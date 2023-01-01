Формы и валидация в Django: полное руководство для разработчиков

<form method="post"> {% csrf_token %} <div class="form-group"> <label for="{{ form.title.id_for_label }}">{{ form.title.label }}</label> {{ form.title }} {% if form.title.errors %} <div class="error"> {% for error in form.title.errors %} {{ error }} {% endfor %} </div> {% endif %} {% if form.title.help_text %} <small class="help-text">{{ form.title.help_text }}</small> {% endif %} </div> <div class="form-group"> <label for="{{ form.content.id_for_label }}">{{ form.content.label }}</label> {{ form.content }} {% if form.content.errors %} <div class="error"> {% for error in form.content.errors %} {{ error }} {% endfor %} </div> {% endif %} </div> <div class="form-check"> {{ form.is_published }} <label for="{{ form.is_published.id_for_label }}"> {{ form.is_published.label }} </label> </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Сохранить</button> </form>