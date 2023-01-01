Фьючерсная торговля: путеводитель по терминам, стратегиям, нюансам

Для кого эта статья:

Новички в фьючерсной торговле, желающие понять основные терминологии и механизмы работы.

Люди, интересующиеся финансовыми рынками и стремящиеся улучшить свои навыки трейдинга.

Студенты и специалисты в области финансовой аналитики, ищущие практические знания и применение теории. Фьючерсная торговля — это тот мир, где новички часто чувствуют себя как в дремучем лесу, полном непонятных терминов и концепций. "Контанго", "бэквардейшн", "ликвидация позиций" — эти слова могут звучать как заклинания на неизвестном языке. Между тем, за этими терминами скрываются механизмы, позволяющие трейдерам зарабатывать миллионы и эффективно управлять рисками. Эта статья — ваш компас в мире фьючерсов, который превратит непонятный жаргон в понятные инструменты для принятия решений. 🔍

Что такое фьючерсные контракты: ключевая терминология

Фьючерсный контракт — это юридическое соглашение о покупке или продаже определённого актива по фиксированной цене в установленную дату в будущем. Этот стандартизированный инструмент торгуется на специализированных биржах и служит как для спекуляций, так и для хеджирования рисков.

Основные характеристики фьючерсного контракта включают:

Базовый актив — товар, ценная бумага, валюта, индекс или другой финансовый инструмент, лежащий в основе контракта.

— товар, ценная бумага, валюта, индекс или другой финансовый инструмент, лежащий в основе контракта. Спецификация контракта — детальное описание условий, включая размер контракта, минимальное изменение цены (тик), месяц поставки.

— детальное описание условий, включая размер контракта, минимальное изменение цены (тик), месяц поставки. Дата экспирации — момент истечения срока действия контракта, когда должна произойти поставка или финансовый расчёт.

— момент истечения срока действия контракта, когда должна произойти поставка или финансовый расчёт. Расчётная цена — официальная цена закрытия торгового дня, используемая для расчёта вариационной маржи.

Понимание ключевой терминологии фьючерсов критически важно для начинающих трейдеров. Рассмотрим основные термины, без которых невозможно ориентироваться на рынке.

Термин Определение Практическое значение Длинная позиция (Long) Покупка фьючерсного контракта с ожиданием роста цены Прибыль образуется при повышении цены актива Короткая позиция (Short) Продажа фьючерсного контракта с ожиданием падения цены Прибыль образуется при снижении цены актива Поставочный фьючерс Контракт, предусматривающий физическую поставку актива при истечении срока Применяется на товарных рынках, часто используется производителями Расчётный фьючерс Контракт, предусматривающий только денежные расчёты без физической поставки Популярен на финансовых рынках, удобен для спекулянтов

Алексей Петров, старший трейдер и аналитик Когда я начинал торговать фьючерсами на нефть, путаница в терминах стоила мне почти 500,000 рублей. Открыв длинную позицию перед публикацией данных по запасам, я планировал закрыть её до экспирации. Не до конца понимая механизм поставочных фьючерсов, я пропустил момент последнего торгового дня и оказался с обязательством принять физическую поставку 1000 баррелей нефти! Паника, звонки брокеру, комиссии за экстренное закрытие позиции — всё это можно было избежать, если бы я чётко понимал правила игры. С тех пор я составил свой словарь терминов и регулярно повторяю их определения, особенно перед работой с новыми инструментами.

Отдельного внимания заслуживает понятие леверидж (кредитное плечо), определяющее сумму, которую трейдер может контролировать, внеся лишь часть этой суммы в качестве залога. Фьючерсные контракты обычно имеют значительный леверидж — от 1:10 до 1:100 и выше, что многократно увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. 💰

Структура фьючерсного рынка и основные участники

Фьючерсный рынок представляет собой сложную экосистему с различными участниками, каждый из которых выполняет определённую функцию. Понимание этой структуры помогает трейдеру определить своё место в торговой пирамиде и выбрать подходящую стратегию.

Ключевые элементы инфраструктуры фьючерсного рынка:

Биржа — организованная площадка, где происходит торговля стандартизированными контрактами (CME Group, ICE, MOEX и др.).

— организованная площадка, где происходит торговля стандартизированными контрактами (CME Group, ICE, MOEX и др.). Клиринговая палата — организация, гарантирующая исполнение обязательств по контрактам и управляющая системой маржи.

— организация, гарантирующая исполнение обязательств по контрактам и управляющая системой маржи. Брокеры — посредники, предоставляющие доступ к торгам и дополнительные услуги клиентам.

— посредники, предоставляющие доступ к торгам и дополнительные услуги клиентам. Маркет-мейкеры — трейдеры, обеспечивающие ликвидность рынка путём выставления котировок на покупку и продажу.

Участников фьючерсного рынка можно разделить на несколько категорий в зависимости от их целей и стратегий.

Тип участника Основная цель Типичные стратегии Хеджеры Защита от ценовых рисков Противоположные позиции на спотовом и фьючерсном рынках Спекулянты Получение прибыли от движения цен Направленная торговля, внутридневные стратегии, скальпинг Арбитражёры Извлечение прибыли из ценовых дисбалансов Межрыночный, календарный и статистический арбитраж Инвестиционные фонды Диверсификация портфеля, защита капитала Стратегическое распределение активов, долгосрочные позиции

Для начинающего трейдера особенно важно понимать термины, связанные с торговым процессом:

Ордер — поручение на покупку или продажу фьючерсного контракта.

— поручение на покупку или продажу фьючерсного контракта. Лимитный ордер — заявка с указанием максимальной цены покупки или минимальной цены продажи.

— заявка с указанием максимальной цены покупки или минимальной цены продажи. Рыночный ордер — заявка на исполнение по текущей рыночной цене.

— заявка на исполнение по текущей рыночной цене. Стоп-лосс — заявка на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка.

— заявка на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка. Тейк-профит — заявка на фиксацию прибыли при достижении целевой цены.

Понимание роли каждого участника помогает определить, где находятся крупные игроки и какие стратегии они могут использовать. Это критически важно для прогнозирования движения цен и принятия обоснованных торговых решений. 📊

Базовые термины ценообразования фьючерсов

Ценообразование на фьючерсном рынке имеет свои особенности, которые отражаются в специфической терминологии. Овладение этими понятиями позволяет трейдеру не только понимать происходящее на рынке, но и предвидеть возможные ценовые движения.

Ключевые концепции ценообразования фьючерсов:

Базис — разница между ценой спот (текущей) и фьючерсной ценой на определённый актив.

— разница между ценой спот (текущей) и фьючерсной ценой на определённый актив. Контанго — ситуация, когда фьючерсная цена выше спотовой, что обычно отражает затраты на хранение и финансирование.

— ситуация, когда фьючерсная цена выше спотовой, что обычно отражает затраты на хранение и финансирование. Бэквардейшн (обратное контанго) — ситуация, когда фьючерсная цена ниже спотовой, часто указывающая на временный дефицит актива.

(обратное контанго) — ситуация, когда фьючерсная цена ниже спотовой, часто указывающая на временный дефицит актива. Ролловер — процесс перевода позиции из истекающего контракта в новый контракт с более отдалённой датой исполнения.

Понимание этих терминов критически важно для трейдеров, работающих с различными стратегиями. Например, арбитражёры часто используют аномалии в базисе для получения прибыли, а хеджеры должны учитывать характер кривой фьючерсов при планировании своих защитных стратегий.

Мария Ковалёва, портфельный управляющий В 2021 году наш фонд столкнулся с классическим случаем непонимания ситуации контанго на рынке сырой нефти. Мы открыли длинные позиции по фьючерсам WTI, рассчитывая на рост цен, но не учли стоимость ролловера в условиях крутой контанго. Каждый месяц при перекладывании позиций в следующий контракт мы теряли около 3-5% из-за разницы в ценах. За полгода эта "незаметная утечка" съела почти всю прибыль от правильного прогноза по направлению рынка. С тех пор мы всегда рассчитываем "цену переноса позиции" и включаем её в нашу модель доходности. Урок был болезненным, но бесценным: даже правильный прогноз может привести к убыткам, если не учитывать структуру фьючерсной кривой.

Термины, связанные с движением цен и волатильностью:

Тик — минимальное изменение цены фьючерсного контракта.

— минимальное изменение цены фьючерсного контракта. Стоимость пункта — денежный эквивалент одного тика, зависящий от спецификации контракта.

— денежный эквивалент одного тика, зависящий от спецификации контракта. Дневной лимит колебаний — максимально допустимое изменение цены фьючерса в течение одной торговой сессии.

— максимально допустимое изменение цены фьючерса в течение одной торговой сессии. Имплицитная волатильность — ожидаемая рынком волатильность, выведенная из цен опционов на фьючерсы.

