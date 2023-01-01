Компетенция vs Компетентность: ключевые различия для HR-менеджеров#HR-менеджмент
Для кого эта статья:
- HR-специалисты и руководители по управлению персоналом
- Менеджеры и тренеры в области профессионального развития
Студенты и специалисты в области образования и обучения
Путаница между понятиями "компетенция" и "компетентность" стоит карьеры специалистам и миллионы рублей компаниям. Когда HR-директор говорит о "развитии компетенций", а руководитель департамента о "повышении компетентности", они могут иметь в виду совершенно разные вещи. Результат? Разработанные программы обучения не приносят ожидаемого эффекта, а оценка персонала превращается в формальность. Пора внести ясность в эти фундаментальные понятия, которые лежат в основе современных подходов к управлению персоналом и образовательных стратегий. 🔍
Базовые определения: компетенция vs компетентность
Начнем с того, что термины "компетенция" и "компетентность", несмотря на их созвучность, имеют принципиально разное значение. Понимание этого различия критически важно для профессионалов в сфере образования и управления персоналом.
Компетенция — это заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной или профессиональной подготовке человека, необходимое для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Проще говоря, это то, что человек должен уметь делать.
Компетентность — это интегральная характеристика личности, определяющая её способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Это то, чем человек фактически владеет.
Рассмотрим эти понятия через конкретные примеры:
|Аспект
|Компетенция
|Компетентность
|Происхождение
|Устанавливается "извне" (стандарты, требования работодателя)
|Формируется "изнутри" как интегративное качество личности
|Природа
|Потенциал, возможность
|Реализованная способность, актуальное проявление
|Пример в IT
|Навык программирования на Python
|Способность создать работающее приложение, решающее бизнес-задачу
|Пример в HR
|Навык проведения собеседований
|Умение эффективно отбирать кандидатов, соответствующих требованиям компании
Ключевое различие заключается в том, что компетенция — это требование к подготовке человека, а компетентность — реальное владение методами, средствами деятельности, способность решать поставленные задачи. 📋
Ирина Сергеева, HR-директор Несколько лет назад я работала над проектом трансформации системы оценки персонала в крупной производственной компании. Руководство настаивало на формировании "единой модели компетенций", но при этом имело в виду фактически оценку компетентности сотрудников. Мы потратили три месяца, разрабатывая детальные профили должностей с перечнем компетенций, прежде чем осознали, что говорим на разных языках.
Ситуация прояснилась, когда я предложила простую аналогию: "Компетенция — это ингредиенты, указанные в рецепте. Компетентность — это способность приготовить вкусное блюдо". После этого мы сначала сформировали базовые требования к каждой позиции (компетенции), а затем разработали инструменты оценки, которые показывали, насколько хорошо сотрудник владеет этими навыками в реальной работе (компетентность). Переосмысление этих понятий помогло нам создать действительно работающую систему.
Сущностные различия между двумя концепциями
Для глубокого понимания различий между компетенцией и компетентностью необходимо рассмотреть их через призму нескольких ключевых параметров.
Компетенция является по своей сути нормативной и описывает то, что человек должен уметь делать. Она:
- Объективна и существует независимо от конкретного человека
- Может быть измерена количественно
- Имеет чёткие границы и критерии оценки
- Относительно стабильна во времени
- Часто формализована в профессиональных стандартах и должностных инструкциях
Компетентность, напротив, является субъективной характеристикой и отражает, как человек реализует свой потенциал. Она:
- Включает в себя личный опыт и ценности
- Проявляется в конкретных ситуациях и действиях
- Имеет динамический характер и может развиваться
- Интегрирует различные элементы: знания, умения, навыки, личностные качества
- Сложнее поддается формальной оценке
Философское различие между этими понятиями можно выразить через дихотомию "предписанное vs достигнутое". Компетенция находится в пространстве социальных ожиданий и требований, а компетентность — в пространстве реальных достижений и личностных качеств. 🔄
Интересно отметить также временное измерение этих понятий. Компетенция часто ориентирована на будущее ("то, что должно быть освоено"), в то время как компетентность всегда относится к настоящему ("то, чем человек владеет сейчас").
Михаил Коршунов, бизнес-тренер Однажды на корпоративном тренинге для руководителей я попросил участников оценить свои компетенции и компетентность в области управления проектами. Результаты оказались неожиданными даже для самих участников. Один из менеджеров, обладающий всеми формальными компетенциями (сертификаты PMI, PRINCE2, знание методологий), оценил свою компетентность как среднюю. А другой, имевший минимальный набор формальных компетенций, но успешно реализовавший несколько сложных проектов, демонстрировал высокую компетентность.
Это стало отличной иллюстрацией различия между "знать, как делать" и "уметь делать". После тренинга компания пересмотрела свой подход к найму проектных менеджеров, перенеся акцент с формальных квалификаций на реальные кейсы и результаты. Это привело к улучшению показателей успешности проектов на 27% в течение следующего года.
Компетентностный подход в образовании и HR-сфере
Компетентностный подход произвел революцию в образовании и управлении персоналом, сместив фокус с формального накопления знаний на способность применять их в реальных условиях. Рассмотрим, как этот подход трансформировал обе сферы. 🏫💼
В образовании компетентностный подход означает переход от модели "знаю, что" к модели "знаю, как". Его ключевые принципы:
- Ориентация на практический результат обучения, а не на объем информации
- Фокус на способности обучающегося решать задачи в различных контекстах
- Интеграция теоретических знаний с практическими навыками и личностными качествами
- Модульное построение образовательных программ с ориентацией на конкретные компетенции
- Изменение оценочных процедур: от проверки знаний к оценке способности действовать
В HR-сфере компетентностный подход трансформировал все ключевые процессы:
|HR-процесс
|Традиционный подход
|Компетентностный подход
|Подбор персонала
|Оценка формального опыта и образования
|Выявление ключевых компетенций через поведенческие интервью и кейсы
|Оценка сотрудников
|Фокус на результатах деятельности
|Оценка как результатов, так и способов их достижения
|Обучение и развитие
|Общие программы для всех
|Индивидуальные планы развития, основанные на разрыве между требуемыми и актуальными компетенциями
|Карьерное продвижение
|Продвижение на основе выслуги лет
|Продвижение на основе достигнутого уровня компетентности
Компетентностный подход позволяет создать единый язык для HR-специалистов, руководителей и сотрудников. Это важно, поскольку четкое понимание того, какие компетенции требуются и какой уровень компетентности ожидается, помогает всем участникам двигаться в одном направлении.
Современные организации часто используют модели компетенций двух типов:
- Корпоративные компетенции — отражают ценности и стратегические приоритеты компании, применимы ко всем сотрудникам
- Функциональные компетенции — специфичны для конкретных должностей или профессиональных областей
Эффективное внедрение компетентностного подхода требует системного мышления и интеграции всех HR-процессов вокруг единой модели компетенций. Только тогда организация может достичь по-настоящему значимых результатов в развитии человеческого капитала.
Оценка и развитие компетенций: методы и инструменты
Определив компетенции, необходимые для эффективной работы, организации сталкиваются с вопросом: как оценить и развить эти компетенции у сотрудников? Существует широкий арсенал методов, каждый из которых имеет свои сильные стороны и ограничения. 🛠️
Методы оценки компетенций можно разделить на несколько категорий:
- Поведенческие интервью — структурированные беседы, направленные на выявление поведенческих примеров из прошлого опыта кандидата/сотрудника (метод STAR: Situation, Task, Action, Result)
- Центры оценки (Assessment Center) — комплексный метод, включающий ряд упражнений, моделирующих ключевые аспекты работы
- Тестирование — психометрические и профессиональные тесты, измеряющие различные аспекты компетенций
- 360-градусная обратная связь — сбор информации о проявлениях компетенций от руководителя, коллег, подчиненных и клиентов
- Решение кейсов и бизнес-симуляции — оценка через моделирование реальных рабочих ситуаций
При выборе методов оценки важно соблюдать баланс между точностью, практичностью и стоимостью. Наиболее эффективный подход — использование комбинации методов для получения комплексной картины.
