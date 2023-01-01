Вакансии в бурении для мужчин: где искать и как устроиться

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Для кого эта статья:

Мужчины, рассматривающие карьеру в нефтегазовой сфере, особенно в бурении

Люди без высшего образования, желающие получить высокооплачиваемую работу

Новички, интересующиеся информацией о должностях, требованиях и карьерном росте в буровой отрасли Нефтегазовая отрасль остаётся одной из самых высокооплачиваемых в России, а буровое дело — настоящей мужской профессией, где можно построить стабильную карьеру с зарплатой от 100 000 рублей даже без высшего образования. В 2025 году спрос на буровиков продолжает расти — компании активно осваивают новые месторождения в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Многие мужчины сегодня задумываются о переходе в эту сферу, но не знают с чего начать путь к высокооплачиваемой работе с перспективами. Разберём, какие должности доступны новичкам, где искать вакансии и как увеличить шансы на трудоустройство. 🛢️

Перспективные должности в сфере бурения: от помощника до мастера

Карьера в бурении имеет чётко выстроенную иерархию. Это одна из немногих сфер, где без дорогостоящего образования можно пройти путь от рабочего до руководящей должности за 5-7 лет при должном усердии. 💪

Рассмотрим основные должности в порядке карьерного роста:

Должность Обязанности Зарплата (2025 г.) Требования к опыту Помощник бурильщика (3-4 разряд) Выполнение вспомогательных работ на буровой, обслуживание оборудования 80 000 – 120 000 ₽ Можно без опыта, после обучения Бурильщик (5-6 разряд) Управление процессом бурения, контроль технологических параметров 150 000 – 220 000 ₽ От 2 лет помощником бурильщика Мастер буровой Руководство бригадой, контроль всего процесса бурения 250 000 – 350 000 ₽ От 3-4 лет бурильщиком Буровой супервайзер Контроль соблюдения технологий, безопасности и стандартов качества 300 000 – 450 000 ₽ От 5 лет в бурении + высшее образование

Помимо основной линейки должностей, в бурении востребованы специалисты смежных направлений:

Машинист буровой установки — управляет буровым оборудованием (от 100 000 ₽)

— управляет буровым оборудованием (от 100 000 ₽) Слесарь по обслуживанию буровых — ремонтирует и обслуживает оборудование (от 80 000 ₽)

— ремонтирует и обслуживает оборудование (от 80 000 ₽) Моторист цементировочного агрегата — отвечает за работу специализированного оборудования (от 90 000 ₽)

— отвечает за работу специализированного оборудования (от 90 000 ₽) Оператор по исследованию скважин — проводит измерения параметров скважины (от 120 000 ₽)

Андрей Соколов, мастер буровой с 12-летним стажем: Я пришел в бурение после армии с обычным техникумом. Начинал помощником бурильщика 3-го разряда на Сахалине, первая вахта далась тяжело — физический труд, холод, оторванность от дома. Но когда получил первую зарплату в 85 000 рублей (а это было 10 лет назад!), понял, что буду стараться. За три года вырос до бурильщика 5 разряда, параллельно окончил заочно нефтегазовый институт. Ещё через четыре года стал мастером буровой. Сегодня руковожу бригадой в 15 человек, зарплата превышает 300 000 рублей, график — месяц через месяц. В межвахтовый период могу заниматься чем угодно, времени хватает и на семью, и на хобби. Для парня из небольшого городка без связей это отличный карьерный путь. Мой совет новичкам: не бойтесь начинать с низов, внимательно учитесь у опытных сотрудников и проявляйте инициативу. В бурении быстро замечают толковых работников.

Требования к кандидатам на работу в бурении и добыче

Сфера бурения и добычи предъявляет особые требования к кандидатам. Это обусловлено высокими рисками, сложными условиями работы и значительной ответственностью. 🔍

Базовые требования к соискателям на должности в бурении:

Возраст : обычно от 18 до 50 лет (верхняя граница зависит от должности и физической нагрузки)

: обычно от 18 до 50 лет (верхняя граница зависит от должности и физической нагрузки) Здоровье : медицинская комиссия с отметкой о пригодности к работе в условиях Крайнего Севера и вахтового метода

: медицинская комиссия с отметкой о пригодности к работе в условиях Крайнего Севера и вахтового метода Документы : удостоверение о профессиональной подготовке или диплом профильного учебного заведения

: удостоверение о профессиональной подготовке или диплом профильного учебного заведения Отсутствие судимостей: особенно важно для работы на крупных месторождениях и стратегических объектах

Требования к образованию различаются в зависимости от должности:

Должность Минимальное образование Оптимальное образование Дополнительные сертификаты Помощник бурильщика Среднее + курсы (от 3 месяцев) Профильный техникум Удостоверение стропальщика Бурильщик Среднее профессиональное Высшее по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" Курсы контроля скважины, ГНВП Мастер буровой Среднее профессиональное + опыт Высшее нефтегазовое Аттестация по промышленной безопасности Инженерные должности Высшее профильное Высшее + доп. образование Знание специализированного ПО