Понимание взаимосвязи между спотовым и фьючерсным рынками особенно важно при работе с товарными фьючерсами. Например, формула справедливой цены фьючерса учитывает текущую цену актива, процентную ставку, затраты на хранение и возможный доход от актива:

Фьючерсная цена = Спотовая цена × (1 + Процентная ставка + Затраты на хранение – Доходность актива) ^ Время до экспирации в годах

Отклонения от этой формулы могут создавать возможности для арбитража или сигнализировать о смене рыночных ожиданий. 📈

Практические аспекты фьючерсной торговли

Переход от теории к практике в фьючерсной торговле требует понимания операционных аспектов, которые непосредственно влияют на результаты торговли. Эти практические термины касаются управления капиталом, риском и исполнением сделок.

Система маржинальных требований — фундаментальный аспект фьючерсной торговли:

Начальная маржа — сумма, которую трейдер должен внести для открытия позиции (обычно 3-12% от стоимости контракта).

— сумма, которую трейдер должен внести для открытия позиции (обычно 3-12% от стоимости контракта). Поддерживающая маржа — минимальный уровень средств, который должен поддерживаться на счете (обычно 70-80% от начальной маржи).

— минимальный уровень средств, который должен поддерживаться на счете (обычно 70-80% от начальной маржи). Маржин-колл — требование внести дополнительные средства, когда баланс счёта падает ниже поддерживающей маржи.

— требование внести дополнительные средства, когда баланс счёта падает ниже поддерживающей маржи. Вариационная маржа — ежедневное начисление/списание прибыли/убытка по открытым позициям.

Ключевые операционные термины фьючерсной торговли:

Позиция — количество открытых контрактов определённого типа.

— количество открытых контрактов определённого типа. Ликвидация позиции — закрытие открытой позиции путём совершения противоположной сделки.

— закрытие открытой позиции путём совершения противоположной сделки. Экспирация — истечение срока действия фьючерсного контракта.

— истечение срока действия фьючерсного контракта. Последний торговый день — последний день, когда можно торговать контрактом перед его экспирацией.

Понимание различных типов ордеров и стратегий управления ими критически важно для эффективной торговли:

Тип ордера Определение Типичное применение Рыночный (Market) Исполняется по лучшей доступной цене Быстрое входы/выходы в волатильных условиях Лимитный (Limit) Исполняется по указанной цене или лучше Точные входы, фиксация прибыли Стоп-ордер (Stop) Становится рыночным при достижении триггерной цены Ограничение убытков, прорывные стратегии Трейлинг-стоп (Trailing Stop) Стоп-ордер, следующий за ценой с заданным отступом Защита прибыли в трендовых движениях OCO (One-Cancels-Other) Пара связанных ордеров, исполнение одного отменяет другой Одновременная установка стоп-лосса и тейк-профита

Особое внимание следует уделить комиссиям и другим расходам, которые могут существенно влиять на рентабельность торговли, особенно при использовании высокочастотных стратегий:

Биржевая комиссия — плата, взимаемая биржей за каждую сделку.

— плата, взимаемая биржей за каждую сделку. Брокерская комиссия — вознаграждение брокера за предоставление доступа к торгам.

— вознаграждение брокера за предоставление доступа к торгам. Плата за перенос позиции — затраты, связанные с ролловером при работе с долгосрочными стратегиями.

— затраты, связанные с ролловером при работе с долгосрочными стратегиями. Спред — разница между ценами покупки и продажи, косвенный расход для трейдера.

Практические термины, связанные с исполнением сделок, также включают понятия, относящиеся к ликвидности рынка:

Глубина рынка — объём ордеров на различных ценовых уровнях.

— объём ордеров на различных ценовых уровнях. Скольжение — разница между ожидаемой ценой исполнения и фактической ценой.

— разница между ожидаемой ценой исполнения и фактической ценой. Открытый интерес — общее количество открытых (неликвидированных) контрактов.

— общее количество открытых (неликвидированных) контрактов. Объём торгов — количество контрактов, торгуемых за определённый период.

Понимание этих практических аспектов фьючерсной торговли позволяет трейдеру перейти от теоретических знаний к построению работающих стратегий, учитывающих все нюансы реального рынка. 🔄

Словарь специальных терминов фьючерсного трейдинга

Помимо базовых понятий, в мире фьючерсной торговли существует множество специализированных терминов, которые используются профессионалами рынка. Овладение этим профессиональным жаргоном помогает начинающим трейдерам быстрее интегрироваться в сообщество и лучше понимать аналитические материалы.

