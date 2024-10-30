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Илон Маск призывает пользователей делиться своими медицинскими данными с его AI-чат-ботом

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30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Илон Маск призывает пользователей делиться своими медицинскими данными с его AI-чат-ботом

Содержание

Илон Маск призвал пользователей отправлять медицинские снимки его AI-чат-боту. Эксперты предупреждают о рисках конфиденциальности.

Главное:

  • Илон Маск предложил пользователям отправлять медицинские данные чат-боту Grok для анализа с помощью ИИ.
  • Эксперты поднимают вопросы конфиденциальности и безопасности данных при такой практике.
  • Маск призывает сообщать о недостатках технологий для улучшения их работы.

Обращение Илон Маска к пользователям

Илон Маск, известный миллиардер и владелец социальной сети X, недавно сделал громкое заявление, призвав пользователей отправлять свои медицинские снимки его чат-боту Grok. Этот бот предназначен для обработки рентгеновских, ПЭТ-КТ и МРТ-снимков с использованием современных технологий искусственного интеллекта. Однако, несмотря на привлекательность идеи, эксперты здесь видят множество рисков, связанных с конфиденциальностью и безопасностью личных данных. Некоторые исследователи считают, что подобные инициативы могут привести к нежелательному раскрытию информации о здоровье пользователей.

Риски и сомнения в конфиденциальности

Суть вопроса заключается в том, что политика компании xAI предостерегает пользователей от передачи личных данных чату Grok. Это говорит о том, что такое решение может повлечь за собой нежелательные последствия для безопасности информации. Генеральный директор Avandra Imaging, Райан Тарзи, отмечает, что стремление Маска к использованию пользовательских данных для улучшения платформы может быть оправданным, однако это влечет за собой риски утечки личной информации. В условиях повышенной осведомлённости общества о вопросах конфиденциальности, пользователи должны крайне осторожно относиться к подобным предложениям.

Новые горизонты для искусственного интеллекта

Маск демонстрирует амбиции в развитии технологий ИИ, что подчеркивается его направлением к привлечению инвестиций в размере до 40 миллиардов долларов. Но даже при наличии таких ресурсов необходимо обеспечение безопасного и этичного обращения с данными. Интересно отметить, что исследования показывают, что рентабельность использования ИИ в медицине только растет, однако без должной защиты личных данных пользовательские соглашения могут оказывать негативное влияние на дальнейшее развитие индустрии. Растущая зависимость от ИИ в области здоровья требует нового уровня регулирования и этических стандартов, которые должны быть строго соблюдены для защиты прав потребителей.

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