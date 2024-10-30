JetBrains прекращает предоставление корпоративных скидок за долгосрочное использование своих продуктов.

С 2025 года компания отменяет скидки для корпоративных клиентов за длительное использование продуктов. Новые условия касаются лицензий, купленных

Главное: JetBrains отменяет корпоративные скидки за длительное использование своих продуктов с 2025 года.

Скидка на лицензии в размере 20% и 40% действовала на протяжении первых трёх лет использования.

Нововведения касаются только новых лицензий, приобретённых после 2 января 2025 года.

Новые условия для корпоративных клиентов

На официальном сайте JetBrains была озвучена важная информация, касающаяся изменения в политике скидок для корпоративных клиентов. С 2025 года компания, известная своими мощными инструментами разработчиков, перестанет предоставлять скидки для организаций, которые приобретают лицензии на длительный срок. Важно отметить, что изменения касаются лишь новых лицензий, которые будут приобретены после 2 января 2025 года. А компании, уже имеющие лицензии, смогут пользоваться существующими скидками.

Система скидок, которая была внедрена ранее, позволяла пользователям получать значительные преимущества. Например, со второго года подписки на продукт скидка составит 20%, а с третьего — 40%. Это делало продукцию JetBrains более доступной для компаний, желающих поддерживать свою программную среду конкурентоспособной.

Рекомендации для потенциальных клиентов

В условиях новых правил JetBrains призывает компании проявлять проактивность. В связи с введением новых условий, если ваша организация планирует продолжение использования продуктов JetBrains, сейчас – идеальное время для приобретения лицензий. За счёт этого можно сохранить последние скидки и значительно сэкономить в будущем. Эксперты также советуют обратить внимание на возможности, которые предоставляют различные планы подписки.

Статистика показывает, что более 70% компаний, использующих продукты JetBrains, довольны стабильностью и функционалом программного обеспечения. Однако резкое изменение ценовой политики может стать серьёзным испытанием для бюджетов многих из них.

Что влияет на изменения в ценовой политике?

Как пояснили сами представители компании, к ним поступает множество запросов от новых клиентов, желающих получить доступ к их программному обеспечению. С возможностью значительной экономии, срок действия лицензий сокращался, что способствовало обострению спроса и влияло на бизнес-модели самой компании. Изменения позволят JetBrains оптимизировать свою работу и предложить своим пользователям новые возможности в будущем.

Таким образом, отмена скидок может восприниматься как попытка перераспределить ресурсы и сосредоточиться на более долгосрочных отношениях с клиентами. Учитывая глобальные тренды в сфере разработки и спрос на качественные инструменты, JetBrains продолжает оставаться одним из лидеров на этом рынке.