Объектно-ориентированное программирование в Python: возможности и практика

import pygame import random class GameObject: def __init__(self, x, y, width, height, color): self.x = x self.y = y self.width = width self.height = height self.color = color self.rect = pygame.Rect(x, y, width, height) def draw(self, screen): pygame.draw.rect(screen, self.color, self.rect) class Player(GameObject): def __init__(self, x, y): super().__init__(x, y, 50, 50, (0, 255, 0)) self.speed = 5 def update(self, keys): if keys[pygame.K_LEFT]: self.x -= self.speed if keys[pygame.K_RIGHT]: self.x += self.speed if keys[pygame.K_UP]: self.y -= self.speed if keys[pygame.K_DOWN]: self.y += self.speed # Обновляем прямоугольник self.rect.x = self.x self.rect.y = self.y class Enemy(GameObject): def __init__(self, x, y): super().__init__(x, y, 30, 30, (255, 0, 0)) self.speed = random.randint(1, 3) def update(self): self.y += self.speed self.rect.y = self.y # Если враг достиг нижней границы if self.y > 600: self.y = -30 self.x = random.randint(0, 770) self.rect.x = self.x # Основной игровой код (упрощенный) def main(): pygame.init() screen = pygame.display.set_mode((800, 600)) clock = pygame.time.Clock() player = Player(400, 500) enemies = [Enemy(random.randint(0, 770), random.randint(-300, 0)) for _ in range(10)] running = True while running: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: running = False keys = pygame.key.get_pressed() player.update(keys) for enemy in enemies: enemy.update() # Проверка столкновений... # Отрисовка screen.fill((0, 0, 0)) player.draw(screen) for enemy in enemies: enemy.draw(screen) pygame.display.flip() clock.tick(60) pygame.quit() # if __name__ == "__main__": # main()