Создаем Telegram-бот на Django: инструкция для разработчиков#Web-разработка (Django) #API и интеграции
Создание Telegram-бота на Django открывает невероятные возможности автоматизации процессов и улучшения пользовательского опыта. За последний год количество активных ботов в Telegram выросло на 37%, что делает эту технологию одной из самых перспективных для разработчиков. Интеграция мощной экосистемы Django с гибким Telegram API — это сочетание, которое позволит вам создавать многофункциональные боты для любых задач: от простых уведомлений до сложных веб-приложений с интерактивным интерфейсом. 🚀
Настройка Django проекта для интеграции с Telegram Bot API
Прежде чем погрузиться в разработку функционала Telegram-бота, необходимо правильно настроить Django-проект. Начнем с создания виртуальной среды и установки необходимых зависимостей:
# Создание виртуальной среды
python -m venv venv
# Активация виртуальной среды (для Windows)
venv\Scripts\activate
# Активация виртуальной среды (для Linux/Mac)
source venv/bin/activate
# Установка Django и python-telegram-bot
pip install django python-telegram-bot
После установки зависимостей создаем новый Django-проект и приложение:
# Создание проекта
django-admin startproject telegrambot
# Переход в директорию проекта
cd telegrambot
# Создание приложения
python manage.py startapp bot
Теперь добавим наше приложение в список установленных приложений. Откройте файл
telegrambot/settings.py и добавьте 'bot' в INSTALLED_APPS:
INSTALLED_APPS = [
'django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'bot', # Добавляем наше приложение
]
Следующий важный шаг — получение токена бота от BotFather в Telegram. Откройте Telegram, найдите @BotFather и выполните следующие шаги:
- Отправьте команду /newbot
- Введите имя вашего бота
- Введите username вашего бота (должен заканчиваться на "bot")
- Скопируйте полученный токен
Для безопасного хранения токена создадим файл .env в корне проекта:
# .env
TELEGRAM_BOT_TOKEN=ваш_токен_бота
И настроим Django для использования переменных окружения. Установим библиотеку python-dotenv:
pip install python-dotenv
Затем обновим settings.py:
import os
from dotenv import load_dotenv
# Загрузка переменных окружения
load_dotenv()
# ... остальные настройки ...
# Настройки Telegram бота
TELEGRAM_BOT_TOKEN = os.getenv('TELEGRAM_BOT_TOKEN')
Давайте сравним различные подходы к интеграции Telegram Bot API с Django:
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|Сложность реализации
|Polling
|Простая настройка, работает без публичного IP
|Постоянная нагрузка на сервер, задержки
|Низкая
|Webhook
|Мгновенные обновления, эффективное использование ресурсов
|Требуется HTTPS и публичный IP
|Средняя
|Celery + Webhook
|Асинхронная обработка, масштабируемость
|Сложная настройка, больше зависимостей
|Высокая
|Django Channels + Webhook
|Websocket поддержка, реальное время
|Дополнительная настройка, сложнее отладка
|Высокая
Для нашего туториала будем использовать подход с polling, так как он проще в реализации и не требует публичного IP-адреса, что удобно для локальной разработки. 🔄
Михаил Соколов, Senior Python-разработчик
Пару лет назад мне поступил заказ на автоматизацию работы службы поддержки через Telegram. Клиент использовал Django для своего основного веб-приложения, и требовалось интегрировать бота таким образом, чтобы пользователи могли создавать тикеты поддержки прямо из мессенджера.
Первоначально я попытался использовать webhook-подход, но столкнулся с проблемами на продакшн-сервере. Времени на настройку SSL и изменение конфигурации сервера не было, поэтому пришлось быстро перейти на long polling.
Ключевой момент, который я усвоил: всегда начинайте с самого простого подхода. Для первой версии бота я потратил целый день, пытаясь настроить webhook правильно, когда мог бы просто использовать polling и сдать MVP в течение нескольких часов. Позже, когда проект окупился и появился бюджет на улучшения, мы перешли на более сложную архитектуру с Celery и webhook.
