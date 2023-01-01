Django-разработка: первое приложение с нуля до публикации
Для кого эта статья:
- Начинающие разработчики, интересующиеся веб-программированием на Python
- Студенты и участники курсов по программированию, желающие изучать Django
Профессионалы, которые хотят расширить свои навыки и перейти на Django из других технологий
Разработка веб-приложений на Django — это как строительство дома с уже готовым фундаментом. Вы получаете солидную базу, на которой можно быстро возвести что угодно: от простого блога до мощного интернет-магазина. В мире, где скорость вывода продукта на рынок критична, Django даёт неоспоримое преимущество благодаря своей философии "батарейки включены". 🚀 Неудивительно, что гиганты вроде Spotify, Dropbox и NASA выбрали именно этот фреймворк. Но как начать свой путь в Django-разработке, если вы только делаете первые шаги? Давайте создадим ваше первое полноценное веб-приложение прямо сейчас.
Что такое Django и почему его выбирают для веб-разработки
Django — это высокоуровневый Python-фреймворк, созданный опытными разработчиками с учетом лучших практик веб-разработки. Название происходит от имени джазового гитариста Джанго Рейнхардта, что отражает элегантность и гибкость фреймворка. 🎸 Django был разработан в 2003 году для новостного сайта и с тех пор превратился в полноценное решение для веб-разработки любой сложности.
Фреймворк построен на принципе DRY (Don't Repeat Yourself — "не повторяйся") и предлагает архитектурный паттерн MVT (Model-View-Template), который является адаптацией классического MVC (Model-View-Controller).
Алексей Соколов, Senior Python-разработчик
Когда я начинал свой путь в веб-разработке, я потратил месяцы, экспериментируя с различными фреймворками. PHP казался слишком хаотичным, Ruby on Rails — слишком магическим, а NodeJS — требовал слишком много дополнительной конфигурации.
С Django все изменилось. Помню свой первый проект — простой сервис для отслеживания расходов. Я потратил два вечера на изучение основ и уже на третий запустил работающее приложение. То, что раньше требовало написания сотен строк кода, с Django решалось буквально несколькими командами.
Сейчас, спустя 7 лет, я руковожу командой, которая разработала более 30 коммерческих проектов на Django — от небольших корпоративных сайтов до высоконагруженных платформ с миллионами пользователей. И я до сих пор благодарен себе за тот выбор.
Вот ключевые причины, почему разработчики выбирают Django:
- Быстрая разработка: Django следует принципу "батарейки включены", предоставляя готовые компоненты для всего — от аутентификации до администрирования сайтом
- Безопасность: Фреймворк защищает от распространенных уязвимостей, включая SQL-инъекции, XSS-атаки и CSRF
- Масштабируемость: Django успешно работает как в небольших проектах, так и в системах с миллионами пользователей
- ORM (Object-Relational Mapping): Позволяет работать с базами данных через Python-классы, без написания SQL-запросов
- Обширная экосистема: Тысячи готовых пакетов для решения типовых задач
|Характеристика
|Django
|Flask
|FastAPI
|Тип фреймворка
|Полнофункциональный
|Микрофреймворк
|Микрофреймворк
|Встроенный ORM
|Да
|Нет
|Нет
|Админ-панель
|Да, из коробки
|Нет
|Нет
|Аутентификация
|Встроенная
|Требует расширений
|Требует расширений
|Кривая обучения
|Средняя
|Низкая
|Низкая
|Лучшее применение
|Полноценные веб-приложения
|Простые API, прототипы
|Высокопроизводительные API
Подготовка среды для создания приложения на Django
Прежде чем погрузиться в разработку на Django, необходимо подготовить рабочую среду. Это не просто формальность, а важный шаг, который сэкономит время и нервы в будущем. 🛠️
Для работы с Django вам потребуются:
- Python (версия 3.8 или выше)
- Виртуальное окружение (virtualenv)
- Установленный Django
- Редактор кода (PyCharm, VS Code или любой другой)
Давайте настроим все шаг за шагом:
1. Установка Python
Скачайте и установите Python с официального сайта. При установке на Windows обязательно отметьте галочку "Add Python to PATH".