Личностные качества, ценящиеся в отрасли:

Физическая выносливость : работа часто связана с тяжелым физическим трудом в сложных климатических условиях

: работа часто связана с тяжелым физическим трудом в сложных климатических условиях Стрессоустойчивость : необходимо принимать решения в нестандартных ситуациях

: необходимо принимать решения в нестандартных ситуациях Дисциплинированность : строгое соблюдение техники безопасности и регламентов — вопрос жизни и смерти

: строгое соблюдение техники безопасности и регламентов — вопрос жизни и смерти Умение работать в команде : буровая бригада работает как единый организм

: буровая бригада работает как единый организм Техническая грамотность: понимание принципов работы оборудования

Как подготовиться к работе в бурении, если у вас нет профильного образования:

Пройдите курсы профессиональной подготовки по специальности "Помощник бурильщика" (длительность от 3 до 6 месяцев) Получите удостоверения по смежным специальностям: стропальщик, слесарь, моторист Пройдите медицинскую комиссию для работы в условиях Крайнего Севера Оформите удостоверение ГНВП (контроль газонефтеводопроявлений) Изучите основы охраны труда и промышленной безопасности

Где искать вакансии: от Газпрома до частных компаний

Поиск вакансий в сфере бурения имеет свою специфику. Крупные компании часто набирают персонал через собственные сайты, а небольшие подрядчики могут работать через специализированные агентства. 🔎

Основные источники для поиска вакансий в бурении:

Официальные сайты нефтегазовых компаний: Газпром (careers.gazprom.ru)

Роснефть (career.rosneft.ru)

ЛУКОЙЛ (lukoil.ru/Company/Career)

Сургутнефтегаз (rabota.surgutneftegas.ru)

Буровая компания "Евразия" (bke.ru/career) Специализированные отраслевые ресурсы: Нефтегаз.Ру (neftegaz.ru/jobs)

OilCareer.ru

Нефтяник.ru Универсальные сайты поиска работы: HeadHunter (hh.ru) – используйте фильтр "Вахта"

Superjob.ru

Avito.ru – раздел "Вакансии"

Rabota.ru Телеграм-каналы с вакансиями вахтовым методом: Вахта Север

Работа Вахтой

Нефтегаз Работа Кадровые агентства, специализирующиеся на нефтегазовой отрасли: Coleman Services

АНКОР

Kelly Services

Дмитрий Верхов, руководитель отдела рекрутинга нефтесервисной компании: Помню случай с Максимом, бывшим сотрудником автосервиса из Москвы. Он разослал десятки резюме на крупные сайты поиска работы, но отклика не было — опыта в нефтянке ноль, а образование только автомеханик. Тогда он сменил тактику: нашел информацию, что наша компания выиграла тендер на бурение в ЯНАО, и напрямую отправил резюме на почту отдела кадров, указав в теме письма "Готов начать с нуля в новом проекте". В сопроводительном письме сделал упор на опыт работы с механизмами и готовность обучаться. Такой подход привлек внимание — в тот момент мы как раз комплектовали бригады и были готовы обучить новичков. Максим прошел двухмесячные курсы помощника бурильщика за счет компании и уже 5 лет работает у нас, сейчас уже бурильщиком 5 разряда. Мой совет: не ограничивайтесь стандартными методами поиска. Изучайте новости компаний — когда они выигрывают тендеры или запускают проекты, им требуется персонал, и они часто готовы брать людей без опыта, но с подходящими личностными качествами.

При поиске вакансий обратите внимание на географию работы. Основные регионы бурения в России на 2025 год:

ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) — здесь сосредоточены крупнейшие газовые месторождения

— здесь сосредоточены крупнейшие газовые месторождения ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) — традиционный регион нефтедобычи

— традиционный регион нефтедобычи Сахалин — шельфовые проекты с участием международных компаний

— шельфовые проекты с участием международных компаний Иркутская область — активно разрабатываемые новые месторождения

— активно разрабатываемые новые месторождения Республика Коми — традиционный нефтегазоносный регион

— традиционный нефтегазоносный регион Арктический шельф — новое перспективное направление с высокими зарплатами

Сезонные особенности поиска работы: крупные компании часто формируют штат в феврале-марте (перед весенним сезоном) и в августе-сентябре (перед зимним периодом). В эти месяцы шансы найти работу повышаются. 📅

Как подготовить резюме для работы в буровой отрасли

Правильно составленное резюме — ваш пропуск к собеседованию. В нефтегазовой сфере HR-специалисты обращают внимание на конкретные пункты и формулировки. 📝

Структура эффективного резюме для буровой отрасли:

Контактная информация: ФИО, телефон, email, город проживания. Укажите готовность к переезду/вахтовому методу работы Цель: указывайте конкретную позицию — "Помощник бурильщика ЭиРБС 3 разряда" вместо обтекаемого "Работа в нефтегазовой отрасли" Образование: укажите все профильные учебные заведения, курсы и удостоверения с датами получения Опыт работы: в обратном хронологическом порядке с указанием названия компании, периода работы, должности и конкретных обязанностей Профессиональные навыки: знание оборудования, программного обеспечения, технических процессов Личные качества: акцент на дисциплинированность, физическую выносливость, ответственность, умение работать в команде Дополнительная информация: наличие водительских прав, готовность к командировкам и вахтам определенной длительности

Ключевые рекомендации по составлению резюме:

Используйте профессиональную терминологию, но без излишеств

Указывайте точные модели буровых установок, с которыми вы работали (УБР-2, БУ-3000 ЭУК и т.д.)

