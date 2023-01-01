Топ-10 бесплатных книг по программированию: где скачать и как читать
Для кого эта статья:
- Начинающие программисты и самоучки с ограниченным бюджетом
- Студенты IT-специальностей, ищущие бесплатные ресурсы для обучения
Люди, интересующиеся легальными способами получения качественной литературы по программированию
Доступ к качественным книгам по программированию часто становится первым барьером для начинающих разработчиков. Цены на печатные издания кусаются, а платные электронные версии не всегда доступны студентам и самоучкам с ограниченным бюджетом. К счастью, существует множество легальных способов получить профессиональную литературу в форматах PDF и EPUB абсолютно бесплатно. В этой статье я собрал проверенные источники и конкретные книги, которые можно скачать прямо сейчас и начать свой путь в программировании без лишних затрат. 📚
Где найти бесплатные книги по программированию
Поиск качественной бесплатной литературы по программированию может напоминать охоту за сокровищами. Важно знать правильные места, где разработчики и издатели легально делятся знаниями. Вот проверенные источники, где можно скачать книги без нарушения авторских прав:
- GitHub Books – многие авторы публикуют свои книги в открытом доступе в репозиториях. Достаточно использовать поисковый запрос "free programming books" в поиске GitHub.
- Free Programming Books – проект на GitHub с коллекцией более 3000 бесплатных книг по программированию на разных языках.
- Project Gutenberg – огромная библиотека книг с истекшим сроком авторских прав, включая некоторые технические издания.
- Open Library – проект Internet Archive, предлагающий миллионы книг для бесплатного скачивания.
- Free-Programming-Books.ru – русскоязычный ресурс с коллекцией книг для программистов.
- O'Reilly Open Books – издательство O'Reilly предоставляет некоторые свои книги бесплатно.
Также стоит следить за временными акциями от крупных издательств. Packt Publishing, например, ежедневно предлагает одну бесплатную книгу по программированию, а Manning периодически делает распродажи и дает доступ к некоторым изданиям бесплатно. 🎁
Антон Соколов, Senior Python Developer Когда я только начинал свой путь в программировании, у меня не было средств на дорогие учебники. Я наткнулся на GitHub-репозиторий "Free Programming Books" и это полностью изменило мою траекторию обучения. Особенно полезной оказалась книга "Automate the Boring Stuff with Python" от Эла Свейгарта. Благодаря ей я автоматизировал рутинные задачи на своей первой работе, чем сильно impressed руководство. Сегодня я сам регулярно обновляю этот репозиторий, добавляя новые находки. Считаю своим долгом возвращать сообществу то, что когда-то получил бесплатно.
Важно помнить, что не все сайты, предлагающие бесплатные книги, действуют легально. Пиратские ресурсы не только нарушают авторские права, но и часто распространяют вредоносное ПО. Стоит отдавать предпочтение официальным источникам и проверенным платформам.
|Платформа
|Количество книг
|Форматы
|Особенности
|GitHub Free Books
|3000+
|PDF, EPUB, MOBI
|Регулярные обновления, возможность предложить новые книги
|Project Gutenberg
|60000+ (технические ~500)
|EPUB, KINDLE, HTML
|Классическая литература и книги с истекшим сроком авторских прав
|Packt Free Learning
|1 книга ежедневно
|PDF, EPUB, MOBI
|Новая бесплатная книга каждые 24 часа
|Free-Programming-Books.ru
|1500+
|PDF, DJVU
|Фокус на русскоязычных ресурсах
Топ-10 бесплатных PDF-книг для начинающих программистов
Начинающим программистам часто сложно выбрать, с какой книги начать обучение. Я отобрал десять бесплатных PDF-книг, которые дают фундаментальные знания и практические навыки без лишней теории. Эти издания официально выпущены авторами в свободный доступ: 📕
- "Dive Into Python 3" (Марк Пилгрим) – полное руководство по Python 3 с понятными примерами и практическими заданиями. Эта книга особенно ценна тем, что объясняет не только синтаксис, но и философию языка.
- "Eloquent JavaScript" (Марейн Хавербеке) – современное введение в JavaScript, охватывающее как основы, так и продвинутые концепции. Книга регулярно обновляется и включает интерактивные примеры.
- "Learn You a Haskell for Great Good" (Миран Липовача) – доступное введение в функциональное программирование на примере Haskell. Идеальна для расширения программистского кругозора.
- "Think Python" (Аллен Дауни) – пошаговое введение в программирование через Python. Автор делает акцент на развитии алгоритмического мышления.
