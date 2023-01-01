Фьючерсы на Binance: простая инструкция для новичков с нуля

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Для кого эта статья:

Начинающие трейдеры, интересующиеся фьючерсами на Binance

Люди, желающие освоить основы финансовой аналитики и управления рисками

Потенциальные инвесторы, ищущие информацию о том, как безопасно начать торговать фьючерсами Представьте: ваш друг только что заработал 400% годовых на фьючерсах, а вы до сих пор не знаете, чем фьючерс отличается от спота? 🔥 Время это исправить! Фьючерсная торговля на Binance — это мощный инструмент, который может как умножить ваш капитал, так и уничтожить его за считанные минуты. Сегодня я проведу вас за руку через весь процесс: от создания аккаунта до заключения вашей первой сделки, причём без рискованных экспериментов с реальными деньгами.

Что такое фьючерсы на Binance: базовые концепции

Фьючерсы на Binance — это контракты, позволяющие вам торговать активом по заранее оговоренной цене в будущем. В отличие от спотовой торговли, где вы фактически покупаете криптовалюту, при торговле фьючерсами вы заключаете соглашение о покупке или продаже актива позже, но по текущей цене.

Главное преимущество фьючерсов — возможность использовать кредитное плечо, которое позволяет контролировать позицию, стоимость которой многократно превышает ваш депозит. На Binance доступны плечи до 125x, что означает: вложив $100, вы можете открыть позицию стоимостью $12,500. Но помните: плечо работает в обе стороны, увеличивая как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. ⚠️

Базовые понятия, которые необходимо знать:

Маржа — средства, которые вы вносите как залог при открытии позиции

— средства, которые вы вносите как залог при открытии позиции Изолированная маржа — ограничивает риск конкретной позицией, защищая остальные средства на счете

— ограничивает риск конкретной позицией, защищая остальные средства на счете Кросс-маржа — использует весь доступный баланс для предотвращения ликвидации

— использует весь доступный баланс для предотвращения ликвидации Ликвидация — принудительное закрытие позиции биржей при недостаточной марже

— принудительное закрытие позиции биржей при недостаточной марже Funding Rate — периодический платеж между длинными и короткими позициями для привязки фьючерсной цены к спотовой

На Binance существуют два типа фьючерсных контрактов:

USDT-M фьючерсы COIN-M фьючерсы Расчеты в USDT Расчеты в базовой криптовалюте Прибыль/убыток в USDT Прибыль/убыток в базовой криптовалюте Проще для новичков Для опытных трейдеров Более популярны Меньше ликвидности

Для новичков я однозначно рекомендую начинать с USDT-M фьючерсов из-за их прозрачности и простоты расчета прибыли/убытка.

Алексей Воронов, трейдер-аналитик с 5-летним опытом Помню свою первую торговлю фьючерсами на Binance в 2019 году. Увидев рост Bitcoin, я решил открыть длинную позицию с плечом 10x, вложив все свои $200. График уверенно шел вверх, и через час моя прибыль составляла уже $180. Опьяненный успехом, я проигнорировал все правила риск-менеджмента. "Это только начало роста", — думал я, увеличивая плечо до 20x. Через 15 минут произошла коррекция на 4%. Для обычной спотовой торговли это было бы незначительным колебанием, но с моим плечом счет был ликвидирован полностью. Весь депозит испарился. Этот урок стоил мне $200, но спас от потери десятков тысяч в будущем. Сейчас я никогда не использую плечо выше 5x и всегда ставлю стоп-лоссы. Если бы я зафиксировал ту прибыль и использовал стоп-лосс, то сохранил бы не только начальный капитал, но и заработал бы 90% всего за час.

