Как пройти тестовое задание на позицию тестировщика: советы#Профессии в IT #Собеседование #QA и тестирование
Для кого эта статья:
- Новички, желающие начать карьеру в тестировании программного обеспечения
- Кандидаты, готовящиеся к тестовым заданиям на позицию QA-специалиста
Студенты и выпускники курсов по тестированию, ищущие практические советы и рекомендации
Профессия тестировщика ПО притягивает новичков доступностью входа, перспективами роста и стабильным спросом на рынке труда. Но между решением стать QA-специалистом и получением первого оффера часто стоит испытание — тестовое задание. Именно оно становится камнем преткновения для многих кандидатов. Одни теряются перед чистым листом баг-репорта, другие не понимают, как правильно составить тест-план, третьи не знают, какие инструменты применить. Давайте разберемся, как превратить тестовое задание из стрессового испытания в возможность продемонстрировать свои навыки и получить желанную работу. 🧪
Что такое тестовые задания и почему они важны для QA
Тестовое задание — это практическая задача, которую компании предлагают кандидатам для оценки их навыков, подхода к работе и профессионального мышления. Для позиции тестировщика такие задания имеют особую значимость, поскольку QA-специалист должен обладать определенным набором компетенций, которые сложно проверить только на интервью. 🔍
Компании используют тестовые задания для проверки следующих ключевых навыков:
- Аналитическое мышление и внимание к деталям
- Способность выявлять потенциальные проблемы и риски
- Умение структурированно документировать найденные дефекты
- Знание методологий и техник тестирования
- Навыки работы с инструментами тестирования
- Понимание жизненного цикла разработки ПО
Максим Воронов, lead QA-инженер Помню свое первое тестовое задание в крупную финтех-компанию. Мне предложили протестировать форму регистрации на их сайте. Казалось бы, простая задача, но я допустил классическую ошибку новичка — проверил только "счастливый путь" пользователя. В отчете описал всего три бага и был уверен, что справился отлично.
На фидбэк-встрече рекрутер показал мне решение другого кандидата — целых 15 найденных дефектов, включая проблемы с валидацией полей, обработкой граничных значений, работой в разных браузерах. Именно тогда я понял, что тестирование — это не просто "нажать все кнопки", а системный процесс, требующий методичного подхода и широкого мышления.
Это был ценный урок. Сейчас, когда я сам оцениваю тестовые задания кандидатов, всегда обращаю внимание не только на количество найденных дефектов, но и на разнообразие проверок, глубину анализа и структурированность отчета.
Тестовые задания выполняют несколько важных функций в процессе отбора кандидатов:
|Функция
|Для компании
|Для кандидата
|Оценка реальных навыков
|Позволяет увидеть, как человек применяет знания на практике
|Возможность продемонстрировать свои сильные стороны
|Фильтрация кандидатов
|Помогает отсеять тех, кто не соответствует минимальным требованиям
|Понимание реальных требований позиции
|Прогнозирование эффективности
|Дает представление о том, как человек будет справляться с рабочими задачами
|Знакомство с типичными задачами в компании
|Проверка мотивации
|Показывает заинтересованность кандидата в позиции
|Возможность оценить свой интерес к предлагаемым задачам
Важно понимать, что тестовое задание — это не просто барьер, который нужно преодолеть. Это взаимный процесс знакомства, где обе стороны получают ценную информацию друг о друге. Для новичка в тестировании качественно выполненное тестовое задание может компенсировать отсутствие опыта и стать пропуском в профессию. 📝
Типичные тестовые задания для начинающих тестировщиков
Компании часто используют стандартные форматы тестовых заданий, чтобы оценить базовые навыки кандидатов на позицию QA-инженера. Понимание этих форматов поможет вам лучше подготовиться и продемонстрировать свои способности. Рассмотрим наиболее распространенные типы заданий для начинающих тестировщиков. 🧩
- Тестирование веб-сайта или приложения. Вам предлагают протестировать реальный продукт или его демо-версию и найти как можно больше дефектов. Например, интернет-магазин, форму регистрации или мобильное приложение.
- Тестирование по спецификации. Кандидату предоставляют требования к функциональности и просят составить набор тест-кейсов или чек-лист для проверки соответствия продукта этим требованиям.
- Баг-репорты. Предлагается найти и задокументировать дефекты в предложенном продукте, используя определенный формат описания багов.
- Тестирование API. Требуется проверить работоспособность API-методов с помощью Postman или аналогичных инструментов.
- Автоматизация тестирования. Написание простых автотестов для проверки базовой функциональности (чаще для позиций с уклоном в автоматизацию).
Примеры конкретных заданий, с которыми могут столкнуться начинающие тестировщики:
|Тип задания
|Пример задачи
|На что обратить внимание
|Функциональное тестирование
|Протестировать калькулятор онлайн-ипотеки
|Граничные значения, негативные сценарии, работа с разными входными данными
|UI/UX тестирование
|Найти проблемы интерфейса в мобильном приложении
|Удобство использования, адаптивность, соответствие стандартам дизайна
|Составление чек-листа
|Разработать чек-лист для тестирования формы обратной связи
|Полнота покрытия, структурированность, приоритизация проверок
|Написание тест-кейсов
|Создать тест-кейсы для проверки функции поиска
|Четкость шагов, ожидаемые результаты, предусловия и постусловия
|Тестирование API
|Проверить endpoints для CRUD-операций
|Валидация ответов, обработка ошибок, проверка различных HTTP-методов
Помните, что компании часто оценивают не только технические навыки, но и ваш подход к решению проблем. Продемонстрируйте системное мышление, внимание к деталям и умение четко коммуницировать обнаруженные проблемы. 🧠
При выполнении тестовых заданий старайтесь:
- Внимательно изучать требования и критерии оценки
- Планировать свое время и распределять его между разными аспектами задания
- Применять различные техники тестирования, а не ограничиваться одним подходом
- Документировать не только найденные проблемы, но и свой процесс тестирования
- Проверять своё решение перед отправкой на предмет ошибок и опечаток
Практический разбор задач на поиск и описание дефектов
Одним из самых распространенных тестовых заданий является поиск и документирование дефектов в приложении. Этот тип заданий напрямую проверяет ваши навыки тестирования и умение правильно оформлять баг-репорты. Давайте разберем практический пример такого задания и рассмотрим эффективный подход к его решению. 🐞
Предположим, вам дали тестовое задание: "Протестировать форму регистрации на сайте X и описать все найденные дефекты".
Шаг 1: Анализ и планирование
Перед началом тестирования важно проанализировать форму и определить стратегию:
- Изучите все поля формы и их предназначение
- Определите ожидаемое поведение (валидация, обязательные поля, форматы данных)
- Спланируйте типы проверок: позитивные, негативные, граничные значения
- Подготовьте тестовые данные для различных сценариев
Шаг 2: Выполнение тестирования
При тестировании формы регистрации обратите внимание на следующие аспекты:
- Работа с валидными данными (happy path)
- Проверка обязательных полей (попытка отправки формы с пустыми значениями)
- Валидация форматов данных (email, телефон, пароль)
- Граничные значения (минимальная/максимальная длина полей)
- Обработка специальных символов и XSS-уязвимостей
- Работа в разных браузерах и на разных устройствах
- Доступность и удобство использования
Шаг 3: Документирование дефектов
Обнаружив дефект, важно правильно его описать. Вот пример структуры качественного баг-репорта:
- Заголовок: краткое и информативное описание проблемы
- Серьезность/приоритет: оценка влияния бага на работу системы
- Окружение: браузер, ОС, устройство, где воспроизводится проблема
- Шаги воспроизведения: четкая последовательность действий
- Фактический результат: что происходит при выполнении шагов
- Ожидаемый результат: как система должна была отреагировать
- Дополнительные материалы: скриншоты, видео, логи
Пример баг-репорта для найденного дефекта в форме регистрации:
Валентина Соколова, QA-инженер Хочу поделиться реальной историей из своей практики. Когда я проходила тестовое задание в компанию-разработчика банковского ПО, мне поручили проверить форму переводов между счетами.
