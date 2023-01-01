Как поступить на графический дизайн: требования, экзамены, портфолио

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Для кого эта статья:

Абитуриенты, желающие поступить на факультет графического дизайна

Родители абитуриентов, интересующиеся подготовкой к поступлению

Студенты и профессионалы в области дизайна, ищущие курсы и советы по улучшению своих навыков Путь к профессии графического дизайнера начинается с преодоления вступительного барьера, который часто пугает абитуриентов своей неопределенностью. Требования к поступающим на графический дизайн существенно отличаются от большинства специальностей: здесь мало просто сдать ЕГЭ — необходимо продемонстрировать творческий потенциал, эстетическое видение и базовые навыки работы с визуальными образами. Каждый год тысячи талантливых школьников сталкиваются с вопросом: как правильно подготовиться к экзаменам, какие работы включить в портфолио и какой вуз выбрать? Давайте разберемся с требованиями для поступления на специальность графического дизайна в 2023 году. 📝✏️

Основные экзамены ЕГЭ для поступления на графический дизайн

Первым этапом поступления на направление "Графический дизайн" является сдача Единого государственного экзамена. Набор предметов может различаться в зависимости от вуза и конкретной программы, но существует определенный стандартный набор дисциплин, которые требуются в большинстве учебных заведений.

Чаще всего для поступления на графический дизайн требуются следующие предметы ЕГЭ:

Русский язык (обязательный для всех направлений)

Литература (основной профильный предмет для творческих специальностей)

История или обществознание (в зависимости от вуза)

В некоторых вузах вместо литературы могут требовать математику, особенно если программа обучения включает серьезную техническую составляющую, например, при специализации на веб-дизайне или интерактивном дизайне.

Предмет ЕГЭ Минимальный балл Средний проходной балл в топовые вузы На что обратить внимание при подготовке Русский язык 40 75-85 Сочинение, языковые нормы, анализ текста Литература 40 70-80 Анализ художественных произведений, эссе История 35 65-75 История искусств, культурологические аспекты Обществознание 45 70-80 Разделы по культуре и социальным институтам

Важно понимать, что высокие баллы ЕГЭ — это лишь часть успеха. Для поступления на графический дизайн они играют роль "входного билета", позволяющего принять участие в творческом конкурсе. Средний проходной балл в престижные вузы составляет 260-300 по сумме трех экзаменов, что требует серьезной подготовки по каждому предмету.

При этом абитуриентам стоит учитывать, что приемные комиссии рассматривают результаты ЕГЭ в комплексе с итогами творческих испытаний и оценкой портфолио. Соотношение весов может быть различным: в некоторых вузах результаты ЕГЭ составляют 50% итогового балла, в других — лишь 30%, а основной упор делается на творческие способности абитуриента.

Творческие вступительные испытания: что ждет абитуриента

Творческий экзамен — это пожалуй самый волнительный и непредсказуемый этап поступления на графический дизайн. В отличие от ЕГЭ, где формат заданий известен заранее, содержание творческих испытаний может значительно отличаться в разных вузах. 🎨

Основные типы творческих заданий, которые могут встретиться на вступительных испытаниях:

Рисунок — натюрморт, гипсовая голова или геометрические фигуры (3-6 часов)

— натюрморт, гипсовая голова или геометрические фигуры (3-6 часов) Живопись — натюрморт акварелью или гуашью (3-4 часа)

— натюрморт акварелью или гуашью (3-4 часа) Композиция — создание графической композиции на заданную тему (4-6 часов)

— создание графической композиции на заданную тему (4-6 часов) Клаузура — быстрое эскизное решение дизайнерской задачи (1-2 часа)

— быстрое эскизное решение дизайнерской задачи (1-2 часа) Проектное задание — разработка концепции дизайн-проекта (3-6 часов)

Елена Соколова, преподаватель подготовительных курсов для дизайнеров Помню случай с моей студенткой Анной. Девушка прекрасно рисовала, но на творческом экзамене в Строгановку столкнулась с неожиданным заданием: создать композицию на тему "Ритм" из простых геометрических форм. Она растерялась, потому что привыкла работать с реалистичными объектами. В итоге, Анна не прошла в Строгановку, но блестяще сдала экзамены в Британскую высшую школу дизайна, где задания были ближе к ее стилю работы. Это был важный урок для меня как педагога: недостаточно научить студентов хорошо рисовать, нужно развивать их абстрактное мышление и готовить к разнообразным форматам заданий. Теперь я всегда включаю в программу подготовки задания на абстрактную композицию и концептуальное мышление.

Критерии оценки творческих работ обычно включают:

Композиционное решение и организация пространства

Владение техникой исполнения и материалами

Оригинальность и креативность подхода

Понимание принципов дизайна (пропорции, ритм, цветовая гармония)

Соответствие работы поставленной задаче

Культура исполнения и аккуратность

Важно понимать, что в разных вузах могут быть свои особенности проведения творческих испытаний. Например, в МГХПА им. С.Г. Строганова делают акцент на академический рисунок и живопись, в то время как Британская высшая школа дизайна больше ориентирована на концептуальное мышление и современные подходы к дизайну.

Для успешной подготовки к творческим испытаниям рекомендуется:

Изучить программы вступительных испытаний конкретных вузов Посетить подготовительные курсы при выбранном учебном заведении Практиковаться в выполнении заданий в условиях ограниченного времени Получить обратную связь от профессионалов по своим работам Изучать работы прошлых лет абитуриентов, успешно поступивших в вуз

Портфолио дизайнера: как собрать и представить работы

Портфолио — это визитная карточка будущего дизайнера и важнейший элемент вступительных испытаний. Многие вузы требуют представить портфолио даже до творческих экзаменов, используя его как фильтр для отбора наиболее перспективных кандидатов. 📁

Качественное портфолио для поступления на графический дизайн должно демонстрировать:

Разносторонность ваших навыков и интересов

Понимание основ композиции и цветовой гармонии

Умение работать в разных техниках и с различными материалами

Наличие художественного вкуса и чувства стиля

Способность к концептуальному мышлению

Техническую аккуратность исполнения

Структура портфолио для поступления обычно включает следующие разделы:

Раздел портфолио Рекомендуемое количество работ Что должно демонстрировать Рисунок 5-7 работ Владение линией, штрихом, тоном, понимание перспективы Живопись 3-5 работ Чувство цвета, умение работать с цветовыми отношениями Графические композиции 5-7 работ Понимание композиционных принципов, образное мышление Шрифтовые работы 2-3 работы Понимание типографики, чувство буквы Дизайн-проекты 3-5 проектов Умение решать дизайнерские задачи Цифровые работы 3-5 работ Владение графическими редакторами (если имеется)

Дмитрий Волков, член приемной комиссии На моей практике был случай с абитуриентом Максимом, который принес портфолио с невероятными работами — почти профессионального уровня. Когда же он пришел на творческий экзамен, оказалось, что парень не способен самостоятельно выполнить даже простейшие задания. Пришлось провести дополнительное собеседование, на котором выяснилось, что большинство работ в его портфолио были созданы с существенной помощью репетитора. Эта ситуация стала показательной для нашей комиссии. Теперь мы всегда просим абитуриентов показать процесс работы — эскизы, черновики, варианты композиций. Это позволяет увидеть подлинное мастерство и потенциал будущего студента. Лучшие портфолио, которые я видел, не всегда были технически совершенными, но всегда демонстрировали оригинальное мышление и искренний творческий поиск.

При подготовке портфолио обратите внимание на следующие рекомендации:

Качество важнее количества. Лучше включить 15-20 сильных работ, чем 40 посредственных. Покажите процесс. Включите эскизы и промежуточные этапы работы над некоторыми проектами. Обеспечьте высокое качество фотографий работ. Плохая фотография может испортить впечатление от хорошей работы. Структурируйте материал. Логически организуйте работы, группируя их по темам или техникам. Подготовьте цифровую версию. Даже если вуз требует физическое портфолио, имейте PDF-версию для возможного онлайн-собеседования. Будьте честны. Представляйте только свои работы — обман легко раскрывается на творческом экзамене.

Помните, что портфолио должно отражать вашу индивидуальность и творческий потенциал. Не пытайтесь имитировать чужой стиль или создавать работы, которые, как вам кажется, понравятся приемной комиссии. Искренность и подлинный интерес к дизайну ценятся гораздо выше технического совершенства. 🌟

Топ вузов с программами обучения графическому дизайну

Выбор учебного заведения — критически важный шаг на пути к профессии графического дизайнера. В России существует немало вузов, предлагающих программы по графическому дизайну, но их требования, подходы к обучению и репутация на рынке труда существенно различаются. 🏛️

Рассмотрим ведущие вузы России, предлагающие программы по графическому дизайну:

МГХПА им. С.Г. Строганова (Москва) — старейшая художественно-промышленная академия России с традиционным академическим подходом

(Москва) — старейшая художественно-промышленная академия России с традиционным академическим подходом Британская высшая школа дизайна (Москва) — вуз с западной системой образования и фокусом на современные тенденции в дизайне

(Москва) — вуз с западной системой образования и фокусом на современные тенденции в дизайне НИУ ВШЭ (Школа дизайна, Москва) — сильная теоретическая база в сочетании с современным практическим подходом

(Школа дизайна, Москва) — сильная теоретическая база в сочетании с современным практическим подходом СПбГХПА им. А.Л. Штиглица (Санкт-Петербург) — классическое художественное образование с акцентом на традиции

(Санкт-Петербург) — классическое художественное образование с акцентом на традиции МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) — техническая направленность с уклоном в веб-дизайн и UX/UI

(Москва) — техническая направленность с уклоном в веб-дизайн и UX/UI СПГУТД (Санкт-Петербург) — специализация на графическом дизайне в контексте модной индустрии

(Санкт-Петербург) — специализация на графическом дизайне в контексте модной индустрии УрГАХУ (Екатеринбург) — сильная школа графического дизайна с уральскими традициями

При выборе вуза стоит учитывать не только престиж и историю учебного заведения, но и соответствие его образовательной программы вашим профессиональным целям и интересам.

Сравнение требований и особенностей ведущих вузов:

Вуз Основные экзамены Творческие испытания Особенности требований к портфолио Проходной балл (2022) МГХПА им. С.Г. Строганова Русский язык, Литература Рисунок, Живопись, Композиция Акцент на академический рисунок и классическую композицию 290-310 Британская высшая школа дизайна Только творческие испытания Творческое задание, Собеседование Ценится оригинальность мышления и современный подход Конкурсный отбор НИУ ВШЭ (Школа дизайна) Русский язык, Литература Творческое портфолио, Собеседование Важно продемонстрировать широкий кругозор и аналитические способности 280-300 СПбГХПА им. А.Л. Штиглица Русский язык, Литература Рисунок, Живопись, Композиция Строгие требования к академическому рисунку 275-295 МГТУ им. Н.Э. Баумана Русский язык, Математика, Информатика Композиция, Проектное задание Предпочтение работам с технической составляющей 260-280

При выборе вуза обратите внимание на следующие факторы:

Образовательная программа. Изучите учебный план и понимайте, какие дисциплины и в каком объеме будут преподаваться. Преподавательский состав. Узнайте, кто ведет профильные предметы — наличие практикующих дизайнеров в штате повышает качество образования. Материально-техническая база. Оцените наличие современных компьютерных классов, графических планшетов, печатного оборудования. Возможности стажировок. Узнайте о партнерских программах с дизайн-студиями и возможностях прохождения практики. Трудоустройство выпускников. Изучите карьерные траектории бывших студентов и репутацию вуза среди работодателей.

