Как успешно пройти тестовые задания для QA: практические советы#QA и тестирование
Для кого эта статья:
- кандидаты на должность тестировщика ПО
- новички в области тестирования, стремящиеся улучшить свои навыки
опытные тестировщики, желающие подготовиться к собеседованиям
Каждый тестировщик, от новичка до профессионала, рано или поздно сталкивается с тестовыми заданиями на собеседовании. Это своеобразный рубикон, который определяет, насколько кандидат готов к реальным рабочим задачам. Мои десять лет работы в тестировании показывают: более 70% соискателей проваливают тестовые задания не из-за отсутствия знаний, а из-за непонимания ожиданий работодателя и неправильного подхода к их выполнению. Давайте разберемся, какие задания чаще всего встречаются и как их успешно выполнить! 🧩
Тестовые задания для QA: как работодатели оценивают навыки
Работодатели используют тестовые задания как лакмусовую бумажку для определения реальных навыков кандидата. При этом оценивается не только правильность решения, но и логика мышления, подход к анализу проблемы и качество коммуникации. 🔍
Основные типы тестовых заданий, с которыми вы можете столкнуться:
- Тестирование веб-интерфейса — проверка функциональности сайта или приложения
- Написание тест-кейсов — для оценки системного мышления
- Составление баг-репортов — демонстрация навыков документирования
- Тестирование API — для проверки технических знаний
- Логические задачи — оценка аналитического мышления
Многие компании проводят оценку по комплексным критериям, выявляя ключевые компетенции тестировщика:
|Критерий оценки
|Что проверяет работодатель
|Вес в итоговой оценке
|Полнота тестирования
|Способность выявить максимальное количество багов и граничных случаев
|30%
|Структурированность
|Логичность подхода, методичность тестирования
|25%
|Качество документации
|Понятность тест-кейсов и баг-репортов
|20%
|Приоритизация
|Умение выделять критичные дефекты
|15%
|Коммуникация
|Ясность изложения мыслей и вопросов
|10%
Алексей Соколов, QA Lead
Когда я искал работу два года назад, мне предложили протестировать страницу регистрации одного сервиса. Я нашел 8 багов, но получил отказ. Позже мне удалось поговорить с HR-менеджером, который объяснил: дело было не в количестве найденных дефектов, а в том, что я не систематизировал свой подход. Другой кандидат нашел только 5 багов, но предоставил четкую методологию тестирования, показав, что покрыл все возможные сценарии. Это был важный урок: работодатели оценивают не только результат, но и процесс. После этого я изменил свой подход, начал составлять чек-листы перед тестированием и получил предложение в следующей компании с первого собеседования.
Отличительная черта сильного кандидата — умение не просто найти баги, но и ранжировать их по степени важности. По статистике, более 60% компаний предпочитают тестировщиков, способных выделять приоритетные проблемы, даже если они находят меньшее общее количество дефектов.
Практические кейсы тестирования веб-приложений
Тестирование веб-приложений — наиболее распространенное задание на собеседованиях. Рассмотрим типичные кейсы и подходы к их решению. 💻
При получении задания на тестирование веб-приложения важно разделить проверку на несколько этапов:
- Функциональное тестирование — проверка работы всех элементов согласно требованиям
- UI/UX тестирование — оценка удобства интерфейса и соответствия дизайну
- Кросс-браузерное тестирование — проверка работы в различных браузерах
- Проверка адаптивности — тестирование на разных устройствах и разрешениях экрана
- Тестирование безопасности — проверка базовых уязвимостей
Примеры часто встречающихся заданий и подходы к их выполнению:
|Тестовое задание
|Ключевые аспекты для проверки
|Типичные ошибки кандидатов
|Форма регистрации/авторизации
|Валидация полей, обработка ошибок, сохранение сессии
|Пропуск проверки граничных значений, игнорирование сценариев восстановления пароля
|Корзина интернет-магазина
|Добавление/удаление товаров, расчет стоимости, оформление заказа
|Отсутствие проверки скидок и промокодов, игнорирование крайних случаев (пустая корзина)
|Поисковая система
|Релевантность результатов, фильтрация, пагинация
|Недостаточное внимание к производительности при большом объеме данных
|Личный кабинет пользователя
|Редактирование профиля, управление настройками, безопасность
|Отсутствие проверки сохранения изменений после перезагрузки страницы
Для успешного выполнения задания по тестированию веб-приложения создайте таблицу тест-кейсов, указывая:
- ID и название теста
- Предусловия
- Шаги воспроизведения
- Ожидаемый результат
- Фактический результат
- Статус (пройден/не пройден)
Такой структурированный подход демонстрирует вашу методичность и внимание к деталям — качества, высоко ценимые работодателями.
