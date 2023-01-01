Вертикальный или горизонтальный рост карьеры: что выбрать

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Для кого эта статья:

Специалисты, стремящиеся развиваться в карьере

Менеджеры и руководители, интересующиеся способами карьерного роста

Интересующиеся вопросами профессионального саморазвития и управления карьерой Задумывались ли вы, почему некоторые коллеги стремительно поднимаются по карьерной лестнице, а другие, оставаясь на той же позиции годами, становятся незаменимыми экспертами? Вертикальное движение вверх или горизонтальное расширение компетенций — это не просто два разных пути, это два разных мировоззрения и набора ценностей в профессиональном развитии. Выбор между ними определяет не только ваш рабочий график и зарплату, но и качество жизни, уровень стресса и даже личную реализацию. Давайте разберемся, какой путь подойдет именно вам 🧭

Два пути профессионального роста: ключевые отличия

Построение карьеры можно сравнить с навигацией по профессиональной карте — вы можете двигаться вверх или вширь, и каждое направление имеет свои уникальные преимущества и вызовы 🗺️

Вертикальный карьерный рост — это классическое продвижение по служебной лестнице с увеличением ответственности, статуса и, как правило, заработной платы. Вы начинаете как младший специалист, затем становитесь специалистом, ведущим специалистом, руководителем группы и так далее. С каждой новой ступенью растет ваш формальный авторитет, но также повышаются требования к управленческим компетенциям.

Горизонтальное развитие, напротив, фокусируется на расширении вашей экспертизы в рамках одного уровня иерархии. Вместо движения вверх вы углубляете свои знания в текущей области или осваиваете смежные профессиональные сферы. Такой подход позволяет стать высококлассным специалистом, чья ценность определяется не должностью, а уникальным набором навыков и опыта.

Критерий Вертикальный рост Горизонтальный рост Основной фокус Повышение в должности Расширение компетенций Временные рамки Обычно длительный процесс Может происходить быстрее Изменение ответственности Значительное увеличение Умеренное расширение Влияние на баланс работы и жизни Часто негативное Как правило, нейтральное Потенциал для выгорания Высокий Средний или низкий

Интересно отметить, что согласно исследованиям, только 34% сотрудников, получивших повышение, отмечают значительное увеличение удовлетворенности работой в долгосрочной перспективе. При этом 76% специалистов, инвестировавших в горизонтальное развитие, сообщают о стабильном росте профессиональной мотивации.

Марина Соколова, директор по персоналу

Я наблюдаю интересную закономерность в развитии IT-специалистов уже более 12 лет. Один из самых показательных случаев — история Александра, талантливого разработчика. После трёх лет в компании ему предложили позицию тимлида — казалось бы, успешная вертикальная карьера началась! Однако через полгода он попросил вернуть его на позицию старшего разработчика. "Я понял, что руководство людьми — это совсем не моё. Я получаю удовольствие от решения сложных технических задач, от создания кода, а не от проведения встреч и заполнения отчётов," — объяснил он мне. Мы разработали для него индивидуальный план горизонтального развития: Александр стал изучать новые языки программирования и фреймворки, начал курировать архитектурные решения. Сегодня он — наш ведущий архитектор, получает зарплату на уровне топ-менеджеров, но при этом занимается тем, что действительно любит. Самое главное — он искренне счастлив и не собирается уходить, хотя предложения от других компаний получает регулярно.

Вертикальная карьера: особенности движения вверх

Вертикальная карьера — это путь, который традиционно считается признаком профессионального успеха. Продвижение по служебной лестнице открывает перед вами не только новые возможности, но и новые горизонты ответственности 📈

Ключевая особенность вертикального роста — трансформация вашей роли от исполнителя к организатору и стратегу. С каждой новой ступенью вы всё меньше занимаетесь непосредственным созданием продукта или услуги и всё больше — организацией процессов, постановкой целей и развитием подчинённых.

Вот основные характеристики вертикального карьерного развития:

Рост управленческой ответственности — необходимость принимать решения, влияющие на работу всё большего числа людей

— необходимость принимать решения, влияющие на работу всё большего числа людей Повышение статуса и признания — более высокая должность часто приносит уважение и признание как внутри компании, так и в профессиональном сообществе

— более высокая должность часто приносит уважение и признание как внутри компании, так и в профессиональном сообществе Расширение полномочий — доступ к большим ресурсам и возможность реализовывать более масштабные идеи

— доступ к большим ресурсам и возможность реализовывать более масштабные идеи Значительный рост доходов — вертикальный рост обычно сопровождается существенным увеличением заработной платы и бонусов

— вертикальный рост обычно сопровождается существенным увеличением заработной платы и бонусов Требование новых компетенций — необходимость развивать навыки делегирования, стратегического мышления, управления конфликтами

Однако вертикальное развитие сопряжено с определёнными вызовами. Принцип Питера гласит, что в иерархической системе сотрудник имеет тенденцию подниматься до уровня своей некомпетентности. Проще говоря, хороший специалист не всегда становится хорошим руководителем, поскольку эти роли требуют разных наборов навыков.

