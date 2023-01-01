Система шаблонов Django: как использовать для создания динамических сайтов

{# templates/contact.html #} {% extends "base.html" %} {% block content %} <h1>Свяжитесь с нами</h1> {% if messages %} <div class="messages"> {% for message in messages %} <div class="alert {% if message.tags %}alert-{{ message.tags }}{% endif %}"> {{ message }} </div> {% endfor %} </div> {% endif %} <form method="post"> {% csrf_token %} {% if form.non_field_errors %} <div class="alert alert-danger"> {% for error in form.non_field_errors %} {{ error }} {% endfor %} </div> {% endif %} <div class="form-group"> {{ form.name.label_tag }} {{ form.name }} {% if form.name.errors %} <div class="error"> {% for error in form.name.errors %} {{ error }} {% endfor %} </div> {% endif %} </div> <div class="form-group"> {{ form.email.label_tag }} {{ form.email }} {% if form.email.errors %} <div class="error"> {% for error in form.email.errors %} {{ error }} {% endfor %} </div> {% endif %} </div> <div class="form-group"> {{ form.message.label_tag }} {{ form.message }} {% if form.message.errors %} <div class="error"> {% for error in form.message.errors %} {{ error }} {% endfor %} </div> {% endif %} </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Отправить</button> </form> {% endblock %}