logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Вакансии в бурении для мужчин: где искать и как устроиться
Пусть ИИ работает за вас
Как собрать ИИ-ассистента для себя с нуля
Мини-курс для новичков
Перейти

Вакансии в бурении для мужчин: где искать и как устроиться

#Выбор профессии  #Карьера и развитие  #Профессии в строительстве  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Мужчины, рассматривающие карьеру в нефтегазовой сфере, особенно в бурении
  • Люди без высшего образования, желающие получить высокооплачиваемую работу

  • Новички, интересующиеся информацией о должностях, требованиях и карьерном росте в буровой отрасли

    Нефтегазовая отрасль остаётся одной из самых высокооплачиваемых в России, а буровое дело — настоящей мужской профессией, где можно построить стабильную карьеру с зарплатой от 100 000 рублей даже без высшего образования. В 2025 году спрос на буровиков продолжает расти — компании активно осваивают новые месторождения в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Многие мужчины сегодня задумываются о переходе в эту сферу, но не знают с чего начать путь к высокооплачиваемой работе с перспективами. Разберём, какие должности доступны новичкам, где искать вакансии и как увеличить шансы на трудоустройство. 🛢️

Перспективные должности в сфере бурения: от помощника до мастера

Карьера в бурении имеет чётко выстроенную иерархию. Это одна из немногих сфер, где без дорогостоящего образования можно пройти путь от рабочего до руководящей должности за 5-7 лет при должном усердии. 💪

Рассмотрим основные должности в порядке карьерного роста:

Должность Обязанности Зарплата (2025 г.) Требования к опыту
Помощник бурильщика (3-4 разряд) Выполнение вспомогательных работ на буровой, обслуживание оборудования 80 000 – 120 000 ₽ Можно без опыта, после обучения
Бурильщик (5-6 разряд) Управление процессом бурения, контроль технологических параметров 150 000 – 220 000 ₽ От 2 лет помощником бурильщика
Мастер буровой Руководство бригадой, контроль всего процесса бурения 250 000 – 350 000 ₽ От 3-4 лет бурильщиком
Буровой супервайзер Контроль соблюдения технологий, безопасности и стандартов качества 300 000 – 450 000 ₽ От 5 лет в бурении + высшее образование

Помимо основной линейки должностей, в бурении востребованы специалисты смежных направлений:

  • Машинист буровой установки — управляет буровым оборудованием (от 100 000 ₽)
  • Слесарь по обслуживанию буровых — ремонтирует и обслуживает оборудование (от 80 000 ₽)
  • Моторист цементировочного агрегата — отвечает за работу специализированного оборудования (от 90 000 ₽)
  • Оператор по исследованию скважин — проводит измерения параметров скважины (от 120 000 ₽)

Андрей Соколов, мастер буровой с 12-летним стажем:

Я пришел в бурение после армии с обычным техникумом. Начинал помощником бурильщика 3-го разряда на Сахалине, первая вахта далась тяжело — физический труд, холод, оторванность от дома. Но когда получил первую зарплату в 85 000 рублей (а это было 10 лет назад!), понял, что буду стараться.

За три года вырос до бурильщика 5 разряда, параллельно окончил заочно нефтегазовый институт. Ещё через четыре года стал мастером буровой. Сегодня руковожу бригадой в 15 человек, зарплата превышает 300 000 рублей, график — месяц через месяц. В межвахтовый период могу заниматься чем угодно, времени хватает и на семью, и на хобби. Для парня из небольшого городка без связей это отличный карьерный путь.

Мой совет новичкам: не бойтесь начинать с низов, внимательно учитесь у опытных сотрудников и проявляйте инициативу. В бурении быстро замечают толковых работников.

