Вакансии в бурении для мужчин: где искать и как устроиться#Выбор профессии #Карьера и развитие #Профессии в строительстве
Для кого эта статья:
- Мужчины, рассматривающие карьеру в нефтегазовой сфере, особенно в бурении
- Люди без высшего образования, желающие получить высокооплачиваемую работу
Новички, интересующиеся информацией о должностях, требованиях и карьерном росте в буровой отрасли
Нефтегазовая отрасль остаётся одной из самых высокооплачиваемых в России, а буровое дело — настоящей мужской профессией, где можно построить стабильную карьеру с зарплатой от 100 000 рублей даже без высшего образования. В 2025 году спрос на буровиков продолжает расти — компании активно осваивают новые месторождения в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Многие мужчины сегодня задумываются о переходе в эту сферу, но не знают с чего начать путь к высокооплачиваемой работе с перспективами. Разберём, какие должности доступны новичкам, где искать вакансии и как увеличить шансы на трудоустройство. 🛢️
Перспективные должности в сфере бурения: от помощника до мастера
Карьера в бурении имеет чётко выстроенную иерархию. Это одна из немногих сфер, где без дорогостоящего образования можно пройти путь от рабочего до руководящей должности за 5-7 лет при должном усердии. 💪
Рассмотрим основные должности в порядке карьерного роста:
|Должность
|Обязанности
|Зарплата (2025 г.)
|Требования к опыту
|Помощник бурильщика (3-4 разряд)
|Выполнение вспомогательных работ на буровой, обслуживание оборудования
|80 000 – 120 000 ₽
|Можно без опыта, после обучения
|Бурильщик (5-6 разряд)
|Управление процессом бурения, контроль технологических параметров
|150 000 – 220 000 ₽
|От 2 лет помощником бурильщика
|Мастер буровой
|Руководство бригадой, контроль всего процесса бурения
|250 000 – 350 000 ₽
|От 3-4 лет бурильщиком
|Буровой супервайзер
|Контроль соблюдения технологий, безопасности и стандартов качества
|300 000 – 450 000 ₽
|От 5 лет в бурении + высшее образование
Помимо основной линейки должностей, в бурении востребованы специалисты смежных направлений:
- Машинист буровой установки — управляет буровым оборудованием (от 100 000 ₽)
- Слесарь по обслуживанию буровых — ремонтирует и обслуживает оборудование (от 80 000 ₽)
- Моторист цементировочного агрегата — отвечает за работу специализированного оборудования (от 90 000 ₽)
- Оператор по исследованию скважин — проводит измерения параметров скважины (от 120 000 ₽)
Андрей Соколов, мастер буровой с 12-летним стажем:
Я пришел в бурение после армии с обычным техникумом. Начинал помощником бурильщика 3-го разряда на Сахалине, первая вахта далась тяжело — физический труд, холод, оторванность от дома. Но когда получил первую зарплату в 85 000 рублей (а это было 10 лет назад!), понял, что буду стараться.
За три года вырос до бурильщика 5 разряда, параллельно окончил заочно нефтегазовый институт. Ещё через четыре года стал мастером буровой. Сегодня руковожу бригадой в 15 человек, зарплата превышает 300 000 рублей, график — месяц через месяц. В межвахтовый период могу заниматься чем угодно, времени хватает и на семью, и на хобби. Для парня из небольшого городка без связей это отличный карьерный путь.
Мой совет новичкам: не бойтесь начинать с низов, внимательно учитесь у опытных сотрудников и проявляйте инициативу. В бурении быстро замечают толковых работников.
