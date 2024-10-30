Портал IXBT Games объявил даты игрового шоу «НашЫ игры 2024», целью которого является поддержка разработчиков игр.

6 ноября 2024 года в 20:00 по московскому времени состоится игровое шоу «НашЫ игры 2024», поддерживающее разработчиков. В этом году отобрано 35 из 400 заявок

Главное: 6 ноября 2024 года стартует игровое шоу «НашЫ игры 2024», направленное на поддержку разработчиков игр.

На участие в мероприятии подано более 400 заявок, из которых отобрано 35 игр для демонстрации.

Проведение шоу будет бесплатным для разработчиков, и его трансляция пройдет на нескольких платформах.

Об игровом шоу «НашЫ игры 2024»

Шоу «НашЫ игры 2024», организованное порталом iXBT Games, пройдет 6 ноября в 20:00 по московскому времени. Это мероприятие стало традиционным для поддержки разработчиков игр, и каждое проведение привлекает широкий интерес как со стороны создателей игр, так и со стороны аудитории. В этом году на конкурс было подано более 400 заявок, что подчеркивает активное развитие игрового сектора среди разработчиков.

Помимо демонстрации отобранных 35 игр, запланированы стримы, где будут обсуждаться ошибки, позволившие некоторым проектам не попасть в шорт-лист. Это создает возможность для неудачно представленных игр получить ценную обратную связь и улучшить свои качества для будущих разработок.

Требования к участникам

Для участия в шоу разработчики должны соответствовать ряду критериев. В первую очередь, отдается приоритет играм, готовящимся к выходу. Важно, чтобы игры были или на русском языке, или содержали субтитры на этом языке. Это условие способствует лучшему восприятию контента широкой аудиторией. Также обязательным является наличие описания игры, трейлера и хотя бы небольшого фрагмента геймплея для проверки реальности разработанного продукта.

Необходимо отметить, что визуальные новеллы и "симуляторы ходьбы" не приветствуются, если они не имеют уникальных особенностей. Это правило, возможно, направлено на обеспечение более разнообразного представления игр и их жанров на шоу.

Как поддержка разработчиков меняет игровую индустрию

Проведение таких мероприятий, как «НашЫ игры», играет значимую роль в развитии российской игровой индустрии. Обсуждения, обмен опытом и оценка игр помогают разработчикам улучшать свои проекты и повышать их качество, что, в свою очередь, ведет к более высоким доходам и интересу со стороны пользователей.

Статистика показывает, что за прошлый год события подобного формата, как правило, собирают значительное количество просмотров и комментариев, что свидетельствует о заинтересованности аудитории и создании платформы для критики и анализа. Прошлогоднее шоу, например, собрало почти 450 тысяч просмотров, что только подтверждает популярность и актуальность данной инициativы в современном мире геймдева.

В дальнейшем такие мероприятия могут содействовать не только отдельным разработчикам, но и всей индустрии в целом, создавая здоровую конкурентную среду и продвигая русские игры на международные рынки.