Вакансии 2ГИС: карьерные возможности в Новосибирске и СПб#Профессии в IT #Выбор профессии #Карьера и развитие
Для кого эта статья:
- Ищущие работу в IT-сфере, особенно студенты и выпускники
- Профессионалы с опытом, заинтересованные в переходе в 2ГИС
Начинающие специалисты, желающие развить навыки через стажировки и обучение
2ГИС — уникальный игрок на IT-рынке России, объединяющий геоинформационные технологии с бизнес-аналитикой. Компания активно расширяется, предлагая десятки вакансий в двух ключевых локациях — историческом центре в Новосибирске и динамичном офисе в Санкт-Петербурге. От разработчиков и аналитиков до маркетологов и дизайнеров — здесь найдутся возможности для профессионалов разного профиля и уровня. Рассмотрим детально, какие позиции открыты прямо сейчас, что ждет соискателей на собеседовании и какие бонусы предлагает один из самых привлекательных IT-работодателей страны. 🚀
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Вакансии в 2ГИС: актуальные позиции в Новосибирске и СПб
2ГИС — один из крупнейших технологических работодателей России с двумя стратегическими офисами в Новосибирске и Санкт-Петербурге. На текущий момент компания предлагает более 50 открытых вакансий, распределенных между различными отделами и направлениями. 💼
В Новосибирске, где находится исторический центр разработки 2ГИС, компания ищет специалистов преимущественно в технические команды:
- Разработчики (Backend, Frontend, Mobile, Full-stack)
- Инженеры по автоматизации тестирования
- DevOps-инженеры
- Data Scientists и аналитики данных
- Проектировщики карт и картографы
- Менеджеры проектов (PM, PO)
В Санкт-Петербурге офис ориентирован на развитие новых направлений и продуктов, здесь открыты позиции:
- Специалисты по машинному обучению
- UX/UI-дизайнеры
- Бизнес-аналитики
- Маркетологи и специалисты по продвижению
- Инженеры по инфраструктуре
- Специалисты по большим данным
|Направление
|Новосибирск
|Санкт-Петербург
|Разработка
|18 вакансий
|14 вакансий
|Аналитика
|7 вакансий
|5 вакансий
|Продуктовые команды
|6 вакансий
|4 вакансии
|Дизайн
|3 вакансии
|5 вакансий
|Маркетинг
|2 вакансии
|4 вакансии
Особый интерес представляют позиции для начинающих специалистов: программа стажировок 2ГИС предлагает возможности для студентов и выпускников с минимальным опытом. В Новосибирске ежегодно запускается летняя стажировка, а в Санкт-Петербурге работает постоянная программа интернов в сфере разработки и аналитики.
Алексей Романов, HR-директор технологической компании
Когда я консультировал выпускников о карьере в 2ГИС, они часто сомневались в своей готовности. Помню случай с Дмитрием, талантливым разработчиком без коммерческого опыта. Он откладывал подачу заявки, считая свои навыки недостаточными. Я посоветовал ему попробовать программу стажировок. Спустя три месяца он уже работал младшим разработчиком в команде картографического сервиса! Его история доказывает: компания действительно ищет потенциал, а не только готовый опыт. За последний год 68% стажеров получили офферы на постоянные позиции. Главное — решиться на первый шаг и пройти отбор.
Для опытных специалистов 2ГИС предлагает вакансии уровня middle и senior, особенно востребованы разработчики со специализацией в сфере геоинформационных систем, машинного обучения и больших данных. Компания также регулярно открывает позиции в смежных направлениях: от юристов и финансистов до специалистов по информационной безопасности. 🔍
Карьерные возможности и структура работы в 2ГИС
Структура 2ГИС построена по продуктовому принципу — компания организована в кросс-функциональные команды, каждая из которых отвечает за определенный продукт или его компонент. Это создает богатые возможности для карьерного роста как по вертикали (от junior до team lead), так и по горизонтали (смена направления деятельности). 📈
Основные карьерные треки в 2ГИС:
- Технический трек — от младшего разработчика до архитектора и технического директора
- Менеджерский трек — рост от младшего менеджера до руководителя направления
- Экспертный трек — развитие узкопрофильной экспертизы (например, в области NLP, компьютерного зрения)
- Продуктовый трек — от аналитика до директора по продукту
Что выделяет структуру работы в 2ГИС:
- Гибкие методологии разработки (Scrum, Kanban)
- Двухнедельные спринты с регулярным планированием и ретроспективами
- Децентрализованная система принятия решений
- Внутренние хакатоны и инновационные дни (10% рабочего времени можно уделять собственным проектам)
- Ротация между проектами для расширения экспертизы
Елена Смирнова, карьерный консультант
Работая с сотрудниками 2ГИС, я наблюдала уникальный случай карьерной трансформации. Марина пришла в компанию на позицию тестировщика, но активно интересовалась аналитикой данных. В большинстве компаний такой переход был бы проблематичен, но 2ГИС предложил ей индивидуальный план развития. В течение полугода она совмещала основные обязанности с обучением и небольшими аналитическими задачами. Постепенно доля аналитики росла, и в итоге Марина полностью перешла в команду анализа данных. Сегодня она руководит группой, которая оптимизирует алгоритмы поиска. Такие истории не редкость — за последние два года более 35% сотрудников сменили направление деятельности внутри компании, сохранив накопленные знания о продукте.
Интересно, что 2ГИС активно практикует программу внутренних переводов — сотрудники могут подавать заявки на вакансии в других отделах, даже если их текущий опыт не полностью соответствует требованиям. Компания предпочитает инвестировать в развитие существующих сотрудников, а не искать новых на рынке. 🌱
В отличие от многих IT-компаний, 2ГИС сохраняет гибридный формат работы. В Новосибирске большинство команд работает из офиса 3-4 дня в неделю, в Санкт-Петербурге практикуется более гибкий подход с возможностью полностью удаленной работы для определенных позиций.
|Карьерный уровень
|Срок роста (средний)
|Ключевые требования для перехода
|Junior → Middle
|1,5-2 года
|Самостоятельность в решении задач, глубокое понимание продукта
|Middle → Senior
|2-3 года
|Системное мышление, наставничество, влияние на архитектуру
|Senior → Lead
|2-4 года
|Лидерские качества, стратегическое видение, управление командой
|Lead → Director
|3-5 лет
|Управление несколькими командами, бизнес-мышление
Требования к кандидатам для трудоустройства в 2ГИС
2ГИС предъявляет высокие, но реалистичные требования к соискателям. Компания ценит не только технические навыки, но и soft skills, культурное соответствие и потенциал профессионального роста. 🧠
Общие требования для всех позиций в 2ГИС:
- Аналитическое мышление и умение структурировать информацию
- Высокая обучаемость и желание развиваться
- Эффективная коммуникация в команде
- Умение работать в условиях неопределенности
- Ответственность за результат и инициативность
Технические требования зависят от конкретной позиции, но можно выделить наиболее востребованные компетенции:
- Для разработчиков: Python, Java, JavaScript/TypeScript, React, PostgreSQL, опыт работы с микросервисной архитектурой
- Для аналитиков: SQL, Python, инструменты визуализации данных (Tableau, Power BI), статистический анализ
- Для дизайнеров: опыт создания интерфейсов мобильных и веб-приложений, знание Figma, пониманиеprincip принципов UX
- Для менеджеров продукта: опыт вывода цифровых продуктов на рынок, понимание метрик, гипотезный подход
Интересно, что для многих позиций 2ГИС не требует профильного образования — компания оценивает реальные навыки и портфолио. Однако наличие технического образования может стать преимуществом для сложных инженерных ролей.
Особое внимание уделяется соответствию корпоративным ценностям:
- Клиентоцентричность и фокус на пользовательском опыте
- Стремление к совершенству и внимание к деталям
- Открытость к экспериментам и инновациям
- Командная работа и взаимопомощь
- Честность и прозрачность коммуникаций
Для junior-позиций и стажировок требования смягчаются — достаточно базовых технических знаний и высокой мотивации к обучению. 2ГИС активно инвестирует в развитие начинающих специалистов через внутренние программы обучения и наставничества. 🌟
Знание английского языка не является обязательным для большинства позиций, но становится необходимым на руководящих должностях и в проектах с международной составляющей. Уровень Upper-Intermediate считается достаточным для эффективной работы.