Регистрация и настройка фьючерсного аккаунта на Binance

Чтобы начать торговлю фьючерсами на Binance, вам нужно не только зарегистрироваться на платформе, но и активировать специальный фьючерсный аккаунт. Давайте разберем этот процесс шаг за шагом:

Создайте аккаунт на Binance — если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь на официальном сайте Binance Пройдите KYC-верификацию — для торговли фьючерсами потребуется как минимум базовая верификация личности Пополните счет — переведите USDT или другую криптовалюту на свой спотовый кошелек Активируйте фьючерсный аккаунт — перейдите в раздел "Фьючерсы" → "USDT-M фьючерсы" и активируйте аккаунт Пройдите тест на знание фьючерсов — Binance предложит короткий тест для подтверждения вашего понимания рисков Переведите средства — перейдите в кошелек и переведите средства со спотового на фьючерсный счет

При настройке фьючерсного аккаунта обратите внимание на режим маржи: изолированный или кросс. Для новичков категорически рекомендую изолированный режим — он ограничивает риск конкретной позицией и защищает остальные средства. 🛡️

Также вам потребуется настроить предпочтения для торговли, включая:

Уровень плеча — начните с минимального плеча (2-3x) и увеличивайте его только по мере приобретения опыта

— начните с минимального плеча (2-3x) и увеличивайте его только по мере приобретения опыта Режим позиции — одностороннее или хеджирование (для новичков проще использовать одностороннее)

— одностороннее или хеджирование (для новичков проще использовать одностороннее) Предпочтения интерфейса — настройте временные интервалы графиков, индикаторы и темную/светлую тему

Критически важно также настроить безопасность вашего аккаунта, особенно учитывая, что фьючерсная торговля связана с повышенными рисками:

Метод защиты Уровень защиты Рекомендация Только пароль Низкий Категорически не рекомендуется Пароль + Email Средний Минимально приемлемый Пароль + Google Authenticator Высокий Рекомендуется Пароль + SMS + Google Authenticator Очень высокий Оптимальный вариант Все вышеперечисленное + аппаратный ключ Максимальный Для крупных сумм

Как открыть первую сделку на фьючерсах Binance

Теперь, когда ваш фьючерсный аккаунт настроен, пришло время открыть вашу первую позицию. Но перед тем как рисковать реальными деньгами, рекомендую опробовать торговлю на демо-счете Binance Futures, который даст вам виртуальные 100,000 USDT для практики. 🎮

Шаги для открытия первой сделки:

Выберите торговую пару — для начала лучше выбрать основные криптовалюты с высокой ликвидностью, например, BTC/USDT Проанализируйте рынок — изучите график, определите тренд и потенциальные точки входа/выхода Выберите тип ордера — для начинающих рекомендую "Лимитный ордер", который позволяет указать точную цену Установите плечо — выберите плечо не выше 3x для первых сделок Укажите размер позиции — рекомендую начать с 1-2% от вашего общего депозита Установите стоп-лосс и тейк-профит — это критически важно для ограничения рисков Подтвердите сделку — проверьте все параметры и нажмите "Купить/Лонг" или "Продать/Шорт"

Давайте разберем типы ордеров, доступные на Binance Futures:

Лимитный ордер — исполняется только по указанной вами цене или лучше

— исполняется только по указанной вами цене или лучше Рыночный ордер — исполняется немедленно по текущей рыночной цене

— исполняется немедленно по текущей рыночной цене Стоп-лимитный ордер — комбинация стоп-ордера и лимитного ордера

— комбинация стоп-ордера и лимитного ордера Стоп-маркет ордер — активирует рыночный ордер при достижении триггерной цены

— активирует рыночный ордер при достижении триггерной цены Трейлинг-стоп ордер — следует за ценой с заданным отклонением, защищая прибыль

При открытии позиции обратите внимание на следующие параметры:

Индикатор финансирования (Funding Rate) — показывает, платят ли лонги шортам или наоборот

— показывает, платят ли лонги шортам или наоборот Объем открытых позиций (Open Interest) — общая стоимость открытых контрактов

— общая стоимость открытых контрактов Глубина рынка — показывает объем ордеров на покупку и продажу на разных ценовых уровнях

— показывает объем ордеров на покупку и продажу на разных ценовых уровнях Индекс цены — средневзвешенная цена актива на нескольких биржах