Разработка функционала бота с использованием python-telegram-bot
После настройки проекта переходим к созданию основного функционала нашего бота. Библиотека python-telegram-bot предоставляет удобный API для взаимодействия с Telegram Bot API. 🛠️
Создадим файл
bot/management/commands/bot.py, чтобы запускать бота через Django-команду:
# Создаем директории, если их нет
import os
os.makedirs('bot/management/commands', exist_ok=True)
Теперь создадим файл
bot/management/commands/__init__.py для корректной работы команд Django:
# Пустой файл для обозначения пакета Python
Аналогично создадим файл
bot/management/__init__.py.
Теперь реализуем команду для запуска бота в файле
bot/management/commands/bot.py:
from django.core.management.base import BaseCommand
from telegram import Update
from telegram.ext import ApplicationBuilder, CommandHandler, MessageHandler, filters, CallbackContext
import logging
import os
from django.conf import settings
# Настройка логирования
logging.basicConfig(
format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s',
level=logging.INFO
)
class Command(BaseCommand):
help = 'Запускает Telegram бота'
async def start(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
user = update.effective_user
await update.message.reply_html(
f"Привет, {user.mention_html()}! Я бот, созданный с использованием Django.",
)
async def help_command(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
await update.message.reply_text("Я могу выполнять различные команды. Используйте /start для начала.")
async def echo(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
await update.message.reply_text(update.message.text)
def handle(self, *args, **options):
application = ApplicationBuilder().token(settings.TELEGRAM_BOT_TOKEN).build()
# Добавление обработчиков
application.add_handler(CommandHandler("start", self.start))
application.add_handler(CommandHandler("help", self.help_command))
# Обработчик для обычных текстовых сообщений
application.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, self.echo))
# Запуск бота
self.stdout.write(self.style.SUCCESS('Запуск бота...'))
application.run_polling()
В этом коде мы создаем Django-команду, которая запускает Telegram-бота с базовыми функциями: команды /start и /help, а также эхо-ответ на любые текстовые сообщения.
Существует несколько типов обработчиков сообщений в python-telegram-bot, каждый со своими особенностями:
|Тип обработчика
|Назначение
|Пример использования
|CommandHandler
|Обрабатывает команды (сообщения, начинающиеся с /)
|CommandHandler("start", start_function)
|MessageHandler
|Обрабатывает различные типы сообщений
|MessageHandler(filters.TEXT, echo_function)
|CallbackQueryHandler
|Обрабатывает нажатия на inline кнопки
|CallbackQueryHandler(button_callback)
|InlineQueryHandler
|Обрабатывает inline запросы (@your_bot ...)
|InlineQueryHandler(inline_query)
|ConversationHandler
|Управляет диалогами с состояниями
|ConversationHandler(entry_points=[...], states={...})
Теперь расширим функционал нашего бота, добавив обработку кнопок и сохранение данных пользователей:
from django.core.management.base import BaseCommand
from telegram import Update, InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup
from telegram.ext import ApplicationBuilder, CommandHandler, MessageHandler, filters, CallbackContext, CallbackQueryHandler
import logging
from django.conf import settings
from bot.models import TelegramUser
# Настройка логирования
logging.basicConfig(
format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s',
level=logging.INFO
)
class Command(BaseCommand):
help = 'Запускает Telegram бота'
async def start(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
user = update.effective_user
# Создаем или обновляем пользователя в базе данных
telegram_user, created = TelegramUser.objects.get_or_create(
telegram_id=user.id,
defaults={
'username': user.username,
'first_name': user.first_name,
'last_name': user.last_name
}
)
# Если пользователь существует, обновляем его данные
if not created:
telegram_user.username = user.username
telegram_user.first_name = user.first_name
telegram_user.last_name = user.last_name
telegram_user.save()
# Создаем клавиатуру
keyboard = [
[InlineKeyboardButton("Помощь", callback_data='help')],
[InlineKeyboardButton("О боте", callback_data='about')]
]
reply_markup = InlineKeyboardMarkup(keyboard)
await update.message.reply_html(
f"Привет, {user.mention_html()}! Я бот, созданный с использованием Django.",
reply_markup=reply_markup
)
async def button_callback(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
query = update.callback_query
await query.answer()
if query.data == 'help':
await query.message.reply_text("Я могу выполнять различные команды. Используйте /start для начала.")
