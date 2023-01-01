Как найти работу на телеканалах СТС и Звезда: секреты успеха

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Для кого эта статья:

Люди, ищущие работу в медиаиндустрии, особенно на телевидении.

Студенты и выпускники вузов, изучающих журналистику или смежные специальности.

Профессионалы, интересующиеся карьерными возможностями на телеканалах СТС и Звезда. Телевидение остаётся одной из самых притягательных сфер для построения карьеры, особенно такие гиганты медиаиндустрии как СТС и Звезда. За кулисами ярких шоу и информационных программ работают сотни профессионалов — от режиссёров до гримёров, от редакторов до инженеров эфира. Поиск работы на этих телеканалах имеет свои особенности и секреты, которые мало где раскрываются публично. Сегодня я детально расскажу, как пошагово искать работу на СТС и Звезде, какие вакансии наиболее востребованы и как повысить шансы на успешное трудоустройство в эти медиагиганты. 🎬

Вакансии на телеканалах СТС и Звезда: карта возможностей

Телеканалы СТС и Звезда представляют собой два разных направления в медиаиндустрии — развлекательное и информационно-патриотическое. Соответственно, и спектр вакансий на этих каналах отличается, хотя базовые позиции присутствуют на обоих.

СТС как развлекательный канал больше ориентирован на производство развлекательного контента: ситкомов, шоу, юмористических программ. Здесь востребованы:

Сценаристы комедийных проектов

Режиссеры развлекательных шоу

Продюсеры контента

Креативные редакторы

Специалисты по визуальным эффектам

Маркетологи с опытом продвижения развлекательных продуктов

Телеканал Звезда, принадлежащий Министерству обороны РФ, больше фокусируется на информационном, документальном и патриотическом контенте:

Военные корреспонденты

Редакторы новостных выпусков

Специалисты по международной тематике

Документалисты

Ведущие информационных программ

Аналитики

Общие вакансии для обоих каналов включают:

Категория Примеры должностей Средняя зарплата, руб. Техническая команда Звукорежиссер, оператор, монтажер 80 000 – 150 000 Редакционная команда Редактор, шеф-редактор, корреспондент 70 000 – 180 000 Административный персонал Продюсер, администратор площадки 60 000 – 200 000 Творческая команда Режиссер, сценарист 90 000 – 250 000 Digital-направление SMM-специалист, контент-менеджер 60 000 – 120 000

Важно понимать, что для работы на телевидении, особенно на таких крупных каналах, необходимы как профильное образование, так и практический опыт. Нередко путь на большое ТВ начинается с региональных каналов или стажировок. 📺

Анастасия Волкова, руководитель HR-департамента в медиаиндустрии Два года назад ко мне обратился выпускник журфака, мечтавший работать на СТС. Его портфолио было скромным — несколько публикаций в студенческой газете и опыт ведения канала на YouTube. Я посоветовала ему начать с позиции ассистента продюсера на региональном телеканале. Через полгода он получил рекомендательное письмо и ценный опыт, а еще через четыре месяца прошел собеседование в СТС на должность младшего редактора развлекательного шоу. Ключевым фактором успеха стало то, что он четко определил свои цели и поэтапно двигался к ним, приобретая необходимые навыки и связи.

Как найти работу на СТС: официальные каналы поиска

Поиск работы на СТС имеет свои особенности, зная которые, можно значительно увеличить шансы на успешное трудоустройство. Рассмотрим основные официальные каналы, через которые можно найти вакансии на телеканале СТС.

Официальный сайт холдинга — раздел "Карьера" на сайте холдинга СТС Медиа регулярно обновляется актуальными вакансиями.

— раздел "Карьера" на сайте холдинга СТС Медиа регулярно обновляется актуальными вакансиями. Job-порталы — вакансии телеканала СТС можно найти на HeadHunter, SuperJob, Работа.ру с маркером "официальный представитель".

— вакансии телеканала СТС можно найти на HeadHunter, SuperJob, Работа.ру с маркером "официальный представитель". Профессиональные группы — в Телеграм-каналах "TV Job", "Медиа и ТВ" часто публикуются эксклюзивные вакансии.

— в Телеграм-каналах "TV Job", "Медиа и ТВ" часто публикуются эксклюзивные вакансии. Карьерные мероприятия — представители СТС регулярно участвуют в медиафорумах и ярмарках вакансий.

— представители СТС регулярно участвуют в медиафорумах и ярмарках вакансий. Профильные вузы — СТС сотрудничает с факультетами журналистики и телевидения ведущих вузов страны.

