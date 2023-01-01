Топ-10 бесплатных книг по программированию: где скачать и как читать

Для кого эта статья:

Начинающие программисты и самоучки с ограниченным бюджетом

Студенты IT-специальностей, ищущие бесплатные ресурсы для обучения

Люди, интересующиеся легальными способами получения качественной литературы по программированию Доступ к качественным книгам по программированию часто становится первым барьером для начинающих разработчиков. Цены на печатные издания кусаются, а платные электронные версии не всегда доступны студентам и самоучкам с ограниченным бюджетом. К счастью, существует множество легальных способов получить профессиональную литературу в форматах PDF и EPUB абсолютно бесплатно. В этой статье я собрал проверенные источники и конкретные книги, которые можно скачать прямо сейчас и начать свой путь в программировании без лишних затрат. 📚

Где найти бесплатные книги по программированию

Поиск качественной бесплатной литературы по программированию может напоминать охоту за сокровищами. Важно знать правильные места, где разработчики и издатели легально делятся знаниями. Вот проверенные источники, где можно скачать книги без нарушения авторских прав:

GitHub Books – многие авторы публикуют свои книги в открытом доступе в репозиториях. Достаточно использовать поисковый запрос "free programming books" в поиске GitHub.

– многие авторы публикуют свои книги в открытом доступе в репозиториях. Достаточно использовать поисковый запрос "free programming books" в поиске GitHub. Free Programming Books – проект на GitHub с коллекцией более 3000 бесплатных книг по программированию на разных языках.

– проект на GitHub с коллекцией более 3000 бесплатных книг по программированию на разных языках. Project Gutenberg – огромная библиотека книг с истекшим сроком авторских прав, включая некоторые технические издания.

– огромная библиотека книг с истекшим сроком авторских прав, включая некоторые технические издания. Open Library – проект Internet Archive, предлагающий миллионы книг для бесплатного скачивания.

– проект Internet Archive, предлагающий миллионы книг для бесплатного скачивания. Free-Programming-Books.ru – русскоязычный ресурс с коллекцией книг для программистов.

– русскоязычный ресурс с коллекцией книг для программистов. O'Reilly Open Books – издательство O'Reilly предоставляет некоторые свои книги бесплатно.

Также стоит следить за временными акциями от крупных издательств. Packt Publishing, например, ежедневно предлагает одну бесплатную книгу по программированию, а Manning периодически делает распродажи и дает доступ к некоторым изданиям бесплатно. 🎁

Антон Соколов, Senior Python Developer Когда я только начинал свой путь в программировании, у меня не было средств на дорогие учебники. Я наткнулся на GitHub-репозиторий "Free Programming Books" и это полностью изменило мою траекторию обучения. Особенно полезной оказалась книга "Automate the Boring Stuff with Python" от Эла Свейгарта. Благодаря ей я автоматизировал рутинные задачи на своей первой работе, чем сильно impressed руководство. Сегодня я сам регулярно обновляю этот репозиторий, добавляя новые находки. Считаю своим долгом возвращать сообществу то, что когда-то получил бесплатно.

Важно помнить, что не все сайты, предлагающие бесплатные книги, действуют легально. Пиратские ресурсы не только нарушают авторские права, но и часто распространяют вредоносное ПО. Стоит отдавать предпочтение официальным источникам и проверенным платформам.

Платформа Количество книг Форматы Особенности GitHub Free Books 3000+ PDF, EPUB, MOBI Регулярные обновления, возможность предложить новые книги Project Gutenberg 60000+ (технические ~500) EPUB, KINDLE, HTML Классическая литература и книги с истекшим сроком авторских прав Packt Free Learning 1 книга ежедневно PDF, EPUB, MOBI Новая бесплатная книга каждые 24 часа Free-Programming-Books.ru 1500+ PDF, DJVU Фокус на русскоязычных ресурсах

Топ-10 бесплатных PDF-книг для начинающих программистов

Начинающим программистам часто сложно выбрать, с какой книги начать обучение. Я отобрал десять бесплатных PDF-книг, которые дают фундаментальные знания и практические навыки без лишней теории. Эти издания официально выпущены авторами в свободный доступ: 📕