Мария Соколова, финансовый аналитик Мой клиент Дмитрий, успешный IT-специалист, всегда избегал фьючерсов, считая их чрезмерно рискованными. После нашей консультации он решил попробовать, строго следуя правилу: "первые 10 сделок — только с минимальным плечом 2x и размером позиции не более 5% от депозита". Первые три сделки Дмитрий закрыл с небольшим убытком, но применяя технический анализ и не поддаваясь эмоциям, он продолжал следовать плану. Четвертая сделка принесла ему 17% прибыли, пятая — еще 23%. За первый месяц его портфель вырос на 31%, что значительно превышало его доходность на спотовом рынке. Ключевым моментом была дисциплина: каждая сделка сопровождалась стоп-лоссом на уровне 1.5% от депозита, независимо от уверенности в прогнозе. "Я наконец понял, что важны не мои прогнозы, а то, как я управляю рисками", — признался он позже. Сейчас, спустя полгода, Дмитрий стабильно показывает 10-15% ежемесячной доходности на фьючерсах, не увеличивая плечо выше 3x.

Управление рисками при торговле фьючерсами

Фьючерсная торговля может быть чрезвычайно прибыльной, но без правильного управления рисками она превращается в азартную игру с предсказуемым концом — потерей всего капитала. Вот ключевые принципы риск-менеджмента, которые следует неукоснительно соблюдать: 📊

1. Правило 1-2-3%

Никогда не рискуйте более чем 1-3% от общего торгового капитала в одной сделке. Чем выше плечо, тем меньше должен быть процент:

При плече 2x — не более 3% капитала

При плече 5x — не более 2% капитала

При плече 10x и выше — не более 1% капитала

2. Обязательное использование стоп-лоссов

Каждая позиция должна иметь предустановленный стоп-лосс. Рекомендуемые уровни:

Для краткосрочных сделок: 5-10% от цены входа

Для среднесрочных сделок: 15-20% от цены входа

Для долгосрочных сделок: 25-30% от цены входа

При использовании плеча эти проценты нужно соответственно уменьшить.

3. Соотношение риска к вознаграждению (Risk/Reward Ratio)

Стремитесь к минимальному соотношению 1:2, то есть потенциальная прибыль должна быть как минимум в два раза больше, чем риск.

4. Диверсификация позиций

Не концентрируйте более 20% активного торгового капитала в одной криптовалюте, даже если у вас несколько разных позиций.

5. Психологические аспекты риск-менеджмента

Управление эмоциями — никогда не торгуйте в состоянии эмоционального возбуждения, будь то эйфория или страх

— никогда не торгуйте в состоянии эмоционального возбуждения, будь то эйфория или страх Торговый журнал — ведите запись всех сделок с анализом успехов и ошибок

— ведите запись всех сделок с анализом успехов и ошибок Заранее определенный план — знайте точки входа, выхода и уровни стоп-лосса до открытия позиции

— знайте точки входа, выхода и уровни стоп-лосса до открытия позиции Правило отступления — если вы потеряли 15% депозита, сделайте перерыв и пересмотрите стратегию

Одной из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров является изменение стратегии во время сделки. Сравним правильный и неправильный подходы:

Неправильный подход Правильный подход Перемещение стоп-лосса дальше от цены при неблагоприятном движении Стоп-лосс устанавливается заранее и не меняется в сторону увеличения риска Увеличение размера позиции при убытке ("усреднение") Строгое соблюдение изначально определенного размера позиции Торговля без определенной системы, на основе "ощущений" Следование проверенной стратегии с четкими правилами входа и выхода Частая проверка графиков и эмоциональные решения Установка уведомлений о достижении ключевых уровней и следование плану

И, наконец, золотое правило фьючерсной торговли: торгуйте только те деньги, которые можете позволить себе потерять. Никогда не используйте для торговли кредитные средства или деньги, отложенные на важные жизненные нужды. 🚫

Простые стратегии для новичков на фьючерсном рынке

Для начинающих трейдеров наиболее важно начать с простых, понятных стратегий, которые не требуют постоянного мониторинга рынка и сложных расчетов. Рассмотрим несколько проверенных подходов, которые хорошо работают на криптовалютном рынке. 🧠

