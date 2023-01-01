Как запустить успешный блог в декрете: советы для мам онлайн

Люди, ищущие способы дополнительного дохода через создание контента

Декретный отпуск — идеальное время, чтобы запустить свой блог и начать строить онлайн-присутствие. Пока малыш спит, вы можете создавать контент, который не только позволит вам самореализоваться, но и, возможно, станет источником дохода. Многие мамы превратили свои декретные истории в прибыльные блоги с тысячами подписчиков. В этой статье я расскажу, как пройти путь от новичка до уверенного блогера, даже если у вас всего пара свободных часов в день и ноль опыта в создании контента. 🌟