Добавьте раздел "Допуски и сертификаты" с перечислением всех удостоверений

Отмечайте достижения с количественными показателями ("Участвовал в бурении 15 скважин общей проходкой свыше 45000 м")

Укажите категории здоровья и группу крови — это часто требуется для вахтовой работы

Примеры формулировок для резюме помощника бурильщика:

Неэффективная формулировка Эффективная формулировка "Работал на буровой" "Опыт работы помощником бурильщика на установке БУ-3000 ЭУК-1М при бурении скважин глубиной до 4500 м" "Выполнял различные задачи" "Проводил спуско-подъемные операции, готовил буровой раствор, обслуживал насосное оборудование, участвовал в ликвидации ГНВП" "Имею техническое образование" "Среднее профессиональное образование по специальности 'Бурение нефтяных и газовых скважин', Тюменский нефтегазовый колледж, 2021 г." "Знаю технику безопасности" "Аттестация по промышленной безопасности (А.1, Б.2.6), удостоверение ГНВП, допуск к работе на высоте"

Как подготовиться к собеседованию:

Изучите информацию о компании — историю, текущие проекты, технологии Повторите основы технологии бурения и термины Подготовьте ответы на типичные вопросы: Как действовать при газонефтеводопроявлениях?

Какой порядок действий при спуско-подъемных операциях?

Что делать при обнаружении неисправности оборудования? Подготовьте вопросы работодателю: О длительности и условиях вахты

О составе бригады и используемом оборудовании

О возможностях профессионального роста

Особенности вахтового метода и карьерный рост в бурении

Вахтовый метод — основной формат работы в бурении, имеющий как преимущества, так и особенности, к которым нужно быть готовым. 🏠➡️🏭

Типичные графики работ в буровых компаниях:

15/15 — две недели работы, две недели отдыха

— две недели работы, две недели отдыха 30/30 — месяц работы, месяц отдыха (наиболее распространенный)

— месяц работы, месяц отдыха (наиболее распространенный) 45/45 — полтора месяца работы, полтора месяца отдыха (обычно на удаленных месторождениях)

— полтора месяца работы, полтора месяца отдыха (обычно на удаленных месторождениях) 60/30 — два месяца работы, месяц отдыха (часто у иностранных компаний)

Особенности условий проживания на вахте:

Вахтовые поселки — стационарные, с относительно комфортными условиями: Общежития с комнатами на 2-4 человека

Столовая с 3-разовым питанием

Баня/душевые

Иногда — спортзал, комната отдыха с телевизором, интернет Вагон-городки — мобильные, с более спартанскими условиями: Вагончики-бытовки на 4-8 человек

Столовая-вагон

Минимум удобств

Часто ограниченное электроснабжение

Режим работы на буровой — обычно 12-часовые смены, день/ночь. График "сутки через сутки" встречается реже. Физическая нагрузка высокая, особенно у помощников бурильщика. 🔄

Преимущества вахтового метода:

Высокая заработная плата с северными и вахтовыми надбавками

Длительные периоды отдыха между вахтами

Возможность не менять место жительства

Оплачиваемая дорога до места работы (в большинстве крупных компаний)

Предоставление спецодежды и средств защиты

Сложности вахтового метода, к которым нужно быть готовым:

Долгая разлука с семьей

Суровые климатические условия (особенно на севере)

Ограниченное пространство и общие бытовые условия

Психологическая нагрузка от постоянного общения с одними и теми же людьми

Ограниченный доступ к интернету и связи

Карьерный рост в бурении обычно следует такой траектории:

Помощник бурильщика 3 разряда → 4 разряда (1-2 года) Бурильщик 5 разряда → 6 разряда (2-3 года) Помощник мастера → Мастер буровой (3-5 лет) Буровой супервайзер / Начальник участка (от 5 лет)

Факторы, ускоряющие карьерный рост:

Получение высшего профильного образования (можно заочно)

Освоение смежных специальностей (механик, энергетик)

Изучение иностранного языка (особенно для работы в международных проектах)

Готовность к переезду и работе на новых месторождениях

Освоение специализированного ПО (моделирование процессов бурения)

Возможности для горизонтального развития — переход в смежные специальности:

Инженер по буровым растворам

Специалист по контролю качества

Инженер по телеметрии

Геолог-навигатор

Супервайзер по заканчиванию скважин