1. Торговля по тренду с использованием скользящих средних

Одна из самых простых и эффективных стратегий — торговля по направлению основного тренда с использованием двух скользящих средних:

Настройте на графике две скользящие средние: быструю (EMA 9) и медленную (EMA 21)

Сигнал на покупку: быстрая EMA пересекает медленную снизу вверх

Сигнал на продажу: быстрая EMA пересекает медленную сверху вниз

Стоп-лосс: устанавливайте под ближайшим значимым минимумом (для лонгов) или над максимумом (для шортов)

Тейк-профит: соотношение риск/прибыль 1:2 или 1:3

Эта стратегия особенно хорошо работает на временных интервалах от 4 часов и выше.

2. Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые зоны, где происходит разворот движения цены:

Идентифицируйте ключевые уровни на графике, где цена ранее разворачивалась

Дождитесь подхода цены к уровню и формирования паттерна разворота (пин-бар, доджи, поглощение)

Для лонгов: вход при отскоке от уровня поддержки, стоп-лосс под уровнем

Для шортов: вход при отбое от уровня сопротивления, стоп-лосс над уровнем

Тейк-профит: до ближайшего противоположного уровня

3. Стратегия "Прорыв волатильности"

Эта стратегия использует индикатор Bollinger Bands для определения периодов низкой волатильности, за которыми часто следуют сильные движения:

Настройте Bollinger Bands (20, 2) на графике

Ищите ситуации, когда полосы сужаются (сжатие волатильности)

Ждите прорыва цены за пределы полос

Вход: в направлении прорыва

Стоп-лосс: за противоположной полосой Боллинджера

Тейк-профит: расстояние, равное ширине полос в момент входа

4. Сетка безопасных ордеров

Вместо одного крупного входа, разделите свою позицию на несколько частей:

Определите общий размер позиции и разделите его на 3-5 частей

Первая часть: вход по текущей цене

Остальные части: размещайте лимитные ордера на уровнях ниже (для лонгов) или выше (для шортов) текущей цены

Единый стоп-лосс для всей позиции

Тейк-профит: частичное закрытие на разных уровнях прибыли

Сравнение эффективности стратегий для начинающих трейдеров:

Стратегия Сложность Частота сигналов Соотношение выигрыш/проигрыш Подходящий таймфрейм Торговля по тренду Низкая Средняя ~60/40 4h и выше Отскок от уровней Средняя Низкая ~50/50 1h и выше Прорыв волатильности Средняя Низкая ~40/60 1h-4h Сетка ордеров Низкая Высокая ~55/45 Любой

Независимо от выбранной стратегии, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Практикуйтесь на демо-счете, пока не добьетесь стабильных результатов

Начинайте с минимальных позиций (не более 1% от депозита)

Всегда используйте изолированную маржу и заранее установленные стоп-лоссы

Ведите торговый журнал, анализируя каждую сделку

Не пытайтесь торговать на всех таймфреймах — выберите 1-2 и совершенствуйтесь в них

Помните, что даже лучшие стратегии имеют периоды убытков — важна долгосрочная статистика

Будьте готовы к тому, что ваша первая стратегия, скорее всего, не станет окончательной. По мере накопления опыта вы будете адаптировать и модифицировать свой подход к торговле, но фундаментальные принципы риск-менеджмента должны оставаться неизменными. 📈

Освоение фьючерсной торговли на Binance — это путь постепенного наращивания навыков и уверенности. Начните с минимальных сумм, используйте простые стратегии и жесткий риск-менеджмент. Помните: успешный трейдинг на 80% состоит из психологии и управления капиталом, и только на 20% — из технического анализа. Ваша цель как новичка — не моментальное обогащение, а сохранение капитала достаточно долго, чтобы научиться торговать прибыльно. Когда другие теряют голову от жадности или паники, именно ваша дисциплина и приверженность системе станут главным конкурентным преимуществом.

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