- "The C Programming Language" (Брайан Керниган, Деннис Ритчи) – классическое руководство от создателей языка C. Хотя полная версия платная, авторы выпустили бесплатную PDF-версию первых глав.
- "Pro Git" (Скотт Шакон, Бен Страуб) – исчерпывающее руководство по Git, необходимому инструменту для любого программиста. Книга доступна бесплатно на множестве языков.
- "Automate the Boring Stuff with Python" (Эл Свейгарт) – практическое руководство по автоматизации рутинных задач с помощью Python. Идеальна для быстрого получения практической пользы от программирования.
- "JavaScript for Impatient Programmers" (Аксель Раушмайер) – современное руководство по JavaScript с фокусом на ES6+ для тех, кто хочет быстро освоить язык.
- "Learn Python the Hard Way" (Зед Шоу) – структурированный подход к изучению Python через практику и повторение. Первое издание доступно бесплатно.
- "Building Skills in Python" (Стивен Лотт) – пошаговое руководство с упражнениями разной сложности, помогающее постепенно наращивать навыки в Python.
Большинство этих книг доступны в нескольких форматах, что позволяет читать их на любых устройствах. Для максимальной эффективности рекомендую не просто читать, а выполнять все предлагаемые упражнения и эксперименты. 💻
Книги по языкам программирования: обзор EPUB-форматов
Формат EPUB имеет ряд преимуществ перед PDF при чтении технической литературы, особенно на мобильных устройствах. EPUB-книги адаптируются под размер экрана, позволяют настраивать шрифт и обладают лучшей навигацией. Рассмотрим доступные бесплатно книги в этом формате по популярным языкам программирования:
|Язык
|Название книги
|Автор
|Сложность
|Ссылка на скачивание
|Python
|Python Data Science Handbook
|Jake VanderPlas
|Средняя
|GitHub Pages (бесплатно)
|JavaScript
|JavaScript Allongé
|Reginald Braithwaite
|Продвинутая
|Сайт автора (бесплатно)
|Rust
|The Rust Programming Language
|Steve Klabnik, Carol Nichols
|Начальная
|Официальный сайт Rust
|Go
|An Introduction to Programming in Go
|Caleb Doxsey
|Начальная
|golang-book.com
|Java
|Think Java
|Allen Downey, Chris Mayfield
|Начальная
|Green Tea Press
Мария Захарова, Tech Lead Формат имеет значение! Я долго сопротивлялась переходу с PDF на EPUB, пока не оказалась в командировке только со смартфоном. PDF-книги были совершенно нечитаемы на маленьком экране, и мне срочно понадобилась информация по новому для меня фреймворку. Я нашла ту же книгу в EPUB и была поражена разницей. Текст адаптировался под экран, код был отлично форматирован, а закладки и поиск работали намного удобнее. С тех пор для технической литературы я использую только EPUB. Особенно полезными оказались книги по Rust и Go с их официальных сайтов — они специально оптимизированы для чтения на разных устройствах и содержат интерактивные элементы.
Для специализированных областей программирования также доступны качественные EPUB-издания:
- Машинное обучение: "Neural Networks and Deep Learning" (Майкл Нильсен) – бесплатная онлайн-книга с возможностью скачивания в EPUB.
- Веб-разработка: "Eloquent JavaScript" (Марейн Хавербеке) – помимо PDF, доступна в EPUB и даже с интерактивными примерами в онлайн-версии.
- Мобильная разработка: "Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide" (Билл Филлипс) – ранние издания доступны бесплатно в EPUB.
- Безопасность: "Web Application Security, A Beginner's Guide" (Брайан Салливан) – доступен бесплатный EPUB через программу O'Reilly для преподавателей.
- Базы данных: "The Little MongoDB Book" (Карл Сегуин) – компактное руководство в EPUB, регулярно обновляемое.