На первый взгляд, форма работала идеально — все поля заполнялись, кнопки нажимались, переводы проходили. Я уже готова была отправлять отчет с единственным мелким UI-дефектом, но решила проверить "на всякий случай" еще один сценарий — перевод на счет с длинным номером.
Ввела 20-значный номер счета вместо стандартных 16 цифр, и система неожиданно позволила отправить форму без ошибки валидации! Более того, при повторном открытии формы я обнаружила, что последние 4 цифры номера счета просто "отрезались" без предупреждения.
В банковской системе такой дефект мог привести к серьезным последствиям — деньги клиентов уходили бы на неправильные счета. Я детально задокументировала проблему, приложила скриншоты и видео воспроизведения.
Именно этот найденный критический дефект, который другие кандидаты пропустили, стал решающим фактором в моем трудоустройстве. HR позже призналась, что это была специально внедренная "ловушка" для проверки тщательности тестирования.
Заголовок: Система принимает некорректный формат email без предупреждения
Серьезность: Средняя
Окружение: Chrome 96.0, Windows 10
Шаги воспроизведения:
- Открыть форму регистрации
- В поле "Email" ввести значение "test@test" (без домена)
- Заполнить остальные поля валидными данными
- Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Фактический результат: Форма отправляется без ошибок, пользователь перенаправляется на следующий шаг регистрации.
Ожидаемый результат: Система должна отображать ошибку валидации для поля email, указывая на необходимость ввода корректного формата (например, test@test.com).
Как составлять тест-кейсы: советы для успешного решения
Умение составлять качественные тест-кейсы — одна из ключевых компетенций тестировщика. Этот навык часто проверяется в тестовых заданиях, особенно для начинающих специалистов. Правильно составленные тест-кейсы показывают ваше системное мышление и подход к обеспечению качества продукта. 📋
Эффективный тест-кейс должен содержать следующие обязательные элементы:
- ID — уникальный идентификатор тест-кейса
- Название — краткое описание проверки
- Предусловия — начальное состояние системы перед выполнением теста
- Шаги — последовательность действий для выполнения теста
- Ожидаемый результат — что должно произойти при корректной работе системы
- Фактический результат — заполняется при выполнении теста
- Статус — результат выполнения (passed/failed)
Дополнительные элементы, которые повысят качество ваших тест-кейсов:
- Приоритет — важность теста (High, Medium, Low)
- Модуль/функция — часть системы, которую проверяет тест
- Тестовые данные — конкретные значения для проведения теста
- Постусловия — состояние системы после завершения теста
- Примечания — дополнительная информация, полезная для выполнения теста
Рассмотрим пример тест-кейса для проверки функции авторизации:
|Элемент
|Содержание
|ID
|TCAUTH001
|Название
|Успешная авторизация с валидными учетными данными
|Приоритет
|High
|Предусловия
|1. Пользователь зарегистрирован в системе<br>2. Пользователь не авторизован<br>3. Открыта страница авторизации
|Шаги
|1. Ввести корректный email в поле "Email"<br>2. Ввести корректный пароль в поле "Пароль"<br>3. Нажать кнопку "Войти"
|Тестовые данные
|Email: test@example.com<br>Пароль: Test123!
|Ожидаемый результат
|1. Пользователь успешно авторизован<br>2. Происходит перенаправление на главную страницу<br>3. В правом верхнем углу отображается имя пользователя
При составлении тест-кейсов для тестового задания избегайте типичных ошибок:
- Неконкретные шаги — пишите точные инструкции, а не общие фразы
- Отсутствие тестовых данных — указывайте конкретные значения для ввода
- Проверка нескольких функций в одном тест-кейсе — разделяйте на атомарные проверки
- Неоднозначные ожидаемые результаты — четко описывайте, что именно должно произойти
- Игнорирование предусловий — укажите все необходимые начальные условия
Советы для написания качественных тест-кейсов в рамках тестового задания:
- Начните с позитивных сценариев (happy path), затем переходите к негативным
- Группируйте тест-кейсы по функциональным областям
- Используйте ясные и конкретные формулировки
- Включайте тест-кейсы для проверки граничных значений
- Убедитесь, что каждый тест-кейс проверяет только один аспект функциональности
- Пишите тест-кейсы так, чтобы их мог выполнить человек без глубоких знаний системы
- Проверьте тест-кейсы на отсутствие дублирования и противоречий
Помните, что в тестовом задании оценивается не только техническая точность ваших тест-кейсов, но и их полнота, структурированность и понимание бизнес-логики тестируемой функциональности. Демонстрируйте системный подход и внимание к деталям! 🔍
Стратегии успешного прохождения тестовых испытаний
Успешное прохождение тестового задания — это не только демонстрация технических навыков, но и правильный подход к процессу в целом. Рассмотрим стратегии, которые помогут вам максимально эффективно справиться с тестовыми испытаниями и произвести положительное впечатление на потенциального работодателя. 🚀
До начала выполнения задания:
- Уточните детали. Не стесняйтесь задавать вопросы о требованиях, сроках, формате сдачи результатов. Это показывает вашу заинтересованность и внимательность.
- Изучите предметную область. Если тестовое задание связано с конкретной индустрией (например, финтех или e-commerce), ознакомьтесь с её спецификой.
- Проведите исследование компании. Изучите продукты компании, их целевую аудиторию и ценности. Это поможет вам лучше понять контекст задачи.
- Подготовьте инструменты. Заранее установите и настройте необходимое ПО (браузеры, Postman, инструменты для скриншотов и т.д.).
Во время выполнения задания:
- Планируйте время. Распределите доступное время между разными этапами: анализ, тестирование, документирование, проверка.
- Документируйте процесс. Ведите заметки о своем подходе, выбранных техниках тестирования и найденных проблемах.
- Применяйте разнообразные техники. Используйте различные методы тестирования: граничные значения, эквивалентные классы, исследовательское тестирование.
- Не фокусируйтесь только на багах. Обращайте внимание на удобство использования, производительность и безопасность.
- Будьте тщательны. Не пропускайте очевидные проверки, но и не забывайте о нестандартных сценариях.
При оформлении результатов:
- Структурируйте отчет. Используйте понятную и логичную структуру для представления своих находок.
- Будьте конкретны. Избегайте расплывчатых формулировок, подкрепляйте свои выводы фактами.
- Приоритизируйте дефекты. Выделите наиболее критичные проблемы и объясните причины такой оценки.
- Проверьте свою работу. Убедитесь в отсутствии опечаток, неточностей и противоречий.
- Добавьте рекомендации. По возможности предложите варианты решения выявленных проблем.
Дополнительные стратегии для выделения среди других кандидатов:
- Демонстрируйте бизнес-мышление. Показывайте понимание того, как обнаруженные дефекты могут влиять на бизнес-цели продукта.
- Выходите за рамки требований. Сделайте чуть больше, чем просят, но не переусердствуйте.
- Показывайте системный подход. Объясните свою стратегию тестирования и почему вы выбрали именно её.
- Используйте профессиональную терминологию. Правильно применяйте термины из области тестирования.
- Будьте честны. Если чего-то не знаете, лучше признать это, чем пытаться угадать или выдумать.
Помните, что тестовое задание — это не только проверка технических навыков, но и возможность продемонстрировать ваш подход к решению проблем, внимание к деталям и профессиональную коммуникацию. 🧠
Тестовые задания — это не просто экзамен, а возможность показать свой потенциал. Применяя системный подход к тестированию, тщательно документируя найденные дефекты и демонстрируя аналитическое мышление, вы не только повышаете шансы на получение желаемой позиции, но и закладываете фундамент своего профессионального роста. Помните: каждый успешный тестировщик когда-то был новичком, и именно через практику, анализ ошибок и постоянное совершенствование своих навыков он достиг мастерства. Не бойтесь сложных заданий — воспринимайте их как ступеньки на пути к экспертности в QA.
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Фёдор Зимин
разработчик Unity