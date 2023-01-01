Язык программирования 1С: основы, примеры, практики разработки

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Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие освоить язык 1С

Специалисты, работающие в бизнесе и стремящиеся автоматизировать процессы

Разработчики, желающие расширить свои навыки в программировании на платформе 1С Язык программирования 1С — это ваш ключ к автоматизации бизнес-процессов в российских компаниях. От простых отчетов до сложных интеграций — всё реализуется через написание кода на этом специфическом языке. Многие новички спотыкаются о его особенности, но, имея перед глазами рабочие примеры с детальными объяснениями, вы сможете быстро преодолеть порог входа и стать востребованным 1С-разработчиком. 💻 Давайте рассмотрим ключевые аспекты программирования на 1С через призму практических примеров.

Основы языка программирования 1С: синтаксис и структура

Язык программирования 1С относится к высокоуровневым языкам и имеет свою уникальную структуру, оптимизированную для работы с бизнес-логикой и учетными задачами. Прежде чем погрузиться в код, важно понимать фундаментальные особенности этого языка.

Программирование в 1С осуществляется в различных программных модулях, каждый из которых имеет свое назначение:

Модуль объекта — содержит код, связанный с конкретным объектом конфигурации (документом, справочником и т.д.)

— содержит код, связанный с конкретным объектом конфигурации (документом, справочником и т.д.) Модуль формы — отвечает за взаимодействие с пользовательским интерфейсом

— отвечает за взаимодействие с пользовательским интерфейсом Общие модули — хранят процедуры и функции, доступные из разных частей конфигурации

— хранят процедуры и функции, доступные из разных частей конфигурации Модуль приложения — выполняется при старте программы

— выполняется при старте программы Модуль внешнего соединения — используется при работе с внешними компонентами

Синтаксис языка 1С напоминает смесь Basic и Pascal, что делает его relativamente простым для освоения. Вот базовый пример кода, иллюстрирующий структуру процедуры в 1С:

Процедура ПриветМир() Сообщить("Здравствуй, мир 1С!"); КонецПроцедуры

В этом примере мы определяем процедуру с именем "ПриветМир", которая выводит сообщение пользователю. Обратите внимание на ключевые особенности синтаксиса:

Ключевые слова пишутся на русском языке

Процедура начинается словом "Процедура" и заканчивается "КонецПроцедуры"

Строки заключаются в двойные кавычки

Каждая инструкция пишется с новой строки без разделителей

Структура модуля в 1С обычно включает следующие секции:

Секция Назначение Пример использования Переменные модуля Объявление переменных, доступных во всем модуле Перем ИмяПеременной Экспорт; Обработчики событий Код, выполняемый при наступлении определенных событий Процедура ПриСозданииНаСервере() Процедуры и функции Подпрограммы, реализующие бизнес-логику Функция РассчитатьНДС(Сумма) Инициализация модуля Код, выполняемый при загрузке модуля // Выполняется при загрузке модуля

Александр Петров, ведущий разработчик 1С Помню свой первый проект автоматизации склада. Клиент попросил отчет о движении товаров с цветовой индикацией критических остатков. Я потратил три дня, пытаясь разобраться с синтаксисом запросов и правилами форматирования. Мой код был похож на лоскутное одеяло – работал, но никто не понимал как. Всё изменилось, когда я разложил задачу на составляющие и начал писать код по образцу из документации, адаптируя под свои нужды. Запрос к базе я выделил в отдельную функцию, обработку результатов – в процедуру, а форматирование – в еще одну служебную процедуру. Через структурированный подход код стал понятным и масштабируемым. Спустя месяц клиент запросил новые функции, и я реализовал их за пару часов, просто дополнив существующие блоки кода. Это был момент, когда я осознал всю мощь правильно организованного кода в 1С.

Переменные и типы данных в 1С: практический код

В языке программирования 1С переменные не требуют предварительного объявления типов — язык использует динамическую типизацию. Это значительно упрощает код, но требует внимательности при работе с данными. 🧩

Рассмотрим основные типы данных и примеры их использования:

Тип данных Описание Пример объявления Пример использования Число Числовые значения Число = 10; Результат = Число * 2; Строка Текстовые данные Строка = "Привет, 1С!"; ДлинаСтроки = СтрДлина(Строка); Дата Дата и время ТекущаяДата = ТекущаяДата(); ДатаЗавтра = ТекущаяДата + 86400; Булево Логические значения Флаг = Истина; Если Флаг Тогда ... КонецЕсли; СправочникСсылка Ссылка на элемент справочника Товар = Справочники.Товары.НайтиПоКоду("123"); Наименование = Товар.Наименование;

Вот пример кода, демонстрирующий работу с различными типами данных в 1С:

Процедура ДемонстрацияТиповДанных() // Числа Сумма = 1000; Ставка = 0.2; НДС = Сумма * Ставка; // Строки ФИО = "Иванов Иван Иванович"; Фамилия = Лев(ФИО, СтрНайти(ФИО, " ") – 1); // Даты ДатаСегодня = ТекущаяДата(); ДатаЗавтра = ДатаСегодня + 86400; // 86400 секунд = 1 день ПрошлоДней = (ДатаСегодня – '20200101') / 86400; // Булево ЕстьОстаток = Истина; ТребуетсяОтгрузка = Ложь; // Массивы МассивТоваров = Новый Массив; МассивТоваров.Добавить("Компьютер"); МассивТоваров.Добавить("Принтер"); // Структуры КлиентИнфо = Новый Структура; КлиентИнфо.Вставить("Имя", "Иван"); КлиентИнфо.Вставить("Телефон", "+79001234567"); // Соответствие (словарь) ЦеныТоваров = Новый Соответствие; ЦеныТоваров.Вставить("Компьютер", 50000); ЦеныТоваров.Вставить("Принтер", 15000); // Вывод информации Сообщить("Сумма с НДС: " + (Сумма + НДС)); Сообщить("Фамилия: " + Фамилия); Сообщить("Завтра: " + Формат(ДатаЗавтра, "ДФ=dd.MM.yyyy")); Сообщить("Товаров в массиве: " + МассивТоваров.Количество()); Сообщить("Телефон клиента: " + КлиентИнфо.Телефон); Сообщить("Цена принтера: " + ЦеныТоваров.Получить("Принтер")); КонецПроцедуры

Этот код демонстрирует несколько важных концепций работы с данными в 1С:

Арифметические операции — сложение, умножение чисел

— сложение, умножение чисел Строковые функции — извлечение подстроки, поиск в строке

— извлечение подстроки, поиск в строке Работа с датами — получение текущей даты, вычисление разницы между датами

— получение текущей даты, вычисление разницы между датами Коллекции данных — массивы, структуры и соответствия

— массивы, структуры и соответствия Форматирование — преобразование данных для вывода

Особенностью языка 1С является поддержка работы с объектами информационной базы. Например, так можно создать новый элемент справочника:

Процедура СоздатьНовыйТовар() // Создаем новый элемент справочника НовыйТовар = Справочники.Товары.СоздатьЭлемент(); // Заполняем реквизиты НовыйТовар.Наименование = "Ноутбук HP ProBook"; НовыйТовар.Артикул = "HP-12345"; НовыйТовар.Цена = 75000; НовыйТовар.ЕдиницаИзмерения = Перечисления.ЕдиницыИзмерения.шт; // Записываем изменения в базу данных НовыйТовар.Записать(); // Получаем ссылку на созданный элемент СсылкаНаТовар = НовыйТовар.Ссылка; Сообщить("Создан новый товар: " + СсылкаНаТовар); КонецПроцедуры

Этот код создает новый элемент в справочнике "Товары", заполняет его свойства и сохраняет в базе данных. Обратите внимание на использование метода Записать() — это ключевой момент для сохранения изменений.

Операторы условий и циклов в языке 1С: разбор кода

Условные операторы и циклы — фундаментальные конструкции любого языка программирования, и 1С не исключение. Они позволяют создавать гибкие алгоритмы обработки данных, адаптирующиеся к различным ситуациям. 🔄

Рассмотрим основные условные конструкции на примере практического кода.

