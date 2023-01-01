Копирайтинг и рерайтинг: как зарабатывать на создании текстов#Копирайтинг #Дополнительный заработок #Фриланс и самозанятость
Для кого эта статья:
- Люди, заинтересованные в карьере копирайтера или рерайтера
- Новички, желающие освоить навыки написания текстов и начать зарабатывать на этом
Специалисты, стремящиеся повысить свой доход и улучшить профессиональные навыки в сфере контент-маркетинга
Ищете способ превратить свой талант к словам в источник дохода? Копирайтинг и рерайтинг открывают двери в мир удаленной работы с текстами, где ваш заработок зависит только от ваших навыков и усердия. Ежемесячно тысячи компаний ищут авторов для создания контента — от продающих текстов до информационных статей. Погрузимся в детали этой востребованной профессии и разберемся, как превратить любовь к текстам в стабильный доход. 📝💰
Копирайтинг и рерайтинг: путь к заработку на текстах
Текстовый контент — кровеносная система современного интернета. Каждый день миллионы компаний нуждаются в качественных текстах для своих сайтов, блогов, социальных сетей и рекламных кампаний. Эта потребность создала целую индустрию с двумя основными направлениями: копирайтинг и рерайтинг.
Копирайтинг — это создание оригинальных текстов с нуля. Копирайтеры пишут статьи, рекламные тексты, описания товаров, сценарии для видео и многое другое. Эта работа требует креативности, знания принципов маркетинга и умения воздействовать на читателя.
Рерайтинг — переработка существующих текстов с сохранением основного смысла, но изменением формулировок. Рерайтеры берут готовый материал и переписывают его так, чтобы он выглядел оригинальным, избегая дублирования контента.
Марина Соколова, копирайтер с 7-летним стажем:
Когда я только начинала, думала, что копирайтинг — это просто "накидать текст". Мой первый заказ был для интернет-магазина детской одежды — 15 описаний по 1000 знаков. Я потратила на него весь день и получила всего 450 рублей. Заказчик остался недоволен, переделывала дважды.
Тогда я решила всерьез изучить принципы продающих текстов. Через три месяца регулярной практики я уже брала 1500 рублей за такой же объем, а клиенты возвращались снова и снова. Сейчас мой минимальный чек — 10000 рублей за проект, и я работаю не более 4 часов в день. Главный секрет — непрерывное развитие и понимание, что копирайтинг — это не "просто тексты", а маркетинговый инструмент.
Оба направления имеют свои преимущества и могут стать источником стабильного дохода. Копирайтинг обычно оплачивается выше, но требует больше навыков и времени. Рерайтинг подходит новичкам как стартовая точка — он проще в освоении и позволяет набить руку в работе с текстами.
Текстовый рынок постоянно растет — согласно исследованиям, спрос на контент ежегодно увеличивается на 16%. Это создает благоприятные условия для входа в профессию и стабильного заработка. 📊
Ключевые отличия копирайтинга и рерайтинга
Выбирая между копирайтингом и рерайтингом, важно понимать фундаментальные различия между этими направлениями. Они требуют разных навыков, оплачиваются по-разному и подходят людям с различными склонностями.
|Критерий
|Копирайтинг
|Рерайтинг
|Суть работы
|Создание оригинальных текстов с нуля
|Переработка существующих материалов
|Требуемые навыки
|Креативность, знание маркетинга, аналитические способности
|Умение перефразировать, базовая грамотность
|Средняя оплата
|300-1500 руб/1000 знаков
|100-300 руб/1000 знаков
|Сложность входа
|Средняя/высокая
|Низкая
|Потенциал роста
|Высокий (до 150-200 тыс./мес)
|Ограниченный (до 60-70 тыс./мес)
Копирайтер должен обладать не только навыками создания текстов, но и пониманием психологии целевой аудитории, принципов маркетинга и SEO. Это творческая профессия с элементами аналитики. Копирайтеры могут специализироваться по типам контента:
- SEO-копирайтинг — написание текстов с учетом требований поисковых систем
- Продающие тексты — создание материалов, стимулирующих продажи
- Информационные статьи — подготовка образовательного и познавательного контента
- Технические тексты — написание инструкций, документации, описаний технологий
Рерайтинг требует меньше творческих усилий, но больше внимательности и умения перефразировать мысли. Рерайтер должен сохранить основную идею и информацию, при этом значительно изменив форму подачи. Существует несколько уровней рерайтинга:
- Легкий рерайтинг — замена отдельных слов синонимами (30-40% уникальности)
- Средний рерайтинг — переработка структуры предложений (60-80% уникальности)
- Глубокий рерайтинг — полное переосмысление и переработка текста (90-100% уникальности)
Важно понимать, что рерайтинг — это не плагиат. Это законная практика переработки информации с соблюдением авторских прав. Глубокий рерайтинг по сложности приближается к копирайтингу и часто требует дополнительных исследований. 🔄
Как начать карьеру в написании текстов
Путь к профессиональному написанию текстов не требует специального образования, однако потребует определенных усилий и последовательных шагов. Независимо от того, выбираете вы копирайтинг или рерайтинг, базовый алгоритм старта будет схожим.
Алексей Петров, руководитель копирайтинговой студии:
В нашу студию пришла девушка Мария — филолог по образованию, которая никогда не писала коммерческие тексты. Первые две недели были катастрофой: академический стиль, сложные конструкции, отсутствие структуры, понятной обычному читателю.
Мы начали с малого — дали ей задание переписывать новостные заметки простым языком. Затем перешли к базовым продающим элементам. Через месяц она освоила формулу AIDA, научилась выделять выгоды и работать с возражениями. Через три месяца Мария уже самостоятельно вела проекты средней сложности.
Ключевым моментом был переход от "красивого текста" к "эффективному тексту". Когда она увидела, как ее слова помогли клиенту увеличить продажи на 30%, произошел щелчок в голове. Сейчас, спустя два года, Мария — ведущий копирайтер с портфолио из кейсов для крупных брендов.
Вот пошаговый план для старта в написании текстов:
- Изучите теорию — основы стилистики, структуры текста, форматирования
- Определите специализацию — выберите нишу (SEO-тексты, продающие, информационные)
- Создайте портфолио — напишите 5-10 текстов для демонстрации навыков
- Зарегистрируйтесь на биржах — создайте профили на популярных платформах
- Начните с малого — беритесь за простые и недорогие проекты для наработки рейтинга
- Собирайте отзывы — просите клиентов оставлять feedback о вашей работе
- Постепенно повышайте ставки — с ростом опыта увеличивайте стоимость услуг
Ключевые навыки, которые стоит развивать начинающему автору:
- Грамотность и чувство языка
- Умение структурировать информацию
- Навыки исследования темы
- Базовое понимание SEO
- Способность адаптировать стиль под разные аудитории
- Дисциплина и самоорганизация
Помните, что успех в написании текстов напрямую зависит от практики. Даже если первые заказы будут низкооплачиваемыми, они дадут вам бесценный опыт и понимание рабочих процессов. Регулярная практика, анализ успешных примеров и изучение принципов эффективных текстов — залог профессионального роста. 🚀
Биржи контента и расценки на рынке текстов
Биржи контента — основная площадка для старта карьеры копирайтера или рерайтера. Они соединяют авторов с заказчиками, обеспечивают безопасность сделок и формируют репутационную систему. Понимание специфики бирж и актуальных расценок — ключевой фактор для успешного заработка на текстах.
|Название биржи
|Особенности
|Средняя оплата для новичков
|Средняя оплата для опытных
|Text.ru
|Встроенная проверка уникальности, много заказов
|40-150 руб/1000 зн
|200-400 руб/1000 зн
|Etxt
|Низкий порог входа, много заданий для новичков
|30-100 руб/1000 зн
|150-300 руб/1000 зн
|Advego
|Крупнейшая биржа, разнообразные задания
|40-150 руб/1000 зн
|200-500 руб/1000 зн
|ContentMonster
|Фокус на качестве, работа с агентствами
|200-300 руб/1000 зн
|400-800 руб/1000 зн
|WorkHard
|Проектная работа, долгосрочные контракты
|150-300 руб/1000 зн
|350-700 руб/1000 зн
Помимо бирж, существуют и другие каналы поиска заказов:
- Специализированные форумы — FL.ru, Weblancer, Freelance.ru
- Телеграм-каналы с вакансиями для копирайтеров
- Профильные группы в социальных сетях
- Прямое сотрудничество с контент-агентствами
- Работа через знакомых и по рекомендациям
Расценки на рынке текстов зависят от множества факторов:
- Тип контента — продающие тексты стоят дороже информационных
- Сложность темы — узкоспециализированные тексты оплачиваются выше
- Требования к уникальности — 100% уникальность дороже 80%
- Срочность — срочные заказы могут оплачиваться с коэффициентом 1.5-2
- Опыт автора — новички получают меньше профессионалов
- Объем работы — крупные заказы часто идут со скидкой за объем
Для новичков разумная стратегия — начать с простых заданий по рерайтингу на биржах с низким порогом входа (Etxt, Text.ru), постепенно повышая сложность и стоимость работ. После накопления портфолио и положительных отзывов можно переходить на более премиальные площадки или искать прямых клиентов.
При работе с биржами важно учитывать комиссию платформы, которая обычно составляет 10-20% от суммы заказа. Также стоит обращать внимание на условия вывода средств и минимальную сумму для вывода. 💸
Стратегии повышения дохода от написания текстов
Преодолев начальный этап, многие авторы задаются вопросом: как увеличить доход, не работая круглосуточно? Существует несколько проверенных стратегий, позволяющих значительно повысить свой заработок в сфере копирайтинга и рерайтинга.
1. Специализация в высокооплачиваемых нишах
Некоторые темы и форматы текстов ценятся значительно выше других. Фокусируйтесь на освоении следующих направлений:
- Технические тексты для IT-компаний и производителей оборудования
- Медицинские и фармацевтические тексты
- Финансовые и юридические материалы
- Сценарии для видеороликов и презентаций
- Коммерческие предложения и тексты для лендингов
2. Построение личного бренда
Авторы с сильным личным брендом могут устанавливать ставки в 3-5 раз выше среднерыночных. Для этого:
- Создайте личный сайт-портфолио с примерами работ
- Ведите профессиональный блог по копирайтингу
- Выступайте на профильных мероприятиях и вебинарах
- Публикуйте кейсы с измеримыми результатами ваших текстов
- Собирайте и публикуйте отзывы от знаковых клиентов
3. Пакетирование услуг
Вместо продажи текстов "поштучно" формируйте пакетные предложения:
- "Контент под ключ" — от анализа конкурентов до готовых текстов
- "Квартальное наполнение блога" — 12 статей с единой стратегией
- "Запуск продукта" — лендинг + email-серия + описания для соцсетей
- "Комплексный аудит текстов" — анализ + рекомендации + примеры улучшений
4. Развитие дополнительных навыков
Копирайтеры с комплексными компетенциями зарабатывают больше узкопрофильных специалистов:
- SEO-оптимизация текстов
- Базовые навыки веб-дизайна и верстки
- Умение работать с графическими редакторами
- Знание принципов UX-копирайтинга
- Навыки управления проектами
5. Переход к прямой работе с клиентами
Отказ от посредников в виде бирж значительно повышает доход:
- Активно используйте социальные сети для поиска клиентов
- Настройте рассылку коммерческих предложений потенциальным заказчикам
- Участвуйте в профессиональных сообществах, где бывают заказчики
- Предлагайте пробный текст новым клиентам (не бесплатно, а со скидкой)
6. Масштабирование через создание команды
Опытные копирайтеры могут создавать собственные мини-агентства:
- Привлекайте начинающих авторов под своим руководством
- Выступайте редактором и гарантом качества
- Берите на себя коммуникацию с клиентами и управление проектами
- Добавляйте маржу к работе привлеченных авторов
При правильном подходе копирайтинг может приносить от 100 000 рублей ежемесячно. Рерайтинг имеет более ограниченный потенциал, но при высокой скорости работы и хорошем качестве также может обеспечивать достойный доход. 📈
Профессиональное написание текстов — это не просто способ заработка, а полноценный карьерный путь с практически неограниченными возможностями роста. Копирайтинг и рерайтинг могут стать как дополнительным источником дохода, так и основной профессией. Успех в этой сфере зависит от постоянного развития навыков, понимания рыночных тенденций и умения продавать свои услуги. Начните с малого, но не останавливайтесь на достигнутом — текстовый рынок щедро вознаграждает тех, кто инвестирует в свой профессиональный рост.
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Инна Брагина
консультант по самозанятости