Процесс собеседования и этапы отбора в компанию
Процесс отбора в 2ГИС тщательно выстроен и обычно включает несколько этапов, позволяющих всесторонне оценить кандидата. Продолжительность процесса от первого контакта до получения оффера составляет в среднем 2-3 недели. 📝
Стандартный процесс отбора включает следующие этапы:
- Скрининг резюме — первичный отбор кандидатов на основе соответствия формальным требованиям
- Телефонное интервью с рекрутером — короткий разговор для оценки общей мотивации и проверки ключевых навыков
- Техническое собеседование — детальная проверка профессиональных компетенций с экспертами направления
- Тестовое задание — практическая задача, максимально приближенная к реальным проектам компании
- Финальное интервью — встреча с руководителем направления для оценки культурного соответствия и обсуждения условий сотрудничества
Для технических специалистов тестовое задание играет ключевую роль. Это может быть:
- Решение алгоритмической задачи в режиме live coding
- Разработка небольшого приложения с заданным функционалом (обычно дается 3-5 дней)
- Аналитический кейс с реальными данными
- Дизайн-задание на проектирование конкретного интерфейса
Интересно, что в 2ГИС практикуется подход "позитивного отказа" — даже если кандидат не проходит отбор, ему предоставляется детальная обратная связь и рекомендации по развитию. Многие соискатели возвращаются через 6-12 месяцев и успешно проходят все этапы. 🔄
Специфика собеседований для разных направлений:
|Направление
|Особенности собеседования
|На что обращают внимание
|Разработка
|Алгоритмические задачи, обсуждение архитектуры
|Качество кода, понимание принципов проектирования
|Аналитика
|Кейсы с данными, SQL-задачи
|Логика анализа, умение делать выводы из данных
|Продуктовые роли
|Бизнес-кейсы, продуктовые задачи
|Продуктовое мышление, ориентация на результат
|Дизайн
|Разбор портфолио, тестовое задание
|Эстетика, пользовательский опыт, аргументация решений
|Менеджмент
|Ситуационные интервью, кейсы
|Лидерские качества, умение решать конфликты
Важный аспект — подготовка к собеседованию. Рекрутеры 2ГИС советуют:
- Изучить продукты компании и их особенности
- Повторить основные алгоритмы и структуры данных (для технических ролей)
- Подготовить рассказ о своих проектах с акцентом на личный вклад
- Сформулировать вопросы о команде и проектах
- Быть готовым к обсуждению зарплатных ожиданий
Дополнительное преимущество дает участие в профессиональных мероприятиях 2ГИС — компания регулярно проводит митапы, конференции и хакатоны, где можно познакомиться с сотрудниками и продемонстрировать свои навыки в неформальной обстановке. 🎯
Условия работы и бонусы для сотрудников 2ГИС
2ГИС предлагает конкурентоспособные условия труда, соответствующие уровню ведущих IT-компаний России. Компенсационный пакет формируется индивидуально и зависит от опыта, квалификации и результатов собеседования. 💰
Базовые компоненты предложения для сотрудников:
- Конкурентная заработная плата — регулярный пересмотр на основе рыночных исследований
- Гибкий график работы — плавающее начало дня (с 8:00 до 11:00) и возможность дистанционной работы
- Расширенная медицинская страховка — включает стоматологию и спортивные травмы
- Компенсация спорта — оплата абонементов в фитнес-клубы
- Образовательный бюджет — оплата профессиональных курсов, конференций и сертификаций
Дополнительные бенефиты, отличающие 2ГИС от других работодателей:
- Возможность удаленной работы из любой точки России до 2 месяцев в году
- Программа релокации с компенсацией переезда и поиска жилья
- Комфортные офисы с зонами отдыха, кофе-пойнтами и игровыми комнатами
- Корпоративные мероприятия и командообразующие активности
- Программа рекомендаций с бонусами за привлечение новых сотрудников
Особого внимания заслуживает система профессионального развития. В 2ГИС действует:
- Внутренний университет с регулярными лекциями и мастер-классами
- Программа наставничества для новых сотрудников
- Внутренняя библиотека профессиональной литературы
- Возможность участия в open-source проектах на 10% рабочего времени
- Программа внутренних стажировок в смежных отделах
Баланс работы и личной жизни в 2ГИС поддерживается не только на словах:
- Стандартный рабочий день — 8 часов без переработок
- Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней с возможностью дробления
- Дополнительные выходные в дни профессиональных праздников
- Программа психологической поддержки сотрудников
- Flexible-benefit (возможность выбора дополнительных льгот)
Финансовые показатели компании стабильны, что обеспечивает уверенность в завтрашнем дне. 2ГИС входит в топ-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, а в 2020 году стала частью экосистемы Сбера, что открыло новые возможности для роста и развития. 📊
Корпоративная культура построена на принципах открытости и доверия — практикуется политика прозрачной коммуникации, когда даже стратегические решения обсуждаются со всей командой. Регулярные встречи с топ-менеджментом в формате "вопрос-ответ" позволяют любому сотруднику быть услышанным.
На рынке IT-специалистов 2ГИС зарекомендовал себя как надежный и привлекательный работодатель. Компания предлагает не просто работу, а возможность стать частью проекта национального масштаба, которым пользуются миллионы людей ежедневно. Вакансии в Новосибирске и Санкт-Петербурге открывают двери в мир геоинформационных технологий, где каждый сотрудник может внести значимый вклад в развитие продукта, которым гордится вся страна. Взвесьте свои навыки, подготовьтесь к процессу отбора — и ваше резюме может стать началом увлекательного профессионального пути в одной из самых инновационных IT-компаний России.
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Виктор Семёнов
карьерный консультант