Проверьте успешность установки командой:
python --version
2. Создание виртуального окружения
Виртуальное окружение — это изолированное пространство, где можно устанавливать пакеты, не влияя на глобальную установку Python.
python -m venv myenv
Активация виртуального окружения:
Для Windows:
myenv\Scripts\activate
Для macOS/Linux:
source myenv/bin/activate
3. Установка Django
После активации виртуального окружения установите Django:
pip install django
Проверьте версию Django:
python -m django --version
Теперь ваша среда готова для создания Django-проектов! 🎯
Мария Ковалева, Python-тренер
Один из моих студентов, Андрей, уже имел опыт программирования на PHP, но решил изучить Django для расширения профессиональных горизонтов. Его первой ошибкой стала пренебрежительное отношение к настройке среды разработки.
"Зачем виртуальное окружение? Я просто установлю всё глобально," — настаивал он.
Через месяц Андрей работал одновременно над тремя проектами, каждый из которых требовал разные версии библиотек. В результате — конфликты зависимостей, нестабильная работа и часы отладки.
После того, как мы перенесли каждый проект в отдельное виртуальное окружение, проблемы исчезли. "Я никогда не думал, что такая простая вещь может спасти столько времени," — признался он позже.
Сейчас Андрей возглавляет отдел backend-разработки и первое, что он требует от новых сотрудников — это безупречная организация рабочей среды.
|Требование
|Минимальная версия
|Рекомендуемая версия
|Примечания
|Python
|3.6
|3.9+
|Django 4.0+ требует Python 3.8+
|Django
|2.2 LTS
|4.2 LTS
|LTS версии имеют долгосрочную поддержку
|Оперативная память
|1 ГБ
|4+ ГБ
|Для разработки и локального запуска
|Дисковое пространство
|100 МБ
|500+ МБ
|Зависит от количества зависимостей
|База данных
|SQLite (встроенная)
|PostgreSQL
|Для продакшена рекомендуется PostgreSQL
Структура проекта и основные компоненты фреймворка
Понимание структуры проекта Django — фундаментальный навык, который отличает профессионала от дилетанта. Давайте разберемся в архитектуре и основных компонентах, из которых складывается каждое Django-приложение. 🏗️
После создания проекта командой
django-admin startproject myproject
вы получите следующую структуру:
myproject/
manage.py
myproject/
__init__.py
settings.py
urls.py
asgi.py
wsgi.py
Разберем ключевые файлы:
- manage.py — утилита командной строки для взаимодействия с проектом
- settings.py — конфигурационный файл проекта
- urls.py — определяет маршрутизацию URL
- asgi.py/wsgi.py — точки входа для ASGI/WSGI серверов
Django строится на концепции приложений — модульных компонентов, которые можно повторно использовать в разных проектах. Создание приложения осуществляется командой:
python manage.py startapp myapp
Структура приложения выглядит так:
myapp/
__init__.py
admin.py
apps.py
models.py
tests.py
views.py
migrations/
__init__.py
Основа Django — архитектурный паттерн MVT (Model-View-Template):
- Models (модели) — описывают структуру данных и взаимодействие с базой данных
- Views (представления) — обрабатывают HTTP-запросы и возвращают HTTP-ответы
- Templates (шаблоны) — определяют, как данные будут отображаться пользователю
Дополнительные важные компоненты:
- Forms — упрощают работу с HTML-формами и валидацией данных
- Middleware — обрабатывают запросы и ответы на глобальном уровне
- Authentication — встроенная система аутентификации и авторизации
- Admin — автоматически генерируемый интерфейс администратора
- Signals — механизм для слабосвязанного взаимодействия между компонентами
Практика: пошаговое создание простого веб-приложения
Теория без практики подобна парусу без ветра — бесполезна. Давайте создадим простое, но функциональное веб-приложение "TaskMaster" — систему управления задачами. Это отличный стартовый проект, иллюстрирующий основные концепции Django. 📝
Шаг 1: Создание проекта и приложения
django-admin startproject taskmaster
cd taskmaster