"Dive Into Python 3" (Марк Пилгрим) – полное руководство по Python 3 с понятными примерами и практическими заданиями. Эта книга особенно ценна тем, что объясняет не только синтаксис, но и философию языка. "Eloquent JavaScript" (Марейн Хавербеке) – современное введение в JavaScript, охватывающее как основы, так и продвинутые концепции. Книга регулярно обновляется и включает интерактивные примеры. "Learn You a Haskell for Great Good" (Миран Липовача) – доступное введение в функциональное программирование на примере Haskell. Идеальна для расширения программистского кругозора. "Think Python" (Аллен Дауни) – пошаговое введение в программирование через Python. Автор делает акцент на развитии алгоритмического мышления. "The C Programming Language" (Брайан Керниган, Деннис Ритчи) – классическое руководство от создателей языка C. Хотя полная версия платная, авторы выпустили бесплатную PDF-версию первых глав. "Pro Git" (Скотт Шакон, Бен Страуб) – исчерпывающее руководство по Git, необходимому инструменту для любого программиста. Книга доступна бесплатно на множестве языков. "Automate the Boring Stuff with Python" (Эл Свейгарт) – практическое руководство по автоматизации рутинных задач с помощью Python. Идеальна для быстрого получения практической пользы от программирования. "JavaScript for Impatient Programmers" (Аксель Раушмайер) – современное руководство по JavaScript с фокусом на ES6+ для тех, кто хочет быстро освоить язык. "Learn Python the Hard Way" (Зед Шоу) – структурированный подход к изучению Python через практику и повторение. Первое издание доступно бесплатно. "Building Skills in Python" (Стивен Лотт) – пошаговое руководство с упражнениями разной сложности, помогающее постепенно наращивать навыки в Python.

Большинство этих книг доступны в нескольких форматах, что позволяет читать их на любых устройствах. Для максимальной эффективности рекомендую не просто читать, а выполнять все предлагаемые упражнения и эксперименты. 💻

Книги по языкам программирования: обзор EPUB-форматов

Формат EPUB имеет ряд преимуществ перед PDF при чтении технической литературы, особенно на мобильных устройствах. EPUB-книги адаптируются под размер экрана, позволяют настраивать шрифт и обладают лучшей навигацией. Рассмотрим доступные бесплатно книги в этом формате по популярным языкам программирования:

Язык Название книги Автор Сложность Ссылка на скачивание Python Python Data Science Handbook Jake VanderPlas Средняя GitHub Pages (бесплатно) JavaScript JavaScript Allongé Reginald Braithwaite Продвинутая Сайт автора (бесплатно) Rust The Rust Programming Language Steve Klabnik, Carol Nichols Начальная Официальный сайт Rust Go An Introduction to Programming in Go Caleb Doxsey Начальная golang-book.com Java Think Java Allen Downey, Chris Mayfield Начальная Green Tea Press

Мария Захарова, Tech Lead Формат имеет значение! Я долго сопротивлялась переходу с PDF на EPUB, пока не оказалась в командировке только со смартфоном. PDF-книги были совершенно нечитаемы на маленьком экране, и мне срочно понадобилась информация по новому для меня фреймворку. Я нашла ту же книгу в EPUB и была поражена разницей. Текст адаптировался под экран, код был отлично форматирован, а закладки и поиск работали намного удобнее. С тех пор для технической литературы я использую только EPUB. Особенно полезными оказались книги по Rust и Go с их официальных сайтов — они специально оптимизированы для чтения на разных устройствах и содержат интерактивные элементы.

Для специализированных областей программирования также доступны качественные EPUB-издания:

Машинное обучение : "Neural Networks and Deep Learning" (Майкл Нильсен) – бесплатная онлайн-книга с возможностью скачивания в EPUB.

: "Neural Networks and Deep Learning" (Майкл Нильсен) – бесплатная онлайн-книга с возможностью скачивания в EPUB. Веб-разработка : "Eloquent JavaScript" (Марейн Хавербеке) – помимо PDF, доступна в EPUB и даже с интерактивными примерами в онлайн-версии.

: "Eloquent JavaScript" (Марейн Хавербеке) – помимо PDF, доступна в EPUB и даже с интерактивными примерами в онлайн-версии. Мобильная разработка : "Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide" (Билл Филлипс) – ранние издания доступны бесплатно в EPUB.

: "Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide" (Билл Филлипс) – ранние издания доступны бесплатно в EPUB. Безопасность : "Web Application Security, A Beginner's Guide" (Брайан Салливан) – доступен бесплатный EPUB через программу O'Reilly для преподавателей.

: "Web Application Security, A Beginner's Guide" (Брайан Салливан) – доступен бесплатный EPUB через программу O'Reilly для преподавателей. Базы данных: "The Little MongoDB Book" (Карл Сегуин) – компактное руководство в EPUB, регулярно обновляемое.

EPUB-формат особенно удобен при изучении программирования "на ходу". Многие современные e-reader и приложения для чтения электронных книг поддерживают возможность тестирования кода прямо во время чтения, что значительно ускоряет процесс обучения. 📱

Легальные ресурсы для скачивания книг по IT

Этичное использование контента – важная часть профессиональной культуры программиста. К счастью, существует множество легальных путей получить качественные книги по IT без оплаты. Вот наиболее надежные ресурсы:

Издательские инициативы :

: Manning Publications – программа "Free Content Center" с доступом к избранным главам книг

Packt Publishing – ежедневная акция "Free Learning" с возможностью скачать одну книгу бесплатно

Apress – регулярно публикует книги в открытом доступе через программу "Open Access"

O'Reilly – предоставляет доступ к некоторым архивным изданиям бесплатно

Образовательные платформы :

