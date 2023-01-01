Вертикальный или горизонтальный рост карьеры: что выбрать#Карьерный рост #Карьера и развитие
Для кого эта статья:
- Специалисты, стремящиеся развиваться в карьере
- Менеджеры и руководители, интересующиеся способами карьерного роста
Интересующиеся вопросами профессионального саморазвития и управления карьерой
Задумывались ли вы, почему некоторые коллеги стремительно поднимаются по карьерной лестнице, а другие, оставаясь на той же позиции годами, становятся незаменимыми экспертами? Вертикальное движение вверх или горизонтальное расширение компетенций — это не просто два разных пути, это два разных мировоззрения и набора ценностей в профессиональном развитии. Выбор между ними определяет не только ваш рабочий график и зарплату, но и качество жизни, уровень стресса и даже личную реализацию. Давайте разберемся, какой путь подойдет именно вам 🧭
Два пути профессионального роста: ключевые отличия
Построение карьеры можно сравнить с навигацией по профессиональной карте — вы можете двигаться вверх или вширь, и каждое направление имеет свои уникальные преимущества и вызовы 🗺️
Вертикальный карьерный рост — это классическое продвижение по служебной лестнице с увеличением ответственности, статуса и, как правило, заработной платы. Вы начинаете как младший специалист, затем становитесь специалистом, ведущим специалистом, руководителем группы и так далее. С каждой новой ступенью растет ваш формальный авторитет, но также повышаются требования к управленческим компетенциям.
Горизонтальное развитие, напротив, фокусируется на расширении вашей экспертизы в рамках одного уровня иерархии. Вместо движения вверх вы углубляете свои знания в текущей области или осваиваете смежные профессиональные сферы. Такой подход позволяет стать высококлассным специалистом, чья ценность определяется не должностью, а уникальным набором навыков и опыта.
|Критерий
|Вертикальный рост
|Горизонтальный рост
|Основной фокус
|Повышение в должности
|Расширение компетенций
|Временные рамки
|Обычно длительный процесс
|Может происходить быстрее
|Изменение ответственности
|Значительное увеличение
|Умеренное расширение
|Влияние на баланс работы и жизни
|Часто негативное
|Как правило, нейтральное
|Потенциал для выгорания
|Высокий
|Средний или низкий
Интересно отметить, что согласно исследованиям, только 34% сотрудников, получивших повышение, отмечают значительное увеличение удовлетворенности работой в долгосрочной перспективе. При этом 76% специалистов, инвестировавших в горизонтальное развитие, сообщают о стабильном росте профессиональной мотивации.
Марина Соколова, директор по персоналу
Я наблюдаю интересную закономерность в развитии IT-специалистов уже более 12 лет. Один из самых показательных случаев — история Александра, талантливого разработчика. После трёх лет в компании ему предложили позицию тимлида — казалось бы, успешная вертикальная карьера началась! Однако через полгода он попросил вернуть его на позицию старшего разработчика.
"Я понял, что руководство людьми — это совсем не моё. Я получаю удовольствие от решения сложных технических задач, от создания кода, а не от проведения встреч и заполнения отчётов," — объяснил он мне.
Мы разработали для него индивидуальный план горизонтального развития: Александр стал изучать новые языки программирования и фреймворки, начал курировать архитектурные решения. Сегодня он — наш ведущий архитектор, получает зарплату на уровне топ-менеджеров, но при этом занимается тем, что действительно любит. Самое главное — он искренне счастлив и не собирается уходить, хотя предложения от других компаний получает регулярно.
Вертикальная карьера: особенности движения вверх
Вертикальная карьера — это путь, который традиционно считается признаком профессионального успеха. Продвижение по служебной лестнице открывает перед вами не только новые возможности, но и новые горизонты ответственности 📈
Ключевая особенность вертикального роста — трансформация вашей роли от исполнителя к организатору и стратегу. С каждой новой ступенью вы всё меньше занимаетесь непосредственным созданием продукта или услуги и всё больше — организацией процессов, постановкой целей и развитием подчинённых.
