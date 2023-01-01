Python в мобильной разработке: возможности и альтернативы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Программисты, уже имеющие опыт работы с Python и желающие расширить свои навыки в мобильной разработке

Разработчики, заинтересованные в кросс-платформенных решениях и использовании Python для создания мобильных приложений

Специалисты, работающие в областях, где требуется интеграция мобильных приложений с существующими Python-системами и библиотеками Python покоряет новые территории, и мобильная разработка — не исключение. Для программистов, уже владеющих этим языком, открывается перспективная возможность расширить свою экспертизу без необходимости погружаться в Swift или Kotlin. Фреймворки вроде Kivy, BeeWare и PyQt совершенствуются с каждым релизом, предлагая всё более зрелые инструменты для создания мобильных приложений. Многие разработчики недооценивают Python в этой сфере, считая его непригодным для серьёзных мобильных проектов — и это их стратегическая ошибка. 🐍📱

Python традиционно воспринимается как язык для бэкенда, аналитики и искусственного интеллекта. Однако сообщество Python создало внушительную экосистему инструментов для разработки мобильных приложений. Эти решения позволяют использовать уже имеющиеся знания языка для создания приложений под iOS и Android, вместо погружения в нативную разработку с нуля.

Главное преимущество Python в мобильной разработке — возможность написать один код для всех платформ. Этот подход радикально сокращает время разработки и упрощает поддержку приложений. Впрочем, за универсальность приходится платить определёнными компромиссами.

Александр Волков, Lead Python Developer Наша команда столкнулась с нетипичной задачей: клиенту требовалось создать мобильное приложение для внутреннего пользования с интеграцией с существующей Python-инфраструктурой. Бюджет не позволял нанимать отдельных iOS/Android-разработчиков. Я предложил использовать Kivy, несмотря на скептицизм руководства. Мы провели прототипирование за неделю, и функциональный MVP был готов через месяц. Приложение не выглядело как нативное, но полностью удовлетворяло требованиям заказчика по функциональности и стабильности. Ключевым преимуществом стала возможность переиспользовать существующие библиотеки для анализа данных и бизнес-логики. В итоге мы сократили время разработки на 40%, а стоимость проекта — почти вдвое.

Рассмотрим основные особенности мобильной разработки на Python:

Высокоуровневая абстракция — Python избавляет от необходимости работать с низкоуровневыми API платформ

— Python избавляет от необходимости работать с низкоуровневыми API платформ Скорость разработки — краткость кода и отсутствие необходимости компиляции ускоряют процесс

— краткость кода и отсутствие необходимости компиляции ускоряют процесс Богатая экосистема библиотек — доступ к тысячам пакетов PyPI для решения различных задач

— доступ к тысячам пакетов PyPI для решения различных задач Кросс-платформенность — один код работает на iOS, Android и даже на настольных системах

— один код работает на iOS, Android и даже на настольных системах Меньшая производительность — по сравнению с нативными решениями, Python-приложения могут работать медленнее

— по сравнению с нативными решениями, Python-приложения могут работать медленнее Ограничения UI — сложнее достичь полностью нативного внешнего вида интерфейса

Сравним подходы к мобильной разработке через призму технических характеристик:

Критерий Python (Kivy/BeeWare) React Native Flutter Нативная разработка Производительность Средняя Высокая Очень высокая Максимальная Скорость разработки Высокая Высокая Высокая Низкая Размер приложения Большой Средний Средний Малый Доступ к API устройства Ограниченный Хороший Хороший Полный Нативный вид UI Требует настройки Да Имитирует нативный Да

Важно понимать, что Python в мобильной разработке — это компромисс. Он идеально подходит для прототипирования, внутренних корпоративных приложений или проектов, где команда уже владеет Python и не хочет инвестировать в изучение новых языков. Для высоконагруженных приложений с интенсивной графикой или сложными анимациями нативная разработка всё ещё предпочтительнее.

Kivy: создание кроссплатформенных приложений на Python

Kivy — один из самых зрелых фреймворков для создания мобильных приложений на Python. Он представляет собой открытое программное обеспечение, ориентированное на быструю разработку приложений с инновационными пользовательскими интерфейсами. Главное преимущество Kivy — полная кросс-платформенность: приложения работают на Android, iOS, Windows, Linux и macOS без изменения кода. 🚀

Kivy использует собственный язык разметки KV Language для отделения логики приложения от его внешнего вида, что делает код более организованным и поддерживаемым. Фреймворк поддерживает мультитач-жесты и имеет более 20 готовых виджетов, которые можно расширять и настраивать.

