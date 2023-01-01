Вакансии для 1С программистов

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Для кого эта статья:

Для начинающих специалистов в области 1С-программирования

Для HR-менеджеров, занимающихся подбором персонала в IT-сфере

Для опытных программистов, ищущих новые возможности и актуальные тренды на рынке труда Рынок 1С-программистов в 2025 году достиг пика востребованности! Пока одни компании переходят на западные ERP-системы, другие массово усиливают 1С-команды для модернизации существующей инфраструктуры. Вакансий становится больше, зарплаты растут, а требования трансформируются. При этом наблюдается острый дефицит опытных специалистов — только за последний квартал количество предложений выросло на 21%. Разберемся, какие возможности открывает 1С-разработка сегодня и как получить желаемую позицию в любой точке карьерного пути. 💼

Рынок вакансий для 1С программистов: обзор предложений

Аналитика рынка труда показывает стабильный рост спроса на 1С-специалистов в 2025 году. По данным агрегаторов вакансий, количество открытых позиций для программистов 1С увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост в сегменте удаленной работы — более 42% всех вакансий предполагают возможность работать дистанционно. 🔍

Отраслевое распределение вакансий для 1С-программистов выглядит следующим образом:

Отрасль Доля вакансий Средняя з/п (junior) Средняя з/п (middle) Средняя з/п (senior) Производство 28% 90 000 ₽ 180 000 ₽ 270 000 ₽ Ритейл 22% 85 000 ₽ 170 000 ₽ 250 000 ₽ Логистика 15% 80 000 ₽ 160 000 ₽ 240 000 ₽ Финансы 12% 100 000 ₽ 200 000 ₽ 300 000 ₽ IT-интеграторы 18% 110 000 ₽ 220 000 ₽ 330 000 ₽ Другие 5% 75 000 ₽ 150 000 ₽ 230 000 ₽

Анализ 1000+ вакансий показывает интересную тенденцию: специализированные навыки начали ценить выше, чем универсальную экспертизу. Компании ищут разработчиков, глубоко знающих конкретные модули 1С:

1С:ERP — рост спроса на 35%

1С:Розница — рост спроса на 28%

1С:Бухгалтерия — стабильный спрос

1С:Документооборот — рост спроса на 22%

1С:ЗУП — рост спроса на 15%

В региональном разрезе Москва по-прежнему лидирует по количеству вакансий (31%), но за ней следуют новые IT-хабы: Санкт-Петербург (18%), Казань (8%), Новосибирск (6%) и Екатеринбург (5%). Примечательно, что 12% вакансий для 1С-разработчиков предлагают релокацию за рубеж — в страны СНГ, ОАЭ и Азию.

Антон Соловьев, руководитель отдела рекрутинга IT-компании

Недавно мы искали 1С-разработчика для проекта по автоматизации крупного производства. Требования были стандартные: опыт от 3 лет, знание 1С:ERP и навыки интеграции. Мы отсмотрели 83 кандидата, но подходящих оказалось всего 5! При этом четверо из них уже имели офферы от конкурентов. Это наглядно демонстрирует дефицит квалифицированных специалистов на рынке. Мы смогли закрыть позицию, только увеличив предложение на 25% выше рыночного. Такая ситуация типична для середины 2025 года — хорошие специалисты 1С выбирают между 3-4 предложениями одновременно.

Важный тренд — рост спроса на 1С-разработчиков со знанием смежных технологий. Наиболее востребованные дополнительные навыки в 2025 году:

Интеграция с веб-сервисами (REST API, SOAP)

Работа с Git и командная разработка

SQL на продвинутом уровне

Основы DevOps для 1С (CI/CD)

Знание Python для автоматизации

Требования работодателей к начинающим 1С программистам

Начальный порог входа в профессию 1С-разработчика в 2025 году стал более структурированным. Работодатели чётко разделяют позиции на стартовые (trainee), начинающие (junior) и младшие специалисты (junior+). Для каждого уровня сформировался стандартный набор требований. 👨‍💻

Вот основные навыки, которые ожидают увидеть у начинающего 1С-программиста:

Фундаментальные знания: основы языка 1С, типы данных, управляющие конструкции

основы языка 1С, типы данных, управляющие конструкции Практические навыки: создание простых отчетов, обработок, понимание работы с запросами

создание простых отчетов, обработок, понимание работы с запросами Базовое понимание: архитектура 1С, клиент-серверное взаимодействие, конфигурации

архитектура 1С, клиент-серверное взаимодействие, конфигурации Основы SQL: базовые запросы, соединения таблиц, понимание индексов

базовые запросы, соединения таблиц, понимание индексов Методология: знакомство с процессами разработки и жизненным циклом 1С-проектов

По данным исследования компаний-разработчиков, требования к начинающим 1С-программистам трансформировались следующим образом:

Навык/Требование 2023 год 2025 год Тренд Знание платформы 1С:Предприятие Базовое Базовое Стабильно Опыт самостоятельной разработки Желательно Обязательно ↑ Рост Навыки работы с Git Не требовалось Базовое знание ↑↑ Сильный рост SQL Начальный уровень Уверенное знание ↑ Рост Понимание бизнес-процессов Не требовалось Желательно ↑ Рост Сертификация 1С Преимущество Часто обязательно ↑ Рост Английский язык Не важно Базовый уровень ↑ Рост

Интересно, что 65% компаний в 2025 году отмечают важность наличия портфолио даже у начинающих специалистов. Это могут быть учебные проекты, примеры кода на GitHub или даже вклад в open-source разработки для платформы 1С.

Важно отметить растущую роль soft skills. По результатам опроса 200 IT-руководителей, для junior-специалистов ключевыми гибкими навыками считаются:

Обучаемость и желание развиваться (88% респондентов)

Умение работать в команде (72%)

Внимательность к деталям (68%)

Аналитическое мышление (61%)

Умение структурировать информацию (59%)

Отдельно стоит отметить, что 37% работодателей готовы рассматривать кандидатов без опыта коммерческой разработки, но с профильным образованием и сертификатами. Это открывает возможности для недавних выпускников вузов и слушателей специализированных курсов.

Карьерный рост и зарплаты 1С специалистов разного уровня

Карьерная траектория 1С-специалиста в 2025 году стала более разветвленной, чем раньше. Появились новые специализации и направления развития, каждое со своими перспективами по заработной плате и востребованности. 📈

Типичная карьерная лестница 1С-программиста сегодня выглядит так:

Trainee (0-6 месяцев): стажер, работающий под присмотром наставника

стажер, работающий под присмотром наставника Junior Developer (6 месяцев – 1,5 года): начинающий программист с базовыми навыками

начинающий программист с базовыми навыками Middle Developer (1,5-3 года): разработчик, способный самостоятельно решать задачи

разработчик, способный самостоятельно решать задачи Senior Developer (3-5 лет): опытный специалист, выполняющий сложные задачи

опытный специалист, выполняющий сложные задачи Lead Developer (5+ лет): технический лидер команды разработчиков

После уровня Lead Developer карьерный путь может разветвляться:

1С-архитектор: разработка сложных системных решений

разработка сложных системных решений Технический директор 1С-проектов: руководство техническими аспектами проектов

руководство техническими аспектами проектов Руководитель отдела разработки: управление командой 1С-специалистов

управление командой 1С-специалистов Консультант по 1С: экспертное консультирование по внедрению и развитию

экспертное консультирование по внедрению и развитию Владелец 1С-бизнеса: создание и развитие собственной компании

Михаил Ворошилов, технический директор IT-компании

Я начинал карьеру 1С-программистом в 2019 году, когда только окончил университет. Первая зарплата — 45 000 рублей, стандартные задачи по доработке типовых конфигураций. Через полтора года перешел в middle с зарплатой 90 000, еще через два года стал синьором с окладом 180 000. Ключевым моментом был выбор специализации — я сосредоточился на высоконагруженных решениях для ритейла. В 2023 году получил предложение возглавить команду из 8 разработчиков с зарплатой 280 000 рублей. В 2025 году перешел на должность технического директора с пакетом компенсации 420 000 + бонусы. Мой опыт показывает: для быстрого роста важнее не прыгать между компаниями, а найти сложные технические задачи и активно развиваться в выбранной нише.

В зависимости от региона и размера компании, диапазоны заработных плат в 2025 году распределяются следующим образом:

Москва и Санкт-Петербург:

Trainee: 60 000 – 80 000 ₽

Junior: 90 000 – 150 000 ₽

Middle: 160 000 – 250 000 ₽

Senior: 260 000 – 380 000 ₽

Lead/Architect: 400 000 – 550 000 ₽

Региональные центры (Казань, Екатеринбург, Новосибирск):

Trainee: 45 000 – 65 000 ₽

Junior: 70 000 – 120 000 ₽

Middle: 130 000 – 200 000 ₽

Senior: 210 000 – 300 000 ₽

Lead/Architect: 320 000 – 450 000 ₽

Примечательно, что в 2025 году специалисты с сертификацией "1С:Профессионал" и "1С:Специалист" получают в среднем на 15-20% больше, чем их коллеги без сертификатов. Владение английским языком добавляет еще 10-15% к зарплате, особенно в компаниях с международными проектами.

Факторы, влияющие на рост заработной платы 1С-разработчиков:

Специализация в отраслевых решениях (ERP, CRM, WMS) — до +25%

(ERP, CRM, WMS) — до +25% Опыт интеграции 1С с другими системами — до +20%

— до +20% Навыки оптимизации высоконагруженных систем — до +30%

— до +30% Опыт работы в распределенных командах — до +15%

— до +15% Умение работать с нетиповыми конфигурациями — до +20%

— до +20% Сертификаты 1С высокого уровня — до +25%

Как найти перспективные вакансии для 1С разработчиков

Поиск вакансий 1С-разработчика в 2025 году требует стратегического подхода. Используя правильные источники и тактики, можно найти предложения, соответствующие вашим навыкам и карьерным амбициям. 🎯

Основные площадки для поиска вакансий по 1С-программированию:

Специализированные IT-платформы: HeadHunter, Хабр Карьера, IT-Jobs

HeadHunter, Хабр Карьера, IT-Jobs Профессиональные сообщества: infostart.ru, 1clancer, 1c-programmer.ru

infostart.ru, 1clancer, 1c-programmer.ru Телеграм-каналы: "1С Разработка", "1С Вакансии", "IT Market"

"1С Разработка", "1С Вакансии", "IT Market" LinkedIn: особенно для поиска вакансий в международных компаниях

особенно для поиска вакансий в международных компаниях Профессиональные мероприятия: конференции 1С, IT-митапы, хакатоны

конференции 1С, IT-митапы, хакатоны Официальные партнёры 1С: сайты франчайзи часто содержат разделы вакансий

Исследование, проведенное в начале 2025 года, показало, что эффективность различных каналов поиска работы для 1С-разработчиков существенно различается:

Канал поиска Количество вакансий Средний отклик (%) Средний срок закрытия Уникальные предложения HeadHunter 8500+ 3.2% 32 дня 65% Хабр Карьера 3200+ 5.7% 28 дней 72% Infostart.ru 1800+ 8.3% 21 день 85% Telegram-каналы 1100+ 12.5% 14 дней 90% LinkedIn 950+ 4.8% 35 дней 78% Сайты франчайзи 1400+ 9.1% 25 дней 82%

Тактики, которые помогут выделиться при поиске вакансии 1С-разработчика:

Таргетированный поиск: фокусируйтесь на компаниях, которые используют технологии, интересные вам

фокусируйтесь на компаниях, которые используют технологии, интересные вам Нетворкинг: посещайте мероприятия 1С и IT-сообщества для установления профессиональных связей

посещайте мероприятия 1С и IT-сообщества для установления профессиональных связей Настройка уведомлений: создайте алерты на job-сайтах для получения новых вакансий первым

создайте алерты на job-сайтах для получения новых вакансий первым Оптимизация резюме: используйте ключевые слова, релевантные для искусственного интеллекта HR-систем

используйте ключевые слова, релевантные для искусственного интеллекта HR-систем Сильное портфолио: разместите примеры кода или проектов на GitHub или специализированных платформах

Важно помнить о скрытом рынке вакансий. По данным исследований, до 40% позиций 1С-разработчиков в 2025 году не публикуются открыто, а закрываются через рекомендации и прямой рекрутинг. Для доступа к этому рынку:

Поддерживайте активность в профессиональных сообществах и форумах

Публикуйте экспертные статьи и учебные материалы

Участвуйте в open-source проектах, связанных с 1С

Поддерживайте отношения с бывшими коллегами и менторами

Посещайте отраслевые конференции и мероприятия

Стажировки и места для старта карьеры 1С программиста

Начать карьеру в 1С-разработке без опыта стало проще в 2025 году благодаря множеству специализированных стажировок и программ для новичков. Компании активно инвестируют в подготовку junior-специалистов, чтобы восполнить растущий дефицит кадров. 🚀

Лучшие стартовые возможности для начинающих 1С-программистов:

Официальные партнеры 1С: большинство франчайзи регулярно набирают стажеров

большинство франчайзи регулярно набирают стажеров Учебные центры 1С: многие предлагают не только обучение, но и стажировку на реальных проектах

многие предлагают не только обучение, но и стажировку на реальных проектах IT-интеграторы: крупные компании часто проводят внутренние "школы" 1С-программистов

крупные компании часто проводят внутренние "школы" 1С-программистов Корпоративные отделы 1С: некоторые крупные холдинги берут стажеров для внутренних проектов

некоторые крупные холдинги берут стажеров для внутренних проектов Стартапы в сфере автоматизации: небольшие команды, где можно быстро получить разносторонний опыт

Программы стажировки делятся на несколько типов:

Оплачиваемые стажировки: полноценная работа с меньшим окладом и большим обучением

полноценная работа с меньшим окладом и большим обучением Бесплатные стажировки: в обмен на работу вы получаете опыт и наставничество

в обмен на работу вы получаете опыт и наставничество "Буткемпы": интенсивные программы обучения с последующим трудоустройством

интенсивные программы обучения с последующим трудоустройством Производственная практика: для студентов профильных вузов

для студентов профильных вузов Junior-программы: специализированные программы для выпускников с минимальным опытом

Продолжительность стажировок варьируется от 1 до 6 месяцев, после чего около 70% стажеров получают предложение о постоянной работе.

Топ-10 компаний с лучшими стажировками для 1С-программистов в 2025 году:

1С-Рарус: структурированная программа с ротацией по проектам 1С-Архитектор Бизнеса: стажировка с фокусом на отраслевые решения КРОК: программа развития молодых 1С-специалистов IBS: стажировка в крупных интеграционных проектах Первый БИТ: региональная программа для начинающих Softline: стажировка с индивидуальным наставничеством 1С-ОфисЛайн: практико-ориентированное обучение 1С-Форус: программа с гарантией трудоустройства X5 Group: корпоративная программа подготовки 1С-разработчиков EPAM: стажировка с международной перспективой

Важные советы для успешного прохождения стажировки в 1С-разработке:

Заранее освойте базовые навыки программирования на 1С (курсы, самообучение)

Создайте небольшое портфолио (учебные проекты, обработки, отчеты)

Подготовьтесь к техническому интервью (алгоритмы, базовый синтаксис, логика)

Активно взаимодействуйте с наставником во время стажировки

Фиксируйте все выполненные задачи для будущего резюме

При выборе стажировки обращайте внимание не только на бренд компании, но и на тип проектов, с которыми вы будете работать. Для быстрого карьерного старта лучше выбирать места, где вы сможете поработать с разными типами задач: разработка, доработка типовых конфигураций, интеграции, оптимизация.

Альтернативные способы получить первый опыт в 1С-разработке:

Фриланс-платформы: начните с небольших задач на специализированных площадках

начните с небольших задач на специализированных площадках Хакатоны по 1С: возможность продемонстрировать навыки в конкурентной среде

возможность продемонстрировать навыки в конкурентной среде Волонтерские проекты: некоммерческие организации часто нуждаются в IT-помощи

некоммерческие организации часто нуждаются в IT-помощи Личные проекты: разработайте собственное решение для демонстрации навыков

разработайте собственное решение для демонстрации навыков Сотрудничество со стартапами: небольшие компании часто готовы дать шанс начинающим