Оператор Если-Тогда-ИначеЕсли-Иначе-КонецЕсли

Процедура ОпределитьСтатусОплаты(Сумма, СуммаОплаты) Если СуммаОплаты = 0 Тогда Статус = "Не оплачено"; ИначеЕсли СуммаОплаты < Сумма Тогда Статус = "Частично оплачено"; ИначеЕсли СуммаОплаты = Сумма Тогда Статус = "Полностью оплачено"; Иначе Статус = "Переплата"; КонецЕсли; Сообщить("Статус оплаты: " + Статус); КонецПроцедуры

В этом примере:

Проверяется последовательность условий с помощью конструкций Если, ИначеЕсли и Иначе

В зависимости от соотношения суммы и оплаты выбирается соответствующий статус

Блок завершается ключевым словом КонецЕсли

Тернарный оператор (условное выражение)

В 1С можно использовать конструкцию ?(условие, значениееслиистина, значениееслиложь) для компактной записи условий:

Функция ПолучитьСкидку(СуммаПокупки) // Если сумма покупки больше 10000, скидка 10%, иначе 5% Возврат ?(СуммаПокупки > 10000, 0.1, 0.05); КонецФункции Процедура РассчитатьИтог() СуммаПокупки = 15000; СкидкаПроцент = ПолучитьСкидку(СуммаПокупки); ИтоговаяСумма = СуммаПокупки * (1 – СкидкаПроцент); Сообщить("Сумма покупки: " + СуммаПокупки); Сообщить("Скидка: " + (СкидкаПроцент * 100) + "%"); Сообщить("К оплате: " + ИтоговаяСумма); КонецПроцедуры

Тернарный оператор особенно полезен, когда нужно присвоить значение переменной в зависимости от простого условия, без создания громоздкой конструкции Если-Тогда-Иначе.

Циклы Для и Пока

В 1С доступны несколько типов циклов для организации повторяющихся операций. Рассмотрим наиболее часто используемые:

Цикл Для ... По ... Цикл

Процедура ВывестиТаблицуУмножения(Число) Для Множитель = 1 По 10 Цикл Результат = Число * Множитель; Сообщить(Число + " × " + Множитель + " = " + Результат); КонецЦикла; КонецПроцедуры

Цикл Для каждого ... Из ... Цикл

Процедура ПодсчитатьСуммуДокументов(МассивДокументов) ОбщаяСумма = 0; Для Каждого Документ Из МассивДокументов Цикл ОбщаяСумма = ОбщаяСумма + Документ.Сумма; Сообщить("Обработан документ №" + Документ.Номер + " на сумму " + Документ.Сумма); КонецЦикла; Сообщить("Общая сумма по всем документам: " + ОбщаяСумма); КонецПроцедуры

Цикл Пока ... Цикл

Функция НайтиНаибольшийОбщийДелитель(Число1, Число2) // Алгоритм Евклида для нахождения НОД А = Макс(Число1, Число2); Б = Мин(Число1, Число2); Пока Б > 0 Цикл Остаток = А % Б; А = Б; Б = Остаток; КонецЦикла; Возврат А; КонецФункции

Управление циклами: Прервать и Продолжить

В языке 1С доступны операторы для управления выполнением цикла:

Процедура НайтиПервыйПросроченныйПлатеж(МассивПлатежей) ТекущаяДата = ТекущаяДата(); Найден = Ложь; Для Каждого Платеж Из МассивПлатежей Цикл // Пропускаем оплаченные платежи Если Платеж.Оплачен Тогда Продолжить; КонецЕсли; // Проверяем, просрочен ли платеж Если Платеж.ДатаПлатежа < ТекущаяДата Тогда Сообщить("Найден просроченный платеж: " + Платеж.Номер); Сообщить("Дата платежа: " + Платеж.ДатаПлатежа); Сообщить("Просрочка: " + (ТекущаяДата – Платеж.ДатаПлатежа) / 86400 + " дней"); Найден = Истина; Прервать; // Прерываем цикл после нахождения первого просроченного платежа КонецЕсли; КонецЦикла; Если Не Найден Тогда Сообщить("Просроченных платежей не обнаружено"); КонецЕсли; КонецПроцедуры

Мария Соколова, тренер по 1С-программированию Недавно проводила курс для начинающих 1С-разработчиков. Одна студентка, бухгалтер с 10-летним стажем, решила освоить программирование для автоматизации своей работы. Первое задание — написать обработку для расчета амортизации основных средств. Я наблюдала, как она методично выстраивала алгоритм: сначала цикл по всем основным средствам, затем вложенное условие для проверки метода амортизации, и наконец, формулы расчета в зависимости от метода. Код был технически верным, но работал медленно на больших объемах данных. Мы вместе оптимизировали решение: заменили вложенные циклы на один цикл с комплексным условием, добавили предварительную фильтрацию данных. Производительность выросла в 8 раз! Этот случай прекрасно иллюстрирует, как важно не просто знать синтаксис языка, но и понимать особенности работы с данными в 1С. Правильное использование условий и циклов — это 50% успеха оптимизации.

