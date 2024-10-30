Экс-глава Google: Саудовская Аравия обладает потенциалом стать мировым центром искусственного интеллекта

Главное: Эрик Шмидт, бывший глава Google, считает, что Саудовская Аравия имеет потенциал стать центром искусственного интеллекта.

Страна обладает необходимыми ресурсами для разворачивания ИИ-инфраструктуры, включая капитал и энергоресурсы.

Согласно всемирным прогнозам, прогнозируется рост ВВП Саудовской Аравии на 71 миллиард долларов благодаря внедрению ИИ.

Саудовская Аравия как центр ИИ

На саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде Эрик Шмидт выразил уверенность, что Саудовская Аравия может занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. По его словам, для успешного развития ИИ-инфраструктуры требуется не только капитал, но и доступ к энергоресурсам, чего порой не хватает в развитых странах. К 2028 году прогнозируется энергетический дефицит в США, что может открыть новые возможности для Королевства.

Саудовская Аравия уже делает шаги в направлении этого амбициозного плана: Google Cloud объявила о создании центра ИИ в Даммаме, что создаст тысячи новых рабочих мест и значительно увеличит ВВП страны.

Влияние ИИ на оборонные технологии

Шмидт также отметил, что искусственный интеллект может радикально изменить оборонные технологии. В частности, он предполагает, что управляемые ИИ-дроны могут стать более экономичной альтернативой традиционным высокозатратным системам, таким как танки. Это может значительно изменить подход к ведению военных действий в условиях автоматизации.

Развитие ИИ в военной сфере также открывает новые вопросы о безопасности и этике, которые важно обсуждать на глобальном уровне.

Риски развития ИИ

В то время как ИИ открывает новые возможности, генеральный директор Tesla Илон Маск подчеркнул риски, связанные с его внедрением. Он оценил вероятность негативных последствий на уровне 10-20%, в зависимости от того, как будут управляться эти технологии. Это подчеркивает важность разработки эффективных стратегий управления ИИ, чтобы минимизировать потенциальные угрозы и максимизировать выгоды.

Таким образом, стремление Саудовской Аравии стать важным игроком на рынке ИИ, действительно вызывает интерес. Однако необходимо помнить о том, что развитие этих технологий всегда связано с рисками, и их управление должно стать приоритетом как для государства, так и для бизнеса.