Пошаговый план для смены профессии

Требования к кандидатам на работу в бурении и добыче

Сфера бурения и добычи предъявляет особые требования к кандидатам. Это обусловлено высокими рисками, сложными условиями работы и значительной ответственностью. 🔍

Базовые требования к соискателям на должности в бурении:

  • Возраст: обычно от 18 до 50 лет (верхняя граница зависит от должности и физической нагрузки)
  • Здоровье: медицинская комиссия с отметкой о пригодности к работе в условиях Крайнего Севера и вахтового метода
  • Документы: удостоверение о профессиональной подготовке или диплом профильного учебного заведения
  • Отсутствие судимостей: особенно важно для работы на крупных месторождениях и стратегических объектах

Требования к образованию различаются в зависимости от должности:

Должность Минимальное образование Оптимальное образование Дополнительные сертификаты
Помощник бурильщика Среднее + курсы (от 3 месяцев) Профильный техникум Удостоверение стропальщика
Бурильщик Среднее профессиональное Высшее по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" Курсы контроля скважины, ГНВП
Мастер буровой Среднее профессиональное + опыт Высшее нефтегазовое Аттестация по промышленной безопасности
Инженерные должности Высшее профильное Высшее + доп. образование Знание специализированного ПО

Личностные качества, ценящиеся в отрасли:

  • Физическая выносливость: работа часто связана с тяжелым физическим трудом в сложных климатических условиях
  • Стрессоустойчивость: необходимо принимать решения в нестандартных ситуациях
  • Дисциплинированность: строгое соблюдение техники безопасности и регламентов — вопрос жизни и смерти
  • Умение работать в команде: буровая бригада работает как единый организм
  • Техническая грамотность: понимание принципов работы оборудования

Как подготовиться к работе в бурении, если у вас нет профильного образования:

  1. Пройдите курсы профессиональной подготовки по специальности "Помощник бурильщика" (длительность от 3 до 6 месяцев)
  2. Получите удостоверения по смежным специальностям: стропальщик, слесарь, моторист
  3. Пройдите медицинскую комиссию для работы в условиях Крайнего Севера
  4. Оформите удостоверение ГНВП (контроль газонефтеводопроявлений)
  5. Изучите основы охраны труда и промышленной безопасности

Где искать вакансии: от Газпрома до частных компаний

Поиск вакансий в сфере бурения имеет свою специфику. Крупные компании часто набирают персонал через собственные сайты, а небольшие подрядчики могут работать через специализированные агентства. 🔎

Основные источники для поиска вакансий в бурении:

  1. Официальные сайты нефтегазовых компаний:

    • Газпром (careers.gazprom.ru)
    • Роснефть (career.rosneft.ru)
    • ЛУКОЙЛ (lukoil.ru/Company/Career)
    • Сургутнефтегаз (rabota.surgutneftegas.ru)
    • Буровая компания "Евразия" (bke.ru/career)

  2. Специализированные отраслевые ресурсы:

    • Нефтегаз.Ру (neftegaz.ru/jobs)
    • OilCareer.ru
    • Нефтяник.ru

  3. Универсальные сайты поиска работы:

    • HeadHunter (hh.ru) – используйте фильтр "Вахта"
    • Superjob.ru
    • Avito.ru – раздел "Вакансии"
    • Rabota.ru

  4. Телеграм-каналы с вакансиями вахтовым методом:

    • Вахта Север
    • Работа Вахтой
    • Нефтегаз Работа

  5. Кадровые агентства, специализирующиеся на нефтегазовой отрасли:

    • Coleman Services
    • АНКОР
    • Kelly Services

Дмитрий Верхов, руководитель отдела рекрутинга нефтесервисной компании:

Помню случай с Максимом, бывшим сотрудником автосервиса из Москвы. Он разослал десятки резюме на крупные сайты поиска работы, но отклика не было — опыта в нефтянке ноль, а образование только автомеханик.

Тогда он сменил тактику: нашел информацию, что наша компания выиграла тендер на бурение в ЯНАО, и напрямую отправил резюме на почту отдела кадров, указав в теме письма "Готов начать с нуля в новом проекте". В сопроводительном письме сделал упор на опыт работы с механизмами и готовность обучаться.

