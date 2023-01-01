ООП в Python: классы и объекты для эффективного кодирования

class Product: def __init__(self, id, name, price, stock): self.id = id self.name = name self.price = price self.stock = stock def is_available(self): return self.stock > 0 def update_stock(self, quantity): if self.stock + quantity < 0: raise ValueError("Stock cannot be negative") self.stock += quantity class ShoppingCart: def __init__(self): self.items = {} # product_id: quantity def add_item(self, product, quantity=1): if not product.is_available(): raise ValueError(f"Product {product.name} is out of stock") if quantity > product.stock: raise ValueError(f"Only {product.stock} units of {product.name} available") if product.id in self.items: self.items[product.id] += quantity else: self.items[product.id] = quantity product.update_stock(-quantity) def remove_item(self, product, quantity=1): if product.id not in self.items: raise ValueError(f"{product.name} not in cart") if quantity >= self.items[product.id]: removed = self.items[product.id] del self.items[product.id] else: self.items[product.id] -= quantity removed = quantity product.update_stock(removed) def calculate_total(self, product_catalog): total = 0 for product_id, quantity in self.items.items(): for product in product_catalog: if product.id == product_id: total += product.price * quantity return total class Order: order_count = 0 def __init__(self, customer, cart, product_catalog): Order.order_count += 1 self.order_id = f"ORD-{Order.order_count}" self.customer = customer self.items = cart.items.copy() self.total = cart.calculate_total(product_catalog) self.status = "Pending" def process(self): self.status = "Processing" # Логика обработки заказа def ship(self): if self.status != "Processing": raise ValueError("Order must be processed before shipping") self.status = "Shipped" def complete(self): if self.status != "Shipped": raise ValueError("Order must be shipped before completion") self.status = "Completed"