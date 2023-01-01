Заявление на увольнение: за сколько дней подавать и особенности сроков#Трудовое право #ТК РФ
Процесс увольнения может стать настоящим испытанием, особенно когда вы не знакомы с правилами подачи заявления и сроками отработки. "Просто напишу и уйду завтра" — так думают многие сотрудники, пока не сталкиваются с тем, что работодатель требует отработать две недели. А иногда, наоборот, компания заставляет уйти немедленно, хотя вы рассчитывали на период передачи дел. Разберём, какие сроки установлены законом, когда можно сократить отработку и что делать при нарушениях — чтобы ваше увольнение прошло по правилам и без стресса 📝
Стандартные сроки подачи заявления на увольнение
Согласно статье 80 Трудового кодекса 2025 года, работник обязан предупредить работодателя о своём желании расторгнуть трудовой договор в письменной форме не позднее чем за две недели. Этот период называется сроком предупреждения об увольнении или, в разговорной речи, "отработкой".
Двухнедельный срок начинает исчисляться со следующего дня после подачи заявления. Например, если вы подали заявление 10 мая, то двухнедельный срок начнётся 11 мая и закончится 24 мая. Именно 24 мая станет последним рабочим днём, а трудовой договор будет расторгнут.
Елена Соколова, HR-директор Недавно ко мне обратилась сотрудница Марина с просьбой разъяснить, когда именно она сможет уволиться. Она подала заявление в понедельник и рассчитывала, что сможет уйти через две календарные недели — в воскресенье. Я объяснила, что по закону отсчёт начинается со следующего дня после подачи заявления, то есть со вторника. И последним рабочим днём будет понедельник через две недели. Кроме того, так как воскресенье — выходной, датой увольнения не может быть нерабочий день. Марина была удивлена и благодарна за разъяснение, ведь она уже договорилась о старте на новой работе и могла попасть в неловкую ситуацию.
Для разных категорий сотрудников и контрактов существуют свои нюансы:
|Тип трудового договора или должности
|Стандартный срок предупреждения
|Особенности
|Бессрочный трудовой договор
|14 календарных дней
|Отсчёт начинается со следующего дня после подачи заявления
|Срочный трудовой договор (до 2 месяцев)
|3 календарных дня
|Сокращённый период предупреждения
|Руководители организации
|1 месяц
|Увеличенный срок в связи с более сложной процедурой передачи дел
|Сезонные работники
|3 календарных дня
|Сокращённый период предупреждения
|Работники на испытательном сроке
|3 календарных дня
|При неудовлетворительном результате испытания
Важно понимать, что отсчёт срока идёт в календарных, а не рабочих днях. Это означает, что выходные и праздничные дни включаются в этот период. Однако сама дата увольнения не может приходиться на выходной или праздничный день — в таком случае датой увольнения станет ближайший следующий рабочий день.
Течение срока предупреждения не прерывается, даже если работник:
- Находится в отпуске 🏖️
- Болеет 🤒
- Командирован 🧳
- Отсутствует по иным уважительным причинам
Это значит, что даже если вы на момент окончания двухнедельного срока находитесь на больничном, датой увольнения всё равно будет последний день отработки. Единственное исключение — если работник отзывает своё заявление или стороны договариваются о продлении срока.
Законные основания для сокращения срока отработки
Законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда двухнедельный срок отработки может быть сокращён. Разберём основные случаи, когда можно уволиться раньше 📅
По соглашению сторон — самый простой и распространённый способ сократить срок отработки. Если работодатель не возражает против вашего более раннего ухода, он может подписать заявление с указанием желаемой даты увольнения или заключить с вами соглашение о расторжении трудового договора. Такой вариант выгоден обеим сторонам, когда:
- Компания находится в процессе оптимизации и сама заинтересована в сокращении штата
- У работника есть замена, готовая приступить к работе немедленно
- Работа носит проектный характер, и текущий проект уже завершен
Уважительные причины, позволяющие сократить срок отработки:
|Причина
|Подтверждающие документы
|Срок отработки
|Зачисление в образовательное учреждение
|Справка о зачислении, вызов на сессию
|В срок, указанный в заявлении
|Выход на пенсию
|Пенсионное удостоверение, решение ПФР
|В срок, указанный в заявлении
|Нарушение работодателем трудового законодательства
|Решение инспекции труда, судебное решение
|В срок, указанный в заявлении
|Необходимость ухода за ребенком до 14 лет или инвалидом
|Медицинская справка, свидетельство о рождении
|В срок, указанный в заявлении
|Переезд супруга в другую местность
|Подтверждение трудоустройства супруга в другом городе, приказ о переводе
|В срок, указанный в заявлении
Для сокращения срока отработки по уважительным причинам необходимо:
- Указать причину в заявлении об увольнении
- Приложить документы, подтверждающие данное обстоятельство
- Указать конкретную дату увольнения
Работодатель не вправе отказать в увольнении в указанный срок, если причина действительно подтверждается документально и относится к перечню уважительных причин согласно трудовому законодательству.
