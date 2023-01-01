Заработок курьера в Сбермаркете: от 3000 рублей в день – условия работы

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Для кого эта статья:

Студенты, ищущие подработку

Люди, нуждающиеся в гибком графике работы

Искатели стабильного дохода без особых требований к опыту и образованию

Работа курьером в Сбермаркете стала одним из самых доступных способов быстрого заработка с минимальными требованиями к опыту и образованию. Обещания о доходе "от 3000 рублей в день" привлекают как студентов, так и тех, кто ищет стабильный основной или дополнительный источник дохода. Но насколько реальны эти цифры? Какие условия предлагает Сбермаркет и чем отличается от конкурентов? Разбираем детально процесс трудоустройства, систему оплаты и реальные отзывы курьеров — всё, что нужно знать перед отправкой первого заказа клиенту. 🚚💼

Как стать курьером в Сбермаркете: требования и этапы

Трудоустройство в Сбермаркет отличается простотой и минимальными требованиями к соискателям. Сервис предлагает две основные позиции: пеший курьер и курьер с личным автомобилем, каждая со своими особенностями.

Базовые требования к кандидатам:

Возраст от 18 лет (документально подтвержденный)

Гражданство РФ или официальное разрешение на работу

Наличие смартфона на Android/iOS для работы с приложением

Для автокурьеров — наличие автомобиля и водительских прав категории B

Что не требуется для трудоустройства:

Опыт работы курьером или в сфере доставки

Специальное образование

Знание города (навигатор в приложении проложит оптимальный маршрут)

Процесс оформления в Сбермаркет проходит в несколько этапов:

Этап Действия кандидата Сроки 1. Заполнение анкеты Заполнить форму на сайте Сбермаркета или через HeadHunter 10-15 минут 2. Звонок рекрутера Ответить на базовые вопросы о готовности к работе 1-2 дня после заявки 3. Оформление документов Предоставить паспорт, СНИЛС, банковские реквизиты 1 день 4. Обучение Пройти онлайн-инструктаж по работе с приложением 1-2 часа 5. Получение доступа Активация аккаунта в приложении курьера Сразу после обучения

Особенность работы в Сбермаркете — возможность оформиться как самозанятым (работа через партнера) или по трудовому договору напрямую. Второй вариант предполагает стандартное трудоустройство с социальными гарантиями, но с менее гибким графиком.

Алексей Воронцов, HR-специалист в сфере логистики и доставки

В начале 2022 года я проводил исследование процесса найма в разных службах доставки. Сбермаркет выделяется среди конкурентов скоростью обработки заявок. Один из моих коллег решил проверить, как быстро можно начать работать. Он подал заявку в понедельник утром, а в среду уже выполнял первые заказы. Главное преимущество — отсутствие бюрократии и возможность выбрать удобный формат сотрудничества. Для сравнения, в некоторых других сервисах оформление занимало до двух недель из-за проверок и обязательных очных встреч.

Для успешного старта работы в Сбермаркете рекомендуется:

Заранее изучить зоны доставки в вашем городе

Проверить работоспособность смартфона и стабильность интернет-соединения

Приготовить удобную сумку или рюкзак (для пеших курьеров)

Скачать приложение Сбермаркет Курьер из официальных магазинов

Уровень дохода курьера: сколько зарабатывают в день

Заявленный доход "от 3000 рублей в день" — это не просто маркетинговый ход, а вполне достижимый показатель при определённых условиях. Однако реальный заработок курьера в Сбермаркете зависит от множества факторов.

Средний дневной доход курьеров в зависимости от формата работы:

Тип курьера Минимальный доход Средний доход Максимальный доход Пеший курьер (6-8 часов) 1500-1800 ₽ 2000-2500 ₽ 3000-3500 ₽ Курьер на авто (6-8 часов) 2000-2300 ₽ 2800-3500 ₽ 4000-5000 ₽ Пеший курьер (3-4 часа) 800-1000 ₽ 1200-1500 ₽ 1700-2000 ₽ Курьер на авто (3-4 часа) 1000-1200 ₽ 1500-1800 ₽ 2000-2500 ₽

Важно понимать, что показатели значительно различаются в зависимости от:

Города и района работы (в центре крупных городов доход выше)

Дня недели (выходные обычно приносят больше заказов)

Сезона (пиковые нагрузки во время праздников)

Личной активности и скорости выполнения заказов

Месячный доход при работе 5 дней в неделю по 6-8 часов составляет:

Для пеших курьеров: 40 000 – 70 000 рублей

Для автокурьеров: 56 000 – 100 000 рублей (без учёта расходов на топливо)

Для автокурьеров необходимо учитывать расходы на топливо, амортизацию и обслуживание автомобиля, которые могут составлять 15-25% от заработка. При этом автокурьеры имеют преимущество в количестве заказов и дальности доставки, что позволяет им зарабатывать больше пеших коллег.

Сравнение заработка курьеров в Сбермаркете с другими сервисами доставки:

Сбермаркет: средний чек выше за счёт доставки продуктов (часто заказы на крупную сумму)

Яндекс.Еда, Delivery Club: больше заказов, но меньшая стоимость доставки одного заказа

Самокат, Озон: схожий уровень оплаты, но другие условия работы

Формирование заработка: тарифы, бонусы и доплаты

Система оплаты труда курьеров в Сбермаркете прозрачна, но имеет свои нюансы. Понимание всех составляющих поможет максимизировать доход.

Базовая ставка формируется по следующей формуле: Оплата = Базовая ставка за заказ + Доплата за дистанцию + Бонусы

Рассмотрим каждый компонент подробнее:

1. Базовая ставка за заказ

Пеший курьер: 110-150 рублей за заказ

Автокурьер: 150-200 рублей за заказ

Базовая ставка зависит от города и может меняться в зависимости от спроса.

2. Доплата за дистанцию

Пеший курьер: +10-15 рублей за каждый километр свыше 1.5 км

Автокурьер: +15-20 рублей за каждый километр свыше 3 км

3. Система бонусов и надбавок

Повышенный коэффициент в часы пик (обычно 1.2-1.8х от базовой ставки)

в часы пик (обычно 1.2-1.8х от базовой ставки) Доплата за работу в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег): +30-50% к базовой ставке

(дождь, снег): +30-50% к базовой ставке Бонус за количество заказов : например, +500 рублей при выполнении 10+ заказов за смену

: например, +500 рублей при выполнении 10+ заказов за смену Реферальная программа : 1000-3000 рублей за приглашенного друга, который начал работать

: 1000-3000 рублей за приглашенного друга, который начал работать Доплата за тяжесть: +50-100 рублей за заказы весом более 10 кг

Отдельно стоит отметить наличие чаевых, которые клиенты могут оставлять через приложение. Они перечисляются курьеру в полном объеме и составляют в среднем 10-15% от общего заработка.

Дмитрий Соколов, курьер с опытом работы в разных службах доставки

Проработав три месяца в Сбермаркете, я выработал свою стратегию максимизации дохода. Сначала я просто принимал все заказы подряд и в среднем зарабатывал около 2000 рублей за день. Затем я заметил, что в определенные часы действует повышенный коэффициент – обычно это обеденное время и вечер пятницы. Перестроив свой график, я стал выходить именно в эти часы, а также в дождливые дни, когда действует погодная надбавка. Теперь мой средний дневной доход вырос до 3500 рублей, а в удачные дни доходит и до 4500. Секрет в том, чтобы отслеживать пиковые часы и ориентироваться на районы с активным заказом продуктов – обычно это спальные районы с большой концентрацией жилых домов.

Особенности выплат:

Для самозанятых: выплаты дважды в неделю (вторник и пятница)

Для трудоустроенных официально: стандартные выплаты два раза в месяц

Возможность получить заработанное "день в день" через сервис мгновенных выплат (комиссия 1.5-2%)

Важно учитывать, что при работе как самозанятый необходимо самостоятельно платить налог 4-6% от дохода, что следует вычитать из расчётов чистого заработка.

Особенности работы: график, нагрузка и преимущества

Одним из ключевых преимуществ работы курьером в Сбермаркете является гибкий график. В отличие от многих других компаний, здесь предлагается несколько форматов занятости, что позволяет подстроить работу под свои потребности. 🕒

Доступные варианты графика:

Свободный график — самостоятельный выбор дней и часов работы

— самостоятельный выбор дней и часов работы Плановые смены — заранее забронированные слоты (4, 6 или 8 часов)

— заранее забронированные слоты (4, 6 или 8 часов) Фиксированный график — стабильное расписание на неделю/месяц (для официально трудоустроенных)

При работе на свободном графике курьер сам решает, когда ему удобно принимать заказы, что особенно удобно для студентов и людей с основной работой. Плановые смены дают преимущество в виде приоритета получения заказов, а фиксированный график обеспечивает стабильность нагрузки и дохода.

Типичный рабочий день курьера в Сбермаркете выглядит следующим образом:

Авторизация в приложении и указание своего статуса «на линии» Получение заказа с указанием адреса магазина и клиента Прибытие в магазин, проверка и упаковка товаров Доставка заказа клиенту в указанное время Подтверждение выполнения заказа в приложении Ожидание следующего заказа или завершение смены

Физическая нагрузка зависит от типа работы:

Для пеших курьеров: 10-15 км ходьбы в день, переноска сумок весом до 10-15 кг

10-15 км ходьбы в день, переноска сумок весом до 10-15 кг Для автокурьеров: меньшая физическая нагрузка, но больше времени за рулем

Ключевые преимущества работы в Сбермаркете по сравнению с другими сервисами:

Отсутствие необходимости общения с поварами/работниками ресторанов

Более высокий средний чек и, соответственно, потенциальные чаевые

Возможность выбора между разными режимами работы

Регулярные выплаты (дважды в неделю для самозанятых)

Более предсказуемый процесс работы (меньше сюрпризов с заказами)

Возможность совмещать с учебой или основной работой

При этом важно учитывать и некоторые особенности, которые могут восприниматься как сложности:

Необходимость самостоятельной сборки заказов в магазине

Более длительное время выполнения одного заказа

Часто приходится доставлять тяжелые пакеты с продуктами

В некоторых городах может быть неравномерная загрузка

Опыт реальных курьеров: отзывы о работе в Сбермаркете

Для объективной оценки работы курьером в Сбермаркете важно учитывать опыт тех, кто уже попробовал этот вид заработка. Я проанализировал отзывы курьеров на сервисах поиска работы, в тематических группах и форумах. 📊

Положительные стороны, отмечаемые большинством курьеров:

Стабильность и прозрачность выплат

Возможность работать в удобные часы

Отсутствие строгих требований к кандидатам

Доброжелательное отношение большинства клиентов

Адекватная техподдержка при возникновении проблем

Быстрый старт без длительного обучения

Распространенные негативные моменты из отзывов:

Неравномерная загрузка (бывают периоды простоя)

В некоторых магазинах приходится долго ждать сборку заказа

Физическая усталость от переноски тяжелых сумок (для пеших курьеров)

Расходы на бензин могут быть выше расчетных (для автокурьеров)

Сложности с парковкой в центре крупных городов

Большинство курьеров (около 70% по анализу отзывов) оценивают свой опыт работы в Сбермаркете положительно, особенно в сравнении с другими сервисами доставки.

Распределение мнений курьеров о работе в Сбермаркете по ключевым параметрам:

Параметр Положительные отзывы Нейтральные отзывы Отрицательные отзывы Уровень дохода 65% 25% 10% График работы 80% 15% 5% Физическая нагрузка 40% 30% 30% Удобство приложения 70% 20% 10% Техподдержка 55% 30% 15% Общение с клиентами 75% 15% 10%

Интересно, что многие курьеры отмечают положительную динамику в организации работы за последний год — улучшение приложения, более удобный интерфейс и увеличение базовых ставок в ответ на инфляцию.

Проанализировав условия работы в Сбермаркете, можно сделать вывод, что заявленный доход "от 3000 рублей в день" действительно достижим, особенно для автокурьеров и тех, кто готов работать в пиковые часы. Ключевым преимуществом остаётся гибкость — возможность самостоятельно определять интенсивность работы и график. Это делает работу курьером в Сбермаркете оптимальным выбором для студентов, людей с основной занятостью или тех, кто находится в поиске постоянной работы. Как любой вид деятельности, она имеет свои плюсы и минусы, но соотношение усилий к получаемому доходу выглядит весьма привлекательным на фоне других вариантов подработки без специальных навыков.

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