Исследования показывают, что 60% новых менеджеров терпят неудачу в первые 24 месяца на руководящей позиции. Причина часто кроется в недооценке различий между исполнительской и управленческой работой.

Горизонтальное развитие: расширение профессиональных границ

Горизонтальное развитие карьеры представляет собой альтернативный, но не менее ценный путь профессионального роста. Этот подход фокусируется на расширении и углублении ваших компетенций без необходимости подниматься по корпоративной лестнице 🔄

В современном мире узкоспециализированные профессионалы уже не так востребованы, как те, кто обладает комплексным набором навыков. Горизонтальное развитие позволяет создать уникальную комбинацию компетенций, которая может сделать вас по-настоящему незаменимым.

Алексей Петров, карьерный коуч

Дмитрий пришёл ко мне на консультацию в состоянии профессионального кризиса. Он работал маркетологом в крупной FMCG-компании уже пять лет, но чувствовал, что достиг потолка — повышение в ближайшие годы не предвиделось из-за организационной структуры. "Я чувствую себя в тупике. Все говорят о карьерном росте, но куда мне расти, если вышестоящие позиции заняты людьми, которые не собираются никуда уходить?" — жаловался он. Мы провели детальный анализ его навыков и интересов, и я предложил стратегию горизонтального развития. Дмитрий начал осваивать аналитические инструменты и программирование на Python, которые позволили ему автоматизировать сбор и анализ маркетинговых данных. Через год он стал единственным в компании специалистом по маркетинговой аналитике, создал несколько инструментов, значительно повысивших эффективность отдела. В результате, хотя его должность не изменилась, зарплата выросла на 40%, а компания создала для него новую роль — "ведущий специалист по маркетинговой аналитике". Что самое важное, Дмитрий обрёл новое профессиональное дыхание и энтузиазм. "Я никогда бы не подумал, что можно так серьёзно вырасти, оставаясь на той же формальной позиции," — признался он на нашей последней встрече.

Основные характеристики горизонтального карьерного развития:

Диверсификация навыков — освоение смежных областей и создание уникальной профессиональной ниши

— освоение смежных областей и создание уникальной профессиональной ниши Экспертная глубина — становление признанным специалистом в своей области с глубоким пониманием всех нюансов

— становление признанным специалистом в своей области с глубоким пониманием всех нюансов Гибкость и адаптивность — возможность переключаться между различными проектами и задачами

— возможность переключаться между различными проектами и задачами Творческая свобода — обычно больше возможностей для экспериментов и инноваций без административной нагрузки

— обычно больше возможностей для экспериментов и инноваций без административной нагрузки Постепенный, но устойчивый рост дохода — хотя скачки в зарплате могут быть не такими значительными, как при повышении

Интересно отметить, что согласно недавним исследованиям рынка труда, специалисты с Т-образным профилем компетенций (глубокая экспертиза в одной области и широкие знания в смежных) на 32% быстрее находят новую работу при необходимости и на 27% чаще получают предложения с более высокой оплатой, чем узкоспециализированные профессионалы.

Как выбрать свой карьерный путь: факторы принятия решения

Выбор между вертикальным и горизонтальным развитием карьеры — это стратегическое решение, которое должно опираться на глубокое понимание собственных целей, ценностей и обстоятельств. Не существует универсально правильного пути — есть только путь, который оптимален именно для вас на конкретном этапе жизни 🧩

Перед принятием решения необходимо провести тщательный самоанализ и оценить ряд ключевых факторов:

Фактор Склонность к вертикальному росту Склонность к горизонтальному росту Личные ценности Статус, признание, влияние Мастерство, независимость, баланс Предпочитаемые задачи Стратегические решения, управление людьми Решение сложных проблем, создание продуктов Стиль коммуникации Уверенность в публичных выступлениях, навыки убеждения Глубокие обсуждения, аналитический подход Отношение к стрессу Высокая устойчивость к давлению и многозадачности Предпочтение сфокусированной работы с меньшим давлением Финансовые цели Быстрый рост доходов, готовность к рискам Стабильный доход, постепенный рост благосостояния

Помимо личных предпочтений, необходимо оценить и внешние факторы:

Структура организации — в плоских организациях с ограниченными возможностями для повышения горизонтальное развитие может быть более доступным

— в плоских организациях с ограниченными возможностями для повышения горизонтальное развитие может быть более доступным Тенденции в отрасли — некоторые индустрии больше ценят узкую экспертизу, другие — управленческие таланты

— некоторые индустрии больше ценят узкую экспертизу, другие — управленческие таланты Жизненный этап — в разные периоды жизни ваши приоритеты относительно работы и карьеры могут меняться

— в разные периоды жизни ваши приоритеты относительно работы и карьеры могут меняться Состояние рынка труда — спрос на определенные типы специалистов может влиять на перспективы развития

Стоит учитывать, что согласно последним данным, 76% миллениалов и представителей поколения Z считают развитие новых навыков более важным для своего долгосрочного успеха, чем продвижение по карьерной лестнице. Это отражает общий сдвиг в восприятии карьерного успеха от "вертикального" к более сбалансированному подходу.

