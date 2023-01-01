Создаем Telegram-бот на Django: инструкция для разработчиков

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Telegram Web App</title> <script src="https://telegram.org/js/telegram-web-app.js"></script> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 20px; color: var(--tg-theme-text-color); background-color: var(--tg-theme-bg-color); } .container { max-width: 600px; margin: 0 auto; } .form-group { margin-bottom: 15px; } label { display: block; margin-bottom: 5px; } input, textarea { width: 100%; padding: 8px; box-sizing: border-box; border: 1px solid var(--tg-theme-hint-color); border-radius: 4px; background-color: var(--tg-theme-secondary-bg-color); color: var(--tg-theme-text-color); } button { padding: 10px 15px; background-color: var(--tg-theme-button-color); color: var(--tg-theme-button-text-color); border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; } </style> </head> <body> <div class="container"> <h1>Форма обратной связи</h1> <div class="form-group"> <label for="name">Имя:</label> <input type="text" id="name" name="name"> </div> <div class="form-group"> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email"> </div> <div class="form-group"> <label for="message">Сообщение:</label> <textarea id="message" name="message" rows="4"></textarea> </div> <button id="submit-btn">Отправить</button> </div> <script> // Инициализация Web App let tg = window.Telegram.WebApp; tg.expand(); // Получаем данные пользователя let user = tg.initDataUnsafe.user; // Заполняем форму данными пользователя, если они доступны if (user) { document.getElementById('name').value = user.first_name + ' ' + (user.last_name || ''); } // Обработчик отправки формы document.getElementById('submit-btn').addEventListener('click', function() { let name = document.getElementById('name').value; let email = document.getElementById('email').value; let message = document.getElementById('message').value; // Валидация формы if (!name || !email || !message) { tg.showPopup({ title: 'Ошибка', message: 'Пожалуйста, заполните все поля', buttons: [ {id: 'ok', type: 'ok', text: 'OK'} ] }); return; } // Отправляем данные на сервер fetch('/bot/webapp/submit/', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-CSRFToken': getCookie('csrftoken') }, body: JSON.stringify({ name: name, email: email, message: message, telegram_id: user ? user.id : null }) }) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.success) { tg.showAlert('Спасибо! Ваше сообщение отправлено.'); tg.close(); } else { tg.showAlert('Произошла ошибка: ' + data.error); } }) .catch(error => { tg.showAlert('Произошла ошибка при отправке данных.'); console.error('Error:', error); }); }); // Функция для получения CSRF токена из cookies function getCookie(name) { let cookieValue = null; if (document.cookie && document.cookie !== '') { const cookies = document.cookie.split(';'); for (let i = 0; i < cookies.length; i++) { const cookie = cookies[i].trim(); if (cookie.substring(0, name.length + 1) === (name + '=')) { cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1)); break; } } } return cookieValue; } </script> </body> </html>