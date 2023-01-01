Интеграция ChatGPT API в Python-приложения: пошаговое руководство

<!-- templates/index.html --> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Python Chatbot</title> <style> /* Стили для чата */ #chat-container { width: 600px; margin: 0 auto; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; height: 500px; display: flex; flex-direction: column; } #chat-messages { flex-grow: 1; overflow-y: auto; margin-bottom: 20px; } .message { margin: 10px 0; padding: 10px; border-radius: 5px; } .user-message { background: #e6f7ff; margin-left: 50px; } .bot-message { background: #f6f6f6; margin-right: 50px; } #user-input { width: 80%; padding: 8px; } </style> </head> <body> <h1>Python Programming Assistant</h1> <div id="chat-container"> <div id="chat-messages"></div> <div> <input type="text" id="user-input" placeholder="Задайте вопрос..." /> <button onclick="sendMessage()">Отправить</button> </div> </div> <script> // Генерируем уникальный ID для пользователя const userId = 'user_' + Math.random().toString(36).substr(2, 9); function sendMessage() { const userInput = document.getElementById('user-input'); const message = userInput.value.trim(); if (!message) return; // Добавляем сообщение пользователя в чат addMessage(message, 'user'); userInput.value = ''; // Отправляем запрос на сервер fetch('/api/chat', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify({ user_id: userId, message: message }), }) .then(response => response.json()) .then(data => { // Добавляем ответ бота в чат addMessage(data.response, 'bot'); }) .catch(error => { console.error('Error:', error); addMessage('Произошла ошибка при обработке запроса.', 'bot'); }); } function addMessage(text, sender) { const messagesDiv = document.getElementById('chat-messages'); const messageDiv = document.createElement('div'); messageDiv.className = `message ${sender}-message`; messageDiv.textContent = text; messagesDiv.appendChild(messageDiv); // Прокрутка вниз messagesDiv.scrollTop = messagesDiv.scrollHeight; } // Обработка нажатия Enter document.getElementById('user-input').addEventListener('keypress', function(e) { if (e.key === 'Enter') { sendMessage(); } }); // Приветственное сообщение addMessage('Привет! Я твой ассистент по Python. Чем могу помочь?', 'bot'); </script> </body> </html>