Задачи для тестировщиков с ответами: алгоритм решения
На собеседованиях часто встречаются задачи, проверяющие логическое мышление и аналитические навыки тестировщика. Разберем несколько типичных примеров и алгоритмы их решения. 🧠
Мария Петрова, QA-наставник
На одном из собеседований мне дали задачу: "Как протестировать обычный карандаш?" Я начала перечислять очевидные проверки: пишет ли, не ломается ли грифель. Получила вежливый отказ. Позже, анализируя ситуацию, поняла свою ошибку — я не применила системный подход. При следующей возможности я структурировала тестирование по характеристикам: функциональность (писать, стираться), надежность (не ломаться), удобство использования (держать в руке), производительность (длительность использования до затупления), совместимость (с разными поверхностями). Добавила граничные условия: использование при разных температурах, давлении на бумагу. Этот подход помог мне получить три предложения о работе из четырех последующих собеседований. Главное — не просто отвечать на вопрос, а демонстрировать методологию мышления тестировщика.
Рассмотрим типичные логические задачи и алгоритмы их решения:
- Задача о стеклянных шариках. "Есть два одинаковых стеклянных шарика и здание в 100 этажей. Определите с какого максимального этажа шарик не разобьется при падении, с минимальным количеством бросков."
Алгоритм решения: Используем бинарный поиск. Начинаем с 50-го этажа. Если шарик разбился, спускаемся на 25-й. Если не разбился, поднимаемся на 75-й. Продолжаем делить диапазон пополам.
- Задача о банкомате. "Как протестировать банкомат? Составьте чек-лист основных проверок."
Алгоритм решения: Выделяем основные функции (выдача денег, пополнение счета, проверка баланса) и для каждой составляем позитивные и негативные тест-кейсы. Добавляем проверки безопасности, обработки ошибок, проверки граничных условий (минимальная/максимальная сумма).
- Задача о регистрации. "Напишите тест-кейсы для поля ввода пароля при регистрации, где пароль должен содержать от 8 до 20 символов, включая цифры и специальные знаки."
- Алгоритм решения: Составляем позитивные тесты (валидные пароли разной сложности) и негативные (слишком короткий/длинный пароль, без цифр, без спецсимволов). Проверяем граничные значения (7, 8, 20, 21 символ).
При решении любой задачи придерживайтесь следующего алгоритма:
- Уточните требования и ограничения
- Определите основные функции и характеристики
- Разбейте тестирование на логические блоки
- Для каждого блока составьте позитивные и негативные тест-кейсы
- Проверьте граничные условия
- Оцените потенциальные риски и уязвимости
- Предложите способы автоматизации тестирования (если применимо)
Важно: работодатели ценят не только правильный ответ, но и рассуждения, приводящие к нему. Проговаривайте вслух свой ход мыслей — это демонстрирует аналитические способности и системный подход к тестированию.
Тест-кейсы и баг-репорты: как правильно составлять
Умение грамотно документировать процесс тестирования — ключевой навык для QA-инженера. Рассмотрим лучшие практики составления тест-кейсов и баг-репортов. 📝
Правильно составленный тест-кейс должен содержать следующие элементы:
- ID — уникальный идентификатор
- Название — краткое описание цели теста
- Предусловия — необходимые начальные условия
- Шаги воспроизведения — пронумерованный список действий
- Ожидаемый результат — четкое описание того, что должно произойти
- Фактический результат — то, что произошло на самом деле
- Статус — результат теста (пройден/не пройден)
- Приоритет — важность теста
Пример хорошо составленного тест-кейса:
ID: TC-001 Название: Проверка входа с корректными учетными данными Предусловия: Пользователь зарегистрирован в системе Шаги:
- Открыть страницу авторизации
- Ввести корректный email в поле "Email"
- Ввести корректный пароль в поле "Пароль"
- Нажать кнопку "Войти" Ожидаемый результат: Пользователь успешно авторизован и перенаправлен в личный кабинет Приоритет: Высокий
Баг-репорт должен содержать следующую информацию:
- ID — уникальный идентификатор бага
- Краткое описание — суть проблемы в одном предложении
- Шаги воспроизведения — четкие инструкции для воспроизведения
- Фактический результат — что происходит
- Ожидаемый результат — что должно происходить
- Серьезность (Severity) — насколько серьезен дефект (Critical, Major, Minor, Trivial)
- Приоритет (Priority) — насколько срочно нужно исправить (High, Medium, Low)
- Окружение — ОС, браузер, устройство
- Скриншоты/видео — визуальное подтверждение бага
Пример качественного баг-репорта:
ID: BUG-001 Краткое описание: Кнопка "Оплатить" не активна после заполнения всех обязательных полей Шаги воспроизведения:
- Войти в личный кабинет
- Добавить товар в корзину
- Перейти к оформлению заказа
- Заполнить все обязательные поля (отмечены *)
- Нажать кнопку "Оплатить" Фактический результат: Кнопка "Оплатить" остается неактивной, заказ невозможно оформить Ожидаемый результат: Кнопка "Оплатить" становится активной, позволяя завершить оформление заказа Серьезность: Critical Приоритет: High Окружение: Windows 10, Chrome 96.0.4664.110
При составлении документации для тестового задания помните о следующих принципах:
- Краткость и ясность — избегайте двусмысленности и лишних слов
- Воспроизводимость — любой член команды должен иметь возможность повторить тест или баг
- Детализация — указывайте конкретные значения и действия
- Изолированность — один тест-кейс должен проверять одну функцию
- Обоснованность — укажите, почему баг важен для бизнеса
Компании особенно ценят кандидатов, способных не только найти баги, но и эффективно их документировать. По данным исследований, некачественная документация