Требования к кандидатам на работу в бурении и добыче
Сфера бурения и добычи предъявляет особые требования к кандидатам. Это обусловлено высокими рисками, сложными условиями работы и значительной ответственностью. 🔍
Базовые требования к соискателям на должности в бурении:
- Возраст: обычно от 18 до 50 лет (верхняя граница зависит от должности и физической нагрузки)
- Здоровье: медицинская комиссия с отметкой о пригодности к работе в условиях Крайнего Севера и вахтового метода
- Документы: удостоверение о профессиональной подготовке или диплом профильного учебного заведения
- Отсутствие судимостей: особенно важно для работы на крупных месторождениях и стратегических объектах
Требования к образованию различаются в зависимости от должности:
|Должность
|Минимальное образование
|Оптимальное образование
|Дополнительные сертификаты
|Помощник бурильщика
|Среднее + курсы (от 3 месяцев)
|Профильный техникум
|Удостоверение стропальщика
|Бурильщик
|Среднее профессиональное
|Высшее по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин"
|Курсы контроля скважины, ГНВП
|Мастер буровой
|Среднее профессиональное + опыт
|Высшее нефтегазовое
|Аттестация по промышленной безопасности
|Инженерные должности
|Высшее профильное
|Высшее + доп. образование
|Знание специализированного ПО
Личностные качества, ценящиеся в отрасли:
- Физическая выносливость: работа часто связана с тяжелым физическим трудом в сложных климатических условиях
- Стрессоустойчивость: необходимо принимать решения в нестандартных ситуациях
- Дисциплинированность: строгое соблюдение техники безопасности и регламентов — вопрос жизни и смерти
- Умение работать в команде: буровая бригада работает как единый организм
- Техническая грамотность: понимание принципов работы оборудования
Как подготовиться к работе в бурении, если у вас нет профильного образования:
- Пройдите курсы профессиональной подготовки по специальности "Помощник бурильщика" (длительность от 3 до 6 месяцев)
- Получите удостоверения по смежным специальностям: стропальщик, слесарь, моторист
- Пройдите медицинскую комиссию для работы в условиях Крайнего Севера
- Оформите удостоверение ГНВП (контроль газонефтеводопроявлений)
- Изучите основы охраны труда и промышленной безопасности
Где искать вакансии: от Газпрома до частных компаний
Поиск вакансий в сфере бурения имеет свою специфику. Крупные компании часто набирают персонал через собственные сайты, а небольшие подрядчики могут работать через специализированные агентства. 🔎
Основные источники для поиска вакансий в бурении:
Официальные сайты нефтегазовых компаний:
- Газпром (careers.gazprom.ru)
- Роснефть (career.rosneft.ru)
- ЛУКОЙЛ (lukoil.ru/Company/Career)
- Сургутнефтегаз (rabota.surgutneftegas.ru)
- Буровая компания "Евразия" (bke.ru/career)
Специализированные отраслевые ресурсы:
- Нефтегаз.Ру (neftegaz.ru/jobs)
- OilCareer.ru
- Нефтяник.ru
Универсальные сайты поиска работы:
- HeadHunter (hh.ru) – используйте фильтр "Вахта"
- Superjob.ru
- Avito.ru – раздел "Вакансии"
- Rabota.ru
Телеграм-каналы с вакансиями вахтовым методом:
- Вахта Север
- Работа Вахтой
- Нефтегаз Работа
Кадровые агентства, специализирующиеся на нефтегазовой отрасли:
- Coleman Services
- АНКОР
- Kelly Services
Дмитрий Верхов, руководитель отдела рекрутинга нефтесервисной компании:
Помню случай с Максимом, бывшим сотрудником автосервиса из Москвы. Он разослал десятки резюме на крупные сайты поиска работы, но отклика не было — опыта в нефтянке ноль, а образование только автомеханик.
Тогда он сменил тактику: нашел информацию, что наша компания выиграла тендер на бурение в ЯНАО, и напрямую отправил резюме на почту отдела кадров, указав в теме письма "Готов начать с нуля в новом проекте". В сопроводительном письме сделал упор на опыт работы с механизмами и готовность обучаться.
Такой подход привлек внимание — в тот момент мы как раз комплектовали бригады и были готовы обучить новичков. Максим прошел двухмесячные курсы помощника бурильщика за счет компании и уже 5 лет работает у нас, сейчас уже бурильщиком 5 разряда.
Мой совет: не ограничивайтесь стандартными методами поиска. Изучайте новости компаний — когда они выигрывают тендеры или запускают проекты, им требуется персонал, и они часто готовы брать людей без опыта, но с подходящими личностными качествами.
При поиске вакансий обратите внимание на географию работы. Основные регионы бурения в России на 2025 год:
- ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) — здесь сосредоточены крупнейшие газовые месторождения
- ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) — традиционный регион нефтедобычи
- Сахалин — шельфовые проекты с участием международных компаний
- Иркутская область — активно разрабатываемые новые месторождения
- Республика Коми — традиционный нефтегазоносный регион
- Арктический шельф — новое перспективное направление с высокими зарплатами
Сезонные особенности поиска работы: крупные компании часто формируют штат в феврале-марте (перед весенним сезоном) и в августе-сентябре (перед зимним периодом). В эти месяцы шансы найти работу повышаются. 📅
Как подготовить резюме для работы в буровой отрасли
Правильно составленное резюме — ваш пропуск к собеседованию. В нефтегазовой сфере HR-специалисты обращают внимание на конкретные пункты и формулировки. 📝
Структура эффективного резюме для буровой отрасли:
- Контактная информация: ФИО, телефон, email, город проживания. Укажите готовность к переезду/вахтовому методу работы
- Цель: указывайте конкретную позицию — "Помощник бурильщика ЭиРБС 3 разряда" вместо обтекаемого "Работа в нефтегазовой отрасли"
- Образование: укажите все профильные учебные заведения, курсы и удостоверения с датами получения
- Опыт работы: в обратном хронологическом порядке с указанием названия компании, периода работы, должности и конкретных обязанностей
- Профессиональные навыки: знание оборудования, программного обеспечения, технических процессов
- Личные качества: акцент на дисциплинированность, физическую выносливость, ответственность, умение работать в команде
- Дополнительная информация: наличие водительских прав, готовность к командировкам и вахтам определенной длительности
Ключевые рекомендации по составлению резюме:
- Используйте профессиональную терминологию, но без излишеств
- Указывайте точные модели буровых установок, с которыми вы работали (УБР-2, БУ-3000 ЭУК и т.д.)
