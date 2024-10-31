Давайте обсудим исследования на встрече Selectel UX & Research Meetup.

Главное:
- 7 ноября пройдет встреча, посвященная UX-исследованиям в Selectel.
- На мероприятии будут обсуждены методы повышения эффективности исследований и успешные продукты.
- Участников ждут конкурсы и увлекательные активности, связанные с Хэллоуином.
Формат и содержание мероприятия
7 ноября в Петербурге пройдет UX & Research Meetup от компании Selectel, который соберет экспертов различных областей для обсуждения актуальных вопросов пользователя и исследования пользовательского опыта. Участникам предложат как очный, так и онлайн формат участия, что позволяет создать более гибкую обстановку для общения и обмена знаниями.
В программе будут обсуждены важные темы, такие как фасилитация результатов исследований и методы, которые помогают наладить взаимодействие между коллегами. Ученые и исследователи поделятся инструментами, способствующими оптимизации исследовательских процессов, что, по данным года, может значительно повысить качество отчетов и результатов исследований. Ожидается, что данные дискуссии будут особенно полезны для представителей IT-компаний и дизайнеров, интересующихся улучшающими механизмами своих продуктов.
Спикеры и их贡献
На мероприятии выступят несколько ведущих экспертов в области UX, в числе которых Алина Майборода и Александра Ильина из UX-лаборатории МТС, а также исследователи из Selectel и Райффайзен Банк. Каждое выступление будет включать практические советы и обсуждения успешных примеров из мира UX, что позволит участникам не только учиться у признанных экспертов, но и задать вопросы, касающиеся их собственных проектов.
Наличие таких спикеров на мероприятии придает ему дополнительную ценность, так как участники смогут получить практические рекомендации и понять, какие именно качества делают продукт успешным на рынке.
Фановые активности и нетворкинг
Помимо диалогов на серьезные темы, для участников подготовлены развлекательные активности, включая конкурс «UX-страшилок» и другие креативные мероприятия, что подчеркивает неформальную обстановку встречи. Специальные Хэллоуинские активности направлены на создание активного общения между участниками и на привлечение новых кадров в сферу UX и дизайна.
Афтерпати с пиццей и напитками также предоставляет возможность для неформального общения и расширения профессиональных контактов, чтоถือит собой важный аспект для всех, кто желает развивать свою карьеру и связываться с единомышленниками в данной области.
В целом, ожидается, что данное мероприятие станет уникальной возможностью для специалистов из области UX и дизайна объединить усилия, обменяться опытом и идеями. Такие события не только укрепляют профессиональные связи, но и способствуют развитию инновационных подходов к удовлетворению потребностей пользователей в современном цифровом мире.
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