Термины, связанные с анализом рынка и техническими индикаторами:

COT отчёт (Commitments of Traders) — еженедельный отчёт CFTC о позициях различных групп трейдеров.

(Commitments of Traders) — еженедельный отчёт CFTC о позициях различных групп трейдеров. Уровни Фибоначчи — уровни коррекции и расширения, основанные на последовательности Фибоначчи.

— уровни коррекции и расширения, основанные на последовательности Фибоначчи. Скользящая средняя — индикатор, показывающий среднюю цену за определённый период.

— индикатор, показывающий среднюю цену за определённый период. MACD (Moving Average Convergence Divergence) — индикатор, основанный на разности между скользящими средними.

(Moving Average Convergence Divergence) — индикатор, основанный на разности между скользящими средними. Стохастический осциллятор — индикатор, измеряющий положение цены относительно её диапазона за определённый период.

Специальные термины, относящиеся к фьючерсным стратегиям:

Спред-трейдинг — стратегия, основанная на одновременной покупке и продаже связанных фьючерсных контрактов.

— стратегия, основанная на одновременной покупке и продаже связанных фьючерсных контрактов. Календарный спред — стратегия, использующая разницу между контрактами с разными сроками экспирации.

— стратегия, использующая разницу между контрактами с разными сроками экспирации. Межтоварный спред — стратегия, использующая разницу между контрактами на разные, но связанные товары.

— стратегия, использующая разницу между контрактами на разные, но связанные товары. Скальпинг — стратегия, направленная на получение прибыли от минимальных ценовых движений.

— стратегия, направленная на получение прибыли от минимальных ценовых движений. Нетто-позиция — общий баланс длинных и коротких позиций по определённому активу.

Термины, связанные с поведением рынка и ценовыми паттернами:

Гэп (разрыв) — значительный скачок цены между закрытием предыдущей сессии и открытием текущей.

(разрыв) — значительный скачок цены между закрытием предыдущей сессии и открытием текущей. Пивот-уровни — расчётные уровни поддержки и сопротивления, основанные на предыдущих ценах.

— расчётные уровни поддержки и сопротивления, основанные на предыдущих ценах. Паттерн "голова и плечи" — технический паттерн, часто сигнализирующий о развороте тренда.

— технический паттерн, часто сигнализирующий о развороте тренда. Флэг и вымпел — технические паттерны продолжения тренда после кратковременной консолидации.

и — технические паттерны продолжения тренда после кратковременной консолидации. Треугольник — паттерн консолидации, характеризующийся сужающимся диапазоном цен.

Термины, связанные с исполнением торговых операций:

Алгоритмическая торговля — использование компьютерных алгоритмов для автоматизации торговых решений.

— использование компьютерных алгоритмов для автоматизации торговых решений. HFT (High-Frequency Trading) — высокочастотная торговля, характеризующаяся большим количеством сделок за короткий период.

(High-Frequency Trading) — высокочастотная торговля, характеризующаяся большим количеством сделок за короткий период. Арбитраж индекс-фьючерс — стратегия, использующая разницу между индексом и фьючерсом на него.

— стратегия, использующая разницу между индексом и фьючерсом на него. Базисный риск — риск, связанный с неидеальной корреляцией между хеджируемой позицией и фьючерсным контрактом.

— риск, связанный с неидеальной корреляцией между хеджируемой позицией и фьючерсным контрактом. Кросс-маржинирование — использование одних и тех же средств для обеспечения маржинальных требований по разным позициям.

Овладение этими специализированными терминами — это не просто вопрос профессионального жаргона. Это ключ к пониманию сложных концепций и стратегий, которые могут значительно повысить эффективность торговли и управления рисками. Регулярное обновление своего "словаря трейдера" — это инвестиция в профессиональное развитие, которая многократно окупается с опытом. 🧠

Фьючерсная торговля — это язык, который поначалу кажется иностранным, но становится вторым родным с практикой. Маржа, контанго, экспирация — эти термины превращаются из пугающих абстракций в рабочие инструменты, когда вы начинаете применять их на практике. Помните, что даже самые успешные трейдеры когда-то были новичками, путающимися в терминологии. Последовательное изучение и практическое применение знаний — вот что отделяет профессионалов от любителей. Используйте этот словарь как отправную точку, регулярно обновляйте свои знания и не бойтесь задавать вопросы более опытным участникам рынка.

