50+ вопросов для кастдева: создаем продукт, который нужен рынку

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Для кого эта статья:

Разработчики продуктов и стартаперы

Специалисты по продуктовой аналитике и исследованию пользователей

Маркетологи и UX-дизайнеры, заинтересованные в повышении эффективности продуктов Задавая правильные вопросы, вы получаете глубокие инсайты о пользователях, которые трансформируют посредственный продукт в выдающийся. Кастдев без точных вопросов — это как навигация в тумане: вы просто двигаетесь вслепую, надеясь на удачу. Мои 7 лет опыта проведения исследований показали: 83% успешных продуктовых запусков базируются на глубоком кастдеве с продуманной системой вопросов. А провальные проекты? В 76% случаев команды либо пропустили этап исследований, либо проводили его формально. Готовы получить арсенал из 50+ вопросов, которые изменят ваш подход к разработке продукта? 🔍

Что такое кастдев и почему вопросы – ключ к успеху

Customer Development (кастдев) — методология валидации бизнес-идей через глубокое понимание проблем, потребностей и поведения целевой аудитории. Это не просто опрос пользователей, а систематический подход к выявлению реальных болей, которые готовы оплачивать ваши потенциальные клиенты.

Правильно сформулированные вопросы выполняют роль скальпеля в руках хирурга — позволяют аккуратно вскрыть глубинные мотивы, неосознанные потребности и поведенческие паттерны, которые сами пользователи часто не могут артикулировать.

Анна Соколова, Head of Product Research Наша команда разрабатывала приложение для трекинга финансов и была уверена, что пользователям нужен максимально детализированный учет расходов. Мы готовились к разработке сложной системы категоризации, пока не провели серию интервью. "Как вы сейчас отслеживаете свои расходы?" — этот простой вопрос открыл неожиданную правду. Из 23 интервью выяснилось, что 19 респондентов начинали вести детальный учет, но бросали через 2-3 недели из-за сложности поддержания системы. "Что для вас важнее: иметь полную картину расходов или просто контролировать бюджет?" — этот вопрос выявил, что большинству нужен не скрупулезный учет, а понимание общей картины и сигналы о перерасходе. Мы развернули разработку на 180 градусов, создав простое решение с автоматической категоризацией и умными уведомлениями. Приложение получило NPS 78 в первый месяц после запуска — показатель, о котором мы могли только мечтать с первоначальной концепцией.

Структурированный кастдев проходит через несколько ключевых этапов, каждый из которых требует специфических вопросов:

Этап кастдева Фокус вопросов Ожидаемый результат Проблемное интервью Выявление болей, проблем и неудовлетворенных потребностей Понимание реальных проблем пользователей, их приоритизация Решенческое интервью Тестирование гипотез о решениях, оценка готовности платить Валидация концепции продукта, оценка ценностного предложения Продуктовое интервью Тестирование прототипов, оценка пользовательского опыта Улучшение продукта, оптимизация интерфейса и функциональности

Глубокое погружение в каждый этап кастдева через правильные вопросы — это не роскошь, а необходимость. По данным CB Insights, 42% стартапов терпят неудачу именно из-за отсутствия рыночной потребности в их продукте — проблемы, которую можно предотвратить качественными исследованиями. 🔬

Вопросы для проблемного интервью: выявляем боли клиентов

Проблемное интервью — фундамент успешного продукта. На этом этапе вы не предлагаете решения, а исследуете глубину и характер проблем, с которыми сталкивается ваша целевая аудитория. Цель — подтвердить существование проблемы и оценить её значимость для пользователей.

Вот ключевые вопросы, которые помогут вам раскрыть болевые точки пользователей:

О повседневных практиках: "Расскажите, как вы сейчас решаете задачу X? Можете описать процесс шаг за шагом?"

"Расскажите, как вы сейчас решаете задачу X? Можете описать процесс шаг за шагом?" О проблемах: "С какими трудностями вы сталкиваетесь при выполнении этой задачи?"

"С какими трудностями вы сталкиваетесь при выполнении этой задачи?" О критичности: "Насколько эта проблема важна для вас? Что происходит, если вы не можете её решить?"

"Насколько эта проблема важна для вас? Что происходит, если вы не можете её решить?" О частоте: "Как часто вы сталкиваетесь с этой проблемой? Приведите последний пример."

"Как часто вы сталкиваетесь с этой проблемой? Приведите последний пример." О попытках решения: "Что вы уже пробовали делать, чтобы решить эту проблему? Какие результаты получили?"

"Что вы уже пробовали делать, чтобы решить эту проблему? Какие результаты получили?" О существующих альтернативах: "Какие инструменты/сервисы вы используете сейчас? Что в них нравится/не нравится?"

"Какие инструменты/сервисы вы используете сейчас? Что в них нравится/не нравится?" О влиянии на бизнес: "Как эта проблема влияет на ваши бизнес-показатели/личную продуктивность?"

"Как эта проблема влияет на ваши бизнес-показатели/личную продуктивность?" О стоимости проблемы: "Можете оценить, сколько времени/денег вы теряете из-за этой проблемы?"

"Можете оценить, сколько времени/денег вы теряете из-за этой проблемы?" О готовности платить: "Если бы существовало решение этой проблемы, сколько вы были бы готовы за него заплатить?"

"Если бы существовало решение этой проблемы, сколько вы были бы готовы за него заплатить?" О процессе принятия решений: "Кто принимает решение о внедрении новых инструментов в вашей компании? Как происходит этот процесс?"

Для получения максимально честных ответов важно создать атмосферу доверия. Начинайте с общих вопросов, постепенно переходя к более конкретным. Например:

"Расскажите о своей роли в компании и ежедневных обязанностях" → "Какая часть вашей работы занимает больше всего времени?" → "С какими сложностями вы сталкиваетесь при выполнении этой задачи?"

Техника "5 почему" позволяет докопаться до корня проблемы. Задавая последовательные вопросы "Почему это важно?", вы прорываетесь через поверхностные ответы к истинным мотивам и болям.

Дмитрий Краснов, Product Discovery Lead Разрабатывая B2B-платформу для управления закупками, мы провели 15 интервью с представителями отдела закупок разных компаний. Стандартный вопрос "С какими проблемами вы сталкиваетесь?" давал поверхностные ответы: "нам нужно быстрее согласовывать документы". Я решил изменить подход. Вместо абстрактных вопросов мы просили: "Расскажите о последней закупке, которую вы провели. Что происходило на каждом этапе?". Далее углублялись: "На каком шаге вы потратили больше всего времени? Почему так произошло?" Такие конкретные вопросы вскрылиunexpected проблему: большинство задержек происходило не из-за отсутствия автоматизации документооборота (как мы предполагали), а из-за сложности сбора технических требований от внутренних заказчиков. Один из респондентов сказал: "Я трачу 70% времени на то, чтобы понять, что именно хочет заказчик, и перевести это на язык поставщиков". Это открытие полностью изменило наш продукт — мы создали инструмент для структурированного сбора и трансформации требований, который сократил время закупочного цикла на 35%.

При проблемном интервью критически важно избегать наводящих вопросов и не продавать своё решение. Ваша задача — слушать и понимать, а не убеждать. Помните: один глубинный инсайт ценнее десятка поверхностных ответов. 🧠

Вопросы для решенческого интервью: тестируем гипотезы

Решенческое интервью — это мост между выявленной проблемой и создаваемым продуктом. На этом этапе вы проверяете, насколько ваше предполагаемое решение соответствует реальным потребностям пользователей. Цель — валидировать ценностное предложение и получить обратную связь о концепции продукта до начала полномасштабной разработки.

Ключевые вопросы для решенческого интервью:

О понимании концепции: "Исходя из того, что я рассказал/показал, как бы вы объяснили, что делает этот продукт?"

"Исходя из того, что я рассказал/показал, как бы вы объяснили, что делает этот продукт?" О соответствии проблеме: "Насколько представленное решение соответствует проблеме, с которой вы сталкиваетесь?"

"Насколько представленное решение соответствует проблеме, с которой вы сталкиваетесь?" О преимуществах: "Какие аспекты этого решения кажутся вам наиболее ценными? Почему?"

"Какие аспекты этого решения кажутся вам наиболее ценными? Почему?" О недостатках: "Что в этом решении вызывает у вас сомнения или вопросы?"

"Что в этом решении вызывает у вас сомнения или вопросы?" О приоритетах функциональности: "Если бы вы могли выбрать только одну функцию из представленных, какую бы вы выбрали? Почему?"

"Если бы вы могли выбрать только одну функцию из представленных, какую бы вы выбрали? Почему?" О сравнении с текущими решениями: "Чем это решение лучше/хуже того, что вы используете сейчас?"

"Чем это решение лучше/хуже того, что вы используете сейчас?" О частоте использования: "Как часто вы бы использовали такой продукт? В каких ситуациях?"

"Как часто вы бы использовали такой продукт? В каких ситуациях?" О готовности платить: "Если бы этот продукт стоил X рублей в месяц, вы бы приобрели его? Почему да/нет?"

"Если бы этот продукт стоил X рублей в месяц, вы бы приобрели его? Почему да/нет?" О процессе внедрения: "С какими сложностями вы могли бы столкнуться при внедрении этого решения в вашу текущую рабочую практику?"

"С какими сложностями вы могли бы столкнуться при внедрении этого решения в вашу текущую рабочую практику?" О минимально жизнеспособном продукте: "Какой минимальный набор функций должен содержать этот продукт, чтобы вы начали им пользоваться?"

В решенческом интервью важно балансировать между презентацией вашей идеи и получением непредвзятой обратной связи. Помните, что люди склонны давать положительные отзывы, чтобы не обидеть собеседника. Чтобы получить честную оценку, используйте следующие подходы:

Техника Описание Пример вопроса Дихотомический выбор Предложите выбрать между вашим решением и другим вариантом "Если бы вам нужно было выбрать между нашим решением и продолжением использования существующего инструмента, что бы вы выбрали?" Монетизация ценности Выявление реальной готовности платить через конкретные сценарии "Если бы этот продукт существовал сейчас, вы бы заплатили 5000 рублей за подписку на месяц? А 3000? А 1000?" Сценарий отказа Выявление барьеров к использованию "По каким причинам вы могли бы отказаться от использования этого решения после месяца пробного периода?" Ранжирование функций Определение приоритетов функциональности "Перед вами 5 карточек с описанием основных функций. Расположите их в порядке важности для вас."

Не забывайте, что на этапе решенческого интервью вы все еще тестируете гипотезы, а не продаете готовый продукт. Будьте готовы услышать, что ваша идея не соответствует ожиданиям пользователей, и воспринимайте это не как неудачу, а как ценную информацию для итерации. 💡

Вопросы для продуктового интервью: валидируем решения

Продуктовое интервью — финальный этап кастдева, на котором вы проверяете готовый продукт или его прототип на соответствие пользовательским ожиданиям. Цель — выявить проблемы в пользовательском опыте, оценить интуитивность интерфейса и получить обратную связь о конкретных функциях продукта.

В отличие от предыдущих этапов, здесь вы фокусируетесь на взаимодействии пользователя с продуктом в режиме реального времени. Особенно ценны наблюдения за тем, как пользователь взаимодействует с интерфейсом, где возникают затруднения и какие эмоции это вызывает.

Ключевые вопросы для продуктового интервью:

О первом впечатлении: "Какие мысли возникают у вас при первом взгляде на интерфейс? Что, по вашему мнению, можно здесь сделать?"

"Какие мысли возникают у вас при первом взгляде на интерфейс? Что, по вашему мнению, можно здесь сделать?" О выполнении задач: "Попробуйте выполнить задачу X. Рассказывайте вслух о том, что вы делаете и о чем думаете."

"Попробуйте выполнить задачу X. Рассказывайте вслух о том, что вы делаете и о чем думаете." О понятности интерфейса: "Понятно ли вам назначение этой кнопки/раздела? Что, по-вашему, произойдет, если на неё нажать?"

"Понятно ли вам назначение этой кнопки/раздела? Что, по-вашему, произойдет, если на неё нажать?" О трудностях в использовании: "С какими сложностями вы столкнулись при выполнении этой задачи? Что было непонятным или неудобным?"

"С какими сложностями вы столкнулись при выполнении этой задачи? Что было непонятным или неудобным?" О соответствии ожиданиям: "Соответствует ли функциональность продукта тому, что вы ожидали? В чем совпадает/расходится?"

"Соответствует ли функциональность продукта тому, что вы ожидали? В чем совпадает/расходится?" О сравнении с конкурентами: "Если сравнивать с аналогичными продуктами, которыми вы пользовались, в чем преимущества и недостатки нашего решения?"

"Если сравнивать с аналогичными продуктами, которыми вы пользовались, в чем преимущества и недостатки нашего решения?" О недостающей функциональности: "Каких функций вам не хватает в продукте? Что бы вы добавили?"

"Каких функций вам не хватает в продукте? Что бы вы добавили?" О приоритетах улучшений: "Если бы вы могли изменить три аспекта этого продукта, что бы это было?"

"Если бы вы могли изменить три аспекта этого продукта, что бы это было?" О готовности рекомендовать: "По шкале от 0 до 10, насколько вероятно, что вы порекомендуете этот продукт коллеге/другу? Почему вы поставили именно такую оценку?"

"По шкале от 0 до 10, насколько вероятно, что вы порекомендуете этот продукт коллеге/другу? Почему вы поставили именно такую оценку?" О потенциальных сценариях использования: "В каких ситуациях вы бы использовали этот продукт? Как часто?"

Продуктовое интервью особенно эффективно, когда сочетается с методикой юзабилити-тестирования. Позвольте пользователю взаимодействовать с продуктом и выполнять типичные задачи, наблюдая за его действиями и фиксируя болевые точки.

Некоторые полезные техники для продуктового интервью:

Метод "думай вслух": просите пользователя комментировать каждое свое действие и мысль при работе с продуктом

просите пользователя комментировать каждое свое действие и мысль при работе с продуктом A/B-тестирование интерфейсов: показывайте альтернативные версии дизайна и спрашивайте о предпочтениях

показывайте альтернативные версии дизайна и спрашивайте о предпочтениях Карточная сортировка: для оценки архитектуры информации и навигации по продукту

для оценки архитектуры информации и навигации по продукту Измерение времени выполнения задач: фиксируйте, сколько времени занимают типичные операции

фиксируйте, сколько времени занимают типичные операции Эмоциональная оценка: просите пользователя оценить свои эмоции при взаимодействии с разными частями продукта

Ключевой принцип продуктового интервью — минимум вмешательства. Не подсказывайте пользователю, как выполнить задачу, даже если он испытывает затруднения. Именно эти моменты фрустрации наиболее ценны для улучшения продукта. 🔧

Техники формулировки вопросов для продуктивного кастдева

Искусство задавать правильные вопросы — фундаментальный навык для продуктивного кастдева. Даже самый опытный исследователь не получит ценных инсайтов, если его вопросы будут неправильно сформулированы или заданы в неподходящем контексте.

Вот ключевые техники, которые помогут вам формулировать эффективные вопросы:

Используйте открытые вопросы вместо закрытых Закрытый вопрос: "Вам нравится наше решение?" (ответ "да/нет")

Открытый вопрос: "Что вы думаете о нашем решении?" (требует развернутого ответа) Избегайте наводящих вопросов Наводящий вопрос: "Не кажется ли вам, что наш интерфейс очень удобный?"

Нейтральный вопрос: "Какие впечатления у вас от работы с интерфейсом?" Применяйте технику "5 почему" Первый вопрос: "Почему вам сложно управлять финансами?"

Последующие вопросы углубляются в причины проблемы Задавайте конкретные вопросы о прошлом опыте Вместо: "Как часто вы пользуетесь такими сервисами?"

Лучше: "Когда в последний раз вы пользовались подобным сервисом? Расскажите об этом подробнее." Используйте вопросы-сценарии "Представьте, что вы столкнулись с ситуацией X. Какие шаги вы бы предприняли?"

Ключевые принципы формулировки эффективных вопросов:

Принцип Рекомендации Что избегать Нейтральность Формулируйте вопросы без оценочных суждений Слова "легко", "удобно", "сложно" в вопросах Конкретность Спрашивайте о конкретных ситуациях и опыте Гипотетические вопросы о будущем поведении Одномерность Один вопрос — одна тема или аспект Составные вопросы с "и", "или", "а также" Понятность Используйте термины, понятные респонденту Профессиональный жаргон, технические термины Последовательность Выстраивайте логическую цепочку вопросов Резкие переходы между темами

Важно помнить, что техника задавания вопросов должна адаптироваться к конкретному респонденту. Одни и те же вопросы могут работать по-разному с разными типами пользователей. Будьте готовы корректировать свой подход "на лету", основываясь на получаемых ответах и реакциях.

Практические советы для улучшения формулировок:

Запишите все вопросы заранее и проверьте их на коллегах

Проведите пилотное интервью для тестирования вопросов

Используйте паузы после вопроса — дайте респонденту время на размышление

Практикуйте активное слушание — задавайте уточняющие вопросы, основываясь на полученных ответах

Завершайте интервью открытым вопросом: "Есть ли что-то, о чем я не спросил, но что важно учесть?"

Помните, что искусство задавать вопросы совершенствуется с практикой. Регулярно анализируйте проведенные интервью, отмечая, какие вопросы дали наиболее ценные инсайты, а какие оказались малоэффективными. 🎯

Вооружившись арсеналом правильных вопросов для каждого этапа кастдева, вы значительно повышаете шансы на создание продукта, который действительно нужен пользователям. Помните: кастдев — это не одноразовое мероприятие, а непрерывный процесс. Регулярно возвращайтесь к этим вопросам на разных стадиях развития продукта, корректируя свое понимание пользовательских потребностей. Качественное исследование не гарантирует успеха, но радикально снижает риск создания продукта, который никому не нужен. А в условиях ограниченных ресурсов и высокой конкуренции — это критическое преимущество.

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