Процедуры и функции в 1С: исходный код с комментариями

Процедуры и функции — это строительные блоки, позволяющие структурировать код и создавать многоразовые компоненты. В языке программирования 1С они играют ключевую роль в организации бизнес-логики. 🧱

Давайте разберемся в различиях между процедурами и функциями:

Процедура — подпрограмма, которая выполняет определенные действия, но не возвращает значение

— подпрограмма, которая выполняет определенные действия, но не возвращает значение Функция — подпрограмма, которая обязательно возвращает результат своей работы

Рассмотрим базовый синтаксис объявления процедуры:

// Процедура без параметров Процедура ВывестиТекущуюДату() Сообщить("Текущая дата: " + ТекущаяДата()); КонецПроцедуры // Процедура с параметрами Процедура ВывестиПриветствие(Имя, Должность = "Сотрудник") Экспорт Сообщить("Здравствуйте, " + Должность + " " + Имя + "!"); КонецПроцедуры

Обратите внимание на несколько важных моментов:

Процедура может не иметь параметров

Параметры могут иметь значения по умолчанию (Должность = "Сотрудник")

Ключевое слово Экспорт делает процедуру доступной из других модулей

Теперь рассмотрим синтаксис объявления функции:

// Простая функция с возвращаемым значением Функция ПолучитьТекущийГод() Экспорт Возврат Год(ТекущаяДата()); КонецФункции // Функция с параметрами и логикой Функция РассчитатьСтоимостьСДоставкой(Стоимость, Вес, РасстояниеКм) Экспорт БазоваяСтоимостьДоставки = 300; ДоплатаЗаВес = ?(Вес > 10, (Вес – 10) * 30, 0); ДоплатаЗаРасстояние = ?(РасстояниеКм > 5, (РасстояниеКм – 5) * 20, 0); СтоимостьДоставки = БазоваяСтоимостьДоставки + ДоплатаЗаВес + ДоплатаЗаРасстояние; ИтоговаяСтоимость = Стоимость + СтоимостьДоставки; Возврат Новый Структура("Итого, СтоимостьДоставки", ИтоговаяСтоимость, СтоимостьДоставки); КонецФункции

Ключевые особенности функций в 1С:

Функция обязательно должна содержать оператор Возврат

Возвращаемое значение может быть любого типа, включая сложные структуры

Для возврата нескольких значений можно использовать структуры или массивы

Рассмотрим более сложный пример с рекурсивной функцией:

// Рекурсивная функция для вычисления факториала числа Функция Факториал(Число) Экспорт // Проверка входных данных Если Число < 0 Тогда ВызватьИсключение "Факториал не определен для отрицательных чисел"; КонецЕсли; // Базовый случай рекурсии Если Число <= 1 Тогда Возврат 1; КонецЕсли; // Рекурсивный случай Возврат Число * Факториал(Число – 1); КонецФункции

Передача параметров в 1С осуществляется по значению для простых типов и по ссылке для сложных. Это важно учитывать при разработке. Рассмотрим пример:

Процедура ДобавитьТоварВКорзину(Корзина, Товар, Количество = 1) // Создаем структуру с информацией о товаре ТоварВКорзине = Новый Структура; ТоварВКорзине.Вставить("Товар", Товар); ТоварВКорзине.Вставить("Количество", Количество); ТоварВКорзине.Вставить("Цена", Товар.Цена); ТоварВКорзине.Вставить("Сумма", Товар.Цена * Количество); // Добавляем товар в корзину Корзина.Добавить(ТоварВКорзине); КонецПроцедуры Процедура ОформитьЗаказ() // Инициализация корзины Корзина = Новый Массив; // Получение товаров Телефон = Справочники.Товары.НайтиПоНаименованию("Смартфон XYZ"); Чехол = Справочники.Товары.НайтиПоНаименованию("Чехол для XYZ"); // Добавление товаров в корзину ДобавитьТоварВКорзину(Корзина, Телефон); ДобавитьТоварВКорзину(Корзина, Чехол, 2); // Подсчет общей суммы заказа ОбщаяСумма = 0; Для Каждого Позиция Из Корзина Цикл ОбщаяСумма = ОбщаяСумма + Позиция.Сумма; КонецЦикла; Сообщить("Общая сумма заказа: " + ОбщаяСумма); КонецПроцедуры

В этом примере массив Корзина передается в процедуру ДобавитьТоварВКорзину по ссылке, поэтому изменения, сделанные в процедуре, отражаются на исходном массиве.

