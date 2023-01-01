7 эффективных методов фильтрации данных в pandas: быстрый анализ

7 эффективных методов фильтрации данных в pandas
Для кого эта статья:
- Аналитики данных или студенты, изучающие аналитику
- Специалисты, начинающие работать с библиотекой pandas
Люди, заинтересованные в бизнес-аналитике и оптимизации обработки данных
При работе с данными мы постоянно сталкиваемся с необходимостью найти "иголку в стоге сена" – выделить ключевые строки и столбцы из огромных таблиц. Правильно организованная фильтрация данных в pandas – это не просто техническая необходимость, а настоящее искусство, экономящее часы работы и повышающее точность анализа. Освоив 7 эффективных методов фильтрации, которые я разбираю ниже, вы сможете в разы ускорить обработку данных и сделать свой код более элегантным, понятным и производительным. 🚀
Основы фильтрации данных в pandas: теория и подготовка
Фильтрация данных – фундаментальная операция в арсенале каждого аналитика данных. В библиотеке pandas эта задача решается элегантно и эффективно благодаря встроенным методам и синтаксису. Правильный подход к фильтрации не только ускоряет анализ, но и делает код более читабельным и поддерживаемым.
Начнем с подготовки рабочего окружения. Для работы с примерами вам понадобятся следующие библиотеки:
import pandas as pd
import numpy as np
import time # для измерения производительности
Давайте создадим тестовый DataFrame, который будем использовать для демонстрации различных методов фильтрации:
# Создаем тестовый DataFrame
data = {
'имя': ['Анна', 'Иван', 'Мария', 'Алексей', 'Екатерина'],
'возраст': [25, 32, 28, 41, 35],
'город': ['Москва', 'Санкт-Петербург', 'Москва', 'Казань', 'Новосибирск'],
'зарплата': [75000, 120000, 82000, 97000, 105000],
'опыт_работы': [2, 7, 4, 12, 9]
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
Перед тем как приступить к фильтрации, полезно понимать структуру нашего DataFrame. Методы
info() и
describe() дают нам представление о данных:
df.info()
df.describe()
Ключевые аспекты, которые следует учитывать при фильтрации данных в pandas:
- Тип данных — различные типы (числа, строки, даты) требуют разных подходов к фильтрации
- Размер данных — для больших датасетов важно выбирать оптимизированные методы фильтрации
- Сложность условий — простые условия можно реализовать базовыми методами, для сложных понадобятся продвинутые техники
- Читаемость кода — хорошо структурированный код фильтрации облегчает его поддержку и расширение
Отдельно стоит отметить, что фильтрация в pandas обычно создает представление (view) исходного DataFrame, а не его копию, что экономит память при работе с большими данными. Однако в некоторых случаях может потребоваться явное создание копии с помощью метода
.copy().
Метод базовой индексации: фильтрация с помощью операторов сравнения
Антон Корнеев, старший аналитик данных
Когда я только начинал работать с pandas, мне казалось, что базовая фильтрация — это "детский сад" для новичков. На одном из проектов мне нужно было быстро отфильтровать транзакции клиентов по нескольким простым условиям. Вместо использования привычных методов я решил написать "элегантное" решение с вложенными функциями. Результат? Код выполнялся в 3 раза дольше, чем мог бы, и коллеги едва разобрались в моих конструкциях. Тогда я понял ценность базовой индексации — она не только быстрее в большинстве случаев, но и делает код понятным для всей команды. С тех пор я начинаю с простейших методов и усложняю только когда это действительно необходимо.
Базовая индексация — самый интуитивно понятный способ фильтрации в pandas. Этот метод использует операторы сравнения для создания логической маски, которая затем применяется к DataFrame.
Рассмотрим несколько примеров базовой фильтрации:
# Фильтрация по одному условию: сотрудники старше 30 лет
сотрудники_старше_30 = df[df['возраст'] > 30]
print(сотрудники_старше_30)
# Фильтрация по точному значению: сотрудники из Москвы
москвичи = df[df['город'] == 'Москва']
print(москвичи)
# Фильтрация по диапазону: сотрудники с зарплатой от 80000 до 100000
средняя_зарплата = df[(df['зарплата'] >= 80000) & (df['зарплата'] <= 100000)]
print(средняя_зарплата)
Обратите внимание на синтаксис при использовании нескольких условий. В pandas логические операторы
and и
or заменяются на
& и
| соответственно, а условия необходимо заключать в скобки.
Преимущества и недостатки базовой индексации:
|Преимущества
|Недостатки
|Интуитивно понятный синтаксис
|Может быть громоздким при сложных условиях
|Высокая производительность для простых условий
|Требует скобок вокруг каждого условия
|Не требует изучения дополнительных методов
|Не оптимален для некоторых типов строковых операций
|Работает с любыми типами данных
|Может быть менее читабельным при многих условиях
Базовая индексация также позволяет использовать функции pandas для более сложной фильтрации:
# Использование метода .isin() для фильтрации по списку значений
города = ['Москва', 'Санкт-Петербург']
крупные_города = df[df['город'].isin(города)]
print(крупные_города)
# Использование метода .str для работы со строками
начинается_с_А = df[df['имя'].str.startswith('А')]
print(начинается_с_А)
Важно помнить о порядке выполнения операций при создании сложных фильтров. Несоблюдение этого порядка может привести к неожиданным результатам. Рекомендую всегда использовать скобки для группировки условий, даже если они кажутся избыточными. 🧠
Продвинутая фильтрация с loc[] и iloc
Методы
loc[] и
iloc[] представляют собой мощные инструменты для точной фильтрации данных в pandas. Они позволяют не только выбирать строки по условиям, но и одновременно фильтровать столбцы, что значительно повышает гибкость и производительность операций.
loc[] работает с метками индексов и имен столбцов, в то время как
iloc[] использует целочисленные позиции. Эта разница принципиальна при выборе подходящего метода для конкретной задачи.
# Фильтрация с помощью loc[]
# Выбираем строки, где возраст > 30, и только столбцы 'имя' и 'зарплата'
результат_loc = df.loc[df['возраст'] > 30, ['имя', 'зарплата']]
print(результат_loc)
# Фильтрация с помощью iloc[]
# Выбираем первые 3 строки и столбцы с индексами 0, 3 (имя и зарплата)
результат_iloc = df.iloc[0:3, [0, 3]]
print(результат_iloc)
Комбинированное использование
loc[] с булевыми масками и диапазонами значений открывает еще больше возможностей:
# Комбинированное использование loc[]
# Фильтруем сотрудников из Москвы с опытом работы > 3 лет
# и выбираем столбцы от 'имя' до 'зарплата'
опытные_москвичи = df.loc[(df['город'] == 'Москва') & (df['опыт_работы'] > 3), 'имя':'зарплата']
print(опытные_москвичи)
Одним из преимуществ
loc[] и
iloc[] является возможность изменения данных непосредственно во время фильтрации:
# Используем loc[] для изменения данных
# Увеличиваем зарплату на 10% для сотрудников старше 30 лет
df_copy = df.copy() # Создаем копию для демонстрации
df_copy.loc[df_copy['возраст'] > 30, 'зарплата'] *= 1.1
print(df_copy)
Ключевые различия между методами фильтрации приведены в таблице:
|Критерий
|Базовая индексация
|loc[]
|iloc[]
|Индексация
|По условиям
|По меткам
|По позиции
|Выбор столбцов
|Требует отдельной операции
|В том же выражении
|В том же выражении
|Скорость
|Высокая для простых условий
|Высокая для сложных условий
|Наивысшая
|Модификация данных
|Требует дополнительных шагов
|Прямая модификация
|Прямая модификация
Рекомендации по использованию
loc[] и
iloc[]:
- Используйте
loc[], когда работаете с метками индексов и именами столбцов
- Применяйте
iloc[]для позиционного доступа и при работе с числовыми индексами
- Для одновременной фильтрации строк и столбцов предпочтительнее
loc[]и
iloc[], а не цепочка операций с базовой индексацией
- При модификации данных всегда используйте
loc[]или
iloc[]для избежания предупреждений о копировании
Осваивая эти методы, вы существенно повысите эффективность работы с DataFrame и сделаете код более элегантным и производительным. 🔍
Метод query() для сложных условий фильтрации данных
Метод
query() появился в pandas как элегантное решение для выражения сложных условий фильтрации в более читаемой и компактной форме. Этот метод принимает строку с выражением для фильтрации, что делает код более похожим на естественный язык SQL.
Базовый синтаксис
query() выглядит следующим образом:
# Фильтрация сотрудников старше 30 лет с зарплатой выше 100000
результат = df.query('возраст > 30 and зарплата > 100000')
print(результат)
# Эквивалент с использованием базовой индексации
результат_базовый = df[(df['возраст'] > 30) & (df['зарплата'] > 100000)]
print(результат_базовый)
Преимущество
query() особенно заметно при составлении сложных условий фильтрации, которые в базовой индексации требуют множества скобок и выглядят громоздко:
# Сложное условие с query()
результат = df.query('(город == "Москва" or город == "Санкт-Петербург") and (возраст < 35 and зарплата > 80000)')
print(результат)
# Тот же запрос с базовой индексацией
условие1 = (df['город'] == 'Москва') | (df['город'] == 'Санкт-Петербург')
условие2 = (df['возраст'] < 35) & (df['зарплата'] > 80000)
результат_базовый = df[условие1 & условие2]
print(результат_базовый)
Метод
query() поддерживает различные операции и функции:
- Доступ к переменным из внешнего контекста с префиксом
@
- Операции со строками, включая проверку подстрок
- Методы строк с использованием синтаксиса
.str
- Проверки на вхождение в список с помощью
in
Примеры этих возможностей:
# Использование внешних переменных
мин_возраст = 30
мин_зарплата = 90000
результат = df.query('возраст > @мин_возраст and зарплата > @мин_зарплата')
print(результат)
# Работа со строками
результат = df.query('город.str.contains("Москва")')
print(результат)
# Проверка на вхождение в список
города = ['Москва', 'Санкт-Петербург']
результат = df.query('город in @города')
print(результат)
При работе с колонками, имена которых содержат пробелы или специальные символы, их необходимо заключить в обратные кавычки:
df2 = df.copy()
df2.rename(columns={'опыт_работы': 'опыт работы'}, inplace=True)
результат = df2.query('`опыт работы` > 5')
print(результат)
Важно отметить, что несмотря на удобство, метод
query() может работать медленнее базовой индексации на небольших датасетах из-за накладных расходов на парсинг строки с запросом. Однако при работе с большими данными и сложными условиями он часто показывает сравнимую или даже лучшую производительность благодаря оптимизации выполнения.
Сценарии, в которых
query() особенно полезен:
- Запросы с множественными условиями, связанными логическими операторами
- Фильтрация, основанная на внешних переменных или параметрах
- Когда важна читаемость кода и его поддерживаемость
- При необходимости динамически формировать условия фильтрации
В командных проектах использование
query() может значительно повысить понятность кода даже для тех членов команды, которые не являются экспертами в pandas, но знакомы с принципами SQL. 💡
Высокопроизводительная фильтрация больших датасетов в pandas
Наталья Соколова, ведущий дата-сайентист
В одном из проектов нам пришлось обрабатывать логи мобильного приложения — более 50 миллионов строк с десятками параметров. Мы использовали стандартную фильтрацию pandas, и время выполнения запросов измерялось в минутах. Ситуация стала критической, когда руководство запросило ежедневные отчеты. После анализа мы разделили данные на блоки по датам, применили параллельную обработку через Dask и добавили предварительную категоризацию строковых колонок. Время обработки сократилось до 45 секунд! Позже я провела тренинг для команды, где мы разобрали различные техники фильтрации. Оказалось, что многие не знали о категориальных типах данных и их влиянии на производительность. Теперь эти техники — часть нашего стандартного стека.
При работе с большими датасетами (миллионы или десятки миллионов строк) стандартные методы фильтрации могут работать недостаточно эффективно. В таких ситуациях необходимо применять специализированные техники для повышения производительности.
Рассмотрим основные стратегии оптимизации фильтрации больших объемов данных:
1. Оптимизация типов данных
Одним из наиболее эффективных способов ускорения фильтрации является правильный выбор типов данных:
# Пример оптимизации строковых колонок через категориальные типы
df_large = pd.DataFrame({
'город': np.random.choice(['Москва', 'Санкт-Петербург', 'Новосибирск', 'Казань'], 1000000),
'возраст': np.random.randint(18, 70, 1000000),
'доход': np.random.randint(30000, 200000, 1000000)
})
# Измеряем время фильтрации до оптимизации
start = time.time()
результат1 = df_large[df_large['город'] == 'Москва']
время_до = time.time() – start
# Оптимизируем тип данных
df_large['город'] = df_large['город'].astype('category')
# Измеряем время после оптимизации
start = time.time()
результат2 = df_large[df_large['город'] == 'Москва']
время_после = time.time() – start
print(f"Время до оптимизации: {время_до:.4f} сек")
print(f"Время после оптимизации: {время_после:.4f} сек")
print(f"Ускорение: {время_до/время_после:.2f}x")
Для числовых колонок можно использовать более компактные типы данных:
# Оптимизация числовых колонок
df_large['возраст'] = df_large['возраст'].astype(np.int8) # возраст не требует большой разрядности
df_large['доход'] = df_large['доход'].astype(np.int32) # уменьшаем разрядность для дохода
2. Индексация данных
Правильное использование индексов может значительно ускорить фильтрацию:
# Создаем индекс по часто используемой колонке фильтрации
df_large = df_large.set_index('город')
# Фильтрация по индексированной колонке
start = time.time()
результат = df_large.loc['Москва']
время_с_индексом = time.time() – start
print(f"Время с использованием индекса: {время_с_индексом:.4f} сек")
3. Использование специализированных библиотек
Для экстремально больших датасетов pandas может быть недостаточно. В таких случаях эффективно применять специализированные библиотеки:
- Dask — для параллельной обработки данных, не помещающихся в оперативную память
- Vaex — для работы с данными объемом до ~1TB на обычном компьютере
- PyTables — для эффективного хранения и запросов к большим табличным данным
- NumPy — для высокопроизводительных операций, когда не требуется весь функционал pandas
Пример использования Dask:
import dask.dataframe as dd
# Преобразуем pandas DataFrame в Dask DataFrame
dask_df = dd.from_pandas(df_large.reset_index(), npartitions=4)
# Выполняем фильтрацию
результат = dask_df[dask_df['город'] == 'Москва'].compute()
4. Предварительная агрегация и подготовка данных
Часто эффективнее сначала агрегировать данные, а затем проводить фильтрацию:
# Агрегация перед фильтрацией
агрегированные_данные = df_large.reset_index().groupby('город').agg({
'возраст': 'mean',
'доход': ['mean', 'min', 'max', 'count']
})
# Теперь можно быстро фильтровать по агрегированным данным
результат = агрегированные_данные.loc['Москва']
Сравнение эффективности различных методов фильтрации на больших данных:
- Используйте
.query()для сложных условий, особенно когда условия вычисляются динамически
- Для простых условий базовая индексация часто работает быстрее
query()
- При необходимости фильтрации по столбцам и строкам одновременно
loc[]обычно эффективнее
- Для частых фильтраций по одному столбцу оптимально сделать его индексом
Помните, что оптимальная стратегия фильтрации зависит от конкретной задачи, структуры данных и доступных вычислительных ресурсов. Рекомендую проводить бенчмарки на реальных данных для выбора наиболее эффективного подхода. 🚀
Boolean индексация и составные логические условия в pandas
Boolean (логическая) индексация — это мощный метод фильтрации данных, основанный на создании масок с логическими значениями True/False. Каждое значение True указывает, что соответствующая строка должна быть включена в результат, а False — исключена.
Основные операции булевой индексации:
# Создание простой логической маски
маска = df['возраст'] > 30
print(маска)
# Применение маски для фильтрации
результат = df[маска]
print(результат)
# Создание и применение маски в одной операции
результат = df[df['возраст'] > 30]
print(результат)
Сила булевой индексации раскрывается при создании сложных составных условий с логическими операторами. Важно помнить, что в pandas используются побитовые операторы для комбинирования условий:
&— логическое И (AND)
|— логическое ИЛИ (OR)
~— логическое НЕ (NOT)
Примеры составных логических условий:
# AND: сотрудники старше 30 лет из Москвы
результат = df[(df['возраст'] > 30) & (df['город'] == 'Москва')]
print(результат)
# OR: сотрудники из Москвы или с зарплатой выше 100000
результат = df[(df['город'] == 'Москва') | (df['зарплата'] > 100000)]
print(результат)
# NOT: все сотрудники кроме тех, кто из Москвы
результат = df[~(df['город'] == 'Москва')]
print(результат)
# Комбинация операторов: сотрудники старше 30 лет из Москвы или с опытом больше 5 лет
результат = df[((df['возраст'] > 30) & (df['город'] == 'Москва')) | (df['опыт_работы'] > 5)]
print(результат)
Важно отметить необходимость заключения каждого условия в скобки при использовании операторов
& и
|. Это связано с приоритетом операций в Python.