Не забывайте, что даже самый престижный вуз — это лишь платформа для развития ваших навыков. Конечный результат обучения во многом зависит от вашей собственной активности, самообразования и практики. Некоторые дизайнеры с дипломами региональных вузов достигают большего успеха, чем выпускники именитых столичных учебных заведений, благодаря своему упорству и постоянному профессиональному развитию.

Дополнительная подготовка и курсы для будущих дизайнеров

Чтобы повысить шансы на поступление в выбранный вуз, большинство абитуриентов проходят дополнительную подготовку. Это особенно важно для графического дизайна, где недостаточно просто хорошо сдать ЕГЭ — необходимо развить специфические навыки для творческих испытаний и создания портфолио. 🎯

Основные форматы подготовки к поступлению на графический дизайн:

Подготовительные курсы при вузах — максимально адаптированы под требования конкретного учебного заведения

— максимально адаптированы под требования конкретного учебного заведения Частные художественные школы — более гибкий график, но необходимо выбирать с опытом подготовки именно к дизайнерским специальностям

— более гибкий график, но необходимо выбирать с опытом подготовки именно к дизайнерским специальностям Онлайн-курсы — удобны для жителей регионов, но требуют высокой самоорганизации

— удобны для жителей регионов, но требуют высокой самоорганизации Индивидуальные занятия с репетитором — персонализированный подход, но более высокая стоимость

— персонализированный подход, но более высокая стоимость Интенсивные летние школы — погружение в профессию и ускоренное формирование портфолио

При выборе формата подготовки учитывайте свой исходный уровень, временные ресурсы и финансовые возможности. Идеальный вариант — комбинация разных форматов: например, систематические занятия на подготовительных курсах при вузе в сочетании с онлайн-курсами по специфическим навыкам (типографика, цифровая иллюстрация и т.д.).

Ключевые направления подготовки, которым стоит уделить внимание:

Академический рисунок — фундамент для любого дизайнера, независимо от специализации Композиция — понимание принципов организации визуального пространства Цветоведение — работа с цветом, создание гармоничных цветовых схем Типографика — основы работы со шрифтами и текстовыми блоками Графические редакторы — базовые навыки работы в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign История искусств и дизайна — расширение кругозора и понимание контекста

Помимо специализированных курсов, будущим дизайнерам рекомендуется:

Посещать выставки современного искусства и дизайна

Участвовать в творческих конкурсах и фестивалях

Вести скетчбук для регулярной практики рисования

Изучать работы признанных дизайнеров и анализировать их приемы

Присоединяться к профессиональным сообществам и группам в социальных сетях

Пробовать выполнять реальные проектные задания (например, для друзей или местных организаций)

Стоимость и продолжительность подготовки могут существенно различаться. Годовые подготовительные курсы при ведущих вузах обойдутся в 80-150 тысяч рублей, краткосрочные интенсивы — от 20 до 60 тысяч, а индивидуальные занятия с опытным преподавателем — от 1500 до 5000 рублей за час. Онлайн-курсы предлагают более доступные варианты — от 15 до 50 тысяч рублей за полный курс подготовки.

Важно начать подготовку заблаговременно — идеально за 1-2 года до планируемого поступления. Это даст достаточно времени для развития навыков и создания качественного портфолио. Если до поступления остается менее года, стоит рассмотреть интенсивные программы подготовки и сфокусироваться на развитии наиболее важных для выбранного вуза навыков.

Выбор пути в графический дизайн требует тщательного планирования и осознанного подхода. Подготовка к поступлению — это не просто преодоление барьера для получения образования, а первый шаг в профессиональном становлении. Уделив должное внимание каждому аспекту — от сдачи ЕГЭ до формирования впечатляющего портфолио, вы не только повысите шансы поступить в желаемый вуз, но и заложите прочный фундамент для будущей карьеры. Помните, что в мире дизайна важнее всего уникальный взгляд, способность нестандартно мыслить и постоянное стремление к профессиональному росту. Дизайнер учится всю жизнь, и поступление в вуз — это только начало увлекательного творческого пути.

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