elif query.data == 'about':
await query.message.reply_text("Я бот, созданный с использованием Django и python-telegram-bot.")
async def help_command(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
await update.message.reply_text("Я могу выполнять различные команды. Используйте /start для начала.")
async def echo(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
# Получаем или создаем пользователя
user = update.effective_user
telegram_user, _ = TelegramUser.objects.get_or_create(
telegram_id=user.id,
defaults={
'username': user.username,
'first_name': user.first_name,
'last_name': user.last_name
}
)
# Сохраняем сообщение в историю
telegram_user.message_history += f"\n{update.message.text}"
telegram_user.save()
await update.message.reply_text(f"Вы сказали: {update.message.text}")
def handle(self, *args, **options):
application = ApplicationBuilder().token(settings.TELEGRAM_BOT_TOKEN).build()
# Добавление обработчиков
application.add_handler(CommandHandler("start", self.start))
application.add_handler(CommandHandler("help", self.help_command))
application.add_handler(CallbackQueryHandler(self.button_callback))
# Обработчик для обычных текстовых сообщений
application.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, self.echo))
# Запуск бота
self.stdout.write(self.style.SUCCESS('Запуск бота...'))
application.run_polling()
Теперь создадим модель для хранения данных пользователей в файле
bot/models.py:
from django.db import models
class TelegramUser(models.Model):
telegram_id = models.BigIntegerField(primary_key=True)
username = models.CharField(max_length=255, null=True, blank=True)
first_name = models.CharField(max_length=255, null=True, blank=True)
last_name = models.CharField(max_length=255, null=True, blank=True)
message_history = models.TextField(blank=True, default="")
created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)
def __str__(self):
return f"{self.first_name} {self.last_name} (@{self.username})"
После создания модели не забудьте выполнить миграции:
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
Создание обработчиков команд и сообщений в Django-приложении
Интеграция Telegram-бота с Django позволяет нам использовать все преимущества фреймворка, включая Django ORM, систему аутентификации и многое другое. В этом разделе мы создадим более продвинутые обработчики, которые будут взаимодействовать с базой данных Django. 📊
Давайте разработаем набор утилитарных функций для работы с ботом в файле
bot/utils.py:
from telegram import Update, InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup
from telegram.ext import CallbackContext
from .models import TelegramUser
from django.utils import timezone
import json
async def save_user_data(update: Update) -> TelegramUser:
"""Сохраняет или обновляет данные пользователя Telegram в базе данных."""
user = update.effective_user
telegram_user, created = TelegramUser.objects.get_or_create(
telegram_id=user.id,
defaults={
'username': user.username,
'first_name': user.first_name,
'last_name': user.last_name,
}
)
# Обновляем данные, если пользователь уже существует
if not created:
telegram_user.username = user.username
telegram_user.first_name = user.first_name
telegram_user.last_name = user.last_name
telegram_user.save()
return telegram_user
def create_menu_keyboard(items):
"""Создает клавиатуру на основе списка элементов."""
keyboard = []
for item in items:
keyboard.append([InlineKeyboardButton(item['text'], callback_data=item['callback_data'])])
return InlineKeyboardMarkup(keyboard)
async def log_user_activity(update: Update, activity_type: str, data: dict = None):
"""Логирует активность пользователя."""
user = await save_user_data(update)
# Создаем запись в истории активности
activity_data = {
'timestamp': timezone.now().isoformat(),
'type': activity_type,
'data': data or {}
}
# Добавляем к существующей истории или создаем новую
if user.message_history:
history = json.loads(user.message_history)
else:
history = []
history.append(activity_data)
user.message_history = json.dumps(history)
user.save()
return user
Теперь обновим наш файл
bot/management/commands/bot.py, чтобы использовать эти утилиты:
from django.core.management.base import BaseCommand
from telegram import Update
from telegram.ext import ApplicationBuilder, CommandHandler, MessageHandler, filters, CallbackContext, CallbackQueryHandler, ConversationHandler
import logging
from django.conf import settings
from bot.utils import save_user_data, create_menu_keyboard, log_user_activity
# Определение состояний для ConversationHandler
CHOOSING, TYPING_REPLY = range(2)
# Настройка логирования
logging.basicConfig(
format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s',
level=logging.INFO
)
class Command(BaseCommand):
help = 'Запускает Telegram бота'
async def start(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
user = update.effective_user
await save_user_data(update)
# Логируем активность
await log_user_activity(update, 'command', {'command': 'start'})
# Создаем меню
menu_items = [
{'text': 'Помощь', 'callback_data': 'help'},
{'text': 'О боте', 'callback_data': 'about'},
{'text': 'Начать диалог', 'callback_data': 'start_dialog'}
]
reply_markup = create_menu_keyboard(menu_items)
await update.message.reply_html(
f"Привет, {user.mention_html()}! Я бот, созданный с использованием Django.",
reply_markup=reply_markup
)
return CHOOSING
async def button_callback(self, update: Update, context: CallbackContext) -> int:
query = update.callback_query
await query.answer()
# Логируем активность
await log_user_activity(update, 'button_click', {'button': query.data})
if query.data == 'help':
await query.message.reply_text("Я могу выполнять различные команды. Используйте /start для начала.")
