Установка Django: пошаговая инструкция для начинающих разработчиков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, которые хотят освоить Django и Python.

Люди, стремящиеся к систематическому обучению и улучшению своих навыков в разработке.

Разработчики, ищущие пошаговые инструкции по установке и настройке Django для своих проектов. Django — мощный Python-фреймворк, который превращает разработку веб-приложений из мучительного процесса в упорядоченное создание цифровых шедевров. Но первые шаги с этим инструментом могут показаться запутанными для новичка. Как правильно установить Django? Какие настройки критичны для запуска проекта? Давайте разберём всё по полочкам — от установки необходимых компонентов до запуска вашего первого Django-приложения. 🚀 Следуя этой инструкции, вы избежите типичных ошибок и сэкономите часы на поиске решений в Stack Overflow.

Подготовка к установке Django: необходимые условия

Прежде чем погрузиться в мир Django, убедитесь, что ваш компьютер готов к этому. Установка Django требует определённой предварительной подготовки, и я помогу вам разобраться с этим первым критическим этапом.

Для успешного старта с Django вам потребуются следующие компоненты:

Python (версия 3.6 или выше)

Pip (менеджер пакетов Python)

Виртуальное окружение (для изоляции проектов)

Текстовый редактор или IDE (например, VS Code, PyCharm)

Первым делом проверьте наличие Python на вашей системе. Откройте терминал (командную строку) и введите:

python --version

или

python3 --version

Если Python установлен, вы увидите версию. Если нет — необходимо установить его с официального сайта Python.org. 🐍

Следующий шаг — проверка наличия pip. Этот менеджер пакетов обычно устанавливается вместе с Python, но лучше убедиться:

pip --version

или

pip3 --version

Алексей, Python-разработчик с опытом 7+ лет

Когда я только начинал работать с Django, я совершил классическую ошибку новичка — установил его глобально в системе. Это привело к настоящему хаосу, когда разные проекты требовали разных версий Django и библиотек. Однажды я потратил целый день, пытаясь понять, почему новый проект не запускается — оказалось, что глобальная версия Django конфликтовала с требованиями проекта.

С тех пор я всегда создаю виртуальное окружение для каждого проекта. Это как отдельная "квартира" для вашего кода, где установлены только нужные версии пакетов. Поверьте, эти 30 секунд на создание virtualenv сэкономят вам часы отладки в будущем!

Теперь самый важный подготовительный шаг — создание виртуального окружения. Оно позволяет изолировать зависимости проекта от системных пакетов Python. Для создания виртуального окружения используйте команду:

В Windows:

python -m venv venv

В macOS/Linux:

python3 -m venv venv

Активация виртуального окружения:

В Windows:

venv\Scripts\activate

В macOS/Linux:

source venv/bin/activate

После активации виртуального окружения в терминале появится префикс (venv), указывающий на то, что вы работаете в изолированной среде. 🛡️

Операционная система Создание виртуального окружения Активация Деактивация Windows python -m venv venv venv\Scripts\activate deactivate macOS/Linux python3 -m venv venv source venv/bin/activate deactivate

Убедитесь, что у вас установлен подходящий текстовый редактор или IDE для работы с Python и Django. Популярными вариантами являются:

Visual Studio Code с расширениями для Python и Django

PyCharm (имеет специальную поддержку для Django проектов)

Sublime Text с плагинами для Python

Atom с пакетами для Python

Теперь ваша система полностью готова к установке Django! 👍

Установка Django через pip: быстрый старт

После подготовки всех необходимых компонентов пришло время установить сам фреймворк Django. Процесс установки прост благодаря менеджеру пакетов pip, который мы уже проверили на предыдущем этапе.

Перед установкой Django обязательно убедитесь, что ваше виртуальное окружение активировано (в командной строке должен быть виден префикс (venv) или аналогичный).

Для установки последней версии Django введите следующую команду:

pip install django

Если вам нужна конкретная версия Django (например, для совместимости с существующим проектом), укажите версию явно:

pip install django==4.2.7

После завершения установки вы можете проверить, что Django корректно установлен, запустив Python и импортировав Django:

python -c "import django; print(django.get_version())"

Эта команда должна вывести версию установленного Django. Если вы видите номер версии — поздравляю, установка прошла успешно! 🎉

Версия Django Статус Поддержка Python Поддержка до 4.2 LTS Стабильная с долгосрочной поддержкой 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 Апрель 2026 4.1 Стабильная 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 Декабрь 2023 3.2 LTS Устаревшая с долгосрочной поддержкой 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Апрель 2024

Для разработки новых проектов рекомендуется использовать последнюю стабильную версию Django. Однако, если вы работаете над долгосрочным проектом, который будет поддерживаться в течение нескольких лет, лучше выбрать версию с долгосрочной поддержкой (LTS).

Django также имеет некоторые дополнительные пакеты, которые могут быть полезны в зависимости от вашего проекта:

djangorestframework — для создания API

— для создания API django-debug-toolbar — для отладки приложения

— для отладки приложения django-crispy-forms — для стилизации форм

— для стилизации форм django-allauth — для расширенной аутентификации

Установить любой из этих пакетов можно также с помощью pip:

pip install djangorestframework django-debug-toolbar

Отслеживание установленных пакетов — хорошая практика для любого проекта Django. Вы можете создать файл requirements.txt, содержащий список всех зависимостей проекта:

pip freeze > requirements.txt

Этот файл можно будет использовать позже для воссоздания точной среды разработки на другом компьютере или сервере:

pip install -r requirements.txt

Теперь, когда Django успешно установлен, мы готовы приступить к созданию нашего первого проекта! 💻

Создание первого проекта в Django и его структура

После успешной установки Django следующий шаг — создание вашего первого проекта. Django предоставляет удобный инструмент командной строки для автоматической генерации структуры проекта.

Чтобы создать новый проект Django, выполните следующую команду (замените "myproject" на желаемое имя вашего проекта):

django-admin startproject myproject

После выполнения этой команды будет создана директория с именем вашего проекта, содержащая необходимую структуру файлов. Давайте рассмотрим, что было создано:

myproject/ manage.py myproject/ __init__.py settings.py urls.py asgi.py wsgi.py

Разберём каждый компонент созданной структуры:

manage.py — утилита командной строки для взаимодействия с проектом

— утилита командной строки для взаимодействия с проектом myproject/ — пакет Python для вашего проекта

— пакет Python для вашего проекта init .py — пустой файл, указывающий, что директория является пакетом Python

— пустой файл, указывающий, что директория является пакетом Python settings.py — настройки и конфигурация проекта

— настройки и конфигурация проекта urls.py — определение URL-шаблонов для проекта

— определение URL-шаблонов для проекта asgi.py — точка входа для ASGI-совместимых веб-серверов

— точка входа для ASGI-совместимых веб-серверов wsgi.py — точка входа для WSGI-совместимых веб-серверов

Теперь перейдите в директорию вашего проекта:

cd myproject

Михаил, Senior Backend Developer

Помню свой первый коммерческий проект на Django. Клиент хотел "простой блог", но, как часто бывает, проект быстро начал обрастать новыми требованиями — система комментариев, рейтинги, API для мобильного приложения...

Я сразу создал несколько отдельных приложений: blog для статей, comments для комментариев и api для REST-интерфейса. Каждое со своими моделями, представлениями и URL-маршрутами. Когда проект вырос до 30+ моделей, эта структура спасла проект от превращения в неуправляемый монолит.

Главный урок: не ленитесь создавать отдельные приложения для разных функциональных компонентов системы. Это кажется излишним для маленького проекта, но вы будете благодарны себе, когда проект начнёт расти.

В Django проект разделяется на "приложения" — модули, отвечающие за определённую функциональность. Создадим наше первое приложение:

python manage.py startapp myapp

После выполнения этой команды будет создана ещё одна директория:

myapp/ __init__.py admin.py apps.py migrations/ __init__.py models.py tests.py views.py

Давайте разберём структуру созданного приложения:

admin.py — конфигурация административного интерфейса

— конфигурация административного интерфейса apps.py — конфигурация приложения

— конфигурация приложения migrations/ — директория для миграций базы данных

— директория для миграций базы данных models.py — определение моделей данных

— определение моделей данных tests.py — тесты приложения

— тесты приложения views.py — представления (функции или классы, обрабатывающие запросы)

Хотя Django автоматически не создаёт следующие файлы, рекомендуется добавить их вручную для лучшей организации кода:

urls.py — для определения URL-шаблонов приложения

— для определения URL-шаблонов приложения forms.py — для определения форм

— для определения форм serializers.py — если вы используете Django REST framework

— если вы используете Django REST framework templates/ — директория для HTML-шаблонов

— директория для HTML-шаблонов static/ — для статических файлов (CSS, JavaScript, изображения)

Создав базовую структуру, важно зарегистрировать наше приложение в проекте. Для этого откройте файл settings.py и добавьте имя вашего приложения в список INSTALLED_APPS:

INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'myapp', # Добавьте эту строку ]

Поздравляю! Вы успешно создали свой первый проект и приложение Django. 🎯 Теперь мы готовы перейти к более детальной настройке проекта.

Настройка settings.py и urls.py для вашего проекта

Правильная настройка файлов settings.py и urls.py — ключевой этап в создании Django-проекта. Эти файлы определяют, как будет работать ваше приложение и как оно будет обрабатывать запросы.

Начнем с настройки файла settings.py, который содержит все конфигурационные параметры проекта.

Основные настройки в settings.py:

DEBUG — режим отладки (True в разработке, False в продакшне)

— режим отладки (True в разработке, False в продакшне) SECRET_KEY — секретный ключ для криптографических операций

— секретный ключ для криптографических операций ALLOWED_HOSTS — список разрешенных хостов для проекта

— список разрешенных хостов для проекта INSTALLED_APPS — список установленных приложений

— список установленных приложений DATABASES — настройки базы данных

— настройки базы данных STATIC_URL , STATIC_ROOT — настройки для статических файлов

, — настройки для статических файлов MEDIA_URL, MEDIA_ROOT — настройки для пользовательских файлов

Рассмотрим некоторые важные настройки, которые вам, вероятно, понадобится изменить:

Настройка базы данных. По умолчанию Django использует SQLite, что отлично подходит для разработки, но для продакшна рекомендуется использовать более мощную СУБД, например PostgreSQL:

DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql', 'NAME': 'myproject', 'USER': 'myuser', 'PASSWORD': 'mypassword', 'HOST': 'localhost', 'PORT': '5432', } }

Настройка статических файлов и медиа:

# Настройки для статических файлов (CSS, JavaScript, изображения) STATIC_URL = '/static/' STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles') STATICFILES_DIRS = [ os.path.join(BASE_DIR, 'static'), ] # Настройки для загружаемых пользователем файлов MEDIA_URL = '/media/' MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')

Настройка временной зоны и языка:

# Локализация LANGUAGE_CODE = 'ru-ru' TIME_ZONE = 'Europe/Moscow' USE_I18N = True USE_L10N = True USE_TZ = True

Настройки безопасности для продакшн-среды:

# В продакшн-среде DEBUG = False ALLOWED_HOSTS = ['example.com', 'www.example.com'] # Настройки безопасности SECURE_SSL_REDIRECT = True # Редирект на HTTPS SESSION_COOKIE_SECURE = True # Cookies только через HTTPS CSRF_COOKIE_SECURE = True # CSRF cookies только через HTTPS

Теперь перейдем к настройке urls.py, который определяет URL-маршруты вашего проекта.

Основной файл urls.py находится в корневой директории проекта и по умолчанию выглядит так:

from django.contrib import admin from django.urls import path urlpatterns = [ path('admin/', admin.site.urls), ]

Для интеграции URL-маршрутов вашего приложения, необходимо изменить этот файл:

from django.contrib import admin from django.urls import path, include from django.conf import settings from django.conf.urls.static import static urlpatterns = [ path('admin/', admin.site.urls), path('', include('myapp.urls')), # Подключаем URL-маршруты приложения myapp ] # Добавляем маршруты для статических и медиа файлов в режиме разработки if settings.DEBUG: urlpatterns += static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT) urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

Теперь нам нужно создать файл urls.py в нашем приложении myapp. Создайте новый файл myapp/urls.py:

from django.urls import path from . import views app_name = 'myapp' # Это важно для именования URL-шаблонов urlpatterns = [ path('', views.index, name='index'), # Главная страница path('about/', views.about, name='about'), # Страница "О нас" path('contact/', views.contact, name='contact'), # Страница контактов ]

Затем в файле views.py вашего приложения определите соответствующие представления:

from django.shortcuts import render def index(request): return render(request, 'myapp/index.html') def about(request): return render(request, 'myapp/about.html') def contact(request): return render(request, 'myapp/contact.html')

Создайте директорию templates/myapp/ в вашем приложении и добавьте необходимые HTML-шаблоны.