EPUB-формат особенно удобен при изучении программирования "на ходу". Многие современные e-reader и приложения для чтения электронных книг поддерживают возможность тестирования кода прямо во время чтения, что значительно ускоряет процесс обучения. 📱
Легальные ресурсы для скачивания книг по IT
Этичное использование контента – важная часть профессиональной культуры программиста. К счастью, существует множество легальных путей получить качественные книги по IT без оплаты. Вот наиболее надежные ресурсы:
- Издательские инициативы:
- Manning Publications – программа "Free Content Center" с доступом к избранным главам книг
- Packt Publishing – ежедневная акция "Free Learning" с возможностью скачать одну книгу бесплатно
- Apress – регулярно публикует книги в открытом доступе через программу "Open Access"
O'Reilly – предоставляет доступ к некоторым архивным изданиям бесплатно
- Образовательные платформы:
- GitHub Education – бесплатные ресурсы для студентов, включая технические книги
- freeCodeCamp – помимо интерактивных курсов, предлагает собственные электронные книги
MIT OpenCourseWare – учебные материалы и книги от профессоров MIT
- Проекты с открытой документацией:
- Документация Python, Ruby, Rust – часто компилируется в удобные для чтения книги
- DevDocs.io – агрегатор официальной документации по разным технологиям
- "Книги" Mozilla Developer Network – исчерпывающие руководства по веб-технологиям
Особо стоит отметить программы временного доступа от крупных издательств и библиотек. Например, сервис "Free Learning Library" на многих образовательных платформах предоставляет доступ к премиальным книгам на ограниченный период (обычно 2-4 недели) — достаточно для изучения конкретной темы. 🕒
Не забывайте также про электронные библиотеки с легальным доступом:
- Open Library – проект Internet Archive с возможностью "брать книги в кредит"
- HathiTrust Digital Library – цифровые материалы из университетских библиотек
- Google Books – для многих технических книг доступны значительные фрагменты или полные издания
- Библиотека Конгресса – цифровые копии книг с истекшим сроком авторских прав
Многие университеты и публичные библиотеки предоставляют своим студентам и читателям онлайн-доступ к платным изданиям через специальные сервисы. Проверьте возможности вашей местной библиотеки или учебного заведения — часто достаточно иметь читательский билет или студенческий ID. 🎓
Как читать технические книги эффективно: форматы и приложения
Чтение технической литературы существенно отличается от художественной – это активный процесс, требующий особых инструментов и подхода. Правильный выбор формата и приложения может значительно повысить эффективность обучения:
- Сравнение форматов для технической литературы:
- PDF – сохраняет оригинальную верстку, идеален для книг с таблицами, диаграммами, сложным форматированием кода
- EPUB – адаптивный текст, удобен для чтения на мобильных устройствах, поддерживает интерактивные элементы
- MOBI – хорошо работает на устройствах Kindle, но с ограниченной поддержкой кода
- HTML – отлично подходит для интерактивных книг с выполняемыми примерами кода
- Jupyter Notebook – идеален для книг по анализу данных с исполняемым кодом
Для эффективного чтения технической литературы рекомендуются специализированные приложения:
|Приложение
|Платформы
|Особенности
|Лучше для
|Calibre
|Windows, Mac, Linux
|Конвертация форматов, управление библиотекой
|Организации коллекции книг
|SumatraPDF
|Windows
|Легкий, быстрый, поддержка всех форматов
|PDF с техническими иллюстрациями
|Moon+ Reader
|Android
|Настраиваемое отображение кода
|Чтения на смартфонах
|GitBook
|Браузер
|Интерактивный контент, интеграция с GitHub
|Современных руководств по программированию
|Jupyter Lab
|Браузер
|Выполнение кода во время чтения
|Книг по анализу данных и ML
Практические советы для продуктивного чтения технической литературы:
- Активное чтение – запускайте код из книги, экспериментируйте с примерами, модифицируйте их. Используйте
repl.itили локальную среду разработки.
- Метод Фейнмана – объясняйте прочитанный материал своими словами, как будто вы учите кого-то. Это выявляет пробелы в понимании.
- Спейсинг – распределяйте чтение сложного материала на несколько сессий с перерывами, что улучшает усвоение.
- Создавайте заметки в Markdown – структурированные заметки с примерами кода помогают закрепить материал. Используйте GitHub Gist или Notion для их хранения.
- Применение Anki-карточек – создавайте флеш-карты для запоминания синтаксиса, методов и концепций.
Для книг с кодом полезно настроить среду, где вы можете сразу тестировать примеры. Для Python-книг это может быть Jupyter Notebook, для веб-разработки – CodePen или JSFiddle, для системного программирования – Docker-контейнеры. 🔧
Помните, что технические книги не нужно читать от корки до корки линейно. Часто эффективнее сначала изучить оглавление, выбрать актуальные главы, просмотреть их структуру и только потом погружаться в детали. Это особенно верно для справочной литературы.
Бесплатные книги по программированию – это только начало вашего пути. Их главная ценность не в экономии средств, а в возможности быстро получить структурированные знания от экспертов. Скачав подходящую литературу, помните о ключевом принципе обучения программированию: 20% времени – чтение, 80% – практика. Используйте каждую книгу как трамплин для создания собственных проектов. И если книга оказалась по-настоящему полезной, когда у вас появится возможность – поддержите автора покупкой печатной версии или донатом. Так поддерживается здоровая экосистема образовательного контента в IT-сообществе.
Ксения Лапина
редактор культуры и досуга