return CHOOSING
elif query.data == 'about':
await query.message.reply_text("Я бот, созданный с использованием Django и python-telegram-bot.")
return CHOOSING
elif query.data == 'start_dialog':
await query.message.reply_text("Пожалуйста, введите ваше имя:")
return TYPING_REPLY
return CHOOSING
async def handle_reply(self, update: Update, context: CallbackContext) -> int:
user_input = update.message.text
# Логируем активность
await log_user_activity(update, 'dialog_reply', {'input': user_input})
# Здесь можно обрабатывать ответы пользователя
await update.message.reply_text(f"Спасибо за ответ: {user_input}. Что еще вы хотите сделать?")
# Возвращаем меню
menu_items = [
{'text': 'Помощь', 'callback_data': 'help'},
{'text': 'О боте', 'callback_data': 'about'},
{'text': 'Начать диалог заново', 'callback_data': 'start_dialog'}
]
reply_markup = create_menu_keyboard(menu_items)
await update.message.reply_text("Выберите опцию:", reply_markup=reply_markup)
return CHOOSING
async def help_command(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
# Логируем активность
await log_user_activity(update, 'command', {'command': 'help'})
await update.message.reply_text("Я могу выполнять различные команды. Используйте /start для начала.")
async def echo(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
# Логируем активность
await log_user_activity(update, 'message', {'text': update.message.text})
await update.message.reply_text(f"Вы сказали: {update.message.text}")
def handle(self, *args, **options):
application = ApplicationBuilder().token(settings.TELEGRAM_BOT_TOKEN).build()
# Создаем ConversationHandler для управления диалогом
conv_handler = ConversationHandler(
entry_points=[CommandHandler("start", self.start)],
states={
CHOOSING: [
CallbackQueryHandler(self.button_callback)
],
TYPING_REPLY: [
MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, self.handle_reply)
]
},
fallbacks=[CommandHandler("help", self.help_command)]
)
# Добавление обработчиков
application.add_handler(conv_handler)
application.add_handler(CommandHandler("help", self.help_command))
# Обработчик для обычных текстовых сообщений
application.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, self.echo))
# Запуск бота
self.stdout.write(self.style.SUCCESS('Запуск бота...'))
application.run_polling()
В этом обновленном коде мы используем ConversationHandler для управления диалогами с пользователем. Это позволяет создавать сложные сценарии взаимодействия, сохраняя состояние диалога.
Для интеграции бота с Django-моделями и веб-интерфейсом, добавим админ-интерфейс для управления пользователями Telegram. Откройте файл
bot/admin.py и добавьте следующее:
from django.contrib import admin
from .models import TelegramUser
@admin.register(TelegramUser)
class TelegramUserAdmin(admin.ModelAdmin):
list_display = ('telegram_id', 'username', 'first_name', 'last_name', 'created_at', 'updated_at')
search_fields = ('telegram_id', 'username', 'first_name', 'last_name')
readonly_fields = ('created_at', 'updated_at')
Алексей Морозов, Team Lead Python-разработки
В прошлом году я руководил командой, которая разрабатывала систему поддержки клиентов с интеграцией Django и Telegram. Наш первоначальный подход был неэффективным: мы обрабатывали каждое сообщение отдельно, без контекста разговора.
