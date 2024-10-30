Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Экс-глава Google: Саудовская Аравия обладает потенциалом стать мировым центром искусственного интеллекта

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Экс-глава Google: Саудовская Аравия обладает потенциалом стать мировым центром искусственного интеллекта

Содержание

Главное:

  • Эрик Шмидт, бывший глава Google, считает, что Саудовская Аравия имеет потенциал стать центром искусственного интеллекта.
  • Страна обладает необходимыми ресурсами для разворачивания ИИ-инфраструктуры, включая капитал и энергоресурсы.
  • Согласно всемирным прогнозам, прогнозируется рост ВВП Саудовской Аравии на 71 миллиард долларов благодаря внедрению ИИ.

Саудовская Аравия как центр ИИ

На саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде Эрик Шмидт выразил уверенность, что Саудовская Аравия может занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. По его словам, для успешного развития ИИ-инфраструктуры требуется не только капитал, но и доступ к энергоресурсам, чего порой не хватает в развитых странах. К 2028 году прогнозируется энергетический дефицит в США, что может открыть новые возможности для Королевства.

Саудовская Аравия уже делает шаги в направлении этого амбициозного плана: Google Cloud объявила о создании центра ИИ в Даммаме, что создаст тысячи новых рабочих мест и значительно увеличит ВВП страны.

Влияние ИИ на оборонные технологии

Шмидт также отметил, что искусственный интеллект может радикально изменить оборонные технологии. В частности, он предполагает, что управляемые ИИ-дроны могут стать более экономичной альтернативой традиционным высокозатратным системам, таким как танки. Это может значительно изменить подход к ведению военных действий в условиях автоматизации.

Развитие ИИ в военной сфере также открывает новые вопросы о безопасности и этике, которые важно обсуждать на глобальном уровне.

Риски развития ИИ

В то время как ИИ открывает новые возможности, генеральный директор Tesla Илон Маск подчеркнул риски, связанные с его внедрением. Он оценил вероятность негативных последствий на уровне 10-20%, в зависимости от того, как будут управляться эти технологии. Это подчеркивает важность разработки эффективных стратегий управления ИИ, чтобы минимизировать потенциальные угрозы и максимизировать выгоды.

Таким образом, стремление Саудовской Аравии стать важным игроком на рынке ИИ, действительно вызывает интерес. Однако необходимо помнить о том, что развитие этих технологий всегда связано с рисками, и их управление должно стать приоритетом как для государства, так и для бизнеса.

Добавить комментарий

Ещё по теме

siemens-pokupka-altair-10-milliardov Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Siemens достигла соглашения о приобретении разработчика инженерного ПО Altair за 10 миллиардов долларов

Siemens приобретает Altair Engineering за $10 млрд, что поможет расширить линейки программного обеспечения и увеличить прибыль.

yaponskaya_nintendo_nintendo_music Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Nintendo запустила музыкальное мобильное приложение для подписчиков Switch Online

Японская компания Nintendo запустила приложение Nintendo Music, позволяющее стримить классические мелодии из игр для подписчиков Switch Online.

t-bank-novaya-usluga-apple-id Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
«Т-Банк» предлагает клиентам установить iOS-приложение с помощью стороннего Apple ID

«Т‑банк» запустил новую услугу: для скачивания приложения нужен временный Apple ID, доступный 30-60 минут.

ux_meetup_7_noyabrya Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Давайте обсудим исследования на встрече Selectel UX & Research Meetup.

7 ноября пройдет встреча для специалистов в области пользовательского опыта. Обсудим UX-исследования, жуткие интерфейсы и проведем конкурс.

nanocad_bim_stroitelstvo Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Представляем nanoCAD BIM Строительство: инновационное BIM/ТИМ-решение от «Нанософт» для архитекторов и проектировщиков.

Компания «Нанософт» представила новый продукт nanoCAD BIM Строительство для проектирования в *.dwg-среде архитектурных и конструкторских объектов.

защита_промышленных_предприятий_от_террористических_атак_21_22_октября_петербург Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
СТЦ на VI Всероссийской конференции: защита гражданских объектов от БЛА

В Петербурге 21-22 октября обсуждали защиту критической инфраструктуры от терроризма с использованием БЛА, представлен индивидуальный обнаружитель

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена