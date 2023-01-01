Копирайтинг и рерайтинг: как зарабатывать на создании текстов

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Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в карьере копирайтера или рерайтера

Новички, желающие освоить навыки написания текстов и начать зарабатывать на этом

Специалисты, стремящиеся повысить свой доход и улучшить профессиональные навыки в сфере контент-маркетинга Ищете способ превратить свой талант к словам в источник дохода? Копирайтинг и рерайтинг открывают двери в мир удаленной работы с текстами, где ваш заработок зависит только от ваших навыков и усердия. Ежемесячно тысячи компаний ищут авторов для создания контента — от продающих текстов до информационных статей. Погрузимся в детали этой востребованной профессии и разберемся, как превратить любовь к текстам в стабильный доход. 📝💰

Копирайтинг и рерайтинг: путь к заработку на текстах

Текстовый контент — кровеносная система современного интернета. Каждый день миллионы компаний нуждаются в качественных текстах для своих сайтов, блогов, социальных сетей и рекламных кампаний. Эта потребность создала целую индустрию с двумя основными направлениями: копирайтинг и рерайтинг.

Копирайтинг — это создание оригинальных текстов с нуля. Копирайтеры пишут статьи, рекламные тексты, описания товаров, сценарии для видео и многое другое. Эта работа требует креативности, знания принципов маркетинга и умения воздействовать на читателя.

Рерайтинг — переработка существующих текстов с сохранением основного смысла, но изменением формулировок. Рерайтеры берут готовый материал и переписывают его так, чтобы он выглядел оригинальным, избегая дублирования контента.

Марина Соколова, копирайтер с 7-летним стажем: Когда я только начинала, думала, что копирайтинг — это просто "накидать текст". Мой первый заказ был для интернет-магазина детской одежды — 15 описаний по 1000 знаков. Я потратила на него весь день и получила всего 450 рублей. Заказчик остался недоволен, переделывала дважды. Тогда я решила всерьез изучить принципы продающих текстов. Через три месяца регулярной практики я уже брала 1500 рублей за такой же объем, а клиенты возвращались снова и снова. Сейчас мой минимальный чек — 10000 рублей за проект, и я работаю не более 4 часов в день. Главный секрет — непрерывное развитие и понимание, что копирайтинг — это не "просто тексты", а маркетинговый инструмент.

Оба направления имеют свои преимущества и могут стать источником стабильного дохода. Копирайтинг обычно оплачивается выше, но требует больше навыков и времени. Рерайтинг подходит новичкам как стартовая точка — он проще в освоении и позволяет набить руку в работе с текстами.

Текстовый рынок постоянно растет — согласно исследованиям, спрос на контент ежегодно увеличивается на 16%. Это создает благоприятные условия для входа в профессию и стабильного заработка. 📊

Ключевые отличия копирайтинга и рерайтинга

Выбирая между копирайтингом и рерайтингом, важно понимать фундаментальные различия между этими направлениями. Они требуют разных навыков, оплачиваются по-разному и подходят людям с различными склонностями.

Критерий Копирайтинг Рерайтинг Суть работы Создание оригинальных текстов с нуля Переработка существующих материалов Требуемые навыки Креативность, знание маркетинга, аналитические способности Умение перефразировать, базовая грамотность Средняя оплата 300-1500 руб/1000 знаков 100-300 руб/1000 знаков Сложность входа Средняя/высокая Низкая Потенциал роста Высокий (до 150-200 тыс./мес) Ограниченный (до 60-70 тыс./мес)

Копирайтер должен обладать не только навыками создания текстов, но и пониманием психологии целевой аудитории, принципов маркетинга и SEO. Это творческая профессия с элементами аналитики. Копирайтеры могут специализироваться по типам контента:

SEO-копирайтинг — написание текстов с учетом требований поисковых систем

— написание текстов с учетом требований поисковых систем Продающие тексты — создание материалов, стимулирующих продажи

— создание материалов, стимулирующих продажи Информационные статьи — подготовка образовательного и познавательного контента

— подготовка образовательного и познавательного контента Технические тексты — написание инструкций, документации, описаний технологий