Ключевым прорывом стало внедрение ConversationHandler. Это полностью изменило архитектуру бота и позволило нам строить логические цепочки диалогов. Например, когда клиент запрашивал помощь по конкретному продукту, бот мог провести его через серию уточняющих вопросов, а затем предложить решение или соединить с нужным специалистом.
Однако самая сложная часть была впереди – синхронизация состояний разговоров между Django и Telegram. Мы реализовали промежуточное хранилище на Redis, которое позволило сохранять состояние диалогов даже при перезапуске бота. Это решение увеличило устойчивость системы на 94% и практически исключило потерю контекста разговоров с пользователями.
Развертывание и тестирование Telegram-бота на сервере
После разработки функционала бота необходимо развернуть его на сервере для постоянной работы. Рассмотрим несколько подходов к развертыванию и тестированию. 🔍
Для тестирования бота локально, можно запустить его с помощью команды:
python manage.py bot
Однако для продакшн-окружения нужен более надежный подход. Рассмотрим несколько вариантов:
- Использование systemd (для Linux-серверов)
- Запуск бота как фоновый процесс через supervisor
- Контейнеризация с Docker
- Развертывание на облачных платформах (Heroku, Digital Ocean и т.д.)
Рассмотрим настройку supervisor для запуска бота как демона. Сначала установим supervisor:
pip install supervisor
Создадим конфигурационный файл
/etc/supervisor/conf.d/telegram_bot.conf:
[program:telegram_bot]
command=/path/to/venv/bin/python /path/to/project/manage.py bot
directory=/path/to/project
user=username
autostart=true
autorestart=true
stderr_logfile=/var/log/telegram_bot.err.log
stdout_logfile=/var/log/telegram_bot.out.log
Затем перезагрузим supervisor:
supervisorctl reread
supervisorctl update
supervisorctl status telegram_bot
Для более продвинутого подхода используем Docker. Создадим Dockerfile в корне проекта:
FROM python:3.10
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "manage.py", "bot"]
Создадим файл requirements.txt с зависимостями:
Django>=4.2.0,<4.3.0
python-telegram-bot>=20.0,<21.0
python-dotenv>=1.0.0,<2.0.0
Соберем и запустим Docker-контейнер:
docker build -t telegram-django-bot .
docker run -d --name telegram-bot --env-file .env telegram-django-bot
При выборе стратегии развертывания важно учитывать различные факторы. Вот сравнение основных подходов:
|Метод развертывания
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|Systemd
|Встроен в большинство Linux-систем, прост в настройке
|Требует прямого доступа к серверу, меньше контроля за ресурсами
|Небольшие проекты, выделенные серверы
|Supervisor
|Больше контроля над процессами, детальное логирование
|Дополнительная зависимость, сложнее настройка
|Средние проекты, shared хостинг с SSH
|Docker
|Изоляция окружения, простое масштабирование, переносимость
|Требует знания Docker, больше ресурсов
|Средние и крупные проекты, микросервисная архитектура
|Облачные платформы
|Автоматическое масштабирование, мониторинг, отказоустойчивость
|Более высокая стоимость, зависимость от провайдера
|Коммерческие проекты с большим трафиком
Для тестирования бота важно проверить следующие аспекты:
- Корректность обработки всех типов команд и сообщений
- Устойчивость к ошибкам и некорректным входным данным
- Производительность при высокой нагрузке
- Безопасность обработки данных пользователей
- Корректное логирование и мониторинг
Для автоматизации тестирования можно использовать библиотеку pytest и создавать модульные тесты для каждой функции бота. Например, создадим файл
bot/tests.py:
from django.test import TestCase
from .models import TelegramUser
import json
class TelegramBotTests(TestCase):
def setUp(self):
# Создаем тестового пользователя
self.user = TelegramUser.objects.create(
telegram_id=123456789,
username='test_user',
first_name='Test',
last_name='User'
)
def test_user_creation(self):
# Проверяем, что пользователь корректно создан
user = TelegramUser.objects.get(telegram_id=123456789)
self.assertEqual(user.username, 'test_user')
self.assertEqual(user.first_name, 'Test')
self.assertEqual(user.last_name, 'User')
def test_log_activity(self):
# Тестируем логирование активности
self.user.message_history = json.dumps([
{
'timestamp': '2023-01-01T12:00:00',
'type': 'command',
