Заявление на увольнение: за сколько дней подавать и особенности сроков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, рассматривающие возможность увольнения

Специалисты в области HR и кадрового делопроизводства

Люди, желающие узнать о своих правах и обязанностях при увольнении Процесс увольнения может стать настоящим испытанием, особенно когда вы не знакомы с правилами подачи заявления и сроками отработки. "Просто напишу и уйду завтра" — так думают многие сотрудники, пока не сталкиваются с тем, что работодатель требует отработать две недели. А иногда, наоборот, компания заставляет уйти немедленно, хотя вы рассчитывали на период передачи дел. Разберём, какие сроки установлены законом, когда можно сократить отработку и что делать при нарушениях — чтобы ваше увольнение прошло по правилам и без стресса 📝

Стандартные сроки подачи заявления на увольнение

Согласно статье 80 Трудового кодекса 2025 года, работник обязан предупредить работодателя о своём желании расторгнуть трудовой договор в письменной форме не позднее чем за две недели. Этот период называется сроком предупреждения об увольнении или, в разговорной речи, "отработкой".

Двухнедельный срок начинает исчисляться со следующего дня после подачи заявления. Например, если вы подали заявление 10 мая, то двухнедельный срок начнётся 11 мая и закончится 24 мая. Именно 24 мая станет последним рабочим днём, а трудовой договор будет расторгнут.

Елена Соколова, HR-директор Недавно ко мне обратилась сотрудница Марина с просьбой разъяснить, когда именно она сможет уволиться. Она подала заявление в понедельник и рассчитывала, что сможет уйти через две календарные недели — в воскресенье. Я объяснила, что по закону отсчёт начинается со следующего дня после подачи заявления, то есть со вторника. И последним рабочим днём будет понедельник через две недели. Кроме того, так как воскресенье — выходной, датой увольнения не может быть нерабочий день. Марина была удивлена и благодарна за разъяснение, ведь она уже договорилась о старте на новой работе и могла попасть в неловкую ситуацию.

Для разных категорий сотрудников и контрактов существуют свои нюансы:

Тип трудового договора или должности Стандартный срок предупреждения Особенности Бессрочный трудовой договор 14 календарных дней Отсчёт начинается со следующего дня после подачи заявления Срочный трудовой договор (до 2 месяцев) 3 календарных дня Сокращённый период предупреждения Руководители организации 1 месяц Увеличенный срок в связи с более сложной процедурой передачи дел Сезонные работники 3 календарных дня Сокращённый период предупреждения Работники на испытательном сроке 3 календарных дня При неудовлетворительном результате испытания

Важно понимать, что отсчёт срока идёт в календарных, а не рабочих днях. Это означает, что выходные и праздничные дни включаются в этот период. Однако сама дата увольнения не может приходиться на выходной или праздничный день — в таком случае датой увольнения станет ближайший следующий рабочий день.

Течение срока предупреждения не прерывается, даже если работник:

Находится в отпуске 🏖️

Болеет 🤒

Командирован 🧳

Отсутствует по иным уважительным причинам

Это значит, что даже если вы на момент окончания двухнедельного срока находитесь на больничном, датой увольнения всё равно будет последний день отработки. Единственное исключение — если работник отзывает своё заявление или стороны договариваются о продлении срока.

Законные основания для сокращения срока отработки

Законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда двухнедельный срок отработки может быть сокращён. Разберём основные случаи, когда можно уволиться раньше 📅

По соглашению сторон — самый простой и распространённый способ сократить срок отработки. Если работодатель не возражает против вашего более раннего ухода, он может подписать заявление с указанием желаемой даты увольнения или заключить с вами соглашение о расторжении трудового договора. Такой вариант выгоден обеим сторонам, когда:

Компания находится в процессе оптимизации и сама заинтересована в сокращении штата

У работника есть замена, готовая приступить к работе немедленно

Работа носит проектный характер, и текущий проект уже завершен

Уважительные причины, позволяющие сократить срок отработки:

Причина Подтверждающие документы Срок отработки Зачисление в образовательное учреждение Справка о зачислении, вызов на сессию В срок, указанный в заявлении Выход на пенсию Пенсионное удостоверение, решение ПФР В срок, указанный в заявлении Нарушение работодателем трудового законодательства Решение инспекции труда, судебное решение В срок, указанный в заявлении Необходимость ухода за ребенком до 14 лет или инвалидом Медицинская справка, свидетельство о рождении В срок, указанный в заявлении Переезд супруга в другую местность Подтверждение трудоустройства супруга в другом городе, приказ о переводе В срок, указанный в заявлении

Для сокращения срока отработки по уважительным причинам необходимо:

Указать причину в заявлении об увольнении Приложить документы, подтверждающие данное обстоятельство Указать конкретную дату увольнения

Работодатель не вправе отказать в увольнении в указанный срок, если причина действительно подтверждается документально и относится к перечню уважительных причин согласно трудовому законодательству.

Алексей Петров, юрист по трудовому праву Один из моих клиентов, инженер в крупной строительной компании, получил предложение о работе с требованием выхода через неделю. Работодатель настаивал на полной двухнедельной отработке. Мы изучили ситуацию и выяснили, что компания систематически задерживала выплату премий, что было зафиксировано в решении трудовой инспекции месяцем ранее. Это является нарушением трудового законодательства. Я помог составить заявление со ссылкой на это нарушение и приложил копию решения инспекции. Работодатель был вынужден согласиться на увольнение через 5 дней. Правильное использование законных оснований позволило клиенту не упустить новую возможность и не испортить отношения с текущим работодателем.

Однако стоит помнить, что наличие "уважительной причины" — понятие оценочное. Не все ситуации однозначно трактуются судами как уважительные. Например, просто получение более выгодного предложения о работе не является уважительной причиной для сокращения срока отработки. Поэтому лучше всего договариваться с работодателем о сокращении срока по соглашению сторон.

Особые случаи: когда можно уволиться без отработки

В некоторых ситуациях работник имеет право уволиться не только без двухнедельной отработки, но и в тот же день, когда подал заявление. Разберём такие случаи подробно 👇

В соответствии с ч.3 ст.80 ТК РФ, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, если увольнение связано c невозможностью продолжения работы. К таким ситуациям относятся:

Зачисление в образовательное учреждение, требующее немедленного приступления к учёбе 📚

Выход на пенсию 👵

Установление нарушения работодателем трудового законодательства 📋

Перевод супруга на работу в другую местность или его направление на военную службу в другую местность 🏙️

Необходимость ухода за ребёнком в возрасте до 14 лет или больным членом семьи 👶

Помимо этого, существуют и другие основания для немедленного расторжения трудового договора:

Увольнение во время испытательного срока — работник вправе уволиться с предупреждением работодателя за 3 дня

— работник вправе уволиться с предупреждением работодателя за 3 дня Срочный трудовой договор на срок до 2-х месяцев — достаточно предупредить работодателя за 3 календарных дня

— достаточно предупредить работодателя за 3 календарных дня Сезонные работы — требуется предупреждение за 3 календарных дня

— требуется предупреждение за 3 календарных дня Смена собственника имущества организации — руководитель, заместитель и главный бухгалтер могут уволиться без отработки

Ситуации, требующие особого внимания:

Отзыв заявления об увольнении — работник вправе отозвать заявление до истечения срока предупреждения. Работодатель обязан позволить ему продолжить работу, кроме случаев, когда на его место уже приглашён другой работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора. Отпуск с последующим увольнением — работник может написать заявление на отпуск с последующим увольнением. В этом случае днём увольнения считается последний день отпуска, но все документы оформляются до начала отпуска. Увольнение из филиала, расположенного в другой местности — работник может не отрабатывать и уволиться точно в дату, указанную в заявлении.

Важно помнить, что для увольнения без отработки по указанным основаниям необходимо документальное подтверждение. Например, при уходе на пенсию — предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, при поступлении в учебное заведение — справку о зачислении.

Если работодатель отказывается принять заявление на увольнение без отработки при наличии законных оснований, вы можете:

Направить заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении

Обратиться с жалобой в трудовую инспекцию

Подать исковое заявление в суд

Помните: даже в случаях, когда закон разрешает уволиться без отработки, лучше заранее обсудить этот вопрос с работодателем. Это поможет сохранить хорошие отношения и получить положительные рекомендации в будущем.