: GitHub Education – бесплатные ресурсы для студентов, включая технические книги

freeCodeCamp – помимо интерактивных курсов, предлагает собственные электронные книги

MIT OpenCourseWare – учебные материалы и книги от профессоров MIT

Проекты с открытой документацией :

: Документация Python, Ruby, Rust – часто компилируется в удобные для чтения книги

DevDocs.io – агрегатор официальной документации по разным технологиям

"Книги" Mozilla Developer Network – исчерпывающие руководства по веб-технологиям

Особо стоит отметить программы временного доступа от крупных издательств и библиотек. Например, сервис "Free Learning Library" на многих образовательных платформах предоставляет доступ к премиальным книгам на ограниченный период (обычно 2-4 недели) — достаточно для изучения конкретной темы. 🕒

Не забывайте также про электронные библиотеки с легальным доступом:

Open Library – проект Internet Archive с возможностью "брать книги в кредит"

– проект Internet Archive с возможностью "брать книги в кредит" HathiTrust Digital Library – цифровые материалы из университетских библиотек

– цифровые материалы из университетских библиотек Google Books – для многих технических книг доступны значительные фрагменты или полные издания

– для многих технических книг доступны значительные фрагменты или полные издания Библиотека Конгресса – цифровые копии книг с истекшим сроком авторских прав

Многие университеты и публичные библиотеки предоставляют своим студентам и читателям онлайн-доступ к платным изданиям через специальные сервисы. Проверьте возможности вашей местной библиотеки или учебного заведения — часто достаточно иметь читательский билет или студенческий ID. 🎓

Как читать технические книги эффективно: форматы и приложения

Чтение технической литературы существенно отличается от художественной – это активный процесс, требующий особых инструментов и подхода. Правильный выбор формата и приложения может значительно повысить эффективность обучения:

Сравнение форматов для технической литературы :

: PDF – сохраняет оригинальную верстку, идеален для книг с таблицами, диаграммами, сложным форматированием кода

– сохраняет оригинальную верстку, идеален для книг с таблицами, диаграммами, сложным форматированием кода EPUB – адаптивный текст, удобен для чтения на мобильных устройствах, поддерживает интерактивные элементы

– адаптивный текст, удобен для чтения на мобильных устройствах, поддерживает интерактивные элементы MOBI – хорошо работает на устройствах Kindle, но с ограниченной поддержкой кода

– хорошо работает на устройствах Kindle, но с ограниченной поддержкой кода HTML – отлично подходит для интерактивных книг с выполняемыми примерами кода

– отлично подходит для интерактивных книг с выполняемыми примерами кода Jupyter Notebook – идеален для книг по анализу данных с исполняемым кодом

Для эффективного чтения технической литературы рекомендуются специализированные приложения:

Приложение Платформы Особенности Лучше для Calibre Windows, Mac, Linux Конвертация форматов, управление библиотекой Организации коллекции книг SumatraPDF Windows Легкий, быстрый, поддержка всех форматов PDF с техническими иллюстрациями Moon+ Reader Android Настраиваемое отображение кода Чтения на смартфонах GitBook Браузер Интерактивный контент, интеграция с GitHub Современных руководств по программированию Jupyter Lab Браузер Выполнение кода во время чтения Книг по анализу данных и ML

Практические советы для продуктивного чтения технической литературы:

Активное чтение – запускайте код из книги, экспериментируйте с примерами, модифицируйте их. Используйте repl.it или локальную среду разработки. Метод Фейнмана – объясняйте прочитанный материал своими словами, как будто вы учите кого-то. Это выявляет пробелы в понимании. Спейсинг – распределяйте чтение сложного материала на несколько сессий с перерывами, что улучшает усвоение. Создавайте заметки в Markdown – структурированные заметки с примерами кода помогают закрепить материал. Используйте GitHub Gist или Notion для их хранения. Применение Anki-карточек – создавайте флеш-карты для запоминания синтаксиса, методов и концепций.

Для книг с кодом полезно настроить среду, где вы можете сразу тестировать примеры. Для Python-книг это может быть Jupyter Notebook, для веб-разработки – CodePen или JSFiddle, для системного программирования – Docker-контейнеры. 🔧

Помните, что технические книги не нужно читать от корки до корки линейно. Часто эффективнее сначала изучить оглавление, выбрать актуальные главы, просмотреть их структуру и только потом погружаться в детали. Это особенно верно для справочной литературы.

Бесплатные книги по программированию – это только начало вашего пути. Их главная ценность не в экономии средств, а в возможности быстро получить структурированные знания от экспертов. Скачав подходящую литературу, помните о ключевом принципе обучения программированию: 20% времени – чтение, 80% – практика. Используйте каждую книгу как трамплин для создания собственных проектов. И если книга оказалась по-настоящему полезной, когда у вас появится возможность – поддержите автора покупкой печатной версии или донатом. Так поддерживается здоровая экосистема образовательного контента в IT-сообществе.

Читайте также