Повышаем производительность Python: как асинхронность ускоряет код

Для кого эта статья:

Разработчики Python, стремящиеся улучшить производительность своих приложений

Специалисты по оптимизации кода и архитектуре высоконагруженных систем

Студенты и профессионалы, обучающиеся асинхронному программированию в Python Python — язык с впечатляющими возможностями, но часто его производительность становится ахиллесовой пятой в высоконагруженных проектах. Асинхронное программирование кардинально меняет ситуацию, позволяя разрабатывать высокоэффективные системы, способные обрабатывать тысячи параллельных операций. Практические примеры асинхронного кода — это не просто теоретические упражнения, а реальные инструменты, которые позволяют увеличить пропускную способность серверов в 5-10 раз и сократить время выполнения операций ввода-вывода на порядок. 🚀

Асинхронный код в Python: основы и механика работы

Асинхронное программирование в Python основано на концепции конкурентного выполнения задач без необходимости создания отдельных потоков или процессов. В отличие от многопоточности, где операционная система занимается переключением между потоками, асинхронность в Python управляется циклом событий (event loop), который координирует выполнение сопрограмм (coroutines).

Фундаментальное отличие асинхронного подхода от синхронного заключается в способе обработки операций ввода-вывода. Синхронный код блокируется при ожидании завершения таких операций, в то время как асинхронный код может переключиться на выполнение других задач.

Рассмотрим базовую структуру асинхронного кода в Python:

Python Скопировать код import asyncio async def example_coroutine(): print("Начало выполнения сопрограммы") # Имитация асинхронной операции, например, запроса к API await asyncio.sleep(1) print("Сопрограмма завершена") return "Результат" # Запуск сопрограммы async def main(): result = await example_coroutine() print(f"Получен результат: {result}") # Запуск цикла событий asyncio.run(main())

Ключевые компоненты асинхронного программирования в Python включают:

Цикл событий (Event Loop) — центральный диспетчер, управляющий выполнением асинхронных задач

— центральный диспетчер, управляющий выполнением асинхронных задач Сопрограммы (Coroutines) — функции, объявленные с ключевым словом async , которые могут приостанавливать выполнение с помощью await

— функции, объявленные с ключевым словом , которые могут приостанавливать выполнение с помощью Фьючерсы и Задачи (Futures & Tasks) — объекты, представляющие результат операции, который может быть получен в будущем

— объекты, представляющие результат операции, который может быть получен в будущем Асинхронные контекстные менеджеры и итераторы — специальные конструкции для работы с ресурсами и коллекциями асинхронным способом

Понимание механики работы асинхронного кода требует осознания того, что Python использует кооперативную многозадачность. Это означает, что сопрограммы сами явно указывают, когда они готовы уступить контроль — обычно через конструкцию await .

Компонент Назначение Пример использования asyncio.run() Запуск цикла событий и асинхронной функции asyncio.run(main()) async def Определение сопрограммы async def fetch_data(): ... await Приостановка выполнения до завершения операции data = await fetch_data() asyncio.create_task() Создание задачи для параллельного выполнения task = asyncio.create_task(fetch_data()) asyncio.gather() Ожидание завершения множества сопрограмм results = await asyncio.gather(task1, task2)

Внутренний механизм работы цикла событий можно представить как последовательность шагов:

Регистрация сопрограмм для выполнения Выбор и запуск готовой к выполнению сопрограммы Выполнение до точки await , где сопрограмма приостанавливается Регистрация колбэка для продолжения работы сопрограммы по завершении ожидаемой операции Переход к следующей готовой сопрограмме Повторение цикла до завершения всех задач или явной остановки цикла

Алексей Петров, ведущий разработчик Python В 2020 году мне пришлось оптимизировать API-сервер, обрабатывающий более 5 миллионов запросов в день. Сервер, написанный на Django, не справлялся с нагрузкой, и мы регулярно теряли заказы из-за превышения таймаутов. Первым делом я построил профиль выполнения и обнаружил, что 80% времени уходило на ожидание ответов от внешних API и базы данных. После перевода критических участков кода на асинхронные рельсы с использованием asyncio и адаптации ORM для работы с асинхронными соединениями, мы смогли увеличить пропускную способность сервера в 7,5 раз без добавления дополнительных серверов. Пиковые нагрузки больше не вызывали падения производительности, а отказоустойчивость системы значительно повысилась.