'data': {'command': 'start'}
}
])
self.user.save()
# Проверяем, что активность сохранена
user = TelegramUser.objects.get(telegram_id=123456789)
history = json.loads(user.message_history)
self.assertEqual(len(history), 1)
self.assertEqual(history[0]['type'], 'command')
self.assertEqual(history[0]['data']['command'], 'start')
Запуск тестов выполняется командой:
python manage.py test bot
Расширение возможностей бота с Python Telegram Bot Web App
Telegram Bot API Web App позволяет создавать интерактивные веб-приложения внутри Telegram. Это открывает огромные возможности для расширения функционала вашего бота — от простых форм до сложных интерфейсов. 🚀
Для начала работы с Web App необходимо создать HTML-страницу, которая будет загружаться внутри Telegram. Создадим директорию
bot/templates/bot и файл
webapp.html в ней:
mkdir -p bot/templates/bot
Создаем файл
bot/templates/bot/webapp.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Telegram Web App</title>
<script src="https://telegram.org/js/telegram-web-app.js"></script>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 0;
padding: 20px;
color: var(--tg-theme-text-color);
background-color: var(--tg-theme-bg-color);
}
.container {
max-width: 600px;
margin: 0 auto;
}
.form-group {
margin-bottom: 15px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 5px;
}
input, textarea {
width: 100%;
padding: 8px;
box-sizing: border-box;
border: 1px solid var(--tg-theme-hint-color);
border-radius: 4px;
background-color: var(--tg-theme-secondary-bg-color);
color: var(--tg-theme-text-color);
}
button {
padding: 10px 15px;
background-color: var(--tg-theme-button-color);
color: var(--tg-theme-button-text-color);
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Форма обратной связи</h1>
<div class="form-group">
<label for="name">Имя:</label>
<input type="text" id="name" name="name">
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email">
</div>
<div class="form-group">
<label for="message">Сообщение:</label>
<textarea id="message" name="message" rows="4"></textarea>
</div>
<button id="submit-btn">Отправить</button>
</div>
<script>
// Инициализация Web App
let tg = window.Telegram.WebApp;
tg.expand();
// Получаем данные пользователя
let user = tg.initDataUnsafe.user;
// Заполняем форму данными пользователя, если они доступны
if (user) {
document.getElementById('name').value = user.first_name + ' ' + (user.last_name || '');
}
// Обработчик отправки формы
document.getElementById('submit-btn').addEventListener('click', function() {
let name = document.getElementById('name').value;
let email = document.getElementById('email').value;
let message = document.getElementById('message').value;
// Валидация формы
if (!name || !email || !message) {
tg.showPopup({
title: 'Ошибка',
message: 'Пожалуйста, заполните все поля',
buttons: [
{id: 'ok', type: 'ok', text: 'OK'}
]
});
return;
}
// Отправляем данные на сервер
fetch('/bot/webapp/submit/', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'X-CSRFToken': getCookie('csrftoken')
},
body: JSON.stringify({
name: name,
email: email,
message: message,
telegram_id: user ? user.id : null
})
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
if (data.success) {
tg.showAlert('Спасибо! Ваше сообщение отправлено.');
tg.close();
} else {
tg.showAlert('Произошла ошибка: ' + data.error);
}
})
.catch(error => {
tg.showAlert('Произошла ошибка при отправке данных.');
console.error('Error:', error);
});
});
// Функция для получения CSRF токена из cookies
function getCookie(name) {
let cookieValue = null;
if (document.cookie && document.cookie !== '') {
const cookies = document.cookie.split(';');
for (let i = 0; i < cookies.length; i++) {
const cookie = cookies[i].trim();
if (cookie.substring(0, name.length + 1) === (name + '=')) {
cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1));
break;
}
}
}
return cookieValue;
}
</script>
</body>
</html>
Теперь добавим представление для отображения и обработки данных Web App. Откройте файл
bot/views.py:
from django.shortcuts import render
from django.http import JsonResponse
from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt
import json
from .models import TelegramUser
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
def webapp_view(request):
"""Отображает Web App страницу."""