Рассмотрим типичную структуру Kivy-приложения:

Python Скопировать код # main.py from kivy.app import App from kivy.uix.button import Button class SimpleApp(App): def build(self): return Button( text='Hello World', size_hint=(0.5, 0.5), pos_hint={'center_x': 0.5, 'center_y': 0.5} ) if __name__ == '__main__': SimpleApp().run()

Тот же интерфейс можно описать с использованием KV Language:

Python Скопировать код # main.py from kivy.app import App from kivy.lang import Builder kv = ''' Button: text: 'Hello World' size_hint: 0.5, 0.5 pos_hint: {'center_x': 0.5, 'center_y': 0.5} ''' class SimpleApp(App): def build(self): return Builder.load_string(kv) if __name__ == '__main__': SimpleApp().run()

Ключевые особенности и преимущества Kivy:

Собственный графический движок , основанный на OpenGL ES 2, обеспечивающий быстрый рендеринг

, основанный на OpenGL ES 2, обеспечивающий быстрый рендеринг Обширная документация и активное сообщество разработчиков

и активное сообщество разработчиков Поддержка различных устройств ввода : мультитач, мышь, клавиатура

: мультитач, мышь, клавиатура Независимость от нативных UI-библиотек , что обеспечивает консистентный вид на всех платформах

, что обеспечивает консистентный вид на всех платформах Интеграция с Python-библиотеками для работы с данными, сетью и другими ресурсами

для работы с данными, сетью и другими ресурсами Buildozer — инструмент для упаковки приложений в APK или IPA

Ограничения Kivy, которые следует учитывать:

Приложения имеют заметно бóльший размер из-за включения Python-интерпретатора

UI не выглядит нативным для платформы, что может снизить пользовательский опыт

Ограниченный доступ к некоторым API устройства (хотя можно использовать Pyjnius для Android)

Менее оптимальная производительность для сложных вычислений или тяжелой графики

Процесс сборки Kivy-приложений для разных платформ различается. Для Android используется Buildozer, который создает APK-файл. Для iOS требуется macOS с установленным Xcode и инструментом python-for-ios.

Вот пример конфигурационного файла Buildozer для Android:

ini Скопировать код [app] title = My Application package.name = myapp package.domain = org.example source.dir = . source.include_exts = py,png,jpg,kv,atlas version = 0.1 requirements = python3,kivy orientation = portrait osx.python_version = 3 osx.kivy_version = 1.9.1 fullscreen = 0 android.permissions = INTERNET android.api = 27 android.minapi = 21 android.ndk = 17c

Kivy хорошо подходит для:

Быстрых прототипов и MVP

Корпоративных приложений с нестандартными UI

Образовательных и научных приложений

Проектов, требующих работы на множестве платформ с минимальными изменениями

BeeWare: нативный интерфейс для Python-приложений

BeeWare представляет собой набор инструментов и библиотек для создания нативно выглядящих приложений с использованием Python. В отличие от Kivy, BeeWare стремится обеспечить действительно нативный пользовательский опыт — приложения выглядят и ощущаются как родные для каждой платформы. 🐝

Центральным компонентом BeeWare является Toga — библиотека для создания нативных GUI, которая абстрагирует различия между платформами. Toga использует нативные API платформ для рендеринга интерфейсов, что обеспечивает соответствие приложений общему стилю операционной системы.

Мария Соколова, Senior Mobile Developer Несколько лет назад меня попросили разработать приложение для анализа и визуализации данных датчиков для научного института. Команда состояла из Python-разработчиков с опытом в научных вычислениях, но без опыта в мобильной разработке. Мы рассматривали React Native и Flutter, но эти технологии требовали бы переобучения команды. Тогда я предложила BeeWare, который позволял использовать существующий Python-код для анализа данных. Первые попытки были разочаровывающими — документация оставляла желать лучшего, а некоторые компоненты работали нестабильно. Но благодаря открытому исходному коду, мы смогли модифицировать проблемные места. Через три месяца у нас было работающее приложение для iOS и Android, которое использовало NumPy и Matplotlib для обработки и визуализации данных. Ученые были в восторге от возможности получать результаты анализа прямо на своих телефонах, находясь в полевых условиях. Этот опыт показал, что BeeWare отлично подходит для научных и технических приложений, особенно когда команда уже владеет Python и работает с аналитическими библиотеками.