python manage.py startapp tasks
Добавьте приложение в
settings.py:
INSTALLED_APPS = [
'django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'tasks', # Наше новое приложение
]
Шаг 2: Определение модели данных
Откройте
tasks/models.py и создайте модель Task:
from django.db import models
from django.utils import timezone
class Task(models.Model):
STATUS_CHOICES = [
('pending', 'В ожидании'),
('in_progress', 'В процессе'),
('completed', 'Выполнено'),
]
title = models.CharField(max_length=200)
description = models.TextField(blank=True)
created_date = models.DateTimeField(default=timezone.now)
due_date = models.DateTimeField(blank=True, null=True)
status = models.CharField(max_length=20, choices=STATUS_CHOICES, default='pending')
def __str__(self):
return self.title
Применим миграции для создания таблицы в базе данных:
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
Шаг 3: Создание представлений
Редактируем
tasks/views.py:
from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect
from .models import Task
from .forms import TaskForm
def task_list(request):
tasks = Task.objects.all().order_by('-created_date')
return render(request, 'tasks/task_list.html', {'tasks': tasks})
def task_detail(request, pk):
task = get_object_or_404(Task, pk=pk)
return render(request, 'tasks/task_detail.html', {'task': task})
def task_new(request):
if request.method == "POST":
form = TaskForm(request.POST)
if form.is_valid():
task = form.save()
return redirect('task_detail', pk=task.pk)
else:
form = TaskForm()
return render(request, 'tasks/task_edit.html', {'form': form})
def task_edit(request, pk):
task = get_object_or_404(Task, pk=pk)
if request.method == "POST":
form = TaskForm(request.POST, instance=task)
if form.is_valid():
task = form.save()
return redirect('task_detail', pk=task.pk)
else:
form = TaskForm(instance=task)
return render(request, 'tasks/task_edit.html', {'form': form})
Шаг 4: Создание формы
Создайте файл
tasks/forms.py:
from django import forms
from .models import Task
class TaskForm(forms.ModelForm):
class Meta:
model = Task
fields = ('title', 'description', 'due_date', 'status')
widgets = {
'due_date': forms.DateTimeInput(attrs={'type': 'datetime-local'}),
}
Шаг 5: Настройка URL-маршрутов
Создайте
tasks/urls.py:
from django.urls import path
from . import views
urlpatterns = [
path('', views.task_list, name='task_list'),
path('task/<int:pk>/', views.task_detail, name='task_detail'),
path('task/new/', views.task_new, name='task_new'),
path('task/<int:pk>/edit/', views.task_edit, name='task_edit'),
]
Обновите
taskmaster/urls.py:
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
path('', include('tasks.urls')),
]
Шаг 6: Создание шаблонов
Создайте директорию
tasks/templates/tasks/ и добавьте файлы шаблонов:
base.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>TaskMaster</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
<a class="navbar-brand" href="{% url 'task_list' %}">TaskMaster</a>
<div class="collapse navbar-collapse">
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="{% url 'task_new' %}">Новая задача</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<div class="container mt-4">
{% block content %}
{% endblock %}
</div>
</body>
</html>
task_list.html:
{% extends 'tasks/base.html' %}
{% block content %}
<h1>Список задач</h1>
<div class="row">
{% for task in tasks %}
<div class="col-md-4 mb-4">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">{{ task.title }}</h5>
<p class="card-text">{{ task.description|truncatechars:100 }}</p>
<p><strong>Статус:</strong> {{ task.get_status_display }}</p>
<a href="{% url 'task_detail' pk=task.pk %}" class="btn btn-primary">Подробнее</a>
</div>
</div>
</div>
{% empty %}
<div class="col-12">
<p>Пока нет задач. <a href="{% url 'task_new' %}">Создать новую?</a></p>
</div>
{% endfor %}
</div>
{% endblock %}
Аналогично создайте шаблоны taskdetail.html и taskedit.html.
Шаг 7: Настройка админ-панели
Отредактируйте
tasks/admin.py:
from django.contrib import admin
from .models import Task
@admin.register(Task)
class TaskAdmin(admin.ModelAdmin):
list_display = ('title', 'status', 'created_date', 'due_date')
list_filter = ('status', 'created_date')
search_fields = ('title', 'description')
Создайте суперпользователя для доступа к админ-панели:
python manage.py createsuperuser
Шаг 8: Запуск проекта
python manage.py runserver
Теперь ваше приложение доступно по адресу http://127.0.0.1:8000/
Публикация и дальнейшее развитие вашего Django-проекта
Создание локального приложения — это лишь первый шаг. Настоящая магия начинается, когда ваш проект выходит в мир и приобретает новые функции. Давайте рассмотрим, как опубликовать и развивать ваше Django-приложение. 🚀
Подготовка к публикации
- Настройка безопасности: Отредактируйте
settings.py:
- Установите
DEBUG = False
- Обновите
SECRET_KEY(используйте переменные окружения)
- Настройте
ALLOWED_HOSTS
- Установите
- Статические файлы: Настройте сбор статических файлов:
python manage.py collectstatic
- Базы данных: Для продакшена лучше использовать PostgreSQL вместо SQLite
- WSGI/ASGI сервер: Настройте Gunicorn или uWSGI для обслуживания приложения
- Веб-сервер: Установите Nginx в качестве прокси-сервера
Варианты хостинга
|Хостинг
|Сложность настройки
|Стоимость
|Особенности
|PythonAnywhere
|Низкая
|От $5/месяц
|Идеален для начинающих, веб-интерфейс
|Heroku
|Средняя
|От $7/месяц
|CI/CD, масштабируемость
|AWS Elastic Beanstalk
|Высокая
|Оплата по использованию
|Автомасштабирование, высокая надежность
|DigitalOcean
|Высокая
|От $5/месяц
|Полный контроль, требует навыков DevOps
|Google Cloud Platform
|Высокая
|Оплата по использованию
|Интеграция с сервисами Google, масштабируемость
Непрерывное развитие проекта
После успешной публикации стоит задуматься о расширении функциональности:
- Аутентификация и авторизация: Добавьте регистрацию и вход для пользователей
- API: Интегрируйте Django REST framework для создания API
- Фронтенд-фреймворки: Улучшите пользовательский интерфейс с помощью React, Vue.js или другого JS-фреймворка
- Асинхронные задачи: Внедрите Celery для обработки длительных операций
- Тестирование: Разработайте комплексную стратегию тестирования с использованием pytest
- Мониторинг: Внедрите Sentry для отслеживания ошибок в реальном времени
- CI/CD: Настройте автоматическое тестирование и деплой с GitHub Actions или GitLab CI
Сообщество и ресурсы для продолжения обучения
Django имеет активное и дружелюбное сообщество, где вы можете получить помощь и вдохновение:
- Документация Django: Исчерпывающий ресурс с подробными руководствами
- Django Forum: Место для обсуждения проблем и идей
- DjangoGirls Tutorial: Отличное дополнение для начинающих
- Django Packages: Каталог многоразовых приложений и утилит
- Конференции DjangoCon: Мероприятия, где можно познакомиться с сообществом
Каждый проект Django уникален, как и путь его развития. Начните с малого, экспериментируйте и постепенно добавляйте функциональность, соответствующую вашим потребностям и амбициям. 💪
Создание первого Django-приложения — это не просто овладение фреймворком, а ваш первый шаг к мышлению в парадигме веб-разработки. Вы увидели, как несколько строк кода превращаются в функциональное приложение, управляющее данными и взаимодействующее с пользователем. Именно эта магия трансформации и отличает Django от других фреймворков. Теперь путь открыт — от простого TaskMaster до следующего Instagram или Dropbox. Единственное ограничение — ваше воображение и желание учиться.
Читайте также
Элина Баранова
разработчик Android