- Добавьте раздел "Допуски и сертификаты" с перечислением всех удостоверений
- Отмечайте достижения с количественными показателями ("Участвовал в бурении 15 скважин общей проходкой свыше 45000 м")
- Укажите категории здоровья и группу крови — это часто требуется для вахтовой работы
Примеры формулировок для резюме помощника бурильщика:
|Неэффективная формулировка
|Эффективная формулировка
|"Работал на буровой"
|"Опыт работы помощником бурильщика на установке БУ-3000 ЭУК-1М при бурении скважин глубиной до 4500 м"
|"Выполнял различные задачи"
|"Проводил спуско-подъемные операции, готовил буровой раствор, обслуживал насосное оборудование, участвовал в ликвидации ГНВП"
|"Имею техническое образование"
|"Среднее профессиональное образование по специальности 'Бурение нефтяных и газовых скважин', Тюменский нефтегазовый колледж, 2021 г."
|"Знаю технику безопасности"
|"Аттестация по промышленной безопасности (А.1, Б.2.6), удостоверение ГНВП, допуск к работе на высоте"
Как подготовиться к собеседованию:
- Изучите информацию о компании — историю, текущие проекты, технологии
- Повторите основы технологии бурения и термины
- Подготовьте ответы на типичные вопросы:
- Как действовать при газонефтеводопроявлениях?
- Какой порядок действий при спуско-подъемных операциях?
- Что делать при обнаружении неисправности оборудования?
- Подготовьте вопросы работодателю:
- О длительности и условиях вахты
- О составе бригады и используемом оборудовании
- О возможностях профессионального роста
Особенности вахтового метода и карьерный рост в бурении
Вахтовый метод — основной формат работы в бурении, имеющий как преимущества, так и особенности, к которым нужно быть готовым. 🏠➡️🏭
Типичные графики работ в буровых компаниях:
- 15/15 — две недели работы, две недели отдыха
- 30/30 — месяц работы, месяц отдыха (наиболее распространенный)
- 45/45 — полтора месяца работы, полтора месяца отдыха (обычно на удаленных месторождениях)
- 60/30 — два месяца работы, месяц отдыха (часто у иностранных компаний)
Особенности условий проживания на вахте:
- Вахтовые поселки — стационарные, с относительно комфортными условиями:
- Общежития с комнатами на 2-4 человека
- Столовая с 3-разовым питанием
- Баня/душевые
- Иногда — спортзал, комната отдыха с телевизором, интернет
- Вагон-городки — мобильные, с более спартанскими условиями:
- Вагончики-бытовки на 4-8 человек
- Столовая-вагон
- Минимум удобств
- Часто ограниченное электроснабжение
Режим работы на буровой — обычно 12-часовые смены, день/ночь. График "сутки через сутки" встречается реже. Физическая нагрузка высокая, особенно у помощников бурильщика. 🔄
Преимущества вахтового метода:
- Высокая заработная плата с северными и вахтовыми надбавками
- Длительные периоды отдыха между вахтами
- Возможность не менять место жительства
- Оплачиваемая дорога до места работы (в большинстве крупных компаний)
- Предоставление спецодежды и средств защиты
Сложности вахтового метода, к которым нужно быть готовым:
- Долгая разлука с семьей
- Суровые климатические условия (особенно на севере)
- Ограниченное пространство и общие бытовые условия
- Психологическая нагрузка от постоянного общения с одними и теми же людьми
- Ограниченный доступ к интернету и связи
Карьерный рост в бурении обычно следует такой траектории:
- Помощник бурильщика 3 разряда → 4 разряда (1-2 года)
- Бурильщик 5 разряда → 6 разряда (2-3 года)
- Помощник мастера → Мастер буровой (3-5 лет)
- Буровой супервайзер / Начальник участка (от 5 лет)
Факторы, ускоряющие карьерный рост:
- Получение высшего профильного образования (можно заочно)
- Освоение смежных специальностей (механик, энергетик)
- Изучение иностранного языка (особенно для работы в международных проектах)
- Готовность к переезду и работе на новых месторождениях
- Освоение специализированного ПО (моделирование процессов бурения)
Возможности для горизонтального развития — переход в смежные специальности:
- Инженер по буровым растворам
- Специалист по контролю качества
- Инженер по телеметрии
- Геолог-навигатор
- Супервайзер по заканчиванию скважин
Буровая отрасль остаётся одной из самых перспективных для мужчин, ищущих стабильную высокооплачиваемую работу без серьёзных инвестиций в образование. Даже в эпоху цифровизации, добыча ресурсов продолжает требовать физически крепких и технически грамотных специалистов. Для успешного старта достаточно профильных курсов и готовности к вахтовому методу работы. Целеустремленный сотрудник может за 7-10 лет пройти путь от помощника бурильщика до руководящей должности с зарплатой, значительно превышающей среднюю по стране. Главное — не бояться начать с нуля и быть готовым к постоянному обучению.
Виктор Семёнов
карьерный консультант