Рерайтинг требует меньше творческих усилий, но больше внимательности и умения перефразировать мысли. Рерайтер должен сохранить основную идею и информацию, при этом значительно изменив форму подачи. Существует несколько уровней рерайтинга:

Легкий рерайтинг — замена отдельных слов синонимами (30-40% уникальности) Средний рерайтинг — переработка структуры предложений (60-80% уникальности) Глубокий рерайтинг — полное переосмысление и переработка текста (90-100% уникальности)

Важно понимать, что рерайтинг — это не плагиат. Это законная практика переработки информации с соблюдением авторских прав. Глубокий рерайтинг по сложности приближается к копирайтингу и часто требует дополнительных исследований. 🔄

Как начать карьеру в написании текстов

Путь к профессиональному написанию текстов не требует специального образования, однако потребует определенных усилий и последовательных шагов. Независимо от того, выбираете вы копирайтинг или рерайтинг, базовый алгоритм старта будет схожим.

Алексей Петров, руководитель копирайтинговой студии: В нашу студию пришла девушка Мария — филолог по образованию, которая никогда не писала коммерческие тексты. Первые две недели были катастрофой: академический стиль, сложные конструкции, отсутствие структуры, понятной обычному читателю. Мы начали с малого — дали ей задание переписывать новостные заметки простым языком. Затем перешли к базовым продающим элементам. Через месяц она освоила формулу AIDA, научилась выделять выгоды и работать с возражениями. Через три месяца Мария уже самостоятельно вела проекты средней сложности. Ключевым моментом был переход от "красивого текста" к "эффективному тексту". Когда она увидела, как ее слова помогли клиенту увеличить продажи на 30%, произошел щелчок в голове. Сейчас, спустя два года, Мария — ведущий копирайтер с портфолио из кейсов для крупных брендов.

Вот пошаговый план для старта в написании текстов:

Изучите теорию — основы стилистики, структуры текста, форматирования Определите специализацию — выберите нишу (SEO-тексты, продающие, информационные) Создайте портфолио — напишите 5-10 текстов для демонстрации навыков Зарегистрируйтесь на биржах — создайте профили на популярных платформах Начните с малого — беритесь за простые и недорогие проекты для наработки рейтинга Собирайте отзывы — просите клиентов оставлять feedback о вашей работе Постепенно повышайте ставки — с ростом опыта увеличивайте стоимость услуг

Ключевые навыки, которые стоит развивать начинающему автору:

Грамотность и чувство языка

Умение структурировать информацию

Навыки исследования темы

Базовое понимание SEO

Способность адаптировать стиль под разные аудитории

Дисциплина и самоорганизация

Помните, что успех в написании текстов напрямую зависит от практики. Даже если первые заказы будут низкооплачиваемыми, они дадут вам бесценный опыт и понимание рабочих процессов. Регулярная практика, анализ успешных примеров и изучение принципов эффективных текстов — залог профессионального роста. 🚀

Биржи контента и расценки на рынке текстов

Биржи контента — основная площадка для старта карьеры копирайтера или рерайтера. Они соединяют авторов с заказчиками, обеспечивают безопасность сделок и формируют репутационную систему. Понимание специфики бирж и актуальных расценок — ключевой фактор для успешного заработка на текстах.

Название биржи Особенности Средняя оплата для новичков Средняя оплата для опытных Text.ru Встроенная проверка уникальности, много заказов 40-150 руб/1000 зн 200-400 руб/1000 зн Etxt Низкий порог входа, много заданий для новичков 30-100 руб/1000 зн 150-300 руб/1000 зн Advego Крупнейшая биржа, разнообразные задания 40-150 руб/1000 зн 200-500 руб/1000 зн ContentMonster Фокус на качестве, работа с агентствами 200-300 руб/1000 зн 400-800 руб/1000 зн WorkHard Проектная работа, долгосрочные контракты 150-300 руб/1000 зн 350-700 руб/1000 зн

Помимо бирж, существуют и другие каналы поиска заказов:

Специализированные форумы — FL.ru, Weblancer, Freelance.ru

— FL.ru, Weblancer, Freelance.ru Телеграм-каналы с вакансиями для копирайтеров

с вакансиями для копирайтеров Профильные группы в социальных сетях

в социальных сетях Прямое сотрудничество с контент-агентствами

с контент-агентствами Работа через знакомых и по рекомендациям

Расценки на рынке текстов зависят от множества факторов:

Тип контента — продающие тексты стоят дороже информационных Сложность темы — узкоспециализированные тексты оплачиваются выше Требования к уникальности — 100% уникальность дороже 80% Срочность — срочные заказы могут оплачиваться с коэффициентом 1.5-2 Опыт автора — новички получают меньше профессионалов Объем работы — крупные заказы часто идут со скидкой за объем

Для новичков разумная стратегия — начать с простых заданий по рерайтингу на биржах с низким порогом входа (Etxt, Text.ru), постепенно повышая сложность и стоимость работ. После накопления портфолио и положительных отзывов можно переходить на более премиальные площадки или искать прямых клиентов.

При работе с биржами важно учитывать комиссию платформы, которая обычно составляет 10-20% от суммы заказа. Также стоит обращать внимание на условия вывода средств и минимальную сумму для вывода. 💸

Стратегии повышения дохода от написания текстов

Преодолев начальный этап, многие авторы задаются вопросом: как увеличить доход, не работая круглосуточно? Существует несколько проверенных стратегий, позволяющих значительно повысить свой заработок в сфере копирайтинга и рерайтинга.

1. Специализация в высокооплачиваемых нишах

Некоторые темы и форматы текстов ценятся значительно выше других. Фокусируйтесь на освоении следующих направлений:

Технические тексты для IT-компаний и производителей оборудования

Медицинские и фармацевтические тексты

Финансовые и юридические материалы

Сценарии для видеороликов и презентаций

Коммерческие предложения и тексты для лендингов

2. Построение личного бренда

Авторы с сильным личным брендом могут устанавливать ставки в 3-5 раз выше среднерыночных. Для этого:

Создайте личный сайт-портфолио с примерами работ

Ведите профессиональный блог по копирайтингу

Выступайте на профильных мероприятиях и вебинарах

Публикуйте кейсы с измеримыми результатами ваших текстов

Собирайте и публикуйте отзывы от знаковых клиентов

3. Пакетирование услуг

Вместо продажи текстов "поштучно" формируйте пакетные предложения:

"Контент под ключ" — от анализа конкурентов до готовых текстов

"Квартальное наполнение блога" — 12 статей с единой стратегией

"Запуск продукта" — лендинг + email-серия + описания для соцсетей

"Комплексный аудит текстов" — анализ + рекомендации + примеры улучшений

4. Развитие дополнительных навыков

Копирайтеры с комплексными компетенциями зарабатывают больше узкопрофильных специалистов:

SEO-оптимизация текстов

Базовые навыки веб-дизайна и верстки

Умение работать с графическими редакторами

Знание принципов UX-копирайтинга

Навыки управления проектами

5. Переход к прямой работе с клиентами

Отказ от посредников в виде бирж значительно повышает доход:

Активно используйте социальные сети для поиска клиентов

Настройте рассылку коммерческих предложений потенциальным заказчикам

Участвуйте в профессиональных сообществах, где бывают заказчики

Предлагайте пробный текст новым клиентам (не бесплатно, а со скидкой)

6. Масштабирование через создание команды

Опытные копирайтеры могут создавать собственные мини-агентства:

Привлекайте начинающих авторов под своим руководством

Выступайте редактором и гарантом качества

Берите на себя коммуникацию с клиентами и управление проектами

Добавляйте маржу к работе привлеченных авторов

При правильном подходе копирайтинг может приносить от 100 000 рублей ежемесячно. Рерайтинг имеет более ограниченный потенциал, но при высокой скорости работы и хорошем качестве также может обеспечивать достойный доход. 📈

Профессиональное написание текстов — это не просто способ заработка, а полноценный карьерный путь с практически неограниченными возможностями роста. Копирайтинг и рерайтинг могут стать как дополнительным источником дохода, так и основной профессией. Успех в этой сфере зависит от постоянного развития навыков, понимания рыночных тенденций и умения продавать свои услуги. Начните с малого, но не останавливайтесь на достигнутом — текстовый рынок щедро вознаграждает тех, кто инвестирует в свой профессиональный рост.

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