Правильное оформление заявления об увольнении

Корректно составленное заявление — залог того, что процесс увольнения пройдёт гладко и в соответствии с вашими ожиданиями. Рассмотрим, как правильно оформить этот важный документ 📄

Заявление об увольнении должно содержать следующие элементы:

Шапка документа — справа вверху указывается должность руководителя, название организации, фамилия и инициалы руководителя, а также ваши данные (должность, ФИО) Название документа — по центру пишется "Заявление" Текст заявления — "Прошу уволить меня по собственному желанию с (указать дату увольнения)" Указание срока — с отработкой двух недель или конкретная дата Причина увольнения (при наличии оснований для сокращения срока отработки) Просьба о выплате компенсации за неиспользованный отпуск (при необходимости) Дата составления заявления и подпись с расшифровкой

Примеры формулировок для разных ситуаций:

Стандартное увольнение: "Прошу уволить меня по собственному желанию с 24 мая 2025 года с соблюдением двухнедельного срока предупреждения"

Увольнение без отработки по соглашению сторон: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 мая 2025 года без отработки по соглашению сторон"

Увольнение по уважительной причине: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 мая 2025 года в связи с зачислением в образовательное учреждение (справка о зачислении прилагается)"

Обратите внимание на следующие нюансы оформления:

Элемент заявления Рекомендации Частые ошибки Дата увольнения Указывать конкретное число, месяц и год Формулировки "через две недели" или "по истечении срока предупреждения" Причина увольнения Указывать только при наличии оснований для сокращения срока Излишне подробное описание личных причин увольнения Передача дел При необходимости указать готовность передать дела преемнику Выдвижение условий по передаче дел Подпись и дата Собственноручно и разборчиво Отсутствие датирования заявления Отметка о получении Попросить поставить отметку на вашем экземпляре Отсутствие подтверждения факта подачи заявления

Для гарантированной защиты своих прав рекомендуется:

Подготовить заявление в двух экземплярах

На своём экземпляре попросить поставить отметку о принятии (входящий номер, дата, подпись принявшего лица)

При отказе в принятии заявления — направить его заказным письмом с описью вложения

Сохранять все документы, подтверждающие обстоятельства, дающие право на сокращение срока отработки

Вести письменную коммуникацию с работодателем по вопросам увольнения

Если вы передумали увольняться, помните, что отозвать заявление можно до истечения срока предупреждения (обычно двух недель). Отзыв также оформляется в письменном виде. Только в случае, если на ваше место уже письменно приглашен другой работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора, работодатель может не принять отзыв заявления.

Что делать, если работодатель нарушает сроки увольнения

К сожалению, не все работодатели четко соблюдают трудовое законодательство. Рассмотрим типичные нарушения и способы защиты своих прав ⚖️

Распространенные нарушения со стороны работодателя:

Отказ принять заявление об увольнении 🚫

Требование отработать больше установленного законом срока 📅

Отказ уволить без отработки при наличии законных оснований 📝

Затягивание оформления документов и выдачи трудовой книжки 📚

Задержка окончательного расчета при увольнении 💰

Принуждение к увольнению "по соглашению сторон" вместо "по собственному желанию" 🔄

Алгоритм действий при нарушении ваших прав:

Письменная фиксация нарушения — составьте письменное обращение к работодателю с указанием нарушения и требованием его устранить Обращение к вышестоящему руководству — если непосредственный руководитель нарушает ваши права, обратитесь к его начальству или в HR-отдел Альтернативные способы подачи заявления — при отказе принять заявление лично, направьте его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения Обращение в контролирующие органы — подайте жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд

Если работодатель препятствует увольнению, используйте следующие правовые механизмы:

Самостоятельное прекращение работы — по истечении срока предупреждения вы вправе прекратить работу (письменно уведомив об этом)

— по истечении срока предупреждения вы вправе прекратить работу (письменно уведомив об этом) Обращение в трудовую инспекцию — государственная инспекция труда может обязать работодателя расторгнуть трудовой договор и выдать трудовую книжку

— государственная инспекция труда может обязать работодателя расторгнуть трудовой договор и выдать трудовую книжку Исковое заявление в суд — суд может обязать работодателя оформить увольнение, выплатить компенсацию за задержку расчета и возместить моральный вред

Важно собрать и сохранить следующие доказательства нарушений:

Копию заявления об увольнении с отметкой о получении

Почтовые квитанции и уведомления о вручении

Переписку с работодателем (электронную и бумажную)

Свидетельские показания коллег

Аудио- или видеозаписи разговоров (если это не запрещено внутренними правилами)

Помните о сроках обращения за защитой ваших прав:

В Государственную инспекцию труда — в течение 3 месяцев

В суд по спорам об увольнении — в течение 1 месяца со дня вручения копии приказа или трудовой книжки

В суд по спорам о невыплаченной заработной плате — в течение 1 года

Закон на вашей стороне, если вы действуете в соответствии с установленной процедурой. Даже если работодатель отказывается оформлять увольнение, по истечении срока предупреждения трудовой договор считается расторгнутым. При этом, однако, могут возникнуть сложности с получением трудовой книжки и окончательным расчетом.