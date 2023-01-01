Django-разработка: первое приложение с нуля до публикации

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики, интересующиеся веб-программированием на Python

Студенты и участники курсов по программированию, желающие изучать Django

Профессионалы, которые хотят расширить свои навыки и перейти на Django из других технологий Разработка веб-приложений на Django — это как строительство дома с уже готовым фундаментом. Вы получаете солидную базу, на которой можно быстро возвести что угодно: от простого блога до мощного интернет-магазина. В мире, где скорость вывода продукта на рынок критична, Django даёт неоспоримое преимущество благодаря своей философии "батарейки включены". 🚀 Неудивительно, что гиганты вроде Spotify, Dropbox и NASA выбрали именно этот фреймворк. Но как начать свой путь в Django-разработке, если вы только делаете первые шаги? Давайте создадим ваше первое полноценное веб-приложение прямо сейчас.

Что такое Django и почему его выбирают для веб-разработки

Django — это высокоуровневый Python-фреймворк, созданный опытными разработчиками с учетом лучших практик веб-разработки. Название происходит от имени джазового гитариста Джанго Рейнхардта, что отражает элегантность и гибкость фреймворка. 🎸 Django был разработан в 2003 году для новостного сайта и с тех пор превратился в полноценное решение для веб-разработки любой сложности.

Фреймворк построен на принципе DRY (Don't Repeat Yourself — "не повторяйся") и предлагает архитектурный паттерн MVT (Model-View-Template), который является адаптацией классического MVC (Model-View-Controller).

Алексей Соколов, Senior Python-разработчик

Когда я начинал свой путь в веб-разработке, я потратил месяцы, экспериментируя с различными фреймворками. PHP казался слишком хаотичным, Ruby on Rails — слишком магическим, а NodeJS — требовал слишком много дополнительной конфигурации.

С Django все изменилось. Помню свой первый проект — простой сервис для отслеживания расходов. Я потратил два вечера на изучение основ и уже на третий запустил работающее приложение. То, что раньше требовало написания сотен строк кода, с Django решалось буквально несколькими командами.

Сейчас, спустя 7 лет, я руковожу командой, которая разработала более 30 коммерческих проектов на Django — от небольших корпоративных сайтов до высоконагруженных платформ с миллионами пользователей. И я до сих пор благодарен себе за тот выбор.

Вот ключевые причины, почему разработчики выбирают Django:

Быстрая разработка : Django следует принципу "батарейки включены", предоставляя готовые компоненты для всего — от аутентификации до администрирования сайтом

: Django следует принципу "батарейки включены", предоставляя готовые компоненты для всего — от аутентификации до администрирования сайтом Безопасность : Фреймворк защищает от распространенных уязвимостей, включая SQL-инъекции, XSS-атаки и CSRF

: Фреймворк защищает от распространенных уязвимостей, включая SQL-инъекции, XSS-атаки и CSRF Масштабируемость : Django успешно работает как в небольших проектах, так и в системах с миллионами пользователей

: Django успешно работает как в небольших проектах, так и в системах с миллионами пользователей ORM (Object-Relational Mapping) : Позволяет работать с базами данных через Python-классы, без написания SQL-запросов

: Позволяет работать с базами данных через Python-классы, без написания SQL-запросов Обширная экосистема: Тысячи готовых пакетов для решения типовых задач

Характеристика Django Flask FastAPI Тип фреймворка Полнофункциональный Микрофреймворк Микрофреймворк Встроенный ORM Да Нет Нет Админ-панель Да, из коробки Нет Нет Аутентификация Встроенная Требует расширений Требует расширений Кривая обучения Средняя Низкая Низкая Лучшее применение Полноценные веб-приложения Простые API, прототипы Высокопроизводительные API

Подготовка среды для создания приложения на Django

Прежде чем погрузиться в разработку на Django, необходимо подготовить рабочую среду. Это не просто формальность, а важный шаг, который сэкономит время и нервы в будущем. 🛠️

Для работы с Django вам потребуются:

Python (версия 3.8 или выше) Виртуальное окружение (virtualenv) Установленный Django Редактор кода (PyCharm, VS Code или любой другой)

Давайте настроим все шаг за шагом:

1. Установка Python

Скачайте и установите Python с официального сайта. При установке на Windows обязательно отметьте галочку "Add Python to PATH".

Проверьте успешность установки командой:

python --version

2. Создание виртуального окружения

Виртуальное окружение — это изолированное пространство, где можно устанавливать пакеты, не влияя на глобальную установку Python.

python -m venv myenv

Активация виртуального окружения:

Для Windows:

myenv\Scripts\activate

Для macOS/Linux:

source myenv/bin/activate

3. Установка Django

После активации виртуального окружения установите Django:

pip install django

Проверьте версию Django:

python -m django --version

Теперь ваша среда готова для создания Django-проектов! 🎯

Мария Ковалева, Python-тренер Один из моих студентов, Андрей, уже имел опыт программирования на PHP, но решил изучить Django для расширения профессиональных горизонтов. Его первой ошибкой стала пренебрежительное отношение к настройке среды разработки. "Зачем виртуальное окружение? Я просто установлю всё глобально," — настаивал он. Через месяц Андрей работал одновременно над тремя проектами, каждый из которых требовал разные версии библиотек. В результате — конфликты зависимостей, нестабильная работа и часы отладки. После того, как мы перенесли каждый проект в отдельное виртуальное окружение, проблемы исчезли. "Я никогда не думал, что такая простая вещь может спасти столько времени," — признался он позже. Сейчас Андрей возглавляет отдел backend-разработки и первое, что он требует от новых сотрудников — это безупречная организация рабочей среды.

Требование Минимальная версия Рекомендуемая версия Примечания Python 3.6 3.9+ Django 4.0+ требует Python 3.8+ Django 2.2 LTS 4.2 LTS LTS версии имеют долгосрочную поддержку Оперативная память 1 ГБ 4+ ГБ Для разработки и локального запуска Дисковое пространство 100 МБ 500+ МБ Зависит от количества зависимостей База данных SQLite (встроенная) PostgreSQL Для продакшена рекомендуется PostgreSQL

Структура проекта и основные компоненты фреймворка

Понимание структуры проекта Django — фундаментальный навык, который отличает профессионала от дилетанта. Давайте разберемся в архитектуре и основных компонентах, из которых складывается каждое Django-приложение. 🏗️

После создания проекта командой

django-admin startproject myproject

вы получите следующую структуру:

myproject/ manage.py myproject/ __init__.py settings.py urls.py asgi.py wsgi.py

Разберем ключевые файлы:

manage.py — утилита командной строки для взаимодействия с проектом

— утилита командной строки для взаимодействия с проектом settings.py — конфигурационный файл проекта

— конфигурационный файл проекта urls.py — определяет маршрутизацию URL

— определяет маршрутизацию URL asgi.py/wsgi.py — точки входа для ASGI/WSGI серверов

Django строится на концепции приложений — модульных компонентов, которые можно повторно использовать в разных проектах. Создание приложения осуществляется командой:

python manage.py startapp myapp

Структура приложения выглядит так:

myapp/ __init__.py admin.py apps.py models.py tests.py views.py migrations/ __init__.py

Основа Django — архитектурный паттерн MVT (Model-View-Template):

Models (модели) — описывают структуру данных и взаимодействие с базой данных Views (представления) — обрабатывают HTTP-запросы и возвращают HTTP-ответы Templates (шаблоны) — определяют, как данные будут отображаться пользователю

Дополнительные важные компоненты:

Forms — упрощают работу с HTML-формами и валидацией данных

— упрощают работу с HTML-формами и валидацией данных Middleware — обрабатывают запросы и ответы на глобальном уровне

— обрабатывают запросы и ответы на глобальном уровне Authentication — встроенная система аутентификации и авторизации

— встроенная система аутентификации и авторизации Admin — автоматически генерируемый интерфейс администратора

— автоматически генерируемый интерфейс администратора Signals — механизм для слабосвязанного взаимодействия между компонентами

Практика: пошаговое создание простого веб-приложения

Теория без практики подобна парусу без ветра — бесполезна. Давайте создадим простое, но функциональное веб-приложение "TaskMaster" — систему управления задачами. Это отличный стартовый проект, иллюстрирующий основные концепции Django. 📝