Параллельные запросы с asyncio.gather: экономим время

Один из наиболее ощутимых выигрышей в производительности при переходе на асинхронное программирование — возможность выполнять множество операций ввода-вывода параллельно. Функция asyncio.gather() предоставляет элегантный способ запустить несколько сопрограмм одновременно и дождаться их завершения.

Рассмотрим типичный сценарий: необходимо получить данные из нескольких API-эндпоинтов. В синхронном подходе мы бы выполняли запросы последовательно, ожидая завершения каждого перед началом следующего:

Python Скопировать код import requests import time def fetch_data_sync(urls): results = [] for url in urls: response = requests.get(url) results.append(response.json()) return results urls = ['https://api.example.com/data1', 'https://api.example.com/data2', 'https://api.example.com/data3'] start_time = time.time() data = fetch_data_sync(urls) end_time = time.time() print(f"Синхронное выполнение заняло {end_time – start_time:.2f} секунд")

Теперь переработаем этот код с использованием asyncio.gather() и асинхронной библиотеки HTTP-запросов aiohttp :

Python Скопировать код import asyncio import aiohttp import time async def fetch_data(session, url): async with session.get(url) as response: return await response.json() async def fetch_all_data(urls): async with aiohttp.ClientSession() as session: tasks = [fetch_data(session, url) for url in urls] return await asyncio.gather(*tasks) urls = ['https://api.example.com/data1', 'https://api.example.com/data2', 'https://api.example.com/data3'] start_time = time.time() data = asyncio.run(fetch_all_data(urls)) end_time = time.time() print(f"Асинхронное выполнение заняло {end_time – start_time:.2f} секунд")

Разница в производительности между этими подходами становится особенно заметной при увеличении количества запросов или времени ожидания ответа. Если каждый запрос занимает около 500 мс, то для 10 запросов:

Синхронный подход: примерно 5 секунд (10 × 500 мс)

Асинхронный подход: примерно 500 мс (время самого долгого запроса)

Важные особенности asyncio.gather() :

Запускает все сопрограммы параллельно

Возвращает список результатов в том же порядке, в котором были переданы сопрограммы

По умолчанию, если одна из сопрограмм генерирует исключение, оно поднимается в вызывающем коде, но это поведение можно изменить с помощью параметра return_exceptions=True

Оптимально подходит для случаев, когда все операции независимы друг от друга

Для более гибкого управления параллельным выполнением можно использовать asyncio.as_completed() , который позволяет обрабатывать результаты по мере их готовности:

Python Скопировать код async def process_as_completed(urls): async with aiohttp.ClientSession() as session: tasks = [fetch_data(session, url) for url in urls] for future in asyncio.as_completed(tasks): result = await future # Обработка результата сразу после получения process_result(result)

Для задач с различными приоритетами можно комбинировать asyncio.gather() с asyncio.create_task() :

Python Скопировать код async def prioritized_tasks(): # Высокоприоритетные задачи запускаем немедленно high_priority = asyncio.create_task(fetch_critical_data()) # Низкоприоритетные задачи выполняем параллельно low_priority_tasks = [fetch_non_critical(i) for i in range(10)] low_priority_results = await asyncio.gather(*low_priority_tasks) # Дожидаемся завершения высокоприоритетной задачи high_priority_result = await high_priority return high_priority_result, low_priority_results

Функция Применение Особенности Оптимально для asyncio.gather() Параллельное выполнение множества сопрограмм Возвращает результаты в порядке задач Независимые задачи с одинаковым приоритетом asyncio.as_completed() Обработка результатов по мере готовности Возвращает итератор фьючерсов по мере завершения Когда важно быстро получать первые результаты asyncio.wait() Ожидание выполнения задач с тонкой настройкой Позволяет ждать первую завершенную или все задачи Сложные сценарии ожидания с таймаутами asyncio.wait_for() Выполнение задачи с таймаутом Генерирует TimeoutError при превышении времени Операции, требующие ограничения по времени

От блокирующих операций к неблокирующим с async/await

Переход от блокирующего кода к неблокирующему с использованием конструкций async и await — это фундаментальное изменение парадигмы программирования. Синтаксис async/await , введенный в Python 3.5, делает асинхронный код более читаемым и понятным, скрывая сложности низкоуровневых механизмов.

