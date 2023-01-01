Python для iOS: создание приложений без Swift и Objective-C

Для кого эта статья:

Python-разработчики, желающие создать iOS-приложения без изучения Swift или Objective-C

Специалисты, работающие в сфере мобильной разработки и ищущие альтернативные подходы

Будущие разработчики, интересующиеся кроссплатформенной разработкой и инструментами BeeWare Представьте, что вы можете создавать родные iOS-приложения, не изучая Swift или Objective-C. Звучит как фантастика? Вовсе нет. Фреймворк BeeWare открывает Python-разработчикам двери в мир iOS без необходимости осваивать новый язык с нуля. Это как получить пропуск в элитный клуб, имея лишь базовые знания Python. В этом руководстве я расскажу, как превратить ваш Python-код в полноценное приложение для iPhone и iPad, минуя традиционные барьеры входа в экосистему Apple. 🐍📱

Python для iOS: возможности фреймворка BeeWare

BeeWare — это не просто библиотека, а целый набор инструментов, позволяющий разрабатывать нативные приложения для различных платформ, включая iOS, используя чистый Python без необходимости писать платформенно-зависимый код. В отличие от интерпретируемых решений, BeeWare компилирует Python-код в нативный байткод для каждой целевой платформы, обеспечивая производительность, сравнимую с приложениями, написанными на Swift.

Ключевой компонент BeeWare для создания iOS-приложений — это Toga, фреймворк для разработки графических интерфейсов. Toga предоставляет набор виджетов, которые адаптируются под нативный вид целевой платформы. Ваши кнопки на iOS будут выглядеть как настоящие iOS-кнопки, а не как кроссплатформенные имитации.

Александр Петров, технический директор Когда наша компания столкнулась с необходимостью портировать существующее Python-приложение на iOS, перспектива переписывания всей бизнес-логики на Swift выглядела устрашающе. Команда состояла из опытных Python-разработчиков, но никто не имел опыта в iOS. BeeWare стал нашим спасением. Первые две недели ушли на адаптацию и изучение особенностей фреймворка. Была небольшая кривая обучения, особенно в части интеграции с нативными iOS-компонентами. Но уже через месяц у нас был работающий прототип, воспроизводящий 80% функциональности настольной версии. Самым сложным оказалась оптимизация производительности — на устройствах с iOS 12 приложение работало заметно медленнее, чем нативные аналоги. Потребовалось переработать некоторые алгоритмы и оптимизировать доступ к данным. Это подтвердило мой опыт: BeeWare идеален для бизнес-приложений, но может потребовать дополнительной работы для ресурсоемких задач.

Основные компоненты экосистемы BeeWare:

Briefcase — инструмент для упаковки Python-приложений в нативные пакеты для различных ОС, включая iOS

— инструмент для упаковки Python-приложений в нативные пакеты для различных ОС, включая iOS Rubicon-ObjC — мост между Python и Objective-C, позволяющий взаимодействовать с нативными iOS API

— мост между Python и Objective-C, позволяющий взаимодействовать с нативными iOS API Toga — кроссплатформенная библиотека графических виджетов

— кроссплатформенная библиотека графических виджетов Batavia — реализация Python-виртуальной машины в JavaScript

— реализация Python-виртуальной машины в JavaScript Colosseum — реализация CSS для форматирования виджетов Toga

Сравним BeeWare с другими подходами к разработке iOS-приложений на Python:

Фреймворк Тип приложений Нативность UI Производительность Сложность разработки BeeWare (Toga) Нативные Высокая Средняя-высокая Средняя Kivy Гибридные Низкая (собственный UI) Средняя Низкая PyObjC Нативные Высокая Высокая Высокая Python-for-iOS (Pythonista) Скриптовые Средняя Низкая Низкая

BeeWare особенно эффективен для бизнес-приложений, корпоративных решений и прототипирования. Для игр и приложений с интенсивной графикой лучше рассмотреть Kivy или нативную разработку на Swift. Однако для большинства стандартных приложений производительность BeeWare будет более чем достаточной.

Настройка среды для разработки iOS-приложений с Python

Перед тем как приступить к разработке iOS-приложений на Python с BeeWare, необходимо правильно настроить окружение. Процесс требует некоторой подготовки, но гораздо менее трудоемкий, чем освоение полного стека iOS-разработки.