Обработка ошибок в процедурах и функциях

Для обработки исключительных ситуаций в 1С используется конструкция Попытка-Исключение:

Функция БезопаснаяКонвертацияВЧисло(Значение) Экспорт Попытка Результат = Число(Значение); Возврат Результат; Исключение ИнформацияОбОшибке = ИнформацияОбОшибке(); ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка конвертации", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , , "Не удалось преобразовать значение """ + Значение + """ в число. " + ИнформацияОбОшибке.Описание); Возврат 0; КонецПопытки; КонецФункции

Этот код демонстрирует безопасную конвертацию значения в число с обработкой возможных ошибок и логированием проблем.

Работа с запросами в языке программирования 1С: код решений

Язык запросов 1С — это мощный инструмент для извлечения и обработки данных из информационной базы. Он имеет сходство с SQL, но обладает своими особенностями, адаптированными под специфику платформы. 📊

Рассмотрим основные компоненты запроса в 1С и их практическое применение в коде.

Базовая структура запроса

Процедура ПолучитьСписокКлиентов() // Создаем объект запроса Запрос = Новый Запрос; // Устанавливаем текст запроса Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Клиенты.Наименование, | Клиенты.ИНН, | Клиенты.АдресЭлектроннойПочты |ИЗ | Справочник.Клиенты КАК Клиенты |ГДЕ | Клиенты.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Клиенты.Наименование"; // Выполняем запрос и получаем результат РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); // Получаем выборку из результата запроса Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); // Обрабатываем результаты Пока Выборка.Следующий() Цикл Сообщить("Клиент: " + Выборка.Наименование); Сообщить("ИНН: " + Выборка.ИНН); Сообщить("Email: " + Выборка.АдресЭлектроннойПочты); Сообщить("---"); КонецЦикла; КонецПроцедуры

Этот код демонстрирует базовую структуру работы с запросами в 1С:

Создание объекта запроса Определение текста запроса Выполнение запроса и получение результата Обработка результатов с помощью выборки

Использование параметров в запросах

Параметры делают запросы более гибкими и безопасными:

Функция НайтиТоварыПоКатегории(КодКатегории) Экспорт Запрос = Новый Запрос; // Запрос с параметром Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Товары.Код, | Товары.Наименование, | Товары.Цена, | Товары.Остаток |ИЗ | Справочник.Товары КАК Товары |ГДЕ | Товары.Категория.Код = &КодКатегории | И Товары.Остаток > 0 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Товары.Наименование"; // Устанавливаем значение параметра Запрос.УстановитьПараметр("КодКатегории", КодКатегории); // Выполняем запрос РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); // Если нужно вернуть таблицу значений Возврат РезультатЗапроса.Выгрузить(); КонецФункции

В этом примере мы:

Используем параметр &КодКатегории в тексте запроса

Устанавливаем значение параметра через метод УстановитьПараметр

Возвращаем результат в виде таблицы значений

Соединение таблиц в запросах

Часто требуется объединять данные из нескольких таблиц:

Процедура ПолучитьОтчетПоПродажам(ДатаНачала, ДатаОкончания) Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Документы.Номер, | Документы.Дата, | Клиенты.Наименование КАК Клиент, | Менеджеры.Наименование КАК Менеджер, | Документы.СуммаДокумента, | Документы.СуммаНДС |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Документы | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Клиенты | ПО Документы.Контрагент = Клиенты.Ссылка | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Сотрудники КАК Менеджеры | ПО Документы.Менеджер = Менеджеры.Ссылка |ГДЕ | Документы.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания | И Документы.Проведен = ИСТИНА |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Документы.Дата"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачалоДня(ДатаНачала)); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", КонецДня(ДатаОкончания)); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); ТаблицаРезультата = РезультатЗапроса.Выгрузить(); // Вывод итогов ИтогоСумма = ТаблицаРезультата.Итог("СуммаДокумента"); ИтогоНДС = ТаблицаРезультата.Итог("СуммаНДС"); Сообщить("Всего продаж: " + ТаблицаРезультата.Количество()); Сообщить("На сумму: " + ИтогоСумма); Сообщить("В том числе НДС: " + ИтогоНДС); КонецПроцедуры

Этот запрос объединяет данные из трех таблиц (документы реализации, справочники контрагентов и сотрудников) с помощью операции ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ.