Шаг 1: Создание проекта и приложения

django-admin startproject taskmaster cd taskmaster python manage.py startapp tasks

Добавьте приложение в settings.py :

INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'tasks', # Наше новое приложение ]

Шаг 2: Определение модели данных

Откройте tasks/models.py и создайте модель Task:

from django.db import models from django.utils import timezone class Task(models.Model): STATUS_CHOICES = [ ('pending', 'В ожидании'), ('in_progress', 'В процессе'), ('completed', 'Выполнено'), ] title = models.CharField(max_length=200) description = models.TextField(blank=True) created_date = models.DateTimeField(default=timezone.now) due_date = models.DateTimeField(blank=True, null=True) status = models.CharField(max_length=20, choices=STATUS_CHOICES, default='pending') def __str__(self): return self.title

Применим миграции для создания таблицы в базе данных:

python manage.py makemigrations python manage.py migrate

Шаг 3: Создание представлений

Редактируем tasks/views.py :

from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect from .models import Task from .forms import TaskForm def task_list(request): tasks = Task.objects.all().order_by('-created_date') return render(request, 'tasks/task_list.html', {'tasks': tasks}) def task_detail(request, pk): task = get_object_or_404(Task, pk=pk) return render(request, 'tasks/task_detail.html', {'task': task}) def task_new(request): if request.method == "POST": form = TaskForm(request.POST) if form.is_valid(): task = form.save() return redirect('task_detail', pk=task.pk) else: form = TaskForm() return render(request, 'tasks/task_edit.html', {'form': form}) def task_edit(request, pk): task = get_object_or_404(Task, pk=pk) if request.method == "POST": form = TaskForm(request.POST, instance=task) if form.is_valid(): task = form.save() return redirect('task_detail', pk=task.pk) else: form = TaskForm(instance=task) return render(request, 'tasks/task_edit.html', {'form': form})

Шаг 4: Создание формы

Создайте файл tasks/forms.py :

from django import forms from .models import Task class TaskForm(forms.ModelForm): class Meta: model = Task fields = ('title', 'description', 'due_date', 'status') widgets = { 'due_date': forms.DateTimeInput(attrs={'type': 'datetime-local'}), }

Шаг 5: Настройка URL-маршрутов

Создайте tasks/urls.py :

from django.urls import path from . import views urlpatterns = [ path('', views.task_list, name='task_list'), path('task/<int:pk>/', views.task_detail, name='task_detail'), path('task/new/', views.task_new, name='task_new'), path('task/<int:pk>/edit/', views.task_edit, name='task_edit'), ]

Обновите taskmaster/urls.py :

from django.contrib import admin from django.urls import path, include urlpatterns = [ path('admin/', admin.site.urls), path('', include('tasks.urls')), ]

Шаг 6: Создание шаблонов

Создайте директорию tasks/templates/tasks/ и добавьте файлы шаблонов:

base.html:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>TaskMaster</title> <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"> </head> <body> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> <a class="navbar-brand" href="{% url 'task_list' %}">TaskMaster</a> <div class="collapse navbar-collapse"> <ul class="navbar-nav ml-auto"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="{% url 'task_new' %}">Новая задача</a> </li> </ul> </div> </nav> <div class="container mt-4"> {% block content %} {% endblock %} </div> </body> </html>

task_list.html:

{% extends 'tasks/base.html' %} {% block content %} <h1>Список задач</h1> <div class="row"> {% for task in tasks %} <div class="col-md-4 mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">{{ task.title }}</h5> <p class="card-text">{{ task.description|truncatechars:100 }}</p> <p><strong>Статус:</strong> {{ task.get_status_display }}</p> <a href="{% url 'task_detail' pk=task.pk %}" class="btn btn-primary">Подробнее</a> </div> </div> </div> {% empty %} <div class="col-12"> <p>Пока нет задач. <a href="{% url 'task_new' %}">Создать новую?</a></p> </div> {% endfor %} </div> {% endblock %}

Аналогично создайте шаблоны taskdetail.html и taskedit.html.

