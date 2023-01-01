Собеседование на junior-тестировщика: 10 вопросов и ответы для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие тестировщики или студенты, желающие устроиться на первую работу в IT

Люди, меняющие профессию на тестирование ПО

Специалисты, заинтересованные в получении знаний о процессе собеседования в сфере QA Первое собеседование на позицию junior-тестировщика — как прыжок в неизвестность: страшно, волнительно, но невероятно захватывающе. Перед начинающим QA открывается дверь в мир IT, но чтобы пройти через неё, придётся доказать свою профпригодность. Хорошая новость: вопросы на собеседованиях для начинающих тестировщиков обычно следуют предсказуемым паттернам. Подготовившись к ним заранее, вы значительно увеличите свои шансы получить долгожданный оффер. 🚀 Давайте разберемся, что именно спрашивают на собеседованиях, и как на эти вопросы отвечать так, чтобы рекрутер захотел нажать кнопку "Принять".

Что ждёт junior-тестировщика на собеседовании: обзор

Собеседование для начинающего тестировщика обычно состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует отдельной подготовки. Стандартная структура выглядит так:

Скрининговый звонок от HR — первичное знакомство, проверка soft skills и базового понимания профессии

— первичное знакомство, проверка soft skills и базового понимания профессии Техническое интервью — беседа с тимлидом или старшим тестировщиком о ваших знаниях в области QA

— беседа с тимлидом или старшим тестировщиком о ваших знаниях в области QA Тестовое задание — практическая проверка ваших навыков (может быть как перед техническим интервью, так и после)

— практическая проверка ваших навыков (может быть как перед техническим интервью, так и после) Финальная встреча — обсуждение условий работы, ответы на оставшиеся вопросы

Для junior-специалистов процесс может быть короче — часто все ограничивается первыми двумя или тремя этапами. Однако каждый из них критически важен.

Анна Воронова, QA Lead Недавно я проводила собеседование с кандидатом, который перешел в тестирование из совершенно другой сферы — преподавания английского языка. Он был очень нервным и сразу предупредил: "У меня нет опыта в IT, только знания с курсов". Вместо того чтобы зациклиться на своих недостатках, он грамотно подчеркнул, что его аналитический склад ума и внимание к деталям помогали находить ошибки даже в учебных материалах, а работа с иностранными студентами научила четко документировать проблемы, чтобы их поняли люди с разным уровнем языка. Когда мы перешли к техническим вопросам, он честно говорил "не знаю" там, где действительно не знал, но всегда предлагал логичные рассуждения или аналогии из понятных ему областей. После практического задания, где нужно было найти баги на тестовом сайте, я была впечатлена его системным подходом и детальными баг-репортами. Мы взяли его, несмотря на отсутствие опыта, и за полгода он вырос до уверенного middle-специалиста.

Важно понимать, что рекрутеры и технические специалисты оценивают не только ваши знания, но и потенциал к обучению, аналитическое мышление и умение работать в команде. Особенно когда речь идет о junior-позициях.

Этап собеседования На что обращают внимание Как подготовиться HR-интервью Коммуникабельность, мотивация, культурное соответствие Подготовить рассказ о себе, изучить компанию, сформулировать карьерные цели Техническое интервью Теоретические знания, логическое мышление Повторить теорию тестирования, изучить основные термины и методологии Тестовое задание Практические навыки, внимание к деталям Потренироваться в написании тест-кейсов и баг-репортов Финальная встреча Уверенность, готовность к работе Подготовить вопросы о компании, команде и проекте

Теперь давайте рассмотрим конкретные типы вопросов и задач, с которыми вы можете столкнуться. 🔍

Технические вопросы для junior QA: как отвечать правильно

Даже на junior-позицию от вас ожидают определенного уровня технических знаний. Не обязательно быть экспертом во всем, но базовое понимание процессов тестирования — обязательное требование.

Вот список наиболее распространенных технических вопросов с кратким руководством по ответам:

Что такое тестирование ПО и зачем оно нужно? — Объясните своими словами, подчеркните важность качества продукта и экономию ресурсов при раннем обнаружении дефектов.

— Объясните своими словами, подчеркните важность качества продукта и экономию ресурсов при раннем обнаружении дефектов. Какие виды тестирования вы знаете? — Расскажите о функциональном, нефункциональном, регрессионном, smoke-тестировании и других видах, которые вы изучили.

— Расскажите о функциональном, нефункциональном, регрессионном, smoke-тестировании и других видах, которые вы изучили. Что такое баг-репорт и какие поля он должен содержать? — Опишите структуру хорошего баг-репорта, включая заголовок, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результаты.

— Опишите структуру хорошего баг-репорта, включая заголовок, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результаты. Что такое тест-кейс и чем он отличается от чек-листа? — Объясните разницу, приведите примеры из своей практики или обучения.

— Объясните разницу, приведите примеры из своей практики или обучения. Расскажите о жизненном цикле бага — Перечислите стандартные статусы от обнаружения до закрытия.

При ответе на технические вопросы важно сохранять структуру и логику. Не уходите в длинные монологи — отвечайте по существу, но полно.

Михаил Ковалев, HR-специалист в IT-компании Однажды мы проводили массовый набор junior-тестировщиков для нового проекта. Один из кандидатов особенно запомнился — бывший инженер-строитель, решивший сменить профессию. Когда я спросил его о том, как бы он протестировал обычную настольную лампу, вместо стандартного ответа про проверку включения/выключения, он представил целую методологию. "Сначала я проведу исследовательское тестирование, чтобы понять все функции лампы. Затем составлю требования на основе документации и ожиданий пользователей. После этого разработаю тест-кейсы, включая проверку основных функций, граничных значений (максимальная яркость, длительное использование), негативные сценарии (перепады напряжения), а также нефункциональные аспекты вроде устойчивости и эргономики". Он методично описал, как бы составлял баг-репорты, классифицировал дефекты по приоритетам и серьезности. Это показало не просто заученные определения, а реальное понимание процессов тестирования и умение применять методологию к любому объекту. Мы взяли его, и сейчас, спустя два года, он успешно вырос до middle-специалиста.

Помните, что ваш потенциальный работодатель ищет не ходячую энциклопедию, а человека, способного системно мыслить и применять знания на практике. Готовясь к техническим вопросам, уделите внимание не только запоминанию определений, но и пониманию того, как эти концепции работают в реальных проектах. 💡

Теория тестирования: ключевые вопросы на собеседовании

Теоретические основы тестирования — это фундамент, на котором строится вся ваша карьера в QA. Даже если вы пока не имеете практического опыта, твердые знания теории могут компенсировать этот недостаток.

Вот ключевые теоретические вопросы, к которым стоит подготовиться:

Принципы тестирования — Семь основных принципов по ISTQB: тестирование демонстрирует наличие дефектов; исчерпывающее тестирование невозможно; раннее тестирование; скопление дефектов; парадокс пестицида; тестирование зависит от контекста; заблуждение об отсутствии ошибок.

— Семь основных принципов по ISTQB: тестирование демонстрирует наличие дефектов; исчерпывающее тестирование невозможно; раннее тестирование; скопление дефектов; парадокс пестицида; тестирование зависит от контекста; заблуждение об отсутствии ошибок. Уровни тестирования — Модульное, интеграционное, системное, приемочное. Для каждого уровня объясните цели и особенности.

— Модульное, интеграционное, системное, приемочное. Для каждого уровня объясните цели и особенности. Техники тест-дизайна — Эквивалентное разделение, анализ граничных значений, причинно-следственные диаграммы, предугадывание ошибок и др.

— Эквивалентное разделение, анализ граничных значений, причинно-следственные диаграммы, предугадывание ошибок и др. Верификация и валидация — Различия между "делаем продукт правильно" и "делаем правильный продукт".

— Различия между "делаем продукт правильно" и "делаем правильный продукт". Модели разработки ПО — Waterfall, Agile, их влияние на процесс тестирования.

При ответе на теоретические вопросы стремитесь не просто дать определение, но и показать понимание контекста. Например, говоря о принципе "исчерпывающее тестирование невозможно", объясните, как это влияет на планирование тестирования и приоритизацию задач.

Теоретический вопрос Что должно быть в ответе Распространенные ошибки Что такое регрессионное тестирование? Определение, цель, когда проводится, стратегии оптимизации Путаница с ретестированием, слишком узкое понимание Расскажите о приоритетах и серьезности багов Определения, различия, примеры, влияние на планирование Отождествление приоритета и серьезности Что такое тестирование черного и белого ящика? Суть подходов, примеры техник, преимущества и недостатки Только определения без понимания применения Что такое тестовое покрытие? Определение, метрики, стратегии повышения, оптимальные значения Упрощение до "процента протестированного кода"

Для junior-тестировщика особенно важно показать, что вы не просто выучили термины, но и понимаете их практическое применение. Если у вас есть примеры из учебных проектов или стажировок — обязательно используйте их для иллюстрации своих ответов. 📚

Практические задания: с чем сталкиваются начинающие QA

Теория — это хорошо, но на собеседованиях для тестировщиков часто предлагают решить практические задачи. Эти задания проверяют ваше умение применять знания в реальных ситуациях и демонстрируют ваш подход к тестированию.

Наиболее распространенные типы практических заданий:

Тестирование веб-приложения или мобильного приложения — Вам дадут доступ к приложению и попросят найти как можно больше багов за ограниченное время.

— Вам дадут доступ к приложению и попросят найти как можно больше багов за ограниченное время. Написание тест-кейсов — По описанию функциональности нужно составить набор тест-кейсов, покрывающих основные сценарии использования.

— По описанию функциональности нужно составить набор тест-кейсов, покрывающих основные сценарии использования. Составление баг-репортов — По найденным или описанным дефектам необходимо составить корректные баг-репорты.

— По найденным или описанным дефектам необходимо составить корректные баг-репорты. Тестирование API — Для более технических позиций могут попросить проверить работу API с помощью Postman или аналогичных инструментов.

— Для более технических позиций могут попросить проверить работу API с помощью Postman или аналогичных инструментов. Логические задачи — Вопросы на сообразительность и аналитическое мышление, например, "как бы вы протестировали лифт/карандаш/светофор?"

При выполнении практических заданий важно продемонстрировать системный подход. Не бросайтесь сразу искать баги — сначала проанализируйте задачу, определите стратегию тестирования, а затем методично выполняйте проверки. 🧠

Для успешного выполнения таких заданий рекомендую:

Задавать уточняющие вопросы перед началом работы Проговаривать вслух свои действия и мысли (особенно при удаленном собеседовании) Использовать структурированный подход (например, CRUD-операции при тестировании форм) Обращать внимание на детали интерфейса и пользовательского опыта Не зацикливаться на одном аспекте — старайтесь охватить различные функциональные области

Часто практические задания выполняются дома с ограничением по времени. В таком случае важно правильно распределить время и сдать работу вовремя, даже если не все удалось проверить идеально. Лучше сдать хорошо проработанные результаты по 80% функциональности, чем поверхностно пройтись по всему, но не углубиться ни в одну область.

Если вам предстоит задание по тестированию "воображаемого" объекта (например, как протестировать чайник или дверь), используйте методологию, знакомую из теории:

Определите требования к объекту Выделите функциональные и нефункциональные характеристики Составьте набор проверок для каждой характеристики Не забудьте про негативные сценарии и граничные условия Подумайте о пользовательском опыте и безопасности

Такой структурированный подход покажет вашу методичность и аналитическое мышление — качества, высоко ценимые в тестировщиках. 📋

Как убедить HR в своём потенциале: советы новичкам

Технические навыки — лишь половина успеха на собеседовании. Не менее важно убедить HR и команду в том, что вы — перспективный кандидат, который быстро освоится и начнет приносить пользу, даже не имея большого опыта.

Для этого подготовьтесь к следующим поведенческим вопросам:

Почему вы выбрали профессию тестировщика? — Расскажите о своем пути, мотивации, интересе к обеспечению качества.

— Расскажите о своем пути, мотивации, интересе к обеспечению качества. Как вы относитесь к рутинным задачам? — В работе тестировщика бывает много повторяющихся действий, особенно на junior-позиции. Покажите свое понимание этого аспекта и готовность к нему.

— В работе тестировщика бывает много повторяющихся действий, особенно на junior-позиции. Покажите свое понимание этого аспекта и готовность к нему. Расскажите о сложной ситуации и о том, как вы ее решили — Приведите конкретный пример из учебы, прошлой работы или личного опыта.

— Приведите конкретный пример из учебы, прошлой работы или личного опыта. Как вы планируете развиваться в профессии? — Продемонстрируйте амбиции и готовность учиться, но избегайте слишком фантастических планов.

— Продемонстрируйте амбиции и готовность учиться, но избегайте слишком фантастических планов. Что бы вы делали, если бы не смогли воспроизвести баг, о котором сообщил пользователь? — Покажите свой подход к решению проблем и коммуникации с командой.

Ключевые качества, которые ценят работодатели в начинающих тестировщиках:

Обучаемость — Способность быстро усваивать новую информацию

— Способность быстро усваивать новую информацию Внимание к деталям — Умение замечать мелочи и нестыковки

— Умение замечать мелочи и нестыковки Аналитическое мышление — Способность разбивать сложные проблемы на простые составляющие

— Способность разбивать сложные проблемы на простые составляющие Коммуникабельность — Умение ясно доносить информацию о найденных дефектах

— Умение ясно доносить информацию о найденных дефектах Настойчивость — Готовность тщательно исследовать проблему, не сдаваясь при первых трудностях

В процессе собеседования старайтесь демонстрировать эти качества не только словами, но и действиями. Например, задавайте уточняющие вопросы, если что-то непонятно — это показывает вашу внимательность и стремление разобраться в деталях.

Если у вас нет коммерческого опыта в тестировании, подготовьте портфолио из учебных проектов. Расскажите о курсах, которые вы прошли, покажите примеры написанных вами тест-кейсов или баг-репортов. Даже если это были учебные задания, они демонстрируют ваш подход к работе. 📝

Не забывайте о важности первого впечатления:

Приходите на собеседование заранее (или подключайтесь к онлайн-встрече за 5-10 минут до начала)

Одевайтесь соответственно корпоративной культуре компании

Будьте позитивны и энергичны, но не переигрывайте

Подготовьте вопросы о компании и проекте — это показывает вашу заинтересованность

После собеседования отправьте письмо с благодарностью и кратким резюме встречи

И самое главное — будьте честны. Если вы не знаете ответ на какой-то вопрос, лучше признаться в этом, чем пытаться выдумать что-то на ходу. Но при этом можно показать свой ход мыслей: "Я не сталкивался с этим напрямую, но предполагаю, что подход может быть таким..." 🤔

Собеседование для junior-тестировщика — это не столько проверка готовых знаний, сколько оценка вашего потенциала и подхода к решению задач. Помните, что ваша цель — не только получить работу, но и найти компанию, где вы сможете расти и развиваться. Подготовка к типичным вопросам и практическим заданиям поможет вам чувствовать себя увереннее, но в конечном счете ваша искренность, стремление к развитию и аналитический склад ума станут решающими факторами. Вооружившись знаниями из этой статьи, вы сможете пройти собеседование с достоинством и начать свой путь в увлекательном мире обеспечения качества программного обеспечения.

Читайте также