Такой подход привлек внимание — в тот момент мы как раз комплектовали бригады и были готовы обучить новичков. Максим прошел двухмесячные курсы помощника бурильщика за счет компании и уже 5 лет работает у нас, сейчас уже бурильщиком 5 разряда.

Мой совет: не ограничивайтесь стандартными методами поиска. Изучайте новости компаний — когда они выигрывают тендеры или запускают проекты, им требуется персонал, и они часто готовы брать людей без опыта, но с подходящими личностными качествами.

При поиске вакансий обратите внимание на географию работы. Основные регионы бурения в России на 2025 год:

  • ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) — здесь сосредоточены крупнейшие газовые месторождения
  • ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) — традиционный регион нефтедобычи
  • Сахалин — шельфовые проекты с участием международных компаний
  • Иркутская область — активно разрабатываемые новые месторождения
  • Республика Коми — традиционный нефтегазоносный регион
  • Арктический шельф — новое перспективное направление с высокими зарплатами

Сезонные особенности поиска работы: крупные компании часто формируют штат в феврале-марте (перед весенним сезоном) и в августе-сентябре (перед зимним периодом). В эти месяцы шансы найти работу повышаются. 📅

Как подготовить резюме для работы в буровой отрасли

Правильно составленное резюме — ваш пропуск к собеседованию. В нефтегазовой сфере HR-специалисты обращают внимание на конкретные пункты и формулировки. 📝

Структура эффективного резюме для буровой отрасли:

  1. Контактная информация: ФИО, телефон, email, город проживания. Укажите готовность к переезду/вахтовому методу работы
  2. Цель: указывайте конкретную позицию — "Помощник бурильщика ЭиРБС 3 разряда" вместо обтекаемого "Работа в нефтегазовой отрасли"
  3. Образование: укажите все профильные учебные заведения, курсы и удостоверения с датами получения
  4. Опыт работы: в обратном хронологическом порядке с указанием названия компании, периода работы, должности и конкретных обязанностей
  5. Профессиональные навыки: знание оборудования, программного обеспечения, технических процессов
  6. Личные качества: акцент на дисциплинированность, физическую выносливость, ответственность, умение работать в команде
  7. Дополнительная информация: наличие водительских прав, готовность к командировкам и вахтам определенной длительности

Ключевые рекомендации по составлению резюме:

  • Используйте профессиональную терминологию, но без излишеств
  • Указывайте точные модели буровых установок, с которыми вы работали (УБР-2, БУ-3000 ЭУК и т.д.)
  • Добавьте раздел "Допуски и сертификаты" с перечислением всех удостоверений
  • Отмечайте достижения с количественными показателями ("Участвовал в бурении 15 скважин общей проходкой свыше 45000 м")
  • Укажите категории здоровья и группу крови — это часто требуется для вахтовой работы

Примеры формулировок для резюме помощника бурильщика:

Неэффективная формулировка Эффективная формулировка
"Работал на буровой" "Опыт работы помощником бурильщика на установке БУ-3000 ЭУК-1М при бурении скважин глубиной до 4500 м"
"Выполнял различные задачи" "Проводил спуско-подъемные операции, готовил буровой раствор, обслуживал насосное оборудование, участвовал в ликвидации ГНВП"
"Имею техническое образование" "Среднее профессиональное образование по специальности 'Бурение нефтяных и газовых скважин', Тюменский нефтегазовый колледж, 2021 г."
"Знаю технику безопасности" "Аттестация по промышленной безопасности (А.1, Б.2.6), удостоверение ГНВП, допуск к работе на высоте"

Как подготовиться к собеседованию:

  1. Изучите информацию о компании — историю, текущие проекты, технологии
  2. Повторите основы технологии бурения и термины
  3. Подготовьте ответы на типичные вопросы:
    • Как действовать при газонефтеводопроявлениях?
    • Какой порядок действий при спуско-подъемных операциях?
    • Что делать при обнаружении неисправности оборудования?
  4. Подготовьте вопросы работодателю:
    • О длительности и условиях вахты
    • О составе бригады и используемом оборудовании
    • О возможностях профессионального роста