Шаг 7: Настройка админ-панели

Отредактируйте tasks/admin.py :

from django.contrib import admin from .models import Task @admin.register(Task) class TaskAdmin(admin.ModelAdmin): list_display = ('title', 'status', 'created_date', 'due_date') list_filter = ('status', 'created_date') search_fields = ('title', 'description')

Создайте суперпользователя для доступа к админ-панели:

python manage.py createsuperuser

Шаг 8: Запуск проекта

python manage.py runserver

Теперь ваше приложение доступно по адресу http://127.0.0.1:8000/

Публикация и дальнейшее развитие вашего Django-проекта

Создание локального приложения — это лишь первый шаг. Настоящая магия начинается, когда ваш проект выходит в мир и приобретает новые функции. Давайте рассмотрим, как опубликовать и развивать ваше Django-приложение. 🚀

Подготовка к публикации

Настройка безопасности: Отредактируйте settings.py : Установите DEBUG = False

Обновите SECRET_KEY (используйте переменные окружения)

(используйте переменные окружения) Настройте ALLOWED_HOSTS Статические файлы: Настройте сбор статических файлов:

python manage.py collectstatic

Базы данных: Для продакшена лучше использовать PostgreSQL вместо SQLite WSGI/ASGI сервер: Настройте Gunicorn или uWSGI для обслуживания приложения Веб-сервер: Установите Nginx в качестве прокси-сервера

Варианты хостинга

Хостинг Сложность настройки Стоимость Особенности PythonAnywhere Низкая От $5/месяц Идеален для начинающих, веб-интерфейс Heroku Средняя От $7/месяц CI/CD, масштабируемость AWS Elastic Beanstalk Высокая Оплата по использованию Автомасштабирование, высокая надежность DigitalOcean Высокая От $5/месяц Полный контроль, требует навыков DevOps Google Cloud Platform Высокая Оплата по использованию Интеграция с сервисами Google, масштабируемость

Непрерывное развитие проекта

После успешной публикации стоит задуматься о расширении функциональности:

Аутентификация и авторизация : Добавьте регистрацию и вход для пользователей

: Добавьте регистрацию и вход для пользователей API : Интегрируйте Django REST framework для создания API

: Интегрируйте Django REST framework для создания API Фронтенд-фреймворки : Улучшите пользовательский интерфейс с помощью React, Vue.js или другого JS-фреймворка

: Улучшите пользовательский интерфейс с помощью React, Vue.js или другого JS-фреймворка Асинхронные задачи : Внедрите Celery для обработки длительных операций

: Внедрите Celery для обработки длительных операций Тестирование : Разработайте комплексную стратегию тестирования с использованием pytest

: Разработайте комплексную стратегию тестирования с использованием pytest Мониторинг : Внедрите Sentry для отслеживания ошибок в реальном времени

: Внедрите Sentry для отслеживания ошибок в реальном времени CI/CD: Настройте автоматическое тестирование и деплой с GitHub Actions или GitLab CI

Сообщество и ресурсы для продолжения обучения

Django имеет активное и дружелюбное сообщество, где вы можете получить помощь и вдохновение:

Документация Django : Исчерпывающий ресурс с подробными руководствами

: Исчерпывающий ресурс с подробными руководствами Django Forum : Место для обсуждения проблем и идей

: Место для обсуждения проблем и идей DjangoGirls Tutorial : Отличное дополнение для начинающих

: Отличное дополнение для начинающих Django Packages : Каталог многоразовых приложений и утилит

: Каталог многоразовых приложений и утилит Конференции DjangoCon: Мероприятия, где можно познакомиться с сообществом

Каждый проект Django уникален, как и путь его развития. Начните с малого, экспериментируйте и постепенно добавляйте функциональность, соответствующую вашим потребностям и амбициям. 💪

Создание первого Django-приложения — это не просто овладение фреймворком, а ваш первый шаг к мышлению в парадигме веб-разработки. Вы увидели, как несколько строк кода превращаются в функциональное приложение, управляющее данными и взаимодействующее с пользователем. Именно эта магия трансформации и отличает Django от других фреймворков. Теперь путь открыт — от простого TaskMaster до следующего Instagram или Dropbox. Единственное ограничение — ваше воображение и желание учиться.

