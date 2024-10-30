Искусственный интеллект генерирует свыше 25% кода для Google

Главное: Более 25% нового кода в Google создаётся с помощью искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект позволяет ускорить процессы разработки и освобождает инженеров от рутинных задач.

Массовое внедрение ИИ в программирование несёт риски, связанные с авторским правом и безопасностью кода.

Искусственный интеллект в разработке кода

Недавние заявления генерального директора Google и Alphabet Сундара Пичая о том, что уже более четверти нового кода в компании создаётся с помощью искусственного интеллекта, подчеркивают изменение парадигмы в области программирования. Такой подход не только значительно ускоряет разработку программного обеспечения, но и позволяет инженерам фокусироваться на более сложных и креативных задачах. По данным исследования, использование ИИ может сократить время на написание кода до 50%, что в современных условиях является критически важным фактором для большинства IT-компаний.

В прошлом применение генеративных моделей для написания кода было скорее концептуальным, но сейчас мы на пороге нового этапа, когда ИИ становится реальным помощником разработчиков. Это открывает новые горизонты для улучшения производительности и эффективности команд.

Потенциальные риски и ограничения

Тем не менее, массовое внедрение ИИ в разработку кода не лишено рисков. Одной из основных проблем является возможность возникновения ошибок или, как это называют разработчики, «галлюцинаций» — ситуаций, когда ИИ генерирует код с логическими сбоями или уязвимостями. Более того, если ИИ обучается на устаревшем или лицензированном коде, это может вызвать серьезные юридические последствия, такие как нарушения авторских прав.

Некоторые компании, уже внедрившие ИИ в процесс разработки, встречались с киберугрозами и перебоями, подчеркивая важность контроля со стороны разработчиков. Статистические данные показывают, что до 70% компаний, использующих программное обеспечение на базе ИИ, сталкиваются с проблемами безопасности, что делает невозможным полное доверие к автоматизированным системам.

Будущее ИИ в программировании

Google продолжает активно внедрять ИИ в свои продукты. В планах компании — выпуск модели Gemini 3.0, которая, предположительно, сможет выполнять задачи без человеческого вмешательства, такие как открытие приложений и выполнение кликов. Если такая технология окажется успешной, это даст Google значительное преимущество в конкурентной среде.

Однако даже в таких сценариях важно помнить о необходимых мерах безопасности. ИИ, как и любой другой инструмент, требует контроля и постоянной оценки его работы человеком. Исследования показывают, что комбинированный подход, состоящий из человеческой интуиции и машинного обучения, является наиболее эффективным при разработке качественного и безопасного ПО. Подобные методы уже начинают внедряться в лучшие практики в крупнейших технологических компаниях.