Обратите внимание, что для создания iOS-приложений вам понадобится компьютер с macOS — это фундаментальное требование, обусловленное экосистемой Apple, а не ограничениями BeeWare. 🍎

Пошаговая настройка рабочей среды:

Установите Xcode из App Store (необходимо для iOS SDK и инструментов компиляции) После установки Xcode откройте терминал и установите инструменты командной строки:

Bash Скопировать код xcode-select --install

Установите Python (рекомендуется версия 3.7+). Лучше использовать pyenv для управления версиями:

Bash Скопировать код brew install pyenv pyenv install 3.9.6 pyenv global 3.9.6

Создайте виртуальное окружение для проекта:

Bash Скопировать код python -m venv beeware-venv source beeware-venv/bin/activate

Установите BeeWare и его компоненты:

Bash Скопировать код pip install briefcase pip install toga

Дополнительные зависимости для iOS-разработки:

Зависимость Назначение Команда установки Cocoapods Менеджер зависимостей для iOS sudo gem install cocoapods iOS Simulator Эмулятор для тестирования Входит в состав Xcode Rubicon-ObjC Мост между Python и Objective-C pip install rubicon-objc cookiecutter Генератор шаблонов проектов pip install cookiecutter

Важные замечания по настройке окружения:

Убедитесь, что у вас есть аккаунт разработчика Apple (достаточно бесплатного для начала разработки)

Проверьте совместимость версий всех компонентов; некоторые версии Briefcase могут быть несовместимы с определенными версиями iOS SDK

Для отладки на реальном устройстве понадобится зарегистрировать его в вашем аккаунте разработчика

Рекомендуется установить IDE с поддержкой Python (например, PyCharm или Visual Studio Code)

Проверка корректности настройки окружения:

Bash Скопировать код briefcase new

Эта команда должна запустить интерактивный помощник создания нового проекта. Если она выполняется без ошибок, ваше окружение настроено корректно.

Типичные ошибки и их решения:

xcrun: error — Переустановите инструменты командной строки Xcode

— Переустановите инструменты командной строки Xcode ImportError: No module named 'toga_iOS' — Проверьте, установлен ли пакет toga в виртуальном окружении

— Проверьте, установлен ли пакет toga в виртуальном окружении Pod command not found — Убедитесь, что Cocoapods установлен и доступен в PATH

— Убедитесь, что Cocoapods установлен и доступен в PATH Simulator не запускается — Проверьте версию Xcode и iOS SDK

Создание первого iOS-проекта на Python с BeeWare

Теперь, когда окружение настроено, приступим к созданию первого iOS-приложения на Python. BeeWare предоставляет инструмент Briefcase для генерации шаблона проекта и последующей упаковки приложения для целевых платформ.

Начнем с создания базового проекта:

Bash Скопировать код briefcase new

Briefcase предложит ввести следующую информацию:

Project name (имя проекта): например, MyPythoniOSApp

Formal name (официальное имя): например, My Python iOS App

App name (имя пакета): например, mypythonios_app

Bundle identifier (идентификатор бандла): например, com.example.mypythoniosapp

Project description (описание проекта): краткое описание вашего приложения

Author (автор): ваше имя или название организации

Author's email (email автора): ваш email

URL: сайт проекта (можно указать заглушку)

License (лицензия): например, BSD, MIT или другая

GUI framework (фреймворк GUI): выберите Toga

После завершения настройки Briefcase создаст структуру проекта, которая будет выглядеть примерно так:

plaintext Скопировать код MyPythoniOSApp/ ├── LICENSE ├── README.rst ├── my_python_ios_app/ │ ├── __init__.py │ ├── __main__.py │ ├── app.py │ └── resources/ ├── pyproject.toml └── tests/

Центральным файлом является app.py , который содержит основной класс приложения:

Python Скопировать код import toga from toga.style import Pack from toga.style.pack import COLUMN, ROW class MyPythoniOSApp(toga.App): def startup(self): main_box = toga.Box(style=Pack(direction=COLUMN)) name_label = toga.Label('Ваше имя: ', style=Pack(padding=5)) self.name_input = toga.TextInput(style=Pack(flex=1)) name_box = toga.Box(style=Pack(direction=ROW, padding=5)) name_box.add(name_label) name_box.add(self.name_input) button = toga.Button( 'Приветствие', on_press=self.say_hello, style=Pack(padding=5) ) main_box.add(name_box) main_box.add(button) self.main_window = toga.MainWindow(title=self.formal_name) self.main_window.content = main_box self.main_window.show() def say_hello(self, widget): name = self.name_input.value self.main_window.info_dialog( 'Привет!', f'Привет, {name}! Это твое первое Python-приложение для iOS!' ) def main(): return MyPythoniOSApp()

Этот код создает простое приложение с текстовым полем для ввода имени и кнопкой, при нажатии на которую отображается диалоговое окно с приветствием.

