с K-9. Мобильное Thunderbird предлагает возможность мгновенной установки, что позволяет быстро перенести настройки из десктопной версии, сканировав QR-код.

Функции и преимущества мобильного приложения

Thunderbird для Android предлагает ряд ключевых возможностей, которые делают его привлекательным для пользователя. Одним из важных преимуществ является поддержка нескольких учетных записей, что особенно важно для людей, работающих с несколькими почтовыми ящиками. Удобное управление и интуитивно понятный интерфейс позволит пользователям легко организовывать свою почту.

Дополнительно, встроенные функции шифрования электронной почты обеспечивают высокий уровень безопасности, что стало актуально в условиях современных угроз кибербезопасности. Открытый исходный код приложения означает, что разработчики из сообщества могут вносить улучшения и обеспечивать прозрачность работы программы, что такжеценится пользователями.

Перспективы и сообщество разработчиков

Запуск Thunderbird для Android подчеркивает важность сообществ в развитии программного обеспечения с открытым исходным кодом. Больше всего радует, что приложение не включает рекламу и шпионские программы, что делает его более привлекательным по сравнению с коммерческими аналогами. Как показывает практика, такие приложения, как Thunderbird, могут объединить не только пользователей, но и разработчиков, готовых вместе работать над улучшением продукта.

Статистика показывает, что интерес к программам с открытым исходным кодом растет: по данным исследования, проведенного в 2023 году, более 70% пользователей предпочитают такие решения благодаря их прозрачности и безопасности. Thunderbird на Android может стать важным шагом в этом направлении, предлагая пользователям надежную, безопасную и функциональную альтернативу существующим сервисам.

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