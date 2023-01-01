Тренинг для менеджеров по продажам без опыта: 5 шагов к успеху

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Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры по обучению в сфере продаж

Специалисты по корпоративному обучению и развитию персонала

Начинающие менеджеры по продажам и те, кто хочет улучшить свои навыки в этой области

Превращение неопытного новичка в успешного менеджера по продажам — задача, требующая структурированного подхода и проверенных методик. Когда руководители жалуются на низкую эффективность начинающих менеджеров, причина часто кроется не в отсутствии у них потенциала, а в недостатке правильного обучения. Результаты исследований показывают: грамотно выстроенный тренинг способен увеличить конверсию новых сотрудников на 37% уже в первые три месяца работы. Давайте разберем пятиступенчатый путь, который поможет трансформировать неуверенного новичка в профессионала, способного закрывать сделки и достигать плановых показателей. 🚀

Как построить эффективный тренинг для менеджеров без опыта

Разработка результативного тренинга для новичков в продажах начинается с понимания психологии начинающего менеджера. Новички обычно испытывают тревогу перед неизвестностью, страх отказа и неуверенность в собственных силах. Эффективная программа должна не только передавать знания, но и трансформировать мышление участников. 💡

Структура обучения должна включать четыре ключевых компонента:

Теоретический блок (не более 30% времени)

Практические упражнения (минимум 50% времени)

Обратную связь от тренера и других участников

План внедрения полученных навыков

Антон Карпов, руководитель отдела корпоративного обучения

Когда мне поручили создать программу для обучения команды из 15 новичков в региональном подразделении, я столкнулся с серьезной проблемой. Предыдущие традиционные тренинги показывали низкую эффективность — только 20% информации сотрудники применяли в работе. Проанализировав ситуацию, я радикально изменил подход: вместо трехдневного марафона теории мы разбили программу на модули по 3-4 часа с недельными интервалами на практику. После каждого модуля участники получали конкретные задания для отработки на реальных клиентах. Результат превзошел ожидания: 83% новичков выполнили план уже во втором месяце работы, а текучесть в отделе снизилась на 40%.

При создании программы необходимо учитывать специфику продукта и особенности целевой аудитории. Универсальный подход редко работает эффективно. Тренинг должен быть адаптирован под конкретные задачи компании и индивидуальные потребности участников.

Ключевые элементы программы Распределение времени Ожидаемый результат Теоретические основы продаж 20-30% Формирование понятийной базы Ролевые игры и симуляции 40-50% Развитие практических навыков Анализ кейсов и обратная связь 15-20% Понимание ошибок и их коррекция Планирование внедрения 10% Практическое применение навыков

Шаг 1: Формирование базового понятийного аппарата продаж

Первый шаг любого тренинга для менеджеров без опыта — создание прочного фундамента знаний. Невозможно эффективно продавать, не понимая ключевых концепций и терминологии. Новичкам необходимо освоить базовый лексикон продаж, который станет основой их дальнейшего развития. 📚

Ключевые понятия, которые должен усвоить начинающий менеджер:

Воронка продаж — последовательные этапы превращения потенциального клиента в покупателя

— последовательные этапы превращения потенциального клиента в покупателя Квалификация лидов — определение степени готовности клиента к покупке

— определение степени готовности клиента к покупке Ценностное предложение (УТП) — уникальные преимущества продукта

— уникальные преимущества продукта Конверсия — процент успешных сделок относительно общего числа контактов

— процент успешных сделок относительно общего числа контактов KPI в продажах — ключевые показатели эффективности работы менеджера

Важно не просто дать определения терминов, но и продемонстрировать их практическое применение. Например, при объяснении концепции воронки продаж эффективно использовать реальные данные компании, показывая, как происходит трансформация из 100 первичных обращений в 5-10 закрытых сделок.

Для закрепления понятийного аппарата можно использовать интерактивные методы обучения:

Терминологические квизы с элементами геймификации

Составление ментальных карт основных концепций

Разбор кейсов с использованием изученной терминологии

Создание глоссария продаж в виде справочника для новичка

На этом этапе также важно познакомить участников с циклом продаж в компании, особенностями целевой аудитории и спецификой продукта. Чем глубже понимание продукта, тем увереннее менеджер чувствует себя при общении с клиентами.

Шаг 2: Отработка коммуникативных навыков с клиентами

Умение выстраивать эффективную коммуникацию — краеугольный камень успешных продаж. Тренинг по продажам для менеджеров должен уделять особое внимание развитию коммуникативных навыков, которые помогут устанавливать доверительные отношения с клиентами. 🗣️

Коммуникативный блок тренинга включает несколько ключевых элементов:

Техники активного слушания — умение услышать потребности клиента

— умение услышать потребности клиента Задавание открытых вопросов — способность выявить истинные мотивы и боли клиента

— способность выявить истинные мотивы и боли клиента Невербальная коммуникация — контроль языка тела, жестов, мимики

— контроль языка тела, жестов, мимики Структурирование разговора — логичное ведение беседы к целевому действию

Для отработки этих навыков эффективны ролевые игры, где участники могут попеременно выступать в роли менеджера и клиента. Важно записывать такие диалоги на видео для последующего анализа и обратной связи.

Коммуникативный навык Типичные ошибки новичков Упражнения для развития Активное слушание Перебивание клиента, фокус на своей речи "Зеркало" – пересказ сказанного клиентом своими словами Задавание вопросов Закрытые вопросы, допускающие односложные ответы "Пять почему" – углубление в потребности через цепочку вопросов Невербальная коммуникация Скрещенные руки, избегание контакта глаз Видеоанализ собственных презентаций Структурирование беседы Хаотичность, отсутствие логики разговора Составление и следование скрипту с ключевыми точками

Мария Соколова, тренер по продажам

На одном из моих тренингов для финансовой компании участвовал Дмитрий — бывший инженер, решивший кардинально сменить профессию. Он обладал феноменальными знаниями о продукте, но катастрофически не умел слушать клиентов. Во время первой ролевой игры он буквально "бомбардировал" потенциального клиента информацией, не давая вставить ни слова. Мы применили технику "молчаливого продавца" — упражнение, где менеджеру разрешается говорить только после паузы клиента и только задавая вопросы. Первые два часа для Дмитрия были мучительными, но произошел удивительный прорыв — он впервые по-настоящему услышал потребности клиента. Через три недели практики Дмитрий стал лидером отдела по конверсии первичных контактов, хотя до тренинга был на грани увольнения.

Особое внимание следует уделить телефонным коммуникациям, поскольку они часто становятся первой точкой контакта с клиентом. Отсутствие визуального контакта усложняет процесс коммуникации, делая голос и интонации решающими факторами успеха.

Эффективные упражнения для развития телефонных коммуникаций:

"Слепой звонок" — симуляция разговора без возможности видеть собеседника

"Интонационные вариации" — проговаривание одной и той же фразы с разными эмоциональными оттенками

"Отработка первых 30 секунд" — фокус на начале разговора, когда формируется первое впечатление

Шаг 3: Техники работы с возражениями на тренинге

Умение грамотно отвечать на возражения клиентов — критически важный навык для любого менеджера по продажам. Именно в этой области новички испытывают наибольшие трудности, воспринимая возражения как личное отвержение или провал. Тренинги по продажам и обучение должны трансформировать это восприятие, показывая, что возражения — естественная часть процесса продажи и признак заинтересованности клиента. 🛡️

Эффективная методика работы с возражениями включает четыре последовательных шага:

Выслушать возражение полностью, не перебивая клиента Признать обоснованность беспокойства клиента Уточнить деталями причину возражения через вопросы Ответить по существу, приводя конкретные аргументы

Для эффективного обучения работе с возражениями необходимо создать каталог типичных возражений, с которыми сталкиваются менеджеры в конкретной отрасли. Этот каталог должен включать как ценовые возражения ("это слишком дорого"), так и возражения о ценности продукта, времени принятия решения, недоверия к компании.

Практические упражнения для отработки техник работы с возражениями:

"Быстрый ответ" — тренер называет возражение, участник должен немедленно ответить

"Цепочка возражений" — последовательное выдвижение нескольких возражений для отработки настойчивости

"Конструктор ответов" — составление библиотеки эффективных ответов на типичные возражения

"Самые сложные случаи" — разбор реальных ситуаций из практики опытных менеджеров

Важно научить новичков распознавать истинные возражения, отличая их от отговорок. Истинное возражение отражает реальное препятствие к покупке, которое можно преодолеть аргументацией. Отговорка — лишь способ вежливо прекратить коммуникацию без намерения совершить покупку.

Для закрепления навыка эффективно использовать видеозапись тренировочных диалогов с последующим анализом. Это позволяет участникам увидеть собственные реакции со стороны и скорректировать как вербальное, так и невербальное поведение при столкновении с возражениями.

Шаг 4: Практические инструменты закрытия сделки

Закрытие сделки — кульминационный момент процесса продажи, вызывающий наибольшее напряжение у неопытных менеджеров. Этот этап требует особого внимания на тренинге, поскольку даже при отличной презентации и работе с возражениями без умения закрывать сделки конверсия остается низкой. 🤝

Существует несколько проверенных техник закрытия, которым необходимо обучить начинающих менеджеров:

Прямое закрытие — четкий вопрос о готовности совершить покупку

— четкий вопрос о готовности совершить покупку Альтернативное закрытие — предоставление выбора между двумя позитивными вариантами

— предоставление выбора между двумя позитивными вариантами Закрытие по методу предположения — действия, предполагающие, что решение уже принято

— действия, предполагающие, что решение уже принято Закрытие с помощью резюмирования выгод — напоминание о ключевых преимуществах перед запросом решения

— напоминание о ключевых преимуществах перед запросом решения Закрытие с ограничением по времени — создание ощущения срочности принятия решения

Важно акцентировать внимание на распознавании сигналов готовности к покупке. Новички часто пропускают эти сигналы, продолжая презентацию, когда клиент уже готов заключить сделку, или, наоборот, пытаются закрыть сделку преждевременно.

Типичные сигналы готовности к покупке:

Вопросы о деталях доставки, установки, поддержки

Уточнение условий оплаты, скидок, гарантий

Обсуждение технических аспектов внедрения

Позитивные невербальные сигналы (кивки, наклон вперед, активное рассматривание продукта)

Для отработки навыков закрытия сделок эффективны следующие упражнения:

"Финальный диалог" — ролевая игра, сфокусированная исключительно на заключительном этапе продажи

"Преодоление последнего барьера" — работа с типичными возражениями на этапе закрытия

"Создание чек-листа закрытия" — формирование персонального алгоритма действий

"Анализ упущенных возможностей" — разбор случаев, когда сделка не состоялась на финальном этапе

Отдельного внимания заслуживает обучение навыкам работы с документацией и оформлением сделки. Нередко неуверенность менеджера на этом этапе может вызвать сомнения у клиента и привести к отказу от уже принятого решения.

Шаг 5: Построение системы контроля и поддержки новичков

Даже самый интенсивный тренинг для менеджеров по продажам без опыта работы не гарантирует долгосрочных результатов без последующей системы поддержки и контроля. Исследования показывают, что без регулярного закрепления до 70% полученных на тренинге навыков утрачиваются в течение первого месяца. 📊

Эффективная система поддержки новичков включает несколько ключевых компонентов:

Наставничество — закрепление за опытным менеджером для индивидуальной поддержки

— закрепление за опытным менеджером для индивидуальной поддержки Регулярные практические сессии — еженедельные мини-тренинги для закрепления навыков

— еженедельные мини-тренинги для закрепления навыков Обратная связь по результатам реальных продаж — анализ успехов и неудач

— анализ успехов и неудач Система целей и KPI — понятные и достижимые показатели для новичков

— понятные и достижимые показатели для новичков Доступ к базе знаний — библиотека успешных кейсов, скриптов, ответов на возражения

Особое внимание следует уделить первым реальным продажам новичка. Полезно использовать практику совместных встреч с клиентами, где опытный менеджер может продемонстрировать технику продаж в действии, а затем дать обратную связь новичку после его самостоятельных попыток.

Инструменты контроля и поддержки менеджеров без опыта:

Запись и анализ звонков/встреч с последующим разбором

с последующим разбором Еженедельные групповые сессии по обмену опытом

по обмену опытом Система "светофора" для быстрой самооценки успешности контактов

для быстрой самооценки успешности контактов Мотивационные мероприятия для поддержания энтузиазма

для поддержания энтузиазма Регулярные индивидуальные коуч-сессии для работы над персональными сложностями

Важно разработать прозрачную систему оценки прогресса новичков, которая позволит как руководителям, так и самим менеджерам видеть динамику развития навыков. Такая система должна включать как количественные показатели (число контактов, конверсия, средний чек), так и качественные метрики (уровень владения техниками продаж, коммуникативные навыки).

График поддержки новичка может выглядеть следующим образом:

Первая неделя : ежедневные встречи с наставником, совместные звонки/встречи

: ежедневные встречи с наставником, совместные звонки/встречи Второй-четвертый недели : встречи с наставником 2-3 раза в неделю, еженедельный разбор кейсов

: встречи с наставником 2-3 раза в неделю, еженедельный разбор кейсов Второй-третий месяцы : еженедельные встречи с наставником, участие в групповых тренингах

: еженедельные встречи с наставником, участие в групповых тренингах Четвертый-шестой месяцы: встречи с наставником по запросу, ежемесячная оценка прогресса

Превращение новичка в профессионального менеджера по продажам — процесс, требующий системного подхода и терпения. Пятиступенчатая модель обучения, включающая формирование понятийного аппарата, развитие коммуникативных навыков, работу с возражениями, техники закрытия сделок и систему последующей поддержки, доказала свою эффективность в десятках компаний различных отраслей. Ключевой фактор успеха — постепенный переход от теории к практике с обязательным компонентом наставничества. Помните: инвестиции в качественное обучение менеджеров по продажам — это инвестиции с одним из самых высоких показателей ROI в бизнесе, способные многократно окупиться уже в течение первого года работы сотрудника.

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