Отдельно стоит отметить программу стажировок СТС Медиа, которая проводится дважды в год для студентов и выпускников. Это отличный старт для тех, кто только начинает свой путь в телевизионной индустрии. 🚀

При поиске вакансий на СТС следует учитывать сезонность. Период с сентября по ноябрь и с февраля по апрель наиболее активны с точки зрения найма, так как приходятся на запуск новых телевизионных сезонов.

Канал поиска Эффективность Особенности Официальный сайт СТС Медиа Высокая Гарантия актуальности, прямой контакт с HR HeadHunter, SuperJob Средняя Большая конкуренция, не все вакансии публикуются Телеграм-каналы о медиа Средняя-высокая Эксклюзивные предложения, быстрый отклик Карьерные мероприятия Высокая Личный контакт, возможность произвести впечатление Программа стажировок Очень высокая для начинающих Ограниченный набор, строгий отбор

Эффективная стратегия поиска работы на СТС включает комбинирование различных каналов. Например, отслеживание вакансий на официальном сайте и job-порталах, параллельное участие в профильных мероприятиях и нетворкинг в профессиональных сообществах.

Звезда ищет таланты: актуальные позиции и требования

Телеканал Звезда представляет собой особую нишу в российском телевизионном пространстве. Ориентированный на военно-патриотическую и информационно-аналитическую тематику, канал предъявляет специфические требования к кандидатам на различные позиции.

Наиболее востребованные позиции на телеканале Звезда:

Военные корреспонденты — требуется журналистское образование, опыт работы в горячих точках, стрессоустойчивость, знание военной терминологии.

— требуется журналистское образование, опыт работы в горячих точках, стрессоустойчивость, знание военной терминологии. Редакторы новостных и аналитических программ — необходимо профильное образование, понимание геополитики, опыт работы с информационными материалами.

— необходимо профильное образование, понимание геополитики, опыт работы с информационными материалами. Документалисты и сценаристы — приветствуется историческое или режиссёрское образование, опыт создания документальных фильмов.

— приветствуется историческое или режиссёрское образование, опыт создания документальных фильмов. Технические специалисты — операторы, монтажеры, звукорежиссеры с опытом работы в новостном формате.

— операторы, монтажеры, звукорежиссеры с опытом работы в новостном формате. Digital-специалисты — растущее направление, ответственное за продвижение контента канала в интернете.

Особенностью трудоустройства на телеканал Звезда является повышенное внимание к благонадежности кандидатов и проверка службой безопасности, что связано со статусом канала как ведомственного СМИ Министерства обороны РФ. 🔍

Для соискателей на позиции, связанные с информационно-аналитическими программами, критически важно продемонстрировать:

Глубокое понимание геополитической ситуации

Знание военной истории России

Способность анализировать международные события

Умение работать с военными экспертами

Готовность к командировкам, в том числе в зоны военных конфликтов

Для креативных позиций (сценаристы, режиссеры документальных фильмов) приоритетным является портфолио с примерами работ патриотической направленности.

Михаил Северный, военный корреспондент Мой путь на телеканал Звезда был непрост. После журфака я четыре года проработал в региональных новостях, затем два года корреспондентом федерального канала. Когда появилась возможность попасть на Звезду, я подготовил специальное портфолио из репортажей на военную тематику, которые делал ранее. На собеседовании меня тщательно расспрашивали о знании военной терминологии, истории конфликтов и даже проверяли физическую подготовку. После принятия на работу я прошел специальные курсы выживания в экстремальных условиях. Сейчас, после трех лет работы военкором, могу сказать: это не просто профессия, это образ жизни. Главное — быть морально готовым к работе в сложных условиях и иметь искреннюю заинтересованность в военно-патриотической тематике.

От резюме до собеседования: процесс трудоустройства

Процесс трудоустройства на телеканалы СТС и Звезда имеет свои особенности и обычно состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует тщательной подготовки.

Этап 1: Создание резюме для телевизионной индустрии

Резюме для работы на телевидении должно демонстрировать не только ваш опыт, но и творческий потенциал. Ключевые рекомендации:

Указывайте конкретные проекты, в которых вы участвовали, с названиями, рейтингами, достижениями

Добавьте ссылки на портфолио или шоурил (для творческих профессий)

Отметьте опыт работы в прямом эфире, если он есть

Перечислите технические навыки с указанием конкретных программ и оборудования

Подчеркните понимание специфики канала (развлекательный контент для СТС, информационно-аналитический для Звезды)

Этап 2: Сопроводительное письмо

В индустрии, где конкуренция чрезвычайно высока, качественное сопроводительное письмо может стать решающим фактором. В нем следует:

