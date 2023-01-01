Python и базы данных: практическое руководство для разработчиков

from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, String, ForeignKey from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base from sqlalchemy.orm import sessionmaker, relationship # Создание движка для подключения к БД engine = create_engine('sqlite:///example.db') # Создание базового класса для моделей Base = declarative_base() # Определение моделей (классов) class User(Base): __tablename__ = 'users' id = Column(Integer, primary_key=True) name = Column(String) email = Column(String, unique=True) posts = relationship("Post", back_populates="author") def __repr__(self): return f"<User(name='{self.name}', email='{self.email}')>" class Post(Base): __tablename__ = 'posts' id = Column(Integer, primary_key=True) title = Column(String) content = Column(String) user_id = Column(Integer, ForeignKey('users.id')) author = relationship("User", back_populates="posts") def __repr__(self): return f"<Post(title='{self.title}')>" # Создание таблиц в БД Base.metadata.create_all(engine) # Создание сессии для работы с БД Session = sessionmaker(bind=engine) session = Session() # Создание нового пользователя new_user = User(name="Alice", email="alice@example.com") session.add(new_user) session.commit() # Создание поста для пользователя new_post = Post(title="My First Post", content="Hello, World!", author=new_user) session.add(new_post) session.commit() # Получение всех пользователей users = session.query(User).all() for user in users: print(user) print("Posts:", user.posts)