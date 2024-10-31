Давайте обсудим исследования на встрече Selectel UX & Research Meetup.

Главное: 7 ноября пройдет встреча, посвященная UX-исследованиям в Selectel.

На мероприятии будут обсуждены методы повышения эффективности исследований и успешные продукты.

Участников ждут конкурсы и увлекательные активности, связанные с Хэллоуином.

Формат и содержание мероприятия

7 ноября в Петербурге пройдет UX & Research Meetup от компании Selectel, который соберет экспертов различных областей для обсуждения актуальных вопросов пользователя и исследования пользовательского опыта. Участникам предложат как очный, так и онлайн формат участия, что позволяет создать более гибкую обстановку для общения и обмена знаниями.

В программе будут обсуждены важные темы, такие как фасилитация результатов исследований и методы, которые помогают наладить взаимодействие между коллегами. Ученые и исследователи поделятся инструментами, способствующими оптимизации исследовательских процессов, что, по данным года, может значительно повысить качество отчетов и результатов исследований. Ожидается, что данные дискуссии будут особенно полезны для представителей IT-компаний и дизайнеров, интересующихся улучшающими механизмами своих продуктов.

Спикеры и их贡献

На мероприятии выступят несколько ведущих экспертов в области UX, в числе которых Алина Майборода и Александра Ильина из UX-лаборатории МТС, а также исследователи из Selectel и Райффайзен Банк. Каждое выступление будет включать практические советы и обсуждения успешных примеров из мира UX, что позволит участникам не только учиться у признанных экспертов, но и задать вопросы, касающиеся их собственных проектов.

Наличие таких спикеров на мероприятии придает ему дополнительную ценность, так как участники смогут получить практические рекомендации и понять, какие именно качества делают продукт успешным на рынке.

Фановые активности и нетворкинг

Помимо диалогов на серьезные темы, для участников подготовлены развлекательные активности, включая конкурс «UX-страшилок» и другие креативные мероприятия, что подчеркивает неформальную обстановку встречи. Специальные Хэллоуинские активности направлены на создание активного общения между участниками и на привлечение новых кадров в сферу UX и дизайна.

Афтерпати с пиццей и напитками также предоставляет возможность для неформального общения и расширения профессиональных контактов, чтоถือит собой важный аспект для всех, кто желает развивать свою карьеру и связываться с единомышленниками в данной области.

В целом, ожидается, что данное мероприятие станет уникальной возможностью для специалистов из области UX и дизайна объединить усилия, обменяться опытом и идеями. Такие события не только укрепляют профессиональные связи, но и способствуют развитию инновационных подходов к удовлетворению потребностей пользователей в современном цифровом мире.