Теперь создадим iOS-версию нашего приложения:

Bash Скопировать код cd MyPythoniOSApp briefcase create ios

Эта команда настроит проект для iOS-платформы. Теперь скомпилируем его:

Bash Скопировать код briefcase build ios

После успешной сборки запустим приложение в симуляторе:

Bash Скопировать код briefcase run ios

Екатерина Соловьева, iOS-разработчик Когда меня назначили ментором для команды Python-разработчиков, которым предстояло создать iOS-версию их веб-сервиса, я скептически отнеслась к идее использования BeeWare. Моя карьера строилась на Objective-C и Swift, и Python казался неподходящим для серьезной мобильной разработки. Первое знакомство с BeeWare перевернуло мое представление. Команда смогла перенести основные алгоритмы анализа данных из Python-бэкенда в iOS-приложение без переписывания на Swift. Это было критически важно, так как алгоритмы содержали сложные математические вычисления, оптимизированные для NumPy. Самым удивительным стало то, как быстро разработчики адаптировались к парадигме мобильных интерфейсов. Фреймворк Toga позволял мыслить в привычных категориях виджетов, и мне не приходилось объяснять базовые концепции UI-разработки с нуля. Конечно, были и сложности. Интеграция с нативными iOS-компонентами, особенно с ARKit, потребовала написания мостового кода. Но объем этой работы был несравнимо меньше, чем если бы нам пришлось переписывать весь бэкенд на Swift.

Распространенные проблемы и их решения при создании первого приложения:

Ошибка "Failed to build" — проверьте версию Xcode и обновите его до последней версии

— проверьте версию Xcode и обновите его до последней версии Ошибка при запуске симулятора — убедитесь, что в Xcode установлен нужный симулятор iOS

— убедитесь, что в Xcode установлен нужный симулятор iOS Ошибки импорта модулей — обновите pyproject.toml , добавив все зависимости

— обновите , добавив все зависимости Приложение запускается, но интерфейс отображается неправильно — проверьте стили Pack и адаптивность интерфейса

Для более эффективной разработки рекомендуется использовать функцию живой перезагрузки, которая позволяет видеть изменения в коде без полной пересборки приложения:

Bash Скопировать код briefcase dev

Дизайн интерфейса и функциональность в Python-приложении

Создание привлекательных и функциональных пользовательских интерфейсов — ключевой аспект разработки iOS-приложений. Toga, входящая в состав BeeWare, предоставляет абстракцию над нативными элементами интерфейса iOS, что позволяет создавать приложения, соответствующие дизайн-гайдлайнам Apple, используя только Python.

Основные элементы интерфейса, доступные в Toga для iOS:

Виджет Toga iOS-эквивалент Назначение Button UIButton Кнопка для выполнения действий TextInput UITextField Поле для ввода текста MultilineTextInput UITextView Многострочное текстовое поле Label UILabel Отображение текста Switch UISwitch Переключатель вкл/выкл Selection UIPickerView Выбор из списка вариантов Table UITableView Отображение данных в виде списка WebView WKWebView Встроенный веб-браузер ImageView UIImageView Отображение изображений

Рассмотрим создание более сложного интерфейса для приложения, использующего несколько экранов и работающего с данными.

