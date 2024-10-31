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Mail.ru завершила акцию с бесплатными вечными 100 ГБ для первых пользователей сервиса «Облако Mail.ru»

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
31 Окт 2024
2 мин
4
Новости IT

Mail.ru завершила акцию с бесплатными вечными 100 ГБ для первых пользователей сервиса «Облако Mail.ru»

Содержание

В конце октября 2024 года Mail (VK) отменяет бесплатные 100 ГБ для первых пользователей «Облако Mail.ru» спустя 11 лет.

Главное:

  • Компания Mail (принадлежит VK) отменяет бесплатный тариф на 100 ГБ для первых пользователей «Облако Mail.ru» с 11 ноября 2024 года.
  • Бесплатные 100 ГБ были предложены бета-тестерам проекта с момента его запуска в 2013 году.
  • Доступ к файлам, превышающим лимит, будет сохраняться до 11 февраля 2025 года, после чего они будут удалены без возможности восстановления.

Изменения в тарифах «Облака Mail.ru»

Компания Mail сообщила своим пользователям о значительных изменениях в условиях пользования облачным хранилищем «Облако Mail.ru». С 11 ноября 2024 года будет прекращен бесплатный тариф, предоставлявший пользователям 100 ГБ пространства на серверах. Эта возможность была предложена бета-тестерам при запуске сервиса в августе 2013 года. За 11 лет своего существования тариф стал неотъемлемой частью опыта многих пользователей, и его отмена может оказать значительное влияние на лояльность клиентов.

Понимание направлений развития подобного сервиса принимается на основании анализа рынка облачных услуг. Облачные технологии становятся все более востребованными благодаря базе данных и услугам совместной работы. В связи с растущими затратами на инфраструктуру и функциональные улучшения, многие компании вынуждены пересматривать свои бизнес-модели.

Возможности для пользователей

Пользователям, чей объем хранимых данных значительно превышает новый лимит, компания предоставила возможность сохранить доступ к своим файлам до 11 февраля 2025 года. Однако стоит учитывать, что такие файлы не будут доступны для просмотра или обмена, и пользователям рекомендуется либо сохранить их локально, либо оформить подписку на новый тариф Mail Space.

Важно отметить, что по статистике, более 73% пользователей облачных хранилищ не осознают лимитов хранения и не заботятся о том, сколько данных они хранят в облаке. Поэтому отмена бесплатного тарифа может стать важным сигналом для тех, кто использует данные сервисы без планирования своих цифровых ресурсов.

Будущее «Облака Mail.ru»

По сути, сервиса «Облака Mail.ru» — это стабильная платформа для хранения данных, которая с каждым годом обновляет свои технологии. В компании отмечают, что одним из направлений развития станет сосредоточение на продуктивности и улучшении функционала для пользователей. Это вполне логично, ведь в текущей экономической ситуации многие компании нацелены на увеличение своей конкурентоспособности за счет улучшения клиентского сервиса и внедрения инновационных решений.

Предстоящие изменения, как и подобные решения в других облачных сервисах, остаются показывают тенденцию к увеличению концентрации на платных услугах, где пользователи получают больше возможностей за свои деньги. Главное, чтобы эти изменения сделали сервис более удобным и полезным для пользователей в будущем.

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