Дополнительные возможности булевой индексации:
1. Методы строк в условиях
# Фильтрация по подстроке
результат = df[df['имя'].str.contains('Ан')]
print(результат)
# Фильтрация по регулярному выражению
результат = df[df['имя'].str.match(r'[АИ]\w+')] # имена, начинающиеся с А или И
print(результат)
2. Проверка на вхождение в множество
# Использование .isin() для проверки вхождения в список
города = ['Москва', 'Санкт-Петербург']
результат = df[df['город'].isin(города)]
print(результат)
# Отрицание условия вхождения
результат = df[~df['город'].isin(города)]
print(результат)
3. Работа с пропущенными значениями
# Добавим несколько пропущенных значений
df_missing = df.copy()
df_missing.loc[1, 'зарплата'] = None
df_missing.loc[3, 'город'] = None
# Фильтрация строк с пропущенными значениями
результат = df_missing[df_missing['зарплата'].isna()]
print(результат)
# Фильтрация строк без пропущенных значений во всем DataFrame
результат = df_missing.dropna()
print(результат)
# Фильтрация строк без пропущенных значений в конкретных столбцах
результат = df_missing.dropna(subset=['город', 'зарплата'])
print(результат)
4. Условия на основе нескольких столбцов
# Фильтрация, где зарплата больше возраста * 3000
результат = df[df['зарплата'] > (df['возраст'] * 3000)]
print(результат)
# Фильтрация по разнице значений в столбцах
результат = df[(df['зарплата'] / df['опыт_работы']) > 20000] # зарплата на год опыта > 20000
print(результат)
Для повышения производительности при работе со сложными булевыми выражениями:
- Размещайте более селективные условия первыми (при использовании оператора
&)
- Сохраняйте промежуточные маски в переменных при их повторном использовании
- Используйте
numexprдля ускорения вычисления сложных выражений
Булевая индексация в сочетании с другими методами фильтрации предоставляет практически неограниченные возможности для выбора нужных данных. Мастерство в создании эффективных логических масок — один из ключевых навыков продвинутого аналитика данных. 🧮
Практические кейсы фильтрации данных в бизнес-аналитике
Теоретические знания о методах фильтрации обретают особую ценность, когда мы применяем их к реальным бизнес-задачам. Рассмотрим несколько практических кейсов, демонстрирующих эффективное применение различных методов фильтрации в бизнес-аналитике.
Для примеров создадим более реалистичный набор данных:
# Создаем датасет для бизнес-аналитики
np.random.seed(42)
n = 1000
data_business = {
'дата': pd.date_range(start='2022-01-01', periods=n),
'клиент_id': np.random.randint(1000, 9999, n),
'категория': np.random.choice(['Электроника', 'Одежда', 'Продукты', 'Мебель', 'Услуги'], n),
'сумма': np.random.randint(500, 15000, n),
'скидка': np.random.randint(0, 30, n),
'регион': np.random.choice(['Центр', 'Север', 'Юг', 'Восток', 'Запад'], n),
'канал_продаж': np.random.choice(['Онлайн', 'Магазин', 'Телефон'], n),
'статус_оплаты': np.random.choice(['Оплачено', 'Ожидание', 'Отменено'], n, p=[0\.8, 0.15, 0.05])
}
sales_df = pd.DataFrame(data_business)
print(sales_df.head())
Кейс 1: Анализ эффективности каналов продаж
Задача: определить, какой канал продаж генерирует наибольшую выручку для категории "Электроника" в разных регионах.
# Базовая фильтрация для категории "Электроника"
электроника = sales_df[sales_df['категория'] == 'Электроника']
# Группировка и анализ по регионам и каналам продаж
результат = электроника.groupby(['регион', 'канал_продаж'])['сумма'].agg(['sum', 'count', 'mean'])
print(результат.sort_values(by='sum', ascending=False))
# Определение наиболее эффективного канала в каждом регионе
лучшие_каналы = результат.reset_index().sort_values(['регион', 'sum'], ascending=[True, False])
лучший_канал_по_региону = лучшие_каналы.groupby('регион').first()
print("Лучший канал продаж по региону:")
print(лучший_канал_по_региону[['канал_продаж', 'sum']])
Кейс 2: Выявление аномальных транзакций
Задача: найти подозрительные транзакции, которые значительно отклоняются от среднего чека в своей категории.
# Рассчитываем средний чек и стандартное отклонение по категориям
статистика = sales_df.groupby('категория')['сумма'].agg(['mean', 'std'])
# Объединяем со статистикой для сравнения
sales_with_stats = sales_df.merge(статистика, on='категория')
# Используем .loc[] для выявления аномалий (чек отклоняется более чем на 2 стандартных отклонения)
аномальные_транзакции = sales_with_stats.loc[
(sales_with_stats['сумма'] > (sales_with_stats['mean'] + 2 * sales_with_stats['std'])) |
(sales_with_stats['сумма'] < (sales_with_stats['mean'] – 2 * sales_with_stats['std']))
]
print(f"Выявлено {len(аномальные_транзакции)} аномальных транзакций")
print(аномальные_транзакции[['дата', 'категория', 'сумма', 'mean', 'std']].head())
Кейс 3: Сегментация клиентов по активности и чеку
Задача: разделить клиентов на сегменты по частоте покупок и среднему чеку для таргетированного маркетинга.