Агрегирование данных

Часто требуется получить итоговые данные по группам:

Функция ПолучитьОтчетПоПродажамПоМенеджерам(Период) Экспорт Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Документы.Менеджер КАК Менеджер, | Менеджеры.Наименование КАК ИмяМенеджера, | СУММА(Документы.СуммаДокумента) КАК СуммаПродаж, | КОЛИЧЕСТВО(Документы.Ссылка) КАК КоличествоПродаж |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Документы | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Сотрудники КАК Менеджеры | ПО Документы.Менеджер = Менеджеры.Ссылка |ГДЕ | Документы.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания | И Документы.Проведен = ИСТИНА |СГРУППИРОВАТЬ ПО | Документы.Менеджер, | Менеджеры.Наименование |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | СуммаПродаж УБЫВ"; НачалоПериода = НачалоМесяца(Период); КонецПериода = КонецМесяца(Период); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачалоПериода); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", КонецПериода); Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить(); КонецФункции

Ключевые моменты этого запроса:

Использование агрегатных функций СУММА() и КОЛИЧЕСТВО()

Группировка результатов по менеджерам

Сортировка по сумме продаж в убывающем порядке

Временные таблицы

Для сложных запросов полезно использовать временные таблицы:

Процедура АнализПродажТоваров(ДатаНачала, ДатаОкончания) Запрос = Новый Запрос; // Создаем временную таблицу с продажами Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Товары.Ссылка КАК Товар, | Товары.Наименование КАК НаименованиеТовара, | Товары.Категория КАК Категория |ПОМЕСТИТЬ ВТ_Товары |ИЗ | Справочник.Товары КАК Товары |ГДЕ | Товары.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ; | |ВЫБРАТЬ | ДанныеПродаж.Номенклатура КАК Товар, | СУММА(ДанныеПродаж.Количество) КАК КоличествоПродано, | СУММА(ДанныеПродаж.Сумма) КАК СуммаПродаж |ПОМЕСТИТЬ ВТ_Продажи |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК ДанныеПродаж |ГДЕ | ДанныеПродаж.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания | И ДанныеПродаж.Ссылка.Проведен = ИСТИНА |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ДанныеПродаж.Номенклатура; | |ВЫБРАТЬ | Товары.НаименованиеТовара, | Товары.Категория, | ЕСТЬNULL(Продажи.КоличествоПродано, 0) КАК КоличествоПродано, | ЕСТЬNULL(Продажи.СуммаПродаж, 0) КАК СуммаПродаж |ИЗ | ВТ_Товары КАК Товары | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Продажи КАК Продажи | ПО Товары.Товар = Продажи.Товар |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | СуммаПродаж УБЫВ"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачалоДня(ДатаНачала)); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", КонецДня(ДатаОкончания)); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); ТаблицаРезультата = РезультатЗапроса.Выгрузить(); // Дальнейшая обработка результата... КонецПроцедуры

В этом запросе:

Создаются две временные таблицы: ВТТовары и ВТПродажи

Временные таблицы объединяются с помощью ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Используется функция ЕСТЬNULL для обработки отсутствующих данных

Практические советы по оптимизации запросов

Используйте индексированные поля в условиях отбора (поля ссылочного типа, как правило, индексированы) Ограничивайте выборку только необходимыми полями вместо использования "*" Применяйте временные таблицы для сложных многоэтапных запросов Добавляйте условия отбора как можно раньше в запросе для уменьшения объема обрабатываемых данных Используйте параметры вместо непосредственного вставления значений в текст запроса

Освоение языка программирования 1С открывает огромные возможности для автоматизации бизнес-процессов и создания эффективных решений. Мы рассмотрели ключевые аспекты: от базового синтаксиса до сложных запросов, от работы с простыми переменными до структурирования кода с помощью процедур и функций. Помните, что настоящее мастерство приходит с практикой. Экспериментируйте с примерами, адаптируйте их под свои задачи, и вскоре вы обнаружите, что легко создаёте собственные эффективные решения на платформе 1С.

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