Не менее важно провести честную оценку своих навыков и предрасположенностей. Например, если вы испытываете дискомфорт при принятии решений, влияющих на других людей, или не любите проводить большую часть дня на совещаниях, вертикальный рост может привести к профессиональному выгоранию, несмотря на повышение статуса и зарплаты.

Стратегии совмещения вертикального и горизонтального роста

В реальности наиболее успешные карьерные траектории редко следуют исключительно вертикальному или горизонтальному пути. Оптимальный подход часто заключается в стратегическом сочетании обоих направлений, что создает уникальный профессиональный профиль с максимальной ценностью на рынке труда 🌟

Современные исследования показывают, что руководители высшего звена, достигшие наибольшего успеха, как правило, имеют в своей карьерной истории периоды как вертикального продвижения, так и горизонтального расширения компетенций. Это позволяет им сочетать управленческую эффективность с глубоким пониманием бизнес-процессов и отраслевой специфики.

Рассмотрим несколько эффективных стратегий совмещения обоих типов карьерного развития:

Зигзагообразное движение — чередование периодов вертикального роста с периодами горизонтального расширения. Например, после повышения до руководителя отдела можно взять паузу в иерархическом росте и сосредоточиться на освоении новых технологий или методологий

— чередование периодов вертикального роста с периодами горизонтального расширения. Например, после повышения до руководителя отдела можно взять паузу в иерархическом росте и сосредоточиться на освоении новых технологий или методологий Диагональное перемещение — переход в другой отдел или подразделение с небольшим повышением. Это позволяет одновременно расширять кругозор и продвигаться вверх

— переход в другой отдел или подразделение с небольшим повышением. Это позволяет одновременно расширять кругозор и продвигаться вверх Проектное лидерство — принятие роли руководителя временных проектов, что развивает управленческие навыки без формального повышения

— принятие роли руководителя временных проектов, что развивает управленческие навыки без формального повышения Менторство и обучение — развитие навыка передачи знаний, что является ценной управленческой компетенцией, оставаясь при этом экспертом-практиком

— развитие навыка передачи знаний, что является ценной управленческой компетенцией, оставаясь при этом экспертом-практиком T-shaped развитие — глубокая экспертиза в основной области (вертикальная часть T) в сочетании с широким набором базовых знаний в смежных областях (горизонтальная часть)

При этом важно придерживаться нескольких принципов для успешного сочетания обоих направлений:

Регулярный пересмотр карьерных целей — каждые 1-2 года стоит анализировать, какое направление развития требует больше внимания в данный момент

— каждые 1-2 года стоит анализировать, какое направление развития требует больше внимания в данный момент Осознанное планирование обучения — инвестировать время и ресурсы как в управленческие, так и в специализированные навыки

— инвестировать время и ресурсы как в управленческие, так и в специализированные навыки Открытая коммуникация с руководством — обсуждение ваших карьерных планов помогает находить возможности, соответствующие вашей стратегии развития

— обсуждение ваших карьерных планов помогает находить возможности, соответствующие вашей стратегии развития Создание персонального бренда — формирование репутации, отражающей вашу уникальную комбинацию управленческих и экспертных качеств

По данным LinkedIn, профессионалы, которые демонстрируют разнообразный опыт работы (сочетание различных ролей и функций), на 52% чаще получают приглашения на собеседования, чем те, кто строго следует линейной карьерной траектории. Это свидетельствует о том, что рынок труда всё больше ценит комплексный подход к развитию карьеры.

Карьера в современном профессиональном ландшафте — это не лестница и не плато, а скорее персональная карта возможностей, где каждый сам определяет маршрут своего движения. Вертикальный рост дает власть и влияние, горизонтальный — свободу и экспертизу, а их комбинация создает уникальный профессиональный профиль, устойчивый к изменениям рынка. Помните, что настоящий успех измеряется не столько позицией в организационной структуре, сколько соответствием вашей карьеры личным ценностям и жизненным приоритетам. Выбирайте осознанно, действуйте стратегически, и ваш профессиональный путь принесет не только материальные блага, но и подлинное удовлетворение.

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