Объяснить, почему вас интересует именно этот канал

Предложить идеи или концепции для существующих или новых проектов

Продемонстрировать знание контента и аудитории канала

Кратко описать свой самый значимый профессиональный опыт

Этап 3: Прохождение собеседований

Собеседования в телевизионной индустрии часто проходят в несколько этапов:

HR-скрининг — первичное интервью для оценки соответствия требованиям Профессиональное собеседование — встреча с руководителем отдела или направления Тестовое задание — практическая демонстрация навыков (например, написание сценария, монтаж ролика) Финальное собеседование — встреча с высшим руководством (для ключевых позиций)

Для телеканала Звезда характерна дополнительная проверка службой безопасности, которая может включать изучение биографии и проверку рекомендаций.

Этап 4: Тестовое задание

Тестовые задания различаются в зависимости от позиции:

Для редакторов и журналистов — написание текстов, разработка концепций программ

— написание текстов, разработка концепций программ Для монтажеров — монтаж предоставленных материалов

— монтаж предоставленных материалов Для операторов — съемка тестового видео

— съемка тестового видео Для продюсеров — разработка плана производства или бюджета проекта

На телеканале СТС тестовые задания часто связаны с развлекательным контентом и креативностью, на Звезде — с информационно-аналитическими материалами и точностью подачи.

Этап 5: Оформление и адаптация

После успешного прохождения всех этапов отбора следует процесс оформления документов. На телеканалах работают как штатные сотрудники, так и фрилансеры на договорах ГПХ. Для штатных сотрудников обычно предусмотрен период адаптации и наставничества. 🤝

Карьерный рост на телеканалах: отзывы сотрудников

Карьерные перспективы на телеканалах СТС и Звезда существенно различаются в зависимости от направления деятельности, амбиций сотрудника и текущей ситуации на рынке. Рассмотрим основные траектории карьерного роста и отзывы тех, кто уже построил успешную карьеру на этих каналах.

Карьерные траектории на СТС:

Редакторская линия: ассистент редактора → редактор → шеф-редактор → креативный продюсер

ассистент редактора → редактор → шеф-редактор → креативный продюсер Продюсерская линия: ассистент продюсера → линейный продюсер → исполнительный продюсер → генеральный продюсер

ассистент продюсера → линейный продюсер → исполнительный продюсер → генеральный продюсер Техническая линия: ассистент → технический специалист → руководитель технической группы → технический директор

Карьерные траектории на Звезде:

Журналистская линия: корреспондент → специальный корреспондент → обозреватель → ведущий

корреспондент → специальный корреспондент → обозреватель → ведущий Редакторская линия: ассистент редактора → редактор → выпускающий редактор → шеф-редактор

ассистент редактора → редактор → выпускающий редактор → шеф-редактор Документальное направление: исследователь → ассистент режиссера → режиссер документального кино

По данным анонимных опросов сотрудников, средний срок пребывания на одной позиции на телеканалах составляет 1,5-2 года перед повышением или горизонтальным перемещением. Рост зарплаты при вертикальном продвижении обычно составляет 15-30%.

Факторы, влияющие на скорость карьерного роста:

Рейтинг проектов, в которых участвует сотрудник

Инновационные идеи и предложения

Универсальность навыков (особенно ценится на СТС)

Специализация и экспертиза (более важно для Звезды)

Способность работать в стрессовых ситуациях и с жесткими дедлайнами

Интересно, что на телеканале СТС существует практика ротации кадров между различными проектами, что позволяет сотрудникам расширять профессиональный кругозор. На Звезде более распространена узкая специализация, особенно в информационно-аналитическом блоке.

По статистике HR-отделов, около 40% руководящих должностей на обоих каналах занимают сотрудники, выросшие внутри компании. Эта цифра выше среднего показателя по медиаиндустрии и говорит о возможностях внутреннего роста. 📈

Развитие digital-направления на обоих каналах создало новые карьерные возможности. Например, на СТС появились позиции digital-продюсеров и специалистов по мультиплатформенному контенту, а на Звезде — эксперты по информационной безопасности в цифровой среде.

Поиск работы на телеканалах СТС и Звезда — это процесс, требующий не только профессиональных навыков, но и стратегического подхода. Понимание специфики каждого канала, осознанный выбор карьерной траектории и тщательная подготовка к каждому этапу отбора существенно повышают ваши шансы. Помните, что телевидение — индустрия постоянных изменений, поэтому готовность учиться и адаптироваться будет вашим главным конкурентным преимуществом. Независимо от выбранного направления — развлекательного СТС или информационно-аналитического Звезды — ключом к успеху станет сочетание профессионализма, креативности и понимания аудитории канала.

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