Давайте рассмотрим пример трансформации блокирующего кода в неблокирующий на примере работы с файлами:

Блокирующая версия:

Python Скопировать код def read_large_file(file_path): with open(file_path, 'r') as file: content = file.read() return content def process_files(file_paths): results = [] for path in file_paths: content = read_large_file(path) processed = process_content(content) results.append(processed) return results

Неблокирующая версия:

Python Скопировать код import aiofiles async def read_large_file_async(file_path): async with aiofiles.open(file_path, 'r') as file: content = await file.read() return content async def process_files_async(file_paths): tasks = [] for path in file_paths: task = asyncio.create_task(read_and_process_file(path)) tasks.append(task) return await asyncio.gather(*tasks) async def read_and_process_file(path): content = await read_large_file_async(path) return process_content(content) # Предполагается, что эта функция не блокирующая # В противном случае её тоже нужно сделать асинхронной # или выполнить в отдельном потоке через run_in_executor

Ключевой принцип работы с блокирующими операциями в асинхронном коде: никогда не выполнять блокирующие вызовы непосредственно в сопрограмме, так как это остановит весь цикл событий. Вместо этого используйте:

Асинхронные аналоги: библиотеки вроде aiohttp, aiofiles, asyncpg и т.д. Выполнение в пуле потоков: для операций, не имеющих асинхронных аналогов

Для выполнения блокирующих операций в отдельном потоке можно использовать run_in_executor :

Python Скопировать код import concurrent.futures async def cpu_bound_task(data): loop = asyncio.get_running_loop() with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor() as pool: result = await loop.run_in_executor( pool, cpu_intensive_function, data ) return result async def io_bound_blocking_task(file_path): loop = asyncio.get_running_loop() with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor() as pool: content = await loop.run_in_executor( pool, read_large_file_sync, file_path ) return content

Михаил Соколов, архитектор высоконагруженных систем Я столкнулся с интересной проблемой при работе над системой агрегации финансовых данных для крупного трейдингового сервиса. Система обрабатывала данные из более чем 50 источников и формировала аналитические отчёты. Изначально приложение использовало многопоточный подход с синхронными HTTP-клиентами. При пиковых нагрузках система потребляла огромное количество ресурсов — более 200 потоков и 12 ГБ памяти, а формирование полного отчёта занимало около 3 минут. После рефакторинга с применением asyncio, aiohttp и оптимизированной асинхронной очереди задач, мы добились впечатляющих результатов: – Снижение потребления памяти до 2,5 ГБ – Сокращение времени генерации отчёта до 42 секунд – Возможность обработки в 3 раза большего количества одновременных запросов – Стабильная работа на одном сервере вместо трёх Ключевым моментом была замена блокирующих операций на неблокирующие аналоги и переработка архитектуры для максимального использования преимуществ кооперативной многозадачности.

При работе с асинхронным кодом важно помнить о потенциальных проблемах, таких как:

Забытый await — одна из самых распространенных ошибок, которая может привести к непредсказуемому поведению программы

— одна из самых распространенных ошибок, которая может привести к непредсказуемому поведению программы Блокировка цикла событий — выполнение CPU-bound задачи или блокирующей IO-операции внутри сопрограммы

— выполнение CPU-bound задачи или блокирующей IO-операции внутри сопрограммы Пренебрежение обработкой исключений — необработанные исключения в задачах могут быть потеряны

Примеры правильного использования async/await в различных сценариях:

Python Скопировать код # Асинхронный итератор async def process_stream(stream): async for item in stream: await process_item(item) # Асинхронный контекстный менеджер async def manage_resource(): async with AsyncResource() as resource: await resource.do_something() # Обработка исключений в асинхронном коде async def safe_operation(): try: await risky_operation() except Exception as e: logging.error(f"Error occurred: {e}") # Возможно, выполнить альтернативное действие await fallback_operation() # Асинхронная итерация с отслеживанием прогресса async def process_with_progress(items): async for i, item in async_enumerate(items): print(f"Processing item {i+1}/{len(items)}") await process_item(item)

Реализация async_enumerate для удобной асинхронной итерации с индексом:

Python Скопировать код async def async_enumerate(async_iterator, start=0): idx = start async for item in async_iterator: yield idx, item idx += 1

Обработка больших объемов данных асинхронно

При обработке больших объемов данных асинхронное программирование может дать значительный прирост производительности, особенно когда речь идет о задачах, связанных с вводом-выводом. Однако для получения максимальной выгоды необходимо правильно структурировать код, учитывая особенности асинхронной модели.