Алексей Петров, юрист по трудовому праву Один из моих клиентов, инженер в крупной строительной компании, получил предложение о работе с требованием выхода через неделю. Работодатель настаивал на полной двухнедельной отработке. Мы изучили ситуацию и выяснили, что компания систематически задерживала выплату премий, что было зафиксировано в решении трудовой инспекции месяцем ранее. Это является нарушением трудового законодательства. Я помог составить заявление со ссылкой на это нарушение и приложил копию решения инспекции. Работодатель был вынужден согласиться на увольнение через 5 дней. Правильное использование законных оснований позволило клиенту не упустить новую возможность и не испортить отношения с текущим работодателем.
Однако стоит помнить, что наличие "уважительной причины" — понятие оценочное. Не все ситуации однозначно трактуются судами как уважительные. Например, просто получение более выгодного предложения о работе не является уважительной причиной для сокращения срока отработки. Поэтому лучше всего договариваться с работодателем о сокращении срока по соглашению сторон.
Особые случаи: когда можно уволиться без отработки
В некоторых ситуациях работник имеет право уволиться не только без двухнедельной отработки, но и в тот же день, когда подал заявление. Разберём такие случаи подробно 👇
В соответствии с ч.3 ст.80 ТК РФ, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, если увольнение связано c невозможностью продолжения работы. К таким ситуациям относятся:
- Зачисление в образовательное учреждение, требующее немедленного приступления к учёбе 📚
- Выход на пенсию 👵
- Установление нарушения работодателем трудового законодательства 📋
- Перевод супруга на работу в другую местность или его направление на военную службу в другую местность 🏙️
- Необходимость ухода за ребёнком в возрасте до 14 лет или больным членом семьи 👶
Помимо этого, существуют и другие основания для немедленного расторжения трудового договора:
- Увольнение во время испытательного срока — работник вправе уволиться с предупреждением работодателя за 3 дня
- Срочный трудовой договор на срок до 2-х месяцев — достаточно предупредить работодателя за 3 календарных дня
- Сезонные работы — требуется предупреждение за 3 календарных дня
- Смена собственника имущества организации — руководитель, заместитель и главный бухгалтер могут уволиться без отработки
Ситуации, требующие особого внимания:
- Отзыв заявления об увольнении — работник вправе отозвать заявление до истечения срока предупреждения. Работодатель обязан позволить ему продолжить работу, кроме случаев, когда на его место уже приглашён другой работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора.
- Отпуск с последующим увольнением — работник может написать заявление на отпуск с последующим увольнением. В этом случае днём увольнения считается последний день отпуска, но все документы оформляются до начала отпуска.
- Увольнение из филиала, расположенного в другой местности — работник может не отрабатывать и уволиться точно в дату, указанную в заявлении.
Важно помнить, что для увольнения без отработки по указанным основаниям необходимо документальное подтверждение. Например, при уходе на пенсию — предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, при поступлении в учебное заведение — справку о зачислении.
Если работодатель отказывается принять заявление на увольнение без отработки при наличии законных оснований, вы можете:
- Направить заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
- Обратиться с жалобой в трудовую инспекцию
- Подать исковое заявление в суд
Помните: даже в случаях, когда закон разрешает уволиться без отработки, лучше заранее обсудить этот вопрос с работодателем. Это поможет сохранить хорошие отношения и получить положительные рекомендации в будущем.
Правильное оформление заявления об увольнении
Корректно составленное заявление — залог того, что процесс увольнения пройдёт гладко и в соответствии с вашими ожиданиями. Рассмотрим, как правильно оформить этот важный документ 📄
Заявление об увольнении должно содержать следующие элементы:
- Шапка документа — справа вверху указывается должность руководителя, название организации, фамилия и инициалы руководителя, а также ваши данные (должность, ФИО)
- Название документа — по центру пишется "Заявление"
- Текст заявления — "Прошу уволить меня по собственному желанию с (указать дату увольнения)"
- Указание срока — с отработкой двух недель или конкретная дата
- Причина увольнения (при наличии оснований для сокращения срока отработки)
- Просьба о выплате компенсации за неиспользованный отпуск (при необходимости)
- Дата составления заявления и подпись с расшифровкой
Примеры формулировок для разных ситуаций:
- Стандартное увольнение: "Прошу уволить меня по собственному желанию с 24 мая 2025 года с соблюдением двухнедельного срока предупреждения"
- Увольнение без отработки по соглашению сторон: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 мая 2025 года без отработки по соглашению сторон"
- Увольнение по уважительной причине: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 мая 2025 года в связи с зачислением в образовательное учреждение (справка о зачислении прилагается)"
Обратите внимание на следующие нюансы оформления:
|Элемент заявления
|Рекомендации
|Частые ошибки
|Дата увольнения
|Указывать конкретное число, месяц и год
|Формулировки "через две недели" или "по истечении срока предупреждения"
|Причина увольнения
|Указывать только при наличии оснований для сокращения срока
|Излишне подробное описание личных причин увольнения
|Передача дел
|При необходимости указать готовность передать дела преемнику
|Выдвижение условий по передаче дел
|Подпись и дата
|Собственноручно и разборчиво
|Отсутствие датирования заявления
|Отметка о получении
|Попросить поставить отметку на вашем экземпляре
|Отсутствие подтверждения факта подачи заявления
Для гарантированной защиты своих прав рекомендуется:
- Подготовить заявление в двух экземплярах
- На своём экземпляре попросить поставить отметку о принятии (входящий номер, дата, подпись принявшего лица)
- При отказе в принятии заявления — направить его заказным письмом с описью вложения
- Сохранять все документы, подтверждающие обстоятельства, дающие право на сокращение срока отработки
- Вести письменную коммуникацию с работодателем по вопросам увольнения
Если вы передумали увольняться, помните, что отозвать заявление можно до истечения срока предупреждения (обычно двух недель). Отзыв также оформляется в письменном виде. Только в случае, если на ваше место уже письменно приглашен другой работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора, работодатель может не принять отзыв заявления.
Что делать, если работодатель нарушает сроки увольнения
К сожалению, не все работодатели четко соблюдают трудовое законодательство. Рассмотрим типичные нарушения и способы защиты своих прав ⚖️
Распространенные нарушения со стороны работодателя:
- Отказ принять заявление об увольнении 🚫
- Требование отработать больше установленного законом срока 📅
- Отказ уволить без отработки при наличии законных оснований 📝
- Затягивание оформления документов и выдачи трудовой книжки 📚
- Задержка окончательного расчета при увольнении 💰
- Принуждение к увольнению "по соглашению сторон" вместо "по собственному желанию" 🔄
Алгоритм действий при нарушении ваших прав:
- Письменная фиксация нарушения — составьте письменное обращение к работодателю с указанием нарушения и требованием его устранить
- Обращение к вышестоящему руководству — если непосредственный руководитель нарушает ваши права, обратитесь к его начальству или в HR-отдел
- Альтернативные способы подачи заявления — при отказе принять заявление лично, направьте его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
- Обращение в контролирующие органы — подайте жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд
Если работодатель препятствует увольнению, используйте следующие правовые механизмы:
- Самостоятельное прекращение работы — по истечении срока предупреждения вы вправе прекратить работу (письменно уведомив об этом)
- Обращение в трудовую инспекцию — государственная инспекция труда может обязать работодателя расторгнуть трудовой договор и выдать трудовую книжку
- Исковое заявление в суд — суд может обязать работодателя оформить увольнение, выплатить компенсацию за задержку расчета и возместить моральный вред
Важно собрать и сохранить следующие доказательства нарушений:
- Копию заявления об увольнении с отметкой о получении
- Почтовые квитанции и уведомления о вручении
- Переписку с работодателем (электронную и бумажную)
- Свидетельские показания коллег
- Аудио- или видеозаписи разговоров (если это не запрещено внутренними правилами)
Помните о сроках обращения за защитой ваших прав:
- В Государственную инспекцию труда — в течение 3 месяцев
- В суд по спорам об увольнении — в течение 1 месяца со дня вручения копии приказа или трудовой книжки
- В суд по спорам о невыплаченной заработной плате — в течение 1 года
Закон на вашей стороне, если вы действуете в соответствии с установленной процедурой. Даже если работодатель отказывается оформлять увольнение, по истечении срока предупреждения трудовой договор считается расторгнутым. При этом, однако, могут возникнуть сложности с получением трудовой книжки и окончательным расчетом.
Увольнение — не просто формальная процедура, а важный юридический процесс, который требует знания своих прав и обязанностей. Правильно поданное заявление и соблюдение установленных сроков защитят вас от возможных проблем и обеспечат законное прекращение трудовых отношений. Помните: уважительное отношение к процедуре увольнения — признак профессионализма, который оценит как текущий, так и будущий работодатель. Берегите свою репутацию и не забывайте документировать все этапы процесса — это лучшая страховка от недобросовестного поведения работодателя.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву