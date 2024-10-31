CD Projekt Red анонсировала релиз Cyberpunk 2077 для Mac в 2025 году

CD Projekt Red объявила о выходе Cyberpunk 2077 для macOS, запланированном на начало 2025 года. Дата релиза будет озвучена позже.

Главное: CD Projekt Red анонсировала релиз Cyberpunk 2077 для macOS на начало 2025 года.

Игра будет включать новое расширение Phantom Liberty и поддерживать современные технологии графики.

Релиз версий игры для консольных платформ состоялся в 2020 году, и теперь обновление ждет пользователей Apple.

Долгожданный релиз на macOS

CD Projekt Red, известная польская студия, которой мы обязаны такими хитами, как The Witcher, объявила о скором выходе своей популярной ролевой игры Cyberpunk 2077 на платформах macOS. Эта версия игры, названная Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, будет доступна в начале 2025 года. Важно отметить, что CD Projekt Red предоставит более детальную информацию о точной дате релиза в следующем году.

К выходу Alchemist — Ultimate Edition версия игры будет адаптирована для чипов Apple Silicon, что позволит игрокам наслаждаться улучшенной производительностью и графикой. Это приятная новость для владельцев Mac, учитывая, что ранее Cyberpunk 2077 была доступна только на Windows и различных игровых консолях.

Поддержка новых технологий

Одним из главных достоинств версии для Mac является поддержка передовых технологий, таких как трассировка пути, генерация кадров (frame generation) и встроенный пространственный звук. Эта функциональность поднимет качество игрового процесса на новый уровень, делая его более реалистичным и захватывающим.

С недавним обновлением прдоставленным в сентябре, игра уже приобрела поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS, что дополнительно улучшит визуальное восприятие. Такие нововведения позволят не только повысить качество графики, но и оптимизировать производительность на устройствах с более ограниченными ресурсами.

Исторический контекст и будущее игры

Cyberpunk 2077 дебютировала в 2020 году, и на тот момент игра вызвала множество противоречий, связанные с различными проблемами на старте. Однако, с тех пор CD Projekt Red активно работала над исправлениями и обновлениями, что позволило улучшить репутацию проекта. Релиз расширения Phantom Liberty, который ожидается вместе с версией для Mac, завершит основной цикл дополнений для игры.

Являясь одним из самых амбициозных проектов в мире видеоигр, Cyberpunk 2077 продолжает эволюционировать. Но на этом этапе компании важно не только сделать свою продукцию доступной для большего числа игроков, но и удовлетворить их требования к качеству и производительности в ответ на растущий интерес к играм на amd и apple silicon.