Организация интерфейса с использованием системы компоновки Toga:

Python Скопировать код import toga from toga.style import Pack from toga.style.pack import COLUMN, ROW class TaskListApp(toga.App): def startup(self): # Главный контейнер main_box = toga.Box(style=Pack(direction=COLUMN)) # Верхняя панель с заголовком и кнопкой добавления title_box = toga.Box(style=Pack(direction=ROW, padding=5)) title_label = toga.Label('Список задач', style=Pack(flex=1, font_size=18, font_weight='bold')) add_button = toga.Button('➕', on_press=self.add_task, style=Pack(width=40, height=40)) title_box.add(title_label) title_box.add(add_button) # Список задач self.tasks_table = toga.Table( headings=['Задача', 'Статус'], data=[ ['Купить продукты', '⏳'], ['Позвонить маме', '⏳'], ['Отправить отчет', '✅'] ], style=Pack(flex=1), on_select=self.select_task ) # Добавляем элементы в главный контейнер main_box.add(title_box) main_box.add(self.tasks_table) # Настройка главного окна self.main_window = toga.MainWindow(title=self.formal_name) self.main_window.content = main_box self.main_window.show() def add_task(self, widget): # Диалог для добавления новой задачи task_dialog = toga.TextInput() result = self.main_window.dialog( 'Новая задача', 'Введите описание задачи:', [task_dialog] ) if result and task_dialog.value: self.tasks_table.data.append([task_dialog.value, '⏳']) self.tasks_table.refresh() def select_task(self, widget, row): # При выборе задачи предлагаем изменить ее статус if row is not None: task = self.tasks_table.data[row][0] status = self.tasks_table.data[row][1] new_status = '✅' if status == '⏳' else '⏳' self.tasks_table.data[row][1] = new_status self.tasks_table.refresh() def main(): return TaskListApp()

Этот код создает приложение-список задач с возможностью добавления новых задач и изменения их статуса. Обратите внимание на использование системы компоновки Pack для организации элементов интерфейса и обработчиков событий для реакции на действия пользователя. 📝

Для работы с данными в приложении можно использовать различные подходы:

Локальное хранилище — для простых приложений можно использовать SQLite через стандартный модуль sqlite3 в Python

— для простых приложений можно использовать SQLite через стандартный модуль в Python REST API — для взаимодействия с удаленным сервером можно использовать библиотеки вроде requests или aiohttp

— для взаимодействия с удаленным сервером можно использовать библиотеки вроде или CoreData — для более сложных случаев можно интегрироваться с нативным CoreData через rubicon-objc

Пример интеграции с SQLite для хранения задач:

Python Скопировать код import sqlite3 import os class TaskStorage: def __init__(self, app): self.app = app # Получаем путь к директории для хранения данных приложения self.data_dir = os.path.join(app.paths.app_support, 'data') os.makedirs(self.data_dir, exist_ok=True) self.db_path = os.path.join(self.data_dir, 'tasks.db') # Инициализируем базу данных self._init_db() def _init_db(self): conn = sqlite3.connect(self.db_path) cursor = conn.cursor() cursor.execute(''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, description TEXT NOT NULL, status TEXT NOT NULL ) ''') conn.commit() conn.close() def get_all_tasks(self): conn = sqlite3.connect(self.db_path) cursor = conn.cursor() cursor.execute('SELECT description, status FROM tasks') tasks = cursor.fetchall() conn.close() return tasks def add_task(self, description, status='⏳'): conn = sqlite3.connect(self.db_path) cursor = conn.cursor() cursor.execute('INSERT INTO tasks (description, status) VALUES (?, ?)', (description, status)) conn.commit() conn.close() def update_task_status(self, description, new_status): conn = sqlite3.connect(self.db_path) cursor = conn.cursor() cursor.execute('UPDATE tasks SET status = ? WHERE description = ?', (new_status, description)) conn.commit() conn.close()

Интегрируя этот класс с предыдущим примером, можно создать полноценное приложение для управления задачами с сохранением данных между запусками.

Рекомендации по дизайну iOS-приложений на Python:

Следуйте Human Interface Guidelines от Apple для создания интуитивно понятных интерфейсов

Используйте нативные стили и шрифты для обеспечения согласованности с другими iOS-приложениями

Поддерживайте различные размеры экранов с помощью адаптивной компоновки

Реализуйте жесты и анимации для улучшения пользовательского опыта

Тестируйте приложение на разных версиях iOS и устройствах для обеспечения совместимости

Публикация Python-приложения в App Store: процесс и нюансы

Подготовка и публикация Python-приложения в App Store практически не отличается от публикации нативного приложения, созданного на Swift или Objective-C. Однако есть несколько дополнительных нюансов, связанных с особенностями BeeWare и интерпретацией Python-кода на iOS.

