Как стать Junior Go-разработчиком или QA-инженером: первая работа

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Для кого эта статья:

Начинающие специалисты в области IT, желающие начать карьеру Go-разработчиком или QA-инженером.

Студенты и молодые специалисты, интересующиеся карьерными возможностями в IT.

Люди, рассматривающие смену профессии в сторону технологий и программирования. Охота на первую работу в IT — это как первый прыжок с парашютом: захватывающе, немного страшно, но с правильной подготовкой всё получится. 🚀 Junior Go-разработчики и QA-инженеры сегодня особенно востребованы на рынке. В то время как язык Go завоёвывает популярность благодаря своей эффективности в создании микросервисов и высоконагруженных систем, тестировщики остаются золотым активом для компаний, стремящихся выпускать качественный продукт. Но что именно ждут работодатели от начинающих специалистов и как преодолеть порог входа в профессию? Разберём актуальные требования и дадим проверенные советы для успешного старта карьеры.

Рынок вакансий для junior Go и QA: карьерные перспективы

Рынок труда для начинающих Go-разработчиков и QA-инженеров демонстрирует устойчивый рост даже в условиях экономических колебаний. По данным крупнейших порталов по поиску работы, количество вакансий для junior-специалистов в этих направлениях увеличилось на 15-20% за последний год. 📈

Go (или Golang) — относительно молодой язык программирования, созданный Google, который стремительно набирает популярность благодаря своей простоте, скорости и эффективности при создании высоконагруженных систем. Средняя зарплата junior Go-разработчика в России начинается от 60 000 рублей и может достигать 120 000 рублей в зависимости от региона и конкретных навыков.

QA-инженеры (специалисты по обеспечению качества) также востребованы на рынке. Начальные позиции в тестировании предлагают зарплаты от 50 000 до 90 000 рублей. Важно отметить, что тестирование часто становится точкой входа в IT-индустрию для людей без технического образования.

Специализация Количество вакансий (2023) Средняя зарплата (junior) Прогноз роста (2024) Go-разработчик 2300+ 80 000 – 120 000 ₽ ↑ 18% QA-инженер 5500+ 50 000 – 90 000 ₽ ↑ 12%

Стоит отметить, что Go-разработчики имеют более высокий порог входа из-за специфики языка, но и более высокие стартовые зарплаты. QA-специалисты, в свою очередь, могут рассчитывать на большее количество вакансий для начинающих.

Алексей Соколов, Senior Go Developer Когда я только начинал свой путь в Go-разработке три года назад, рынок уже был достаточно конкурентным. Я выделился среди других кандидатов тем, что имел небольшой pet-проект на Go — простой веб-сервис с REST API и базой данных. На собеседовании я смог показать не только теоретические знания, но и практическое применение. Этот проект, несмотря на его простоту, продемонстрировал мое понимание конкурентного программирования и микросервисной архитектуры — ключевых аспектов, почему компании выбирают Go. Моя первая зарплата составляла 70 000 рублей, а через год я уже получал вдвое больше. Go дает отличный старт, если вы готовы погрузиться в его философию.

Важно понимать, что обе специализации предлагают отличные карьерные перспективы. Go-разработчики могут расти до senior-позиций с зарплатами 250 000+ рублей, а QA-инженеры — развиваться в направлении автоматизации тестирования или DevOps с сопоставимым уровнем компенсации.

Топ-10 востребованных junior Go позиций и их требования

Начинающие Go-разработчики могут рассматривать различные направления для старта карьеры. Вот 10 наиболее распространенных позиций и их ключевые требования:

Junior Backend Developer (Go) — разработка серверной части приложений: Базовые знания Go и его стандартной библиотеки

Понимание HTTP и REST API

Опыт работы с SQL/NoSQL базами данных

Базовые знания Git Junior Go Microservices Developer — работа с микросервисной архитектурой: Знание основ Go и gRPC

Понимание принципов микросервисной архитектуры

Базовые навыки работы с Docker

Опыт написания юнит-тестов Junior DevOps Engineer (Go) — разработка инструментов для автоматизации процессов: Знание Go для написания скриптов и утилит

Базовые навыки Linux/Unix

Понимание CI/CD пайплайнов

Опыт работы с контейнеризацией Junior API Developer (Go) — создание и поддержка API: Знание Go и фреймворков (Gin, Echo, Fiber)

Понимание REST и GraphQL

Опыт работы с базами данных

Навыки тестирования API Junior Go Web Developer — разработка веб-приложений: Знание Go и шаблонизаторов (html/template)

Базовые навыки frontend (HTML, CSS, JavaScript)

Опыт работы с фреймворками (Beego, Buffalo)

Понимание MVC паттерна Junior Cloud Developer (Go) — разработка облачных решений: Знание Go и AWS/GCP/Azure SDK

Понимание облачных сервисов

Опыт работы с serverless функциями

Базовое понимание IaC (Infrastructure as Code) Junior Go Data Engineer — работа с данными: Знание Go для обработки данных

Опыт работы с большими объемами данных

Понимание ETL процессов

Навыки работы с базами данных и очередями сообщений Junior Golang Game Developer — разработка игр и игровых серверов: Знание Go для создания серверной части игр