Особенности вахтового метода и карьерный рост в бурении

Вахтовый метод — основной формат работы в бурении, имеющий как преимущества, так и особенности, к которым нужно быть готовым. 🏠➡️🏭

Типичные графики работ в буровых компаниях:

  • 15/15 — две недели работы, две недели отдыха
  • 30/30 — месяц работы, месяц отдыха (наиболее распространенный)
  • 45/45 — полтора месяца работы, полтора месяца отдыха (обычно на удаленных месторождениях)
  • 60/30 — два месяца работы, месяц отдыха (часто у иностранных компаний)

Особенности условий проживания на вахте:

  1. Вахтовые поселки — стационарные, с относительно комфортными условиями:
    • Общежития с комнатами на 2-4 человека
    • Столовая с 3-разовым питанием
    • Баня/душевые
    • Иногда — спортзал, комната отдыха с телевизором, интернет
  2. Вагон-городки — мобильные, с более спартанскими условиями:
    • Вагончики-бытовки на 4-8 человек
    • Столовая-вагон
    • Минимум удобств
    • Часто ограниченное электроснабжение

Режим работы на буровой — обычно 12-часовые смены, день/ночь. График "сутки через сутки" встречается реже. Физическая нагрузка высокая, особенно у помощников бурильщика. 🔄

Преимущества вахтового метода:

  • Высокая заработная плата с северными и вахтовыми надбавками
  • Длительные периоды отдыха между вахтами
  • Возможность не менять место жительства
  • Оплачиваемая дорога до места работы (в большинстве крупных компаний)
  • Предоставление спецодежды и средств защиты

Сложности вахтового метода, к которым нужно быть готовым:

  • Долгая разлука с семьей
  • Суровые климатические условия (особенно на севере)
  • Ограниченное пространство и общие бытовые условия
  • Психологическая нагрузка от постоянного общения с одними и теми же людьми
  • Ограниченный доступ к интернету и связи

Карьерный рост в бурении обычно следует такой траектории:

  1. Помощник бурильщика 3 разряда4 разряда (1-2 года)
  2. Бурильщик 5 разряда6 разряда (2-3 года)
  3. Помощник мастераМастер буровой (3-5 лет)
  4. Буровой супервайзер / Начальник участка (от 5 лет)

Факторы, ускоряющие карьерный рост:

  • Получение высшего профильного образования (можно заочно)
  • Освоение смежных специальностей (механик, энергетик)
  • Изучение иностранного языка (особенно для работы в международных проектах)
  • Готовность к переезду и работе на новых месторождениях
  • Освоение специализированного ПО (моделирование процессов бурения)

Возможности для горизонтального развития — переход в смежные специальности:

  • Инженер по буровым растворам
  • Специалист по контролю качества
  • Инженер по телеметрии
  • Геолог-навигатор
  • Супервайзер по заканчиванию скважин

Буровая отрасль остаётся одной из самых перспективных для мужчин, ищущих стабильную высокооплачиваемую работу без серьёзных инвестиций в образование. Даже в эпоху цифровизации, добыча ресурсов продолжает требовать физически крепких и технически грамотных специалистов. Для успешного старта достаточно профильных курсов и готовности к вахтовому методу работы. Целеустремленный сотрудник может за 7-10 лет пройти путь от помощника бурильщика до руководящей должности с зарплатой, значительно превышающей среднюю по стране. Главное — не бояться начать с нуля и быть готовым к постоянному обучению.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие компании упоминаются как крупнейшие работодатели в сфере бурения?
1 / 5

Виктор Семёнов

карьерный консультант

Свежие материалы
Зарплата Full Stack разработчика: от 60 000 до 350 000+ рублей
25 августа 2025
Python для начинающих: основы языка, синтаксис, примеры кода
25 августа 2025
ИТ-профессии: как выбрать перспективное направление в технологиях
25 августа 2025

Загрузка...