Дополнительно, для более сложных URL-схем вы можете использовать регулярные выражения, параметры в URL и конвертеры типов:

path('articles/<int:year>/<int:month>/<slug:slug>/', views.article_detail, name='article_detail')

Такая настройка позволяет создавать URL вида /articles/2023/11/my-first-article/.

Правильно настроенные файлы settings.py и urls.py — основа вашего проекта Django, которая определяет, как он будет работать и взаимодействовать с пользователями. 🔧

Запуск сервера и проверка работоспособности приложения

После установки Django, создания проекта и настройки основных файлов настало время запустить сервер и проверить работоспособность нашего приложения. Django включает в себя легкий веб-сервер для разработки, который позволяет быстро тестировать ваше приложение без необходимости настройки полноценного сервера, такого как Nginx или Apache.

Чтобы запустить сервер разработки Django, выполните следующую команду в директории вашего проекта (там, где находится файл manage.py):

python manage.py runserver

По умолчанию сервер запускается на локальном адресе 127.0.0.1 (localhost) и порту 8000. Если вам нужно изменить порт, просто укажите его после команды:

python manage.py runserver 8080

Если вы хотите, чтобы сервер был доступен из локальной сети, укажите IP-адрес 0.0.0.0:

python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

После запуска сервера вы должны увидеть примерно следующий вывод:

Watching for file changes with StatReloader Performing system checks... System check identified no issues (0 silenced). November 16, 2023 – 15:30:53 Django version 4.2.7, using settings 'myproject.settings' Starting development server at http://127.0.0.1:8000/ Quit the server with CONTROL-C.

Теперь откройте веб-браузер и перейдите по адресу http://127.0.0.1:8000/. Если все настроено правильно, вы должны увидеть либо страницу приветствия Django (если вы еще не создали свои представления), либо вашу собственную страницу (если вы уже определили представления и URL-маршруты).

Для проверки работоспособности административного интерфейса Django перейдите по адресу http://127.0.0.1:8000/admin/. Однако для доступа к административному интерфейсу вам сначала нужно создать суперпользователя:

python manage.py createsuperuser

Следуйте инструкциям, чтобы создать имя пользователя, email и пароль для суперпользователя. После создания суперпользователя вы можете войти в административный интерфейс Django.

Если вы хотите проверить работоспособность вашей базы данных и моделей, вам нужно создать и применить миграции:

# Создание миграций на основе изменений в моделях python manage.py makemigrations # Применение миграций к базе данных python manage.py migrate

Если вы определили модели в вашем приложении, вы можете проверить их в административном интерфейсе Django, предварительно зарегистрировав их в файле admin.py:

from django.contrib import admin from .models import YourModel admin.site.register(YourModel)

Django также предоставляет удобный механизм отладки. Если в вашем коде есть ошибка, Django отобразит страницу с подробной информацией об ошибке, включая трассировку стека и контекст.

Помните, что сервер разработки Django не предназначен для использования в продакшн-среде. Для продакшна рекомендуется использовать более мощные веб-серверы, такие как Nginx или Apache, в сочетании с WSGI-сервером, например, Gunicorn или uWSGI.

Также не забывайте о безопасности. Перед развертыванием приложения в продакшн-среде:

Установите DEBUG = False в settings.py

Обновите SECRET_KEY на уникальное случайное значение

Настройте ALLOWED_HOSTS с вашими доменными именами

Настройте HTTPS

Рассмотрите использование более безопасных настроек для cookies и сессий

Чтобы убедиться, что ваше приложение работает правильно перед развертыванием, запустите тесты:

python manage.py test

Django предоставляет мощный фреймворк для тестирования, который позволяет автоматизировать проверку работоспособности вашего приложения.

Если ваше приложение использует статические файлы, не забудьте собрать их перед развертыванием:

python manage.py collectstatic

Эта команда соберет все статические файлы из ваших приложений в одну директорию, указанную в настройке STATIC_ROOT.

Установка и настройка Django открывает перед вами широкие возможности для создания мощных веб-приложений. Пошаговый подход, начиная с подготовки среды и заканчивая запуском рабочего приложения, позволит вам избежать типичных ошибок и сосредоточиться на разработке функциональности. Не бойтесь экспериментировать и изучать документацию Django — этот фреймворк предлагает множество инструментов для решения практически любой задачи веб-разработки. Ваше первое приложение — только начало увлекательного пути.