Вот основные характеристики вертикального карьерного развития:
- Рост управленческой ответственности — необходимость принимать решения, влияющие на работу всё большего числа людей
- Повышение статуса и признания — более высокая должность часто приносит уважение и признание как внутри компании, так и в профессиональном сообществе
- Расширение полномочий — доступ к большим ресурсам и возможность реализовывать более масштабные идеи
- Значительный рост доходов — вертикальный рост обычно сопровождается существенным увеличением заработной платы и бонусов
- Требование новых компетенций — необходимость развивать навыки делегирования, стратегического мышления, управления конфликтами
Однако вертикальное развитие сопряжено с определёнными вызовами. Принцип Питера гласит, что в иерархической системе сотрудник имеет тенденцию подниматься до уровня своей некомпетентности. Проще говоря, хороший специалист не всегда становится хорошим руководителем, поскольку эти роли требуют разных наборов навыков.
Исследования показывают, что 60% новых менеджеров терпят неудачу в первые 24 месяца на руководящей позиции. Причина часто кроется в недооценке различий между исполнительской и управленческой работой.
Горизонтальное развитие: расширение профессиональных границ
Горизонтальное развитие карьеры представляет собой альтернативный, но не менее ценный путь профессионального роста. Этот подход фокусируется на расширении и углублении ваших компетенций без необходимости подниматься по корпоративной лестнице 🔄
В современном мире узкоспециализированные профессионалы уже не так востребованы, как те, кто обладает комплексным набором навыков. Горизонтальное развитие позволяет создать уникальную комбинацию компетенций, которая может сделать вас по-настоящему незаменимым.
Алексей Петров, карьерный коуч
Дмитрий пришёл ко мне на консультацию в состоянии профессионального кризиса. Он работал маркетологом в крупной FMCG-компании уже пять лет, но чувствовал, что достиг потолка — повышение в ближайшие годы не предвиделось из-за организационной структуры.
"Я чувствую себя в тупике. Все говорят о карьерном росте, но куда мне расти, если вышестоящие позиции заняты людьми, которые не собираются никуда уходить?" — жаловался он.
Мы провели детальный анализ его навыков и интересов, и я предложил стратегию горизонтального развития. Дмитрий начал осваивать аналитические инструменты и программирование на Python, которые позволили ему автоматизировать сбор и анализ маркетинговых данных. Через год он стал единственным в компании специалистом по маркетинговой аналитике, создал несколько инструментов, значительно повысивших эффективность отдела.
В результате, хотя его должность не изменилась, зарплата выросла на 40%, а компания создала для него новую роль — "ведущий специалист по маркетинговой аналитике". Что самое важное, Дмитрий обрёл новое профессиональное дыхание и энтузиазм.
"Я никогда бы не подумал, что можно так серьёзно вырасти, оставаясь на той же формальной позиции," — признался он на нашей последней встрече.
Основные характеристики горизонтального карьерного развития:
- Диверсификация навыков — освоение смежных областей и создание уникальной профессиональной ниши
- Экспертная глубина — становление признанным специалистом в своей области с глубоким пониманием всех нюансов
- Гибкость и адаптивность — возможность переключаться между различными проектами и задачами
- Творческая свобода — обычно больше возможностей для экспериментов и инноваций без административной нагрузки
- Постепенный, но устойчивый рост дохода — хотя скачки в зарплате могут быть не такими значительными, как при повышении
Интересно отметить, что согласно недавним исследованиям рынка труда, специалисты с Т-образным профилем компетенций (глубокая экспертиза в одной области и широкие знания в смежных) на 32% быстрее находят новую работу при необходимости и на 27% чаще получают предложения с более высокой оплатой, чем узкоспециализированные профессионалы.