Развитие компетенций требует системного подхода, основанного на принципе 70-20-10:
- 70% развития происходит через практический опыт и решение сложных задач на рабочем месте
- 20% развития — через обратную связь и обучение от других людей (наставничество, коучинг)
- 10% развития — через формальное обучение (тренинги, курсы, семинары)
Современные организации применяют разнообразные инструменты развития компетенций:
|Инструмент развития
|Описание
|Наиболее эффективен для развития
|Проектные задания
|Участие в проектах, требующих применения развиваемых компетенций
|Управленческих и функциональных компетенций
|Ротация и стажировки
|Временное перемещение на другие позиции для получения нового опыта
|Кросс-функциональных и технических компетенций
|Коучинг и наставничество
|Индивидуальное сопровождение опытным специалистом
|Лидерских и коммуникативных компетенций
|Микрообучение
|Короткие обучающие модули, интегрированные в рабочий процесс
|Технических и процедурных компетенций
|Сообщества практиков
|Группы сотрудников, обменивающихся опытом в определенной области
|Профессиональных и экспертных компетенций
Ключевой фактор успеха в развитии компетенций — регулярная и конструктивная обратная связь. Она позволяет сотруднику осознать свои сильные стороны и зоны роста, а также скорректировать свое поведение для развития необходимых компетенций.
Важно помнить, что развитие компетенций — это не событие, а процесс. Наиболее эффективны программы развития, которые предусматривают долгосрочное сопровождение и поддержку сотрудника, а также создают возможности для немедленного применения новых навыков в реальной работе. 📈
Практическое применение понятий в профессиональной среде
Четкое понимание различий между компетенцией и компетентностью имеет практическое значение для множества процессов в организациях. Рассмотрим, как правильное применение этих понятий трансформирует различные аспекты профессиональной деятельности. 🔧
Разработка профилей должностей и профессиональных стандартов
При создании профилей должностей важно разделять:
- Требуемые компетенции — четко определенные навыки, знания и способности, необходимые для выполнения работы
- Индикаторы компетентности — поведенческие маркеры, которые показывают, насколько эффективно человек применяет свои компетенции
Такой подход позволяет сделать профили должностей более практико-ориентированными и избежать формализма.
Рекрутинг и отбор персонала
Понимание разницы между компетенцией и компетентностью трансформирует процесс подбора персонала:
- Компетенции становятся "входным билетом" — минимальными требованиями к кандидату
- Оценка компетентности позволяет выявить, насколько эффективно кандидат будет применять свои навыки в реальной работе
- Прогнозирование результативности становится более точным за счет оценки не просто наличия навыков, а способности их применять
Система управления эффективностью
Интеграция понятий компетенции и компетентности в систему управления эффективностью позволяет:
- Оценивать не только результаты работы (ЧТО сделано), но и способы их достижения (КАК сделано)
- Формировать культуру постоянного развития через фокус на повышении компетентности
- Создавать более справедливую систему вознаграждения, учитывающую не только результаты, но и уровень мастерства
Трансформация образовательных программ
В сфере корпоративного обучения и высшего образования фокус смещается:
- От передачи знаний к формированию компетентности
- От теоретических лекций к практико-ориентированным форматам обучения
- От стандартизированных программ к персонализированным траекториям развития
Примеры успешного применения компетентностного подхода:
- Компания Google внедрила модель компетенций "Project Oxygen", которая трансформировала подход к развитию менеджеров и повысила удовлетворенность сотрудников на 75%
- Университет Минесоты разработал образовательные программы, основанные на оценке компетентности, что позволило сократить время обучения на 50% без потери качества
- Schneider Electric внедрила глобальную модель компетенций, которая стала основой для всех HR-процессов и помогла создать единую корпоративную культуру в 100 странах присутствия
Ключ к успешному применению концепций компетенции и компетентности — системность. Недостаточно просто разработать модель компетенций. Необходимо интегрировать ее во все процессы организации и создать культуру, в которой развитие компетентности становится частью повседневной работы каждого сотрудника. 🌟
Различение компетенции и компетентности — не просто терминологическая тонкость, а фундаментальный принцип, который трансформирует подход к развитию человеческого капитала. Организации, которые строят свои HR-стратегии и образовательные программы с учетом этого различия, получают значительное конкурентное преимущество. Они создают среду, где ценится не просто набор формальных квалификаций, а реальная способность эффективно решать задачи. В мире, где технологии меняются быстрее, чем обновляются учебники, именно компетентность становится валютой профессионального успеха.
Марина Калашникова
HR бизнес-партнёр