return render(request, 'bot/webapp.html')
@csrf_exempt
def webapp_submit(request):
"""Обрабатывает отправку формы из Web App."""
if request.method == 'POST':
try:
data = json.loads(request.body)
name = data.get('name')
email = data.get('email')
message = data.get('message')
telegram_id = data.get('telegram_id')
# Сохраняем данные формы
if telegram_id:
try:
user = TelegramUser.objects.get(telegram_id=telegram_id)
# Обновляем историю сообщений пользователя
if user.message_history:
history = json.loads(user.message_history)
else:
history = []
history.append({
'type': 'webapp_form',
'data': {
'name': name,
'email': email,
'message': message
}
})
user.message_history = json.dumps(history)
user.save()
except TelegramUser.DoesNotExist:
logger.warning(f"User with telegram_id {telegram_id} not found")
# Здесь можно добавить логику для отправки данных формы
# например, по электронной почте или сохранения в другую модель
return JsonResponse({'success': True})
except Exception as e:
logger.error(f"Error processing form data: {e}")
return JsonResponse({'success': False, 'error': str(e)})
return JsonResponse({'success': False, 'error': 'Invalid request method'})
Добавим URL-маршруты для Web App. Создадим файл
bot/urls.py:
from django.urls import path
from . import views
app_name = 'bot'
urlpatterns = [
path('webapp/', views.webapp_view, name='webapp'),
path('webapp/submit/', views.webapp_submit, name='webapp_submit'),
]
Обновим основной файл URL-маршрутов проекта
telegrambot/urls.py:
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
path('bot/', include('bot.urls', namespace='bot')),
]
Наконец, обновим код нашего бота, чтобы добавить кнопку для открытия Web App. Изменим метод start в
bot/management/commands/bot.py:
from telegram import Update, InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup, WebAppInfo
from telegram.ext import ApplicationBuilder, CommandHandler, MessageHandler, filters, CallbackContext, CallbackQueryHandler
# ... остальной код ...
async def start(self, update: Update, context: CallbackContext) -> None:
user = update.effective_user
await save_user_data(update)
# Логируем активность
await log_user_activity(update, 'command', {'command': 'start'})
# URL вашего веб-приложения
webapp_url = 'https://your-domain.com/bot/webapp/'
# Создаем кнопки, включая кнопку для Web App
keyboard = [
[InlineKeyboardButton("Помощь", callback_data='help')],
[InlineKeyboardButton("О боте", callback_data='about')],
[InlineKeyboardButton("Заполнить форму", web_app=WebAppInfo(url=webapp_url))]
]
reply_markup = InlineKeyboardMarkup(keyboard)
await update.message.reply_html(
f"Привет, {user.mention_html()}! Я бот, созданный с использованием Django.",
reply_markup=reply_markup
)
return CHOOSING
Web App открывает множество возможностей для вашего бота. Вот несколько примеров использования:
- Создание интерактивных форм для сбора данных от пользователей
- Разработка мини-игр и развлекательных приложений
- Интеграция с внешними сервисами через API
- Реализация интерактивных дашбордов и визуализаций
- Создание интерфейсов для управления настройками бота
Интеграция Telegram-бота с Django открывает огромные возможности для автоматизации и создания интерактивных сервисов. В этом руководстве мы рассмотрели весь процесс: от настройки проекта до расширения функциональности с помощью Web App. Комбинируя мощь Django с возможностями Telegram API, вы можете создавать сложные системы взаимодействия с пользователями, которые будут работать на любых платформах без необходимости разрабатывать отдельные мобильные приложения. Начните с простого функционала и постепенно расширяйте его, следуя принципам модульности и чистого кода. И помните: самые успешные боты — это те, которые решают реальные проблемы пользователей, а не просто демонстрируют технические возможности.
Читайте также
- Формы и валидация в Django: полное руководство для разработчиков
- Python для Django: основы, ООП, функциональное программирование
- Django: мастер-класс по интеграции с внешними API-сервисами
- Создаем Telegram-бот на Django: инструкция для разработчиков
- Оптимизация Django ORM: техники повышения производительности запросов
- Профессиональный мониторинг Django-приложений: инструменты, практики
Милана Усова
разработчик бэкенда