Основные шаги по подготовке приложения к публикации:

Убедитесь, что ваше приложение соответствует всем требованиям App Store Review Guidelines Подготовьте метаданные: иконки, скриншоты, описание, ключевые слова Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program (ежегодная плата $99) Создайте идентификатор приложения в Apple Developer Portal Настройте сертификаты и профили обеспечения в Xcode Соберите релизную версию приложения с помощью Briefcase

Для создания релизной версии используйте следующую команду:

Bash Скопировать код briefcase build ios --release

Это создаст версию приложения, оптимизированную для распространения. Следующий шаг — упаковка приложения в формат .ipa:

Bash Скопировать код briefcase package ios --adhoc

Для загрузки приложения в App Store Connect вам понадобится использовать Application Loader или Xcode. Briefcase может помочь в этом процессе:

Bash Скопировать код briefcase publish ios

Однако в некоторых случаях может потребоваться ручное вмешательство через Xcode для решения специфических проблем конфигурации.

Типичные проблемы, возникающие при публикации Python-приложений в App Store:

Размер приложения — Python-интерпретатор и зависимости могут значительно увеличить размер бандла

— Python-интерпретатор и зависимости могут значительно увеличить размер бандла Проверка на использование приватных API — иногда Apple может ошибочно определить, что приложение использует недокументированные функции

— иногда Apple может ошибочно определить, что приложение использует недокументированные функции Производительность — приложения с неоптимизированным Python-кодом могут не соответствовать ожиданиям App Store по отзывчивости интерфейса

— приложения с неоптимизированным Python-кодом могут не соответствовать ожиданиям App Store по отзывчивости интерфейса Интеграция с iOS-функциями — может потребоваться дополнительная настройка для работы с Push-уведомлениями, IAP и другими сервисами Apple

Рекомендации для успешного прохождения проверки App Store:

Оптимизируйте производительность: Используйте асинхронные операции для тяжелых вычислений

Минимизируйте блокировки интерфейса

Используйте кэширование данных, где это возможно Уменьшите размер приложения: Включайте только необходимые Python-пакеты

Используйте app_packages в pyproject.toml для явного указания зависимостей

Оптимизируйте ресурсы (изображения, звуки) для мобильных устройств Обеспечьте соответствие требованиям Apple: Добавьте политику конфиденциальности

Внедрите запросы разрешений с понятными объяснениями

Следуйте рекомендациям по доступности (VoiceOver, Dynamic Type)

Пример оптимизации pyproject.toml для минимизации размера приложения:

plaintext Скопировать код [tool.briefcase.app.myapp] formal_name = "My Python iOS App" description = "Example iOS app built with Python" sources = ["myapp"] requires = [ "toga==0.3.0", "requests==2.26.0", ] [tool.briefcase.app.myapp.iOS] requires = [] app_packages = [ "toga_iOS", "rubicon", "requests", "urllib3", "chardet", "idna", "certifi", ]

Включение только необходимых пакетов в app_packages позволяет значительно уменьшить размер приложения. 🛠️

Отслеживание статуса приложения после отправки:

Войдите в App Store Connect (https://appstoreconnect.apple.com) Перейдите в раздел "Мои приложения" Выберите ваше приложение Проверьте вкладку "Активность" для отслеживания статуса проверки

Процесс проверки обычно занимает от 24 часов до нескольких дней. Будьте готовы к тому, что Apple может запросить дополнительную информацию или отклонить приложение с указанием причин. В этом случае внесите необходимые изменения и повторно отправьте приложение на проверку.

После успешного прохождения проверки вы можете выбрать дату публикации приложения или опубликовать его немедленно. Поздравляем! Ваше Python-приложение для iOS доступно миллионам пользователей по всему миру. 🚀

Python и BeeWare открывают новые горизонты для разработчиков, позволяя применять свои навыки в экосистеме iOS без необходимости изучать совершенно новый стек технологий. Хотя этот подход имеет определенные ограничения в плане производительности и доступа к некоторым специфическим API, он идеально подходит для бизнес-приложений, прототипов и многих других сценариев. Ключ к успеху — понимание сильных и слабых сторон этого подхода и правильное определение областей его применения. Если вы уже владеете Python и хотите расширить свои возможности, создание iOS-приложений может стать следующим логичным шагом в вашей карьере разработчика.

