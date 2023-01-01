Комплексная обработка ошибок API ChatGPT: стратегии интеграции

import hashlib import json from functools import lru_cache import redis import pickle from datetime import timedelta # Настройка Redis для второго уровня кэша redis_client = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0) def generate_cache_key(model, messages, temperature=None): """Генерация уникального ключа кэша на основе параметров запроса""" cache_data = { 'model': model, 'messages': messages, 'temperature': temperature } serialized = json.dumps(cache_data, sort_keys=True) return hashlib.md5(serialized.encode()).hexdigest() # Первый уровень кэша (в памяти) @lru_cache(maxsize=1000) def get_from_memory_cache(cache_key): """Получение результата из кэша в памяти""" return None # LRU-кэш обрабатывается декоратором # Второй уровень кэша (Redis) def get_from_redis_cache(cache_key): """Получение результата из Redis""" cached_value = redis_client.get(cache_key) if cached_value: return pickle.loads(cached_value) return None def set_in_redis_cache(cache_key, value, ttl_hours=24): """Сохранение результата в Redis""" redis_client.setex( cache_key, timedelta(hours=ttl_hours), pickle.dumps(value) ) # Комплексная функция доступа к кэшу def get_cached_response(model, messages, temperature=None): cache_key = generate_cache_key(model, messages, temperature) # Проверяем первый уровень кэша memory_result = get_from_memory_cache(cache_key) if memory_result: return memory_result, 'memory_cache' # Проверяем второй уровень кэша redis_result = get_from_redis_cache(cache_key) if redis_result: # Обновляем кэш в памяти _ = get_from_memory_cache.cache_clear() # Инвалидация _ = get_from_memory_cache(cache_key) return redis_result, 'redis_cache' return None, None def cache_response(model, messages, response, temperature=None): """Сохранение ответа API во всех уровнях кэша""" cache_key = generate_cache_key(model, messages, temperature) # Сохраняем в памяти _ = get_from_memory_cache.cache_clear() _ = get_from_memory_cache(cache_key) # Сохраняем в Redis set_in_redis_cache(cache_key, response) def generate_text_with_caching(prompt, model="gpt-3.5-turbo", temperature=0.7): messages = [{"role": "user", "content": prompt}] # Пытаемся получить из кэша cached_response, cache_source = get_cached_response(model, messages, temperature) if cached_response: print(f"Cache hit from {cache_source}") return cached_response # Если нет в кэше, делаем запрос к API try: response = openai.ChatCompletion.create( model=model, messages=messages, temperature=temperature ) result = response.choices[0].message.content # Кэшируем результат cache_response(model, messages, result, temperature) return result except Exception as e: # Обработка ошибок print(f"Error: {str(e)}") raise