Рассмотрим типичные сценарии обработки больших данных и их асинхронную реализацию:

Потоковая обработка данных из файлов или API Параллельная обработка разделенных наборов данных Конвейерная обработка с использованием паттерна producer-consumer Асинхронный доступ к базам данных

Потоковая обработка данных

При работе с большими файлами или потоковыми API важно не загружать все данные в память одновременно. Асинхронная потоковая обработка позволяет обрабатывать данные по мере их поступления:

Python Скопировать код async def process_large_file_stream(file_path): async with aiofiles.open(file_path, 'r') as file: # Чтение и обработка файла по строкам async for line in file: await process_line(line) async def process_api_stream(url): async with aiohttp.ClientSession() as session: async with session.get(url) as response: # Обработка чанков данных по мере их поступления async for chunk in response.content.iter_chunked(1024): await process_chunk(chunk)

Параллельная обработка наборов данных

Для больших наборов данных эффективно разделить данные на части и обрабатывать их параллельно:

Python Скопировать код async def process_data_batches(data, batch_size=100): # Разделение данных на пакеты batches = [data[i:i+batch_size] for i in range(0, len(data), batch_size)] # Создание задачи для каждого пакета tasks = [asyncio.create_task(process_batch(batch)) for batch in batches] # Ожидание завершения всех задач results = await asyncio.gather(*tasks) # Объединение результатов return [item for sublist in results for item in sublist] async def process_batch(batch): results = [] for item in batch: # Обработка отдельных элементов может быть как синхронной, так и асинхронной result = await process_item(item) results.append(result) return results

Паттерн Producer-Consumer с асинхронной очередью

Для непрерывной обработки потока данных эффективно использовать асинхронную очередь:

Python Скопировать код async def producer_consumer_pipeline(data_source): queue = asyncio.Queue(maxsize=100) # Запуск продюсеров и консьюмеров producers = [asyncio.create_task(producer(queue, data_source)) for _ in range(2)] # 2 продюсера consumers = [asyncio.create_task(consumer(queue, i)) for i in range(5)] # 5 потребителей # Ожидание завершения производства данных await asyncio.gather(*producers) # Сигнализирование о завершении производства for _ in range(len(consumers)): await queue.put(None) # Сигнал для завершения работы # Ожидание завершения всех потребителей await asyncio.gather(*consumers) async def producer(queue, data_source): async for item in data_source: # Возможна предварительная обработка await queue.put(item) async def consumer(queue, worker_id): while True: item = await queue.get() if item is None: # Сигнал для завершения queue.task_done() break try: await process_item(item) except Exception as e: logging.error(f"Error processing item in worker {worker_id}: {e}") finally: queue.task_done()

Асинхронный доступ к базам данных

При работе с большими объемами данных в базах данных асинхронные драйверы значительно повышают пропускную способность:

Python Скопировать код import asyncpg async def process_large_dataset_from_db(): # Установка соединения conn = await asyncpg.connect(user='user', password='password', database='database', host='127.0.0.1') try: # Извлечение данных пакетами batch_size = 1000 offset = 0 while True: # Выполнение запроса для получения пакета данных batch = await conn.fetch( 'SELECT * FROM large_table ORDER BY id LIMIT $1 OFFSET $2', batch_size, offset ) if not batch: break # Данные закончились # Обработка пакета данных tasks = [asyncio.create_task(process_db_record(record)) for record in batch] await asyncio.gather(*tasks) offset += batch_size finally: await conn.close() async def process_db_record(record): # Логика обработки отдельной записи result = await compute_something(record) # Возможно, сохранение результата await save_result(record['id'], result)

Важные оптимизации при работе с большими объемами данных:

Контроль параллелизма : ограничивайте количество одновременно выполняемых задач через semaphore или пул исполнителей

: ограничивайте количество одновременно выполняемых задач через semaphore или пул исполнителей Управление памятью : обрабатывайте данные потоково, а не загружайте всё в память

: обрабатывайте данные потоково, а не загружайте всё в память Backpressure : используйте механизмы ограничения скорости производства данных, если потребители не успевают их обрабатывать

