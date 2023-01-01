Установка Python для начинающих: подробное руководство для всех ОС

Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие установить Python впервые

Студенты и учащиеся, ищущие инструкции по установке программного обеспечения для обучения

Люди, желающие сменить карьеру и освоить Python для трудоустройства в IT-сфере Первый шаг в мир программирования часто начинается с установки интерпретатора языка. Python — один из самых доступных и востребованных языков в 2024 году, но многие новички останавливаются уже на старте, не понимая, как правильно установить необходимое ПО. Я разработал детальное руководство, которое проведёт вас через весь процесс установки Python на любую операционную систему — от выбора версии до первого запуска кода. Пошаговые инструкции с иллюстрациями сделают этот процесс предельно простым, даже если вы никогда ранее не устанавливали программное обеспечение. 🚀

Что такое Python и почему его стоит установить

Python — высокоуровневый интерпретируемый язык программирования с динамической типизацией и открытым исходным кодом. Созданный Гвидо ван Россумом в 1991 году, он стал одним из самых востребованных языков для решения широкого спектра задач: от web-разработки до искусственного интеллекта и анализа данных.

Ключевые преимущества Python, которые объясняют его популярность:

Простота освоения — понятный синтаксис, напоминающий английский язык

— понятный синтаксис, напоминающий английский язык Универсальность — применяется в веб-разработке, машинном обучении, автоматизации, научных исследованиях

— применяется в веб-разработке, машинном обучении, автоматизации, научных исследованиях Обширная экосистема библиотек — более 300,000 пакетов для различных задач

— более 300,000 пакетов для различных задач Кроссплатформенность — работает на Windows, macOS, Linux и других системах

— работает на Windows, macOS, Linux и других системах Высокая востребованность — стабильно входит в топ-3 самых используемых языков программирования

Если вам необходимо автоматизировать рутинные задачи, анализировать данные, создавать веб-приложения или изучать машинное обучение — Python станет идеальным инструментом. Освоение этого языка откроет доступ к высокооплачиваемым позициям в IT-сфере. 💼

Сфера применения Популярные библиотеки Средняя зарплата специалиста (руб./мес) Веб-разработка Django, Flask, FastAPI 150,000 – 250,000 Data Science Pandas, NumPy, Matplotlib 180,000 – 300,000 Машинное обучение TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn 200,000 – 350,000 Автоматизация Selenium, Requests, Beautiful Soup 120,000 – 200,000

Алексей Петров, Python-разработчик с 8-летним стажем Я начинал свой путь в программировании как раз с Python, когда ещё работал финансовым аналитиком. Помню свою первую установку — тогда это казалось настоящим квестом! Потратил почти весь день, пытаясь разобраться с переменными среды и версиями. Теперь, оглядываясь назад, понимаю, насколько это базовая операция. Python полностью изменил мою карьеру: сначала я автоматизировал свои рабочие задачи по анализу данных, затем создал внутренний инструмент для компании, который экономил часы ручной работы. Через год я уже получил первое предложение о работе Python-разработчиком с зарплатой вдвое выше прежней. Если бы тогда у меня была четкая инструкция, подобная этой — мой путь начался бы гораздо быстрее и проще.

Выбор версии Python для разных операционных систем

Перед установкой Python необходимо определиться с версией. В настоящее время активно используются две основные ветки: Python 3.x (современная) и Python 2.x (устаревшая, но все ещё встречающаяся в некоторых проектах). Для новичков однозначно рекомендуется выбирать Python 3, поскольку Python 2 официально прекратил поддержку с 1 января 2020 года.

В рамках Python 3 существует несколько актуальных версий. Каждая новая версия приносит улучшения производительности, новые функции и исправления безопасности.

Версия Python Особенности Рекомендации по использованию Python 3.12.x Последняя стабильная версия, улучшенная производительность, новые функции Рекомендуется для новых проектов и обучения Python 3.11.x Стабильная версия, широкая поддержка библиотек Хороший выбор для большинства задач Python 3.10.x Устоявшаяся версия, максимальная совместимость Подходит для проектов, требующих стабильности Python 2.7.x Устаревшая версия, поддержка завершена Не рекомендуется для новых проектов

Выбор версии Python также может зависеть от операционной системы:

Windows : Рекомендуется устанавливать последнюю стабильную версию Python 3. Windows не имеет предустановленного Python.

: Рекомендуется устанавливать последнюю стабильную версию Python 3. Windows не имеет предустановленного Python. macOS : Начиная с macOS Catalina, система включает Python 2.7 по умолчанию, но для современной разработки необходимо установить Python 3.

: Начиная с macOS Catalina, система включает Python 2.7 по умолчанию, но для современной разработки необходимо установить Python 3. Linux: Большинство дистрибутивов Linux поставляются с предустановленным Python. Ubuntu и многие другие дистрибутивы включают как Python 2, так и Python 3.