# Агрегируем данные по клиентам
клиенты = sales_df.groupby('клиент_id').agg({
'дата': 'count', # количество покупок
'сумма': 'mean' # средний чек
}).rename(columns={'дата': 'количество_покупок'})
# Используем query() для сегментации клиентов
vip = клиенты.query('количество_покупок >= 5 and сумма >= 8000')
стандарт = клиенты.query('(количество_покупок >= 3 and сумма >= 5000) and (количество_покупок < 5 or сумма < 8000)')
эконом = клиенты.query('количество_покупок < 3 or сумма < 5000')
print(f"VIP клиенты: {len(vip)}")
print(f"Стандартные клиенты: {len(стандарт)}")
print(f"Эконом клиенты: {len(эконом)}")
# Проверяем общее количество для контроля
print(f"Всего уникальных клиентов: {len(клиенты)}")
print(f"Сумма сегментов: {len(vip) + len(стандарт) + len(эконом)}")
Кейс 4: Анализ сезонности продаж
Задача: определить, как меняется структура продаж по категориям в разные месяцы года.
# Добавляем месяц для анализа сезонности
sales_df['месяц'] = sales_df['дата'].dt.month
# Используем boolean индексацию и группировку для анализа
продажи_по_месяцам = sales_df.groupby(['месяц', 'категория'])['сумма'].sum().unstack()
# Анализируем категорию с наибольшими продажами в каждом месяце
лучшая_категория = продажи_по_месяцам.idxmax(axis=1)
print("Лучшая категория по месяцам:")
print(лучшая_категория)
# Находим месяцы с максимальными продажами для каждой категории
лучшие_месяцы = продажи_по_месяцам.idxmax()
print("\nЛучший месяц для каждой категории:")
print(лучшие_месяцы)
Кейс 5: Оптимизация скидочной политики
Задача: определить оптимальный размер скидки, который максимизирует выручку по разным категориям товаров.
# Группируем по категории и размеру скидки для анализа
скидки_эффективность = sales_df.groupby(['категория', 'скидка']).agg({
'сумма': ['sum', 'count', 'mean'],
'клиент_id': 'nunique' # количество уникальных клиентов
})
# Находим скидки с максимальной выручкой для каждой категории
оптимальные_скидки = скидки_эффективность['сумма']['sum'].unstack().idxmax(axis=1)
print("Оптимальный размер скидки по категориям:")
print(оптимальные_скидки)
# Анализируем влияние скидок на частоту покупок для категории "Одежда"
одежда_скидки = sales_df[sales_df['категория'] == 'Одежда']
частота_по_скидкам = одежда_скидки.groupby('скидка')['клиент_id'].count()
print("\nВлияние скидок на частоту покупок (Одежда):")
print(частота_по_скидкам)
Эти кейсы демонстрируют, как различные методы фильтрации данных в pandas могут применяться для решения реальных бизнес-задач. Ключевые рекомендации по выбору метода фильтрации:
- Для простых условий и быстрого анализа — используйте базовую индексацию
- Для работы с датами и временными рядами — методы из datetime модуля pandas
- Для сложных, многосоставных условий — query() или логические маски
- Для больших объемов данных — оптимизируйте типы данных и используйте специализированные методы
- Для четких срезов данных по индексам и столбцам — loc[] и iloc[]
Мастерство в выборе и применении различных методов фильтрации данных — неотъемлемая часть арсенала успешного аналитика данных, позволяющая эффективно извлекать бизнес-инсайты из массивов информации. 📊
Фильтрация данных в pandas — это значительно больше, чем просто техническая процедура. Это искусство обнаружения ценных инсайтов, скрытых в данных. Мастерски применяя различные методы — от базовой индексации до сложных условий query() и высокопроизводительных решений для больших датасетов — вы трансформируете свой аналитический процесс. Помните: выбор оптимального метода фильтрации напрямую влияет не только на производительность вашего кода, но и на качество принимаемых бизнес-решений. Применяйте эти техники целенаправленно, комбинируйте их и адаптируйте под конкретные задачи — и ваша работа с данными станет по-настоящему эффективной.
Читайте также
Екатерина Громова
аналитик данных