Понимание сетевого программирования

Опыт работы с WebSockets

Базовые знания игровой механики Junior Go Security Engineer — разработка безопасных приложений: Знание Go и криптографических библиотек

Понимание основ информационной безопасности

Опыт анализа кода на уязвимости

Навыки работы с JWT, OAuth и другими протоколами аутентификации Junior Go Tools Developer — разработка инструментов для других разработчиков: Глубокое знание Go и его экосистемы

Понимание процессов разработки ПО

Опыт создания CLI-приложений

Навыки автоматизации рутинных задач

Общие требования, которые встречаются практически во всех вакансиях для junior Go-разработчиков:

Понимание основных концепций языка Go (горутины, каналы, интерфейсы)

Умение писать чистый, эффективный и идиоматичный код

Базовые знания алгоритмов и структур данных

Опыт работы с системами контроля версий (Git)

Навыки командной работы и коммуникации

Базовое понимание принципов SOLID, DRY, KISS

Умение писать тесты для своего кода

Для успешного старта в Go-разработке рекомендуется иметь хотя бы один проект в портфолио, который демонстрирует ваши навыки. Это может быть простой REST API, CLI-утилита или небольшое веб-приложение. 🛠️

Ключевые навыки для успешного старта в QA тестировании

Карьера в QA-тестировании предлагает относительно низкий порог входа для начинающих IT-специалистов, но требует специфического набора навыков и знаний. Рассмотрим ключевые компетенции, необходимые для успешного старта в этой области. 🔍

Технические навыки:

Знание методологий тестирования — понимание различных видов тестирования (функциональное, регрессионное, smoke, интеграционное и др.)

— понимание различных видов тестирования (функциональное, регрессионное, smoke, интеграционное и др.) Умение создавать тест-кейсы — способность разрабатывать подробные сценарии тестирования

— способность разрабатывать подробные сценарии тестирования Работа с системами отслеживания ошибок — Jira, Redmine, Bugzilla или аналогичные

— Jira, Redmine, Bugzilla или аналогичные Понимание жизненного цикла разработки ПО — знание этапов SDLC и методологий Agile/Scrum

— знание этапов SDLC и методологий Agile/Scrum Базовые знания SQL — умение писать простые запросы для работы с базами данных

— умение писать простые запросы для работы с базами данных Понимание клиент-серверной архитектуры — знание основ HTTP, REST API

— знание основ HTTP, REST API Навыки работы с инструментами тестирования — Postman, SoapUI, Charles и др.

— Postman, SoapUI, Charles и др. Базовые знания HTML/CSS — для понимания структуры веб-страниц

Софт-скиллы для QA-инженера:

Аналитическое мышление — умение анализировать требования и находить потенциальные проблемы

— умение анализировать требования и находить потенциальные проблемы Внимательность к деталям — способность замечать мелкие несоответствия и ошибки

— способность замечать мелкие несоответствия и ошибки Коммуникативные навыки — умение ясно формулировать найденные проблемы

— умение ясно формулировать найденные проблемы Любознательность — стремление исследовать продукт с разных сторон

— стремление исследовать продукт с разных сторон Настойчивость — готовность искать глубоко скрытые ошибки

— готовность искать глубоко скрытые ошибки Ориентация на пользователя — понимание потребностей конечных пользователей

По мере развития карьеры QA-инженера стоит обратить внимание на следующие продвинутые навыки:

Уровень карьеры Навыки для освоения Полезные инструменты Junior+ (6-12 месяцев) Автоматизация тестирования (базовый уровень), API-тестирование Selenium, Cypress, Postman, GitLab CI/CD Middle (1-3 года) Программирование на Python/Java, работа с фреймворками автоматизации, нагрузочное тестирование PyTest, TestNG, JUnit, JMeter, Gatling Senior (3+ лет) Построение процессов тестирования, интеграция с CI/CD, безопасность приложений Jenkins, Docker, Kubernetes, OWASP ZAP

Мария Петрова, Lead QA Engineer Пять лет назад я была экономистом без опыта в IT. Решила попробовать себя в тестировании после онлайн-курсов. Мое первое собеседование было катастрофой — я знала теорию, но не могла применить её на практике. Тогда я изменила подход: нашла open-source проект, стала тестировать его и оформлять баг-репорты на GitHub. Через месяц у меня было портфолио из 30+ реальных багов с четким описанием, шагами воспроизведения и даже предложениями по исправлению. На следующем собеседовании я просто показала эти репорты — меня взяли стажером в тот же день. Главный урок: практика на реальных проектах стоит десятка теоретических курсов. Не бойтесь тестировать всё вокруг и документировать свои находки!

Для эффективного старта в QA рекомендуется следующая стратегия обучения:

Изучите основы тестирования и типы тестов (функциональное, UI, интеграционное и т.д.) Освойте базовые инструменты (Jira, TestRail, Postman) Практикуйтесь в написании тест-кейсов и баг-репортов Создайте портфолио, тестируя open-source проекты или мобильные приложения Изучите основы SQL и клиент-серверного взаимодействия Присоединяйтесь к сообществам тестировщиков для нетворкинга После получения первого опыта начинайте изучать автоматизацию тестирования

Помните, что в QA ценится не только техническая экспертиза, но и умение смотреть на продукт глазами пользователя, находить неочевидные сценарии использования и потенциальные проблемы. 🕵️

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