Для определения оптимальной версии Python под ваши задачи, учитывайте следующие факторы:

Совместимость с библиотеками, которые вы планируете использовать Требования проекта или учебной программы Долгосрочная поддержка (более новые версии будут поддерживаться дольше) Наличие специфических функций в конкретных версиях

В 99% случаев для начинающих рекомендуется устанавливать последнюю стабильную версию Python 3 — это обеспечит доступ к современным возможностям языка и максимальную совместимость с актуальными библиотеками. 🔄

Скачивание Python с официального сайта

Официальный источник для скачивания Python — сайт python.org. Это гарантирует безопасность и подлинность устанавливаемого программного обеспечения. Скачивание с других источников может подвергнуть вашу систему риску заражения вредоносным ПО или установки модифицированной версии с неизвестными последствиями.

Процесс скачивания Python с официального сайта состоит из следующих шагов:

Откройте веб-браузер и перейдите на www.python.org Наведите курсор на пункт меню "Downloads" В выпадающем меню выберите вашу операционную систему (Windows, macOS, Linux и др.) На странице загрузок будут представлены доступные версии Python Нажмите на кнопку "Download Python X.Y.Z" для скачивания последней стабильной версии

Для разных операционных систем форматы установочных файлов различаются:

Windows : исполняемый файл с расширением .exe (например, python-3.12.0-amd64.exe)

: исполняемый файл с расширением .exe (например, python-3.12.0-amd64.exe) macOS : установочный пакет с расширением .pkg (например, python-3.12.0-macos11.pkg)

: установочный пакет с расширением .pkg (например, python-3.12.0-macos11.pkg) Linux: в зависимости от дистрибутива, обычно используется менеджер пакетов (apt, yum, dnf) вместо прямой загрузки

При загрузке Python для Windows вы столкнетесь с двумя основными вариантами: x86 (32-бит) и x86-64 (64-бит). Выбор зависит от архитектуры вашей системы:

64-битная версия — рекомендуется для большинства современных компьютеров, позволяет использовать более 4 ГБ оперативной памяти в программах

— рекомендуется для большинства современных компьютеров, позволяет использовать более 4 ГБ оперативной памяти в программах 32-битная версия — для старых компьютеров или если вам нужна совместимость с 32-битными приложениями

Чтобы определить битность вашей системы Windows:

Нажмите клавиши Win + I, чтобы открыть настройки Перейдите в раздел "Система" Выберите "О системе" В поле "Тип системы" будет указано x64 для 64-битной или x86 для 32-битной системы

Марина Соколова, преподаватель программирования Однажды на моем вводном курсе по Python студентка Анна скачала интерпретатор с неофициального сайта, привлеченная обещаниями "улучшенной версии с дополнительными функциями". В результате она получила модифицированную версию, которая содержала рекламное ПО и вызывала конфликты с другими инструментами разработки. Мы потратили целое занятие на решение возникших проблем. С тех пор я всегда начинаю обучение с демонстрации процесса скачивания Python исключительно с официального сайта. Более того, я создала набор скриншотов для всех популярных операционных систем, чтобы студенты могли визуально сравнить интерфейс официального сайта с подделками. Этот простой шаг сэкономил моим студентам десятки часов на решении проблем совместимости и безопасности.

Пошаговая установка Python на Windows, macOS и Linux

Процесс установки Python различается в зависимости от операционной системы. Я предоставлю детальные инструкции для каждой из основных платформ. 🖥️

Установка Python на Windows

Запустите скачанный установочный файл (например, python-3.12.0-amd64.exe) Важно! На первом экране установщика обязательно отметьте опцию "Add Python to PATH" — это позволит запускать Python из командной строки без указания полного пути Выберите "Install Now" для стандартной установки или "Customize installation" для выбора компонентов и места установки При выборе "Customize installation" рекомендуется отметить все опции, особенно "pip" (менеджер пакетов Python) и "tcl/tk and IDLE" (простая среда разработки) Нажмите "Install" и дождитесь завершения установки После установки появится экран с сообщением "Setup was successful" — можно нажать "Close"

При стандартной установке Python будет размещен в каталоге:

C:\Users\[ваше имя пользователя]\AppData\Local\Programs\Python\Python3X\

где X — основная версия (например, Python39 для Python 3.9)

Установка Python на macOS

Откройте скачанный .pkg файл (например, python-3.12.0-macos11.pkg) Следуйте инструкциям установщика, нажимая "Continue" На экране "Installation Type" можно изменить место установки, нажав "Change Install Location" Введите пароль администратора, когда будет запрошено Дождитесь завершения установки и нажмите "Close"

Python на macOS по умолчанию будет установлен в следующий каталог:

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.X/

где X — основная версия (например, 3.12 для Python 3.12)

Установка Python на Linux

Большинство дистрибутивов Linux поставляются с предустановленным Python. Для установки последней версии Python используйте менеджер пакетов вашего дистрибутива:

Для Ubuntu/Debian:

Откройте терминал (Ctrl+Alt+T) Обновите список пакетов: sudo apt update Установите Python: sudo apt install python3 python3-pip Для установки дополнительных библиотек разработки: sudo apt install python3-dev

Для Fedora/RHEL/CentOS:

Откройте терминал Установите Python: sudo dnf install python3 python3-pip

Для Arch Linux:

Откройте терминал Установите Python: sudo pacman -S python python-pip

В Linux Python обычно устанавливается в следующие каталоги:

/usr/bin/python3

(исполняемый файл)

/usr/lib/python3.X/

(стандартная библиотека)

Общие рекомендации для всех операционных систем:

Всегда устанавливайте Python с правами администратора

При установке нескольких версий Python убедитесь, что они не конфликтуют между собой

Для разработки на Windows рекомендуется устанавливать дополнительный инструмент WSL (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающий лучшую совместимость с библиотеками, ориентированными на Unix

После установки рекомендуется перезагрузить компьютер, чтобы системные переменные обновились корректно

Проверка установки и настройка среды разработки

После установки Python необходимо убедиться, что всё работает корректно, и настроить базовую среду разработки. Это важный этап, который подготовит вас к написанию первых программ. 🧪

Проверка установки Python

Для проверки успешной установки Python и корректного добавления его в системный PATH выполните следующие действия:

Откройте командную строку (в Windows: Win+R, введите cmd; в macOS/Linux: откройте Terminal) Введите команду: python --version или python3 --version (для Linux/macOS) Вы должны увидеть вывод с версией Python, например: Python 3.12.0 Проверьте установку pip (менеджера пакетов): pip --version или pip3 --version

Если команда не распознана, значит Python не был добавлен в PATH. Это можно исправить:

Для Windows:

Найдите в меню Пуск "Изменение системных переменных среды" Нажмите "Переменные среды" В разделе "Системные переменные" найдите переменную "Path" и нажмите "Изменить" Нажмите "Создать" и добавьте путь к Python, например: C:\Users[имя_пользователя]\AppData\Local\Programs\Python\Python312\ Добавьте еще одну запись для каталога Scripts: C:\Users[имя_пользователя]\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\ Нажмите OK на всех диалоговых окнах

Для macOS/Linux:

Откройте терминал Откройте файл ~/.bashprofile (macOS) или ~/.bashrc (Linux): `nano ~/.bashprofile` Добавьте строку: export PATH="$PATH:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin" Сохраните файл (Ctrl+O, затем Enter) и выйдите (Ctrl+X) Примените изменения: source ~/.bash_profile или source ~/.bashrc

Настройка базовой среды разработки

Python поставляется с простым редактором IDLE, который подходит для начального обучения. Однако для серьезной разработки рекомендуется использовать более продвинутые инструменты:

Среда разработки Особенности Рекомендуется для Visual Studio Code Легкий, расширяемый редактор с поддержкой множества языков Универсальное использование, веб-разработка PyCharm Полнофункциональная IDE с глубокой интеграцией Python-инструментов Профессиональная разработка Jupyter Notebook Интерактивная среда для анализа данных и визуализации Data Science, машинное обучение IDLE Простая среда, поставляемая с Python Начальное обучение, простые скрипты

Установка Visual Studio Code (рекомендуется для начинающих):

Скачайте VSCode с официального сайта: https://code.visualstudio.com/ Установите, следуя инструкциям установщика Запустите VSCode и откройте раздел Extensions (Ctrl+Shift+X) Найдите и установите расширение "Python" от Microsoft Также рекомендуется установить "Pylance" для улучшенной поддержки языка

Установка базовых библиотек Python

Для начала работы с Python полезно установить некоторые основные библиотеки:

Откройте командную строку или терминал Установите библиотеки, используя pip:

pip install numpy pandas matplotlib jupyter requests

Эта команда установит:

numpy — библиотеку для научных вычислений

— библиотеку для научных вычислений pandas — инструмент для анализа и обработки данных

— инструмент для анализа и обработки данных matplotlib — библиотеку для создания графиков

— библиотеку для создания графиков jupyter — интерактивную среду разработки

— интерактивную среду разработки requests — библиотеку для работы с HTTP-запросами

Создание и запуск первой программы

Чтобы проверить, что всё работает корректно, создайте простую программу:

Откройте редактор (VSCode, IDLE или любой другой) Создайте новый файл с расширением .py (например, hello.py) Введите следующий код:

print("Привет, мир!") name = input("Как вас зовут? ") print(f"Здравствуйте, {name}! Python успешно установлен и работает!")

Сохраните файл Запустите программу: В VSCode: нажмите F5 или используйте кнопку Run

В командной строке: перейдите в каталог с файлом и введите python hello.py

Если программа выполняется и выводит соответствующие сообщения, значит, Python установлен корректно и всё готово для дальнейшего обучения!

Установка Python — лишь первый шаг в увлекательном путешествии по миру программирования. Грамотно установленная среда разработки не только упростит ваше обучение, но и позволит сосредоточиться на главном — создании кода, который решает реальные задачи. Не останавливайтесь на достигнутом: экспериментируйте с разными библиотеками, изучайте синтаксис и пишите собственные программы. Python — это не просто язык программирования, а мощный инструмент, способный преобразить вашу карьеру и открыть новые горизонты.