Как выбрать свой карьерный путь: факторы принятия решения
Выбор между вертикальным и горизонтальным развитием карьеры — это стратегическое решение, которое должно опираться на глубокое понимание собственных целей, ценностей и обстоятельств. Не существует универсально правильного пути — есть только путь, который оптимален именно для вас на конкретном этапе жизни 🧩
Перед принятием решения необходимо провести тщательный самоанализ и оценить ряд ключевых факторов:
|Фактор
|Склонность к вертикальному росту
|Склонность к горизонтальному росту
|Личные ценности
|Статус, признание, влияние
|Мастерство, независимость, баланс
|Предпочитаемые задачи
|Стратегические решения, управление людьми
|Решение сложных проблем, создание продуктов
|Стиль коммуникации
|Уверенность в публичных выступлениях, навыки убеждения
|Глубокие обсуждения, аналитический подход
|Отношение к стрессу
|Высокая устойчивость к давлению и многозадачности
|Предпочтение сфокусированной работы с меньшим давлением
|Финансовые цели
|Быстрый рост доходов, готовность к рискам
|Стабильный доход, постепенный рост благосостояния
Помимо личных предпочтений, необходимо оценить и внешние факторы:
- Структура организации — в плоских организациях с ограниченными возможностями для повышения горизонтальное развитие может быть более доступным
- Тенденции в отрасли — некоторые индустрии больше ценят узкую экспертизу, другие — управленческие таланты
- Жизненный этап — в разные периоды жизни ваши приоритеты относительно работы и карьеры могут меняться
- Состояние рынка труда — спрос на определенные типы специалистов может влиять на перспективы развития
Стоит учитывать, что согласно последним данным, 76% миллениалов и представителей поколения Z считают развитие новых навыков более важным для своего долгосрочного успеха, чем продвижение по карьерной лестнице. Это отражает общий сдвиг в восприятии карьерного успеха от "вертикального" к более сбалансированному подходу.
Не менее важно провести честную оценку своих навыков и предрасположенностей. Например, если вы испытываете дискомфорт при принятии решений, влияющих на других людей, или не любите проводить большую часть дня на совещаниях, вертикальный рост может привести к профессиональному выгоранию, несмотря на повышение статуса и зарплаты.
Стратегии совмещения вертикального и горизонтального роста
В реальности наиболее успешные карьерные траектории редко следуют исключительно вертикальному или горизонтальному пути. Оптимальный подход часто заключается в стратегическом сочетании обоих направлений, что создает уникальный профессиональный профиль с максимальной ценностью на рынке труда 🌟
Современные исследования показывают, что руководители высшего звена, достигшие наибольшего успеха, как правило, имеют в своей карьерной истории периоды как вертикального продвижения, так и горизонтального расширения компетенций. Это позволяет им сочетать управленческую эффективность с глубоким пониманием бизнес-процессов и отраслевой специфики.
Рассмотрим несколько эффективных стратегий совмещения обоих типов карьерного развития:
- Зигзагообразное движение — чередование периодов вертикального роста с периодами горизонтального расширения. Например, после повышения до руководителя отдела можно взять паузу в иерархическом росте и сосредоточиться на освоении новых технологий или методологий
- Диагональное перемещение — переход в другой отдел или подразделение с небольшим повышением. Это позволяет одновременно расширять кругозор и продвигаться вверх
- Проектное лидерство — принятие роли руководителя временных проектов, что развивает управленческие навыки без формального повышения
- Менторство и обучение — развитие навыка передачи знаний, что является ценной управленческой компетенцией, оставаясь при этом экспертом-практиком
- T-shaped развитие — глубокая экспертиза в основной области (вертикальная часть T) в сочетании с широким набором базовых знаний в смежных областях (горизонтальная часть)
При этом важно придерживаться нескольких принципов для успешного сочетания обоих направлений:
- Регулярный пересмотр карьерных целей — каждые 1-2 года стоит анализировать, какое направление развития требует больше внимания в данный момент
- Осознанное планирование обучения — инвестировать время и ресурсы как в управленческие, так и в специализированные навыки
- Открытая коммуникация с руководством — обсуждение ваших карьерных планов помогает находить возможности, соответствующие вашей стратегии развития
- Создание персонального бренда — формирование репутации, отражающей вашу уникальную комбинацию управленческих и экспертных качеств
По данным LinkedIn, профессионалы, которые демонстрируют разнообразный опыт работы (сочетание различных ролей и функций), на 52% чаще получают приглашения на собеседования, чем те, кто строго следует линейной карьерной траектории. Это свидетельствует о том, что рынок труда всё больше ценит комплексный подход к развитию карьеры.
Карьера в современном профессиональном ландшафте — это не лестница и не плато, а скорее персональная карта возможностей, где каждый сам определяет маршрут своего движения. Вертикальный рост дает власть и влияние, горизонтальный — свободу и экспертизу, а их комбинация создает уникальный профессиональный профиль, устойчивый к изменениям рынка. Помните, что настоящий успех измеряется не столько позицией в организационной структуре, сколько соответствием вашей карьеры личным ценностям и жизненным приоритетам. Выбирайте осознанно, действуйте стратегически, и ваш профессиональный путь принесет не только материальные блага, но и подлинное удовлетворение.
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Виктор Семёнов
карьерный консультант