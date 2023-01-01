Трудовой договор выдается ли на руки работнику: права по ТК РФ

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Для кого эта статья:

Работники, которые сталкиваются с проблемами получения трудового договора

Специалисты по кадрам и HR-менеджеры, заинтересованные в трудовом законодательстве

Юристы, консультирующие клиентов по вопросам трудовых прав и обязанностей работодателей Получить на руки экземпляр трудового договора — это не просто формальность, а ваше законное право как работника. Согласно ТК РФ, каждый сотрудник должен иметь собственный экземпляр документа, регулирующего его трудовые отношения с работодателем. Однако на практике многие компании "забывают" выполнить это требование, ссылаясь на занятость или внутренние правила. Разберёмся, что говорит закон о выдаче трудового договора, какие санкции грозят нарушителям и как действовать, если ваш работодатель игнорирует правовые нормы ??

Обязательная выдача трудового договора на руки работнику

Трудовой договор — фундаментальный документ, регулирующий взаимоотношения между работником и работодателем. Согласно российскому законодательству, выдача экземпляра трудового договора работнику — это не право, а обязанность работодателя. Данное требование закреплено в Трудовом кодексе РФ и не подлежит никаким исключениям или альтернативным толкованиям ??

Правовое обоснование обязательной выдачи трудового договора заключается в следующем:

Трудовой договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Один экземпляр договора хранится у работодателя, второй передается работнику

Получение экземпляра договора работник подтверждает своей подписью на экземпляре работодателя

Отказ в выдаче экземпляра договора является прямым нарушением трудового законодательства

Важно понимать, что наличие у работника экземпляра трудового договора — это не просто формальность, а инструмент защиты его прав. Документ содержит все существенные условия трудовых отношений, включая размер заработной платы, график работы, должностные обязанности и прочие существенные условия.

Алексей Петров, трудовой юрист В моей практике был показательный случай с IT-компанией, где более 30 сотрудников работали без письменных трудовых договоров на руках. Руководство уверяло, что все документы хранятся "в электронном виде" и выдавать их нет необходимости. Когда компания начала задерживать зарплаты, сотрудники оказались практически беззащитны — им было сложно доказать реальные условия труда. После коллективного обращения в инспекцию труда работодателя оштрафовали на 50 000 рублей, а все сотрудники получили свои экземпляры договоров. Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно иметь документ на руках с первого дня работы.

Выдача трудового договора важна в следующих ситуациях:

Ситуация Значение наличия трудового договора Трудовой спор Документальное подтверждение условий труда и обязательств сторон Проверка соблюдения трудовых прав Возможность сверить фактические условия с документально закрепленными Обращение в суд Основное доказательство при трудовых спорах Получение кредита/визы Подтверждение официального трудоустройства и дохода

Требования ст. 67 ТК РФ к оформлению документа

Статья 67 Трудового кодекса РФ предъявляет четкие требования к оформлению трудового договора, соблюдение которых обязательно для каждого работодателя. Понимание этих требований поможет работникам контролировать правильность оформления своих трудовых отношений ??

Согласно ст. 67 ТК РФ, трудовой договор должен быть составлен с учетом следующих требований:

Трудовой договор заключается в письменной форме

Составляется в двух идентичных экземплярах

Каждый экземпляр подписывается обеими сторонами — работником и работодателем

На экземпляре работодателя работник должен поставить отметку о получении своего экземпляра

Договор должен содержать все существенные условия, перечисленные в ст. 57 ТК РФ

Существенным моментом является требование о проставлении отметки о получении экземпляра договора. Эта отметка служит доказательством того, что работодатель выполнил свою обязанность по передаче экземпляра документа работнику.

Типичная формулировка такой отметки может выглядеть следующим образом: "Экземпляр трудового договора получил(а)", дата, подпись, расшифровка подписи работника.

Важно обратить внимание на содержание договора. Согласно требованиям ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре обязательно должны быть указаны:

Обязательные условия Дополнительные условия ФИО работника и реквизиты работодателя Условия об испытательном сроке Место работы Неразглашение коммерческой тайны Трудовая функция (должность, специальность) Обязанность отработать после обучения Дата начала работы Улучшенные социальные гарантии Условия оплаты труда Дополнительное страхование Режим рабочего времени и отдыха Уточнение прав и обязанностей Компенсации за вредные условия Другие условия, не ухудшающие положение работника Характер работы (подвижной, разъездной) Условия труда на рабочем месте

Важно помнить, что трудовой договор считается заключенным только при соблюдении всех требований к его форме и содержанию. Отсутствие в договоре каких-либо обязательных условий может быть расценено как нарушение трудового законодательства.

Сроки передачи экземпляра договора сотруднику

Своевременность получения экземпляра трудового договора — важный аспект соблюдения ваших прав как работника. Законодательство устанавливает конкретные сроки, в течение которых работодатель обязан передать сотруднику его экземпляр документа ??

Согласно Трудовому кодексу РФ, передача экземпляра трудового договора работнику должна происходить в следующие сроки:

При стандартном оформлении — непосредственно в день подписания договора обеими сторонами

При фактическом допуске к работе без оформления — в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе

При дистанционной работе — не позднее трех календарных дней со дня заключения договора

Особенно важно обратить внимание на ситуацию фактического допуска к работе. Согласно ч. 2 ст. 67 ТК РФ, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя без оформления трудового договора, то такой договор должен быть оформлен в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска к работе.

Марина Соколова, главный специалист отдела по труду Ко мне обратилась молодая девушка Анна, которая устроилась продавцом в сетевой магазин. Руководство магазина попросило её выйти на работу "прямо сейчас", пообещав оформить все документы "потом". Анна проработала две недели, но никаких документов так и не увидела. Когда она начала настаивать, ей сказали, что "договор в главном офисе" и выдадут его "когда будет время". После нашей консультации Анна направила работодателю письменное требование о выдаче трудового договора, сославшись на ст. 67 ТК РФ. Уже на следующий день ей не только выдали договор, но и принесли извинения. История показывает, что знание своих прав и готовность их отстаивать часто решает проблему без эскалации конфликта.

Для различных категорий работников и форм трудовых отношений законодательство может устанавливать особые правила передачи экземпляра трудового договора:

При дистанционной работе допускается обмен электронными документами с усиленной квалифицированной электронной подписью

При сезонной работе и работе вахтовым методом сроки передачи остаются стандартными

При работе у физического лица договор также заключается в письменной форме и должен быть выдан работнику

Важно отметить, что сроки передачи экземпляра трудового договора работнику являются императивными, то есть работодатель не вправе их изменять даже по соглашению с работником. Любая отсрочка в выдаче экземпляра договора является нарушением трудового законодательства.

Ответственность работодателя за невыдачу договора

Невыдача работнику экземпляра трудового договора — это не просто формальное нарушение. Законодательство РФ устанавливает конкретные меры ответственности для работодателей, игнорирующих эту обязанность ??

За невыдачу трудового договора работнику работодатель может быть привлечен к следующим видам ответственности:

Административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ

Дисциплинарная ответственность должностных лиц

Материальная ответственность перед работником

В особых случаях — уголовная ответственность

Наиболее распространенным видом ответственности является административная. Размеры штрафов за нарушение трудового законодательства в части оформления трудовых отношений могут быть значительными:

Субъект ответственности Размер штрафа (первое нарушение) Размер штрафа (повторное нарушение) Должностные лица 1 000-5 000 рублей 10 000-20 000 рублей Индивидуальные предприниматели 1 000-5 000 рублей 10 000-20 000 рублей Юридические лица 30 000-50 000 рублей 50 000-70 000 рублей

За повторное нарушение должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от одного года до трех лет.

Помимо административной ответственности, работодатель может быть привлечен к материальной ответственности перед работником, если невыдача трудового договора повлекла за собой материальный ущерб для сотрудника (например, невозможность подтвердить стаж работы для получения кредита).

В некоторых случаях может наступать и уголовная ответственность. Например, если невыдача трудового договора является частью системного нарушения трудовых прав граждан, совершенного группой лиц по предварительному сговору, то руководитель организации может быть привлечен к ответственности по ст. 145.1 УК РФ.

Важно отметить, что проверки соблюдения трудового законодательства могут инициироваться не только по жалобе работника, но и в рамках плановых мероприятий трудовой инспекции. Поэтому работодателям выгоднее соблюдать требования закона, чем рисковать значительными штрафами.

Действия работника при нарушении его прав

Если работодатель не выполняет свою обязанность по выдаче экземпляра трудового договора, у работника есть целый арсенал законных способов защиты своих прав. Знание этих механизмов позволит эффективно отстоять свои интересы без необходимости увольнения ???

При невыдаче трудового договора рекомендуется следовать определенному алгоритму действий:

Устное обращение к непосредственному руководителю или в отдел кадров Составление письменного заявления о выдаче экземпляра трудового договора Обращение в комиссию по трудовым спорам (при её наличии в организации) Подача жалобы в государственную инспекцию труда Обращение в прокуратуру Обращение в суд

На каждом этапе важно соблюдать определенные правила, чтобы повысить эффективность своих действий:

Фиксируйте все обращения к работодателю письменно, оставляя себе копии с отметками о принятии

Сохраняйте доказательства своей трудовой деятельности (пропуск, переписку, свидетельские показания коллег)

Точно указывайте дату начала работы и все известные вам условия трудового договора

При обращении в контролирующие органы описывайте ситуацию максимально подробно и объективно

Письменное заявление о выдаче экземпляра трудового договора следует составить в двух экземплярах. Один передается работодателю (в канцелярию, секретарю или непосредственному руководителю), на втором экземпляре, который остается у работника, должна быть проставлена отметка о получении (дата, подпись, должность, ФИО принявшего).

Если устные и письменные обращения к работодателю не дали результата, следующим шагом является обращение в государственную инспекцию труда. Жалобу можно подать несколькими способами:

Лично посетив инспекцию труда в своем регионе

Направив письменное обращение почтой

Подав электронное обращение через портал Онлайнинспекция.рф

Воспользовавшись формой обращения на сайте Роструда

Государственная инспекция труда имеет право провести проверку по факту обращения и обязать работодателя устранить нарушение, а также привлечь его к административной ответственности.

В случае, если меры, принятые инспекцией труда, оказались недостаточными, работник вправе обратиться в суд с исковым заявлением. Срок исковой давности по трудовым спорам составляет три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.

При обращении в суд работник может требовать:

Обязать работодателя выдать экземпляр трудового договора

Взыскать компенсацию морального вреда

В некоторых случаях — взыскать материальный ущерб, причиненный невыдачей договора

Важно помнить, что при обращении в суд работник освобождается от уплаты государственной пошлины и судебных расходов по трудовым спорам.