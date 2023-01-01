Топ-10 высокооплачиваемых профессий для девушек после школы

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Для кого эта статья:

Выпускницы 11 класса, которые ищут карьерные возможности.

Девушки, заинтересованные в получении высокооплачиваемой профессии без высшего образования.

Молодые женщины, рассматривающие альтернативные пути обучения и профессионального роста после школы. Закончила 11 класс и не знаешь, куда двигаться дальше? Хочешь начать зарабатывать достойные деньги, не тратя годы на высшее образование? Рынок труда предлагает девушкам множество перспективных направлений, где можно быстро построить карьеру и получать высокий доход. Разбираемся в самых прибыльных профессиях 2023-2024 года, которые доступны сразу после школьной скамьи и позволяют достичь финансовой независимости без университетского диплома. 💼💰

Топ-10 высокооплачиваемых профессий для девушек после школы

После окончания 11 класса многие девушки стоят перед важным выбором: поступать в вуз или начать карьеру прямо сейчас? Рынок труда предлагает множество вариантов для быстрого старта и достойного заработка без высшего образования. Вот 10 наиболее высокооплачиваемых и перспективных профессий, которые доступны выпускницам школ уже сейчас:

SMM-специалист — зарплата от 60 000 до 150 000 рублей. Требуется курсовое обучение 3-6 месяцев, креативное мышление и понимание социальных сетей. Мастер по наращиванию ресниц — доход от 70 000 до 200 000 рублей. Необходимо пройти курс 1-2 месяца и нарабатывать клиентскую базу. Администратор медицинского центра — зарплата 50 000-80 000 рублей. Требуется курс медицинского администрирования (1-3 месяца). Специалист по маникюру — доход 60 000-180 000 рублей после профессионального обучения 2-3 месяца. Помощник бухгалтера — заработок 45 000-70 000 рублей. Нужно пройти курсы бухгалтерского учета (3-6 месяцев). Таргетолог — зарплата 70 000-150 000 рублей после специализированных курсов 2-4 месяца. Мастер перманентного макияжа — доход 80 000-250 000 рублей. Обучение занимает 1-3 месяца. Массажист — заработок 60 000-140 000 рублей после курсов 2-6 месяцев. Администратор гостиницы — зарплата 45 000-90 000 рублей. Достаточно пройти курсы 1-2 месяца. Помощник интернет-маркетолога — доход 50 000-90 000 рублей после курсов 2-4 месяца.

Важно учитывать, что указанные зарплаты — средние по крупным городам России. В Москве и Санкт-Петербурге они могут быть на 20-30% выше, а в региональных центрах — на 15-25% ниже. Ключевое преимущество этих профессий — возможность начать зарабатывать уже через несколько месяцев после окончания школы, постепенно повышая квалификацию и доход. 📊

Профессия Средняя зарплата Срок обучения Порог входа SMM-специалист 60 000-150 000 ₽ 3-6 месяцев Низкий Мастер по ресницам 70 000-200 000 ₽ 1-2 месяца Средний Таргетолог 70 000-150 000 ₽ 2-4 месяца Низкий Мастер ПМ 80 000-250 000 ₽ 1-3 месяца Высокий Помощник бухгалтера 45 000-70 000 ₽ 3-6 месяцев Средний

Анна Ковалева, карьерный консультант Моя клиентка Алина пришла ко мне сразу после школы. Родители настаивали на юридическом, но девушка хотела быстрее начать зарабатывать. Мы выбрали направление SMM, поскольку Алина увлекалась соцсетями и имела креативное мышление. После 4-месячных курсов она устроилась помощником SMM-менеджера с зарплатой 45 000 рублей. Через полгода стала вести два проекта самостоятельно с доходом 75 000 рублей. Сейчас, спустя 2 года, Алина — SMM-руководитель с командой из 3 специалистов и зарплатой 120 000 рублей. И всё это без высшего образования, лишь с профильными курсами и практикой!

Профессии в бьюти-индустрии с высоким доходом

Бьюти-индустрия — одна из самых привлекательных сфер для девушек после 11 класса. Здесь можно быстро освоить востребованную специальность и начать зарабатывать значительно выше среднего уровня. Важные преимущества этой сферы — отсутствие необходимости в высшем образовании, возможность работать на себя и гибкий график. 💄✨

Самые высокооплачиваемые направления в бьюти-сфере:

Мастер перманентного макияжа — доход от 80 000 до 250 000 рублей в месяц после наработки клиентской базы. Популярные направления: брови, губы, межресничка. Обучение занимает от 1 до 3 месяцев, стартовые инвестиции — 50 000-100 000 рублей на обучение и оборудование.

— доход от 80 000 до 250 000 рублей в месяц после наработки клиентской базы. Популярные направления: брови, губы, межресничка. Обучение занимает от 1 до 3 месяцев, стартовые инвестиции — 50 000-100 000 рублей на обучение и оборудование. Lash-мастер (наращивание ресниц) — заработок 70 000-200 000 рублей. Для успешного старта достаточно пройти базовый курс (2-4 недели) и несколько курсов повышения квалификации. Начальные вложения — 30 000-50 000 рублей.

— заработок 70 000-200 000 рублей. Для успешного старта достаточно пройти базовый курс (2-4 недели) и несколько курсов повышения квалификации. Начальные вложения — 30 000-50 000 рублей. Brow-мастер — доход 50 000-150 000 рублей. Включает оформление бровей, ламинирование, коррекцию и окрашивание. Обучение занимает 1-2 месяца, инвестиции — 20 000-40 000 рублей.

— доход 50 000-150 000 рублей. Включает оформление бровей, ламинирование, коррекцию и окрашивание. Обучение занимает 1-2 месяца, инвестиции — 20 000-40 000 рублей. Мастер маникюра и наращивания ногтей — зарплата 60 000-180 000 рублей. Базовое обучение длится 1-3 месяца, стартовые вложения — 30 000-70 000 рублей на курсы и материалы.

— зарплата 60 000-180 000 рублей. Базовое обучение длится 1-3 месяца, стартовые вложения — 30 000-70 000 рублей на курсы и материалы. Визажист — доход 50 000-150 000 рублей. Особенно востребованы свадебные и вечерние макияжи. Обучение занимает 2-4 месяца, начальные инвестиции — 40 000-80 000 рублей.

Ключевой фактор успеха в бьюти-индустрии — постоянное совершенствование навыков и отслеживание трендов. Мастера, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации и осваивают новые техники, могут увеличить свой доход на 30-50% по сравнению с коллегами того же уровня.

Важно понимать, что в бьюти-сфере доход напрямую зависит от:

Качества работы и портфолио Клиентской базы и ее лояльности Расположения салона или студии Активности в социальных сетях Уровня квалификации и наличия дополнительных навыков

Екатерина Орлова, мастер-наставник по перманентному макияжу Я пришла в профессию сразу после школы, когда родители настаивали на экономическом образовании. Начинала с базового курса по перманентному макияжу за 35 000 рублей. Первые два месяца работала почти бесплатно, набивая руку на моделях. На третий месяц уже брала по 2000 рублей за процедуру, а к шестому — 5000 рублей. Через год вышла на стабильные 80 000 рублей ежемесячно. Сейчас, после 5 лет в профессии, моя минимальная стоимость процедуры — 12 000 рублей, а месячный доход составляет 180 000-230 000 рублей. Главный секрет — не бояться постоянно учиться и вкладывать в свое развитие. Каждые 3-4 месяца я прохожу новый мастер-класс, чтобы держать руку на пульсе индустрии.

IT и диджитал сферы: перспективы без высшего образования

IT и диджитал сферы традиционно ассоциируются с высшим образованием, но реальность опровергает этот стереотип. Сегодня многие направления в этих областях доступны девушкам сразу после 11 класса. Более того, эти профессии входят в список самых высокооплачиваемых и перспективных на рынке труда. 💻🚀

Наиболее доступные и высокооплачиваемые IT и диджитал профессии для девушек после школы:

SMM-специалист — зарплата 60 000-150 000 рублей. Отвечает за ведение социальных сетей компаний, создание контента и продвижение. Обучение занимает 3-6 месяцев.

— зарплата 60 000-150 000 рублей. Отвечает за ведение социальных сетей компаний, создание контента и продвижение. Обучение занимает 3-6 месяцев. Таргетолог — доход 70 000-150 000 рублей. Настраивает рекламу в социальных сетях и на других платформах. Профессию можно освоить за 2-4 месяца.

— доход 70 000-150 000 рублей. Настраивает рекламу в социальных сетях и на других платформах. Профессию можно освоить за 2-4 месяца. Копирайтер — заработок 50 000-120 000 рублей. Создает тексты для сайтов, соцсетей, рекламы. Обучение длится 1-3 месяца.

— заработок 50 000-120 000 рублей. Создает тексты для сайтов, соцсетей, рекламы. Обучение длится 1-3 месяца. Контент-менеджер — зарплата 45 000-90 000 рублей. Наполняет сайты контентом, ведет блоги компаний. Базовые навыки можно получить за 1-2 месяца.

— зарплата 45 000-90 000 рублей. Наполняет сайты контентом, ведет блоги компаний. Базовые навыки можно получить за 1-2 месяца. Младший тестировщик (QA) — доход 60 000-100 000 рублей. Тестирует программное обеспечение и сайты. Обучение занимает 3-6 месяцев.

— доход 60 000-100 000 рублей. Тестирует программное обеспечение и сайты. Обучение занимает 3-6 месяцев. Администратор интернет-магазина — заработок 45 000-80 000 рублей. Управляет каталогом товаров, обрабатывает заказы. Необходимые навыки приобретаются за 1-2 месяца.

Преимущества IT и диджитал сфер для девушек после 11 класса:

Низкий порог входа — для старта достаточно базовых курсов

Возможность удаленной работы и гибкого графика

Высокий спрос на специалистов на рынке труда

Быстрый карьерный рост при наличии навыков и результатов

Возможность совмещать работу с дальнейшим обучением

Профессия Начальная зарплата Зарплата через 1-2 года Основные навыки SMM-специалист 40 000-60 000 ₽ 80 000-150 000 ₽ Создание контента, аналитика, работа с графикой Таргетолог 50 000-70 000 ₽ 90 000-150 000 ₽ Аналитика, работа с рекламными кабинетами Копирайтер 30 000-50 000 ₽ 70 000-120 000 ₽ Написание текстов, SEO-оптимизация Младший тестировщик 45 000-60 000 ₽ 80 000-120 000 ₽ Внимательность, базовые знания о программировании Контент-менеджер 35 000-45 000 ₽ 60 000-90 000 ₽ Работа с CMS, базовая вёрстка, фоторедакторы

Для старта в IT и диджитал сфере важно выбрать качественные курсы с высоким процентом трудоустройства выпускников. Большинство крупных образовательных платформ предлагают стажировки или помощь в трудоустройстве после обучения, что значительно упрощает поиск первой работы. 🎓

Медицинские специальности со средним образованием

Медицинская сфера традиционно ассоциируется с долгими годами обучения в вузе, однако существует множество востребованных и хорошо оплачиваемых медицинских специальностей, доступных девушкам после 11 класса. Для этого достаточно получить среднее профессиональное образование в медицинском колледже. 👩

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