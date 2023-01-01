Вакансии 2ГИС: карьерные возможности в Новосибирске и СПб

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Для кого эта статья:

Ищущие работу в IT-сфере, особенно студенты и выпускники

Профессионалы с опытом, заинтересованные в переходе в 2ГИС

Начинающие специалисты, желающие развить навыки через стажировки и обучение 2ГИС — уникальный игрок на IT-рынке России, объединяющий геоинформационные технологии с бизнес-аналитикой. Компания активно расширяется, предлагая десятки вакансий в двух ключевых локациях — историческом центре в Новосибирске и динамичном офисе в Санкт-Петербурге. От разработчиков и аналитиков до маркетологов и дизайнеров — здесь найдутся возможности для профессионалов разного профиля и уровня. Рассмотрим детально, какие позиции открыты прямо сейчас, что ждет соискателей на собеседовании и какие бонусы предлагает один из самых привлекательных IT-работодателей страны. 🚀

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Вакансии в 2ГИС: актуальные позиции в Новосибирске и СПб

2ГИС — один из крупнейших технологических работодателей России с двумя стратегическими офисами в Новосибирске и Санкт-Петербурге. На текущий момент компания предлагает более 50 открытых вакансий, распределенных между различными отделами и направлениями. 💼

В Новосибирске, где находится исторический центр разработки 2ГИС, компания ищет специалистов преимущественно в технические команды:

Разработчики (Backend, Frontend, Mobile, Full-stack)

Инженеры по автоматизации тестирования

DevOps-инженеры

Data Scientists и аналитики данных

Проектировщики карт и картографы

Менеджеры проектов (PM, PO)

В Санкт-Петербурге офис ориентирован на развитие новых направлений и продуктов, здесь открыты позиции:

Специалисты по машинному обучению

UX/UI-дизайнеры

Бизнес-аналитики

Маркетологи и специалисты по продвижению

Инженеры по инфраструктуре

Специалисты по большим данным

Направление Новосибирск Санкт-Петербург Разработка 18 вакансий 14 вакансий Аналитика 7 вакансий 5 вакансий Продуктовые команды 6 вакансий 4 вакансии Дизайн 3 вакансии 5 вакансий Маркетинг 2 вакансии 4 вакансии

Особый интерес представляют позиции для начинающих специалистов: программа стажировок 2ГИС предлагает возможности для студентов и выпускников с минимальным опытом. В Новосибирске ежегодно запускается летняя стажировка, а в Санкт-Петербурге работает постоянная программа интернов в сфере разработки и аналитики.

Алексей Романов, HR-директор технологической компании Когда я консультировал выпускников о карьере в 2ГИС, они часто сомневались в своей готовности. Помню случай с Дмитрием, талантливым разработчиком без коммерческого опыта. Он откладывал подачу заявки, считая свои навыки недостаточными. Я посоветовал ему попробовать программу стажировок. Спустя три месяца он уже работал младшим разработчиком в команде картографического сервиса! Его история доказывает: компания действительно ищет потенциал, а не только готовый опыт. За последний год 68% стажеров получили офферы на постоянные позиции. Главное — решиться на первый шаг и пройти отбор.

Для опытных специалистов 2ГИС предлагает вакансии уровня middle и senior, особенно востребованы разработчики со специализацией в сфере геоинформационных систем, машинного обучения и больших данных. Компания также регулярно открывает позиции в смежных направлениях: от юристов и финансистов до специалистов по информационной безопасности. 🔍

Карьерные возможности и структура работы в 2ГИС

Структура 2ГИС построена по продуктовому принципу — компания организована в кросс-функциональные команды, каждая из которых отвечает за определенный продукт или его компонент. Это создает богатые возможности для карьерного роста как по вертикали (от junior до team lead), так и по горизонтали (смена направления деятельности). 📈

Основные карьерные треки в 2ГИС:

Технический трек — от младшего разработчика до архитектора и технического директора

— от младшего разработчика до архитектора и технического директора Менеджерский трек — рост от младшего менеджера до руководителя направления

— рост от младшего менеджера до руководителя направления Экспертный трек — развитие узкопрофильной экспертизы (например, в области NLP, компьютерного зрения)

— развитие узкопрофильной экспертизы (например, в области NLP, компьютерного зрения) Продуктовый трек — от аналитика до директора по продукту

Что выделяет структуру работы в 2ГИС:

Гибкие методологии разработки (Scrum, Kanban)

Двухнедельные спринты с регулярным планированием и ретроспективами

Децентрализованная система принятия решений

Внутренние хакатоны и инновационные дни (10% рабочего времени можно уделять собственным проектам)

Ротация между проектами для расширения экспертизы

Елена Смирнова, карьерный консультант Работая с сотрудниками 2ГИС, я наблюдала уникальный случай карьерной трансформации. Марина пришла в компанию на позицию тестировщика, но активно интересовалась аналитикой данных. В большинстве компаний такой переход был бы проблематичен, но 2ГИС предложил ей индивидуальный план развития. В течение полугода она совмещала основные обязанности с обучением и небольшими аналитическими задачами. Постепенно доля аналитики росла, и в итоге Марина полностью перешла в команду анализа данных. Сегодня она руководит группой, которая оптимизирует алгоритмы поиска. Такие истории не редкость — за последние два года более 35% сотрудников сменили направление деятельности внутри компании, сохранив накопленные знания о продукте.