Типичное BeeWare-приложение с Toga выглядит так:

Python Скопировать код import toga from toga.style import Pack from toga.style.pack import COLUMN, ROW class ExampleApp(toga.App): def startup(self): main_box = toga.Box(style=Pack(direction=COLUMN)) name_label = toga.Label('Your name: ', style=Pack(padding=5)) self.name_input = toga.TextInput(style=Pack(padding=5)) button = toga.Button( 'Say Hello!', on_press=self.say_hello, style=Pack(padding=5) ) main_box.add(name_label) main_box.add(self.name_input) main_box.add(button) self.main_window = toga.MainWindow(title=self.formal_name) self.main_window.content = main_box self.main_window.show() def say_hello(self, widget): self.main_window.info_dialog( 'Hello!', 'Hello, {}!'.format(self.name_input.value) ) def main(): return ExampleApp('Example', 'org.example.example') if __name__ == '__main__': app = main() app.main_loop()

Ключевые компоненты экосистемы BeeWare включают:

Toga — библиотека для создания нативных GUI

— библиотека для создания нативных GUI Briefcase — инструмент для упаковки Python-приложений как нативных приложений

— инструмент для упаковки Python-приложений как нативных приложений Rubicon — мост между Python и нативными API платформ

— мост между Python и нативными API платформ Cricket — графический интерфейс для запуска тестов

— графический интерфейс для запуска тестов VOC и Batavia — транспиляторы Python в байткод Java и JavaScript соответственно

Сравнение BeeWare с другими Python-фреймворками для мобильной разработки:

Характеристика BeeWare Kivy PyQt/PySide UI-подход Нативные виджеты Кастомные виджеты Qt-виджеты Внешний вид Соответствует платформе Один и тот же на всех платформах Qt-стиль Зрелость Развивающийся Стабильный Зрелый Документация Ограниченная Обширная Обширная Размер сообщества Небольшое, растущее Среднее Большое Простота деплоя Средняя Высокая Средняя

Процесс упаковки и деплоя BeeWare-приложений осуществляется с помощью Briefcase, который создает нативные пакеты для каждой целевой платформы. Для Android создаётся APK, для iOS — пакет IPA, для Windows — MSI или EXE, а для macOS — приложение в формате .app.

Приложение упаковывается командами:

Bash Скопировать код # Создание новой конфигурации приложения $ briefcase new # Создание скелета нативного приложения $ briefcase create # Сборка для Android $ briefcase build android # Запуск на устройстве Android $ briefcase run android

Преимущества BeeWare:

Истинно нативный пользовательский интерфейс

Меньший размер приложений по сравнению с Kivy

Лучшая интеграция с платформенными возможностями

Возможность использовать один и тот же код для мобильных, настольных и веб-приложений

Ограничения:

Проект всё ещё находится в активной разработке

Меньше компонентов и виджетов по сравнению с Kivy

Документация не так обширна, как у более зрелых фреймворков

Могут возникать проблемы при использовании нестандартных библиотек Python

BeeWare идеально подходит для приложений, где важен нативный внешний вид, и для разработчиков, предпочитающих Python, но желающих создавать приложения, визуально неотличимые от нативных. Проект активно развивается, и его функциональность постоянно расширяется.

PyQt и PySide для мобильной разработки: анализ решений

PyQt и PySide (также известный как Qt for Python) — это Python-биндинги для кросс-платформенного фреймворка Qt, написанного на C++. Они предоставляют разработчикам доступ к обширной экосистеме Qt с более чем 1000 классов для разработки интерфейсов, работы с сетью, мультимедиа и множеством других функций. 🔧

Различие между PyQt и PySide заключается в лицензировании: PyQt распространяется под двойной лицензией GPL/коммерческой, тогда как PySide использует более либеральную лицензию LGPL. PySide разрабатывается непосредственно компанией Qt, что делает его "официальным" Python API для Qt.

Основное преимущество Qt-подхода — богатый набор готовых компонентов и инструментов, позволяющих создавать профессиональные приложения с минимальными усилиями. Qt также обеспечивает стабильность API и обратную совместимость между версиями.