: используйте механизмы ограничения скорости производства данных, если потребители не успевают их обрабатывать Пакетирование : группируйте операции в пакеты для уменьшения накладных расходов

: группируйте операции в пакеты для уменьшения накладных расходов Профилирование: регулярно проверяйте узкие места производительности асинхронного кода

Python Скопировать код # Пример использования semaphore для ограничения параллельных операций async def process_with_concurrency_limit(items, max_concurrent=10): semaphore = asyncio.Semaphore(max_concurrent) async def process_with_limit(item): async with semaphore: # Ограничивает число одновременных операций return await process_item(item) return await asyncio.gather(*(process_with_limit(item) for item in items))

Реальные кейсы оптимизации производительности Python-кода

Теоретические знания об асинхронном программировании ценны, но реальное понимание приходит через практическое применение. Рассмотрим несколько конкретных случаев, где переход на асинхронный код радикально улучшил производительность приложений. 🔄

Кейс 1: API-агрегатор с высокой пропускной способностью

Исходная проблема: сервис агрегировал данные из 8 различных API и предоставлял унифицированный интерфейс для клиентов. Синхронная реализация не справлялась с нагрузкой в 50+ запросов в секунду, а среднее время ответа составляло более 2 секунд.

Решение:

Python Скопировать код # Синхронная версия (до оптимизации) def fetch_aggregated_data(query): results = {} for api in API_ENDPOINTS: try: response = requests.get( f"{api}/search", params={"q": query}, timeout=5 ) results[api] = response.json() except Exception as e: results[api] = {"error": str(e)} return results # Асинхронная версия (после оптимизации) async def fetch_aggregated_data_async(query): async with aiohttp.ClientSession() as session: tasks = [] for api in API_ENDPOINTS: tasks.append(fetch_from_api(session, api, query)) results = {} # Обработка результатов по мере их поступления for api, result in zip(API_ENDPOINTS, await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)): if isinstance(result, Exception): results[api] = {"error": str(result)} else: results[api] = result return results async def fetch_from_api(session, api, query): async with session.get( f"{api}/search", params={"q": query}, timeout=5 ) as response: return await response.json()

Результаты:

Пропускная способность увеличилась с 50 до 500+ запросов в секунду

Среднее время ответа сократилось с 2 секунд до 300-400 мс

Использование CPU и памяти уменьшилось на 40%

Кейс 2: Система обработки и анализа логов

Исходная проблема: приложение для анализа логов обрабатывало файлы размером в несколько гигабайт, что приводило к высокому потреблению памяти и длительному времени ожидания результатов.

Решение:

Python Скопировать код # Асинхронная версия с потоковой обработкой async def analyze_logs(log_paths, pattern): results = [] for log_path in log_paths: # Создаём задачу для каждого файла task = asyncio.create_task(analyze_log_file(log_path, pattern)) results.append(task) # Обрабатываем результаты по мере их поступления completed_results = [] for task in asyncio.as_completed(results): result = await task completed_results.append(result) # Можно сразу выводить промежуточные результаты yield result async def analyze_log_file(log_path, pattern): matches = [] total_lines = 0 async with aiofiles.open(log_path, 'r') as file: async for line_num, line in async_enumerate(file, 1): total_lines += 1 if re.search(pattern, line): matches.append((line_num, line.strip())) return { 'path': log_path, 'total_lines': total_lines, 'matches': matches, 'match_count': len(matches) }

Результаты:

Время обработки сократилось на 65% благодаря параллельной обработке нескольких файлов

Потребление памяти уменьшилось на 80% благодаря потоковой обработке

Пользователи получают промежуточные результаты по мере их поступления

Кейс 3: Масштабируемый веб-скрапер

Исходная проблема: компании требовалось ежедневно собирать данные с тысяч веб-страниц. Синхронный скрапер работал слишком медленно и регулярно блокировался целевыми сайтами из-за слишком частых запросов.

Параметр Синхронная версия Асинхронная версия Улучшение Скорость (страниц/мин) 60 600+ 10x CPU-нагрузка 85% 30% -65% Использование памяти 1.2 ГБ 800 МБ -33% Блокировки от сайтов Частые Редкие -90%

Ключевые аспекты оптимизации:

Python Скопировать код # Пример умного скрапера с контролем скорости и ротацией User-Agent class AsyncWebScraper: def __init__(self, concurrency=10, rate_limit=2.0): self.semaphore = asyncio.Semaphore(concurrency) self.rate_limit = rate_limit # Запросов в секунду на домен self.domain_last_access = {} # Отслеживание времени последнего доступа к домену self.user_agents = [...] # Список различных User-Agent async def scrape_url(self, url): # Извлечение домена для контроля скорости domain = urlparse(url).netloc # Ожидание, если запрос к этому домену был сделан недавно now = time.time() if domain in self.domain_last_access: time_since_last = now – self.domain_last_access[domain] wait_time = max(0, 1/self.rate_limit – time_since_last) if wait_time > 0: await asyncio.sleep(wait_time) # Обновление времени последнего доступа self.domain_last_access[domain] = time.time() # Случайный User-Agent headers = {'User-Agent': random.choice(self.user_agents)} # Ограничение параллелизма через семафор async with self.semaphore: try: async with aiohttp.ClientSession() as session: async with session.get(url, headers=headers) as response: if response.status == 200: return await response.text() else: logging.warning(f"Failed to fetch {url}: {response.status}") return None except Exception as e: logging.error(f"Error fetching {url}: {e}") return None async def scrape_multiple(self, urls): tasks = [self.scrape_url(url) for url in urls] return await asyncio.gather(*tasks)

Кейс 4: Конвертер изображений с высокой производительностью

Исходная проблема: приложение для обработки и конвертации тысяч изображений работало слишком медленно из-за блокирующих операций ввода-вывода, хотя сама обработка изображений оптимизирована.

Решение: комбинированный подход с использованием асинхронного ввода-вывода для чтения/записи файлов и пула процессов для CPU-интенсивной обработки изображений:

Python Скопировать код from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor import asyncio from PIL import Image import aiofiles import io async def convert_images(image_paths, output_format='webp', quality=85): loop = asyncio.get_running_loop() process_pool = ProcessPoolExecutor(max_workers=os.cpu_count()) async def process_image(path): try: # Асинхронно читаем файл async with aiofiles.open(path, 'rb') as f: image_data = await f.read() # Обработка изображения в пуле процессов result = await loop.run_in_executor( process_pool, convert_image_bytes, image_data, output_format, quality ) # Асинхронно записываем результат output_path = path.rsplit('.', 1)[0] + f'.{output_format}' async with aiofiles.open(output_path, 'wb') as out_file: await out_file.write(result) return output_path except Exception as e: logging.error(f"Error processing {path}: {e}") return None # Создаем задачи для обработки изображений tasks = [process_image(path) for path in image_paths] return await asyncio.gather(*tasks) # Эта функция выполняется в отдельном процессе через ProcessPoolExecutor def convert_image_bytes(image_data, output_format, quality): img = Image.open(io.BytesIO(image_data)) output = io.BytesIO() img.save(output, format=output_format, quality=quality) return output.getvalue()

Результаты:

Ускорение обработки в 8 раз по сравнению с синхронным подходом

Эффективное использование всех ядер CPU при сохранении асинхронного ввода-вывода

Улучшенное управление памятью благодаря потоковой обработке файлов

Ключевые выводы из представленных кейсов:

Наибольший выигрыш в производительности достигается в IO-bound задачах (сетевые запросы, работа с файлами) Для CPU-bound задач оптимально комбинировать асинхронность с многопроцессорной обработкой Правильное управление ресурсами (память, соединения, пулы) критично для стабильной работы высоконагруженных асинхронных приложений Тонкая настройка параметров конкурентности (rate limiting, семафоры) существенно влияет на производительность

Асинхронное программирование в Python — это не просто альтернативный способ написания кода, а мощный инструмент, способный кардинально повысить производительность приложений при правильном применении. Примеры, рассмотренные в статье, показывают, что потенциал оптимизации огромен: от десятикратного ускорения сетевых операций до значительного снижения потребления ресурсов при обработке данных. Ключом к успеху является не просто механическая замена синхронного кода на асинхронный, а глубокое понимание природы вашей задачи, выбор подходящих асинхронных примитивов и тщательное тестирование под реальной нагрузкой. Инвестируйте время в изучение этих техник — они окупятся многократно на каждой высоконагруженной системе, с которой вам придётся работать.

Читайте также