Интересно, что 2ГИС активно практикует программу внутренних переводов — сотрудники могут подавать заявки на вакансии в других отделах, даже если их текущий опыт не полностью соответствует требованиям. Компания предпочитает инвестировать в развитие существующих сотрудников, а не искать новых на рынке. 🌱

В отличие от многих IT-компаний, 2ГИС сохраняет гибридный формат работы. В Новосибирске большинство команд работает из офиса 3-4 дня в неделю, в Санкт-Петербурге практикуется более гибкий подход с возможностью полностью удаленной работы для определенных позиций.

Карьерный уровень Срок роста (средний) Ключевые требования для перехода Junior → Middle 1,5-2 года Самостоятельность в решении задач, глубокое понимание продукта Middle → Senior 2-3 года Системное мышление, наставничество, влияние на архитектуру Senior → Lead 2-4 года Лидерские качества, стратегическое видение, управление командой Lead → Director 3-5 лет Управление несколькими командами, бизнес-мышление

Требования к кандидатам для трудоустройства в 2ГИС

2ГИС предъявляет высокие, но реалистичные требования к соискателям. Компания ценит не только технические навыки, но и soft skills, культурное соответствие и потенциал профессионального роста. 🧠

Общие требования для всех позиций в 2ГИС:

Аналитическое мышление и умение структурировать информацию

Высокая обучаемость и желание развиваться

Эффективная коммуникация в команде

Умение работать в условиях неопределенности

Ответственность за результат и инициативность

Технические требования зависят от конкретной позиции, но можно выделить наиболее востребованные компетенции:

Для разработчиков: Python, Java, JavaScript/TypeScript, React, PostgreSQL, опыт работы с микросервисной архитектурой

Python, Java, JavaScript/TypeScript, React, PostgreSQL, опыт работы с микросервисной архитектурой Для аналитиков: SQL, Python, инструменты визуализации данных (Tableau, Power BI), статистический анализ

SQL, Python, инструменты визуализации данных (Tableau, Power BI), статистический анализ Для дизайнеров: опыт создания интерфейсов мобильных и веб-приложений, знание Figma, пониманиеprincip принципов UX

опыт создания интерфейсов мобильных и веб-приложений, знание Figma, пониманиеprincip принципов UX Для менеджеров продукта: опыт вывода цифровых продуктов на рынок, понимание метрик, гипотезный подход

Интересно, что для многих позиций 2ГИС не требует профильного образования — компания оценивает реальные навыки и портфолио. Однако наличие технического образования может стать преимуществом для сложных инженерных ролей.

Особое внимание уделяется соответствию корпоративным ценностям:

Клиентоцентричность и фокус на пользовательском опыте

Стремление к совершенству и внимание к деталям

Открытость к экспериментам и инновациям

Командная работа и взаимопомощь

Честность и прозрачность коммуникаций

Для junior-позиций и стажировок требования смягчаются — достаточно базовых технических знаний и высокой мотивации к обучению. 2ГИС активно инвестирует в развитие начинающих специалистов через внутренние программы обучения и наставничества. 🌟

Знание английского языка не является обязательным для большинства позиций, но становится необходимым на руководящих должностях и в проектах с международной составляющей. Уровень Upper-Intermediate считается достаточным для эффективной работы.

Процесс собеседования и этапы отбора в компанию

Процесс отбора в 2ГИС тщательно выстроен и обычно включает несколько этапов, позволяющих всесторонне оценить кандидата. Продолжительность процесса от первого контакта до получения оффера составляет в среднем 2-3 недели. 📝

Стандартный процесс отбора включает следующие этапы:

Скрининг резюме — первичный отбор кандидатов на основе соответствия формальным требованиям Телефонное интервью с рекрутером — короткий разговор для оценки общей мотивации и проверки ключевых навыков Техническое собеседование — детальная проверка профессиональных компетенций с экспертами направления Тестовое задание — практическая задача, максимально приближенная к реальным проектам компании Финальное интервью — встреча с руководителем направления для оценки культурного соответствия и обсуждения условий сотрудничества

Для технических специалистов тестовое задание играет ключевую роль. Это может быть:

Решение алгоритмической задачи в режиме live coding

Разработка небольшого приложения с заданным функционалом (обычно дается 3-5 дней)

Аналитический кейс с реальными данными

Дизайн-задание на проектирование конкретного интерфейса

Интересно, что в 2ГИС практикуется подход "позитивного отказа" — даже если кандидат не проходит отбор, ему предоставляется детальная обратная связь и рекомендации по развитию. Многие соискатели возвращаются через 6-12 месяцев и успешно проходят все этапы. 🔄

Специфика собеседований для разных направлений:

Направление Особенности собеседования На что обращают внимание Разработка Алгоритмические задачи, обсуждение архитектуры Качество кода, понимание принципов проектирования Аналитика Кейсы с данными, SQL-задачи Логика анализа, умение делать выводы из данных Продуктовые роли Бизнес-кейсы, продуктовые задачи Продуктовое мышление, ориентация на результат Дизайн Разбор портфолио, тестовое задание Эстетика, пользовательский опыт, аргументация решений Менеджмент Ситуационные интервью, кейсы Лидерские качества, умение решать конфликты

Важный аспект — подготовка к собеседованию. Рекрутеры 2ГИС советуют:

Изучить продукты компании и их особенности

Повторить основные алгоритмы и структуры данных (для технических ролей)

Подготовить рассказ о своих проектах с акцентом на личный вклад

Сформулировать вопросы о команде и проектах

Быть готовым к обсуждению зарплатных ожиданий

Дополнительное преимущество дает участие в профессиональных мероприятиях 2ГИС — компания регулярно проводит митапы, конференции и хакатоны, где можно познакомиться с сотрудниками и продемонстрировать свои навыки в неформальной обстановке. 🎯

Условия работы и бонусы для сотрудников 2ГИС

2ГИС предлагает конкурентоспособные условия труда, соответствующие уровню ведущих IT-компаний России. Компенсационный пакет формируется индивидуально и зависит от опыта, квалификации и результатов собеседования. 💰

Базовые компоненты предложения для сотрудников:

Конкурентная заработная плата — регулярный пересмотр на основе рыночных исследований

— регулярный пересмотр на основе рыночных исследований Гибкий график работы — плавающее начало дня (с 8:00 до 11:00) и возможность дистанционной работы

— плавающее начало дня (с 8:00 до 11:00) и возможность дистанционной работы Расширенная медицинская страховка — включает стоматологию и спортивные травмы

— включает стоматологию и спортивные травмы Компенсация спорта — оплата абонементов в фитнес-клубы

— оплата абонементов в фитнес-клубы Образовательный бюджет — оплата профессиональных курсов, конференций и сертификаций

Дополнительные бенефиты, отличающие 2ГИС от других работодателей:

Возможность удаленной работы из любой точки России до 2 месяцев в году

Программа релокации с компенсацией переезда и поиска жилья

Комфортные офисы с зонами отдыха, кофе-пойнтами и игровыми комнатами

Корпоративные мероприятия и командообразующие активности

Программа рекомендаций с бонусами за привлечение новых сотрудников

Особого внимания заслуживает система профессионального развития. В 2ГИС действует:

Внутренний университет с регулярными лекциями и мастер-классами

Программа наставничества для новых сотрудников

Внутренняя библиотека профессиональной литературы

Возможность участия в open-source проектах на 10% рабочего времени

Программа внутренних стажировок в смежных отделах

Баланс работы и личной жизни в 2ГИС поддерживается не только на словах:

Стандартный рабочий день — 8 часов без переработок

Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней с возможностью дробления

Дополнительные выходные в дни профессиональных праздников

Программа психологической поддержки сотрудников

Flexible-benefit (возможность выбора дополнительных льгот)

Финансовые показатели компании стабильны, что обеспечивает уверенность в завтрашнем дне. 2ГИС входит в топ-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, а в 2020 году стала частью экосистемы Сбера, что открыло новые возможности для роста и развития. 📊

Корпоративная культура построена на принципах открытости и доверия — практикуется политика прозрачной коммуникации, когда даже стратегические решения обсуждаются со всей командой. Регулярные встречи с топ-менеджментом в формате "вопрос-ответ" позволяют любому сотруднику быть услышанным.

На рынке IT-специалистов 2ГИС зарекомендовал себя как надежный и привлекательный работодатель. Компания предлагает не просто работу, а возможность стать частью проекта национального масштаба, которым пользуются миллионы людей ежедневно. Вакансии в Новосибирске и Санкт-Петербурге открывают двери в мир геоинформационных технологий, где каждый сотрудник может внести значимый вклад в развитие продукта, которым гордится вся страна. Взвесьте свои навыки, подготовьтесь к процессу отбора — и ваше резюме может стать началом увлекательного профессионального пути в одной из самых инновационных IT-компаний России.

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