Пример простого PyQt-приложения:

Python Скопировать код import sys from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QPushButton, QVBoxLayout, QWidget, QLabel, QLineEdit, QMessageBox class MainWindow(QWidget): def __init__(self): super().__init__() self.init_ui() def init_ui(self): layout = QVBoxLayout() self.name_label = QLabel("Your name:") self.name_input = QLineEdit() self.hello_button = QPushButton("Say Hello!") self.hello_button.clicked.connect(self.on_hello_clicked) layout.addWidget(self.name_label) layout.addWidget(self.name_input) layout.addWidget(self.hello_button) self.setLayout(layout) self.setWindowTitle('PyQt Example') self.show() def on_hello_clicked(self): if self.name_input.text(): QMessageBox.information( self, "Hello!", f"Hello, {self.name_input.text()}!" ) else: QMessageBox.warning( self, "Error", "Please enter your name." ) if __name__ == '__main__': app = QApplication(sys.argv) window = MainWindow() sys.exit(app.exec_())

Для мобильной разработки Qt предоставляет специальные компоненты, оптимизированные для сенсорного ввода и мобильных экранов. Используя Qt Quick и QML (язык декларативной разметки интерфейсов), можно создавать современные мобильные интерфейсы:

Python Скопировать код # main.py import sys from PyQt5.QtCore import QUrl from PyQt5.QtGui import QGuiApplication from PyQt5.QtQml import QQmlApplicationEngine app = QGuiApplication(sys.argv) engine = QQmlApplicationEngine() engine.load(QUrl.fromLocalFile('main.qml')) if not engine.rootObjects(): sys.exit(-1) sys.exit(app.exec_())

qml Скопировать код // main.qml import QtQuick 2.12 import QtQuick.Controls 2.12 ApplicationWindow { visible: true width: 360 height: 640 title: "Mobile App" Column { anchors.centerIn: parent spacing: 10 TextField { id: nameInput placeholderText: "Enter your name" width: 200 } Button { text: "Say Hello" width: 200 onClicked: { helloDialog.open() } } } Dialog { id: helloDialog title: "Greeting" modal: true standardButtons: Dialog.Ok Label { text: "Hello, " + nameInput.text + "!" } } }

Ключевые преимущества PyQt/PySide для мобильной разработки:

Зрелая, стабильная экосистема с обширной документацией

с обширной документацией Богатый набор компонентов для различных сценариев использования

для различных сценариев использования Инструменты для дизайна интерфейсов (Qt Designer)

(Qt Designer) Высокая производительность благодаря C++ основе

благодаря C++ основе Встроенная поддержка стилей и тем для адаптации к различным платформам

для адаптации к различным платформам Обширные возможности для работы с мультимедиа, включая 3D-графику

Процесс создания мобильного приложения с PyQt/PySide включает следующие этапы:

Разработка логики и интерфейса с использованием Python и QML Использование PyQt/PySide с Qt для Python для создания приложения Упаковка приложения с помощью инструментов вроде PyInstaller или cx_Freeze Интеграция с Qt для Android/iOS для создания нативных пакетов

Для упаковки Qt-приложений для Android требуется настроить среду разработки:

Установить Android SDK и NDK

Настроить Qt для работы с Android

Использовать инструменты Qt для создания APK

Для iOS процесс еще сложнее и требует macOS и Xcode. Ключевые проблемы включают:

Необходимость создания мостов для использования нативных API

Проблемы с размером итогового приложения из-за включения полного Qt-фреймворка

Потенциальные проблемы с соответствием рекомендациям магазинов приложений

Несмотря на сложности, PyQt и PySide остаются мощными инструментами для создания кросс-платформенных приложений, особенно когда производительность и богатые возможности интерфейса имеют первостепенное значение.

Реальные кейсы и перспективы Python в мобильной сфере

Python доказал свою применимость в мобильной разработке через ряд успешных проектов, демонстрирующих как сильные стороны, так и ограничения этого подхода. Разберем конкретные примеры приложений, созданных с использованием Python-фреймворков, и проанализируем их характеристики. 📊

Kivy, как наиболее зрелый фреймворк, имеет впечатляющий список коммерческих приложений:

Barly — приложение для сканирования и анализа пивных этикеток, использующее компьютерное зрение

— приложение для сканирования и анализа пивных этикеток, использующее компьютерное зрение Kognitivo — приложение для тренировки когнитивных функций с интерактивными упражнениями

— приложение для тренировки когнитивных функций с интерактивными упражнениями TouchCompanion — утилита для управления компьютером через мобильное устройство

— утилита для управления компьютером через мобильное устройство CCG Life — медицинское приложение для отслеживания состояния пациентов с хроническими заболеваниями

BeeWare, несмотря на более молодой возраст, также используется в реальных проектах:

Travel Tips — приложение для путешественников с нативным интерфейсом

— приложение для путешественников с нативным интерфейсом Podcast Client — кросс-платформенный клиент для прослушивания подкастов

— кросс-платформенный клиент для прослушивания подкастов Различные корпоративные внутренние приложения для сбора и анализа данных

PyQt/PySide применяется в основном для сложных корпоративных приложений, особенно с требованиями к аналитике данных:

Анализаторы данных для научных и промышленных приложений

для научных и промышленных приложений Медицинские информационные системы с доступом к данным пациентов

с доступом к данным пациентов Системы мониторинга с интерактивными визуализациями

Общие характеристики успешных мобильных проектов на Python:

Тип приложения Характеристики Подходящий фреймворк Примеры успешной реализации Корпоративные внутренние приложения Акцент на функциональность, а не на внешний вид Любой (Kivy/BeeWare/PyQt) Системы сбора данных, бизнес-аналитика Приложения с интенсивной обработкой данных Потребность в Python-библиотеках для анализа PyQt, Kivy Научные приложения, аналитические инструменты Образовательные и игровые приложения Интерактивность, простота разработки Kivy Обучающие игры, головоломки Бизнес-приложения с нативным UI Соответствие платформенным рекомендациям BeeWare Корпоративные приложения с доступом к внутренним системам IoT и приложения для умного дома Интеграция с устройствами, сенсорами Kivy, PyQt Системы мониторинга, умные панели управления

Анализируя опыт разработчиков, можно выделить основные факторы успеха Python-проектов в мобильной сфере:

Четкое понимание ограничений — Python-фреймворки не всегда оптимальны для игр с высокой графической нагрузкой или приложений, требующих глубокой интеграции с OS Фокус на преимуществах — использование богатой экосистемы Python-библиотек для аналитики, машинного обучения и научных вычислений Гибридный подход — сочетание Python для бизнес-логики с нативными компонентами для UI в критичных участках Тщательное тестирование на целевых устройствах — производительность может существенно различаться на разных платформах

Перспективы Python в мобильной разработке выглядят многообещающе по нескольким направлениям:

Оптимизация производительности — постепенное улучшение производительности интерпретаторов Python

— постепенное улучшение производительности интерпретаторов Python Развитие AOT-компиляции (Ahead-of-Time) для Python, что может радикально повысить скорость выполнения

(Ahead-of-Time) для Python, что может радикально повысить скорость выполнения Улучшение инструментов упаковки для уменьшения размера финальных приложений

для уменьшения размера финальных приложений Углубленная интеграция с нативными API через мосты и обертки

с нативными API через мосты и обертки Рост экосистемы и расширение сообществ вокруг Python-фреймворков для мобильной разработки

Ключевые тенденции, которые следует отслеживать:

Развитие проекта BeeWare и его компонентов для обеспечения истинно нативного опыта

Улучшение совместимости между различными Python-фреймворками и библиотеками

Интеграция с облачными сервисами и бэкенд-системами для создания полноценных экосистем приложений

Развитие инструментов CI/CD для Python-мобильных проектов

Python может не стать основным языком мобильной разработки, но он занимает важную нишу, особенно для проектов, где скорость разработки, кросс-платформенность и использование аналитических возможностей Python-экосистемы имеют решающее значение.

Мобильная разработка на Python демонстрирует растущий потенциал с каждым обновлением фреймворков и инструментов. Сегодняшние ограничения становятся задачами для решения завтра. Эксперты, владеющие одновременно Python и мобильными технологиями, получают уникальное конкурентное преимущество на рынке, особенно для проектов с аналитической составляющей. Выбирая Python для мобильной разработки, вы жертвуете некоторой производительностью, но выигрываете в скорости вывода продукта на рынок и гибкости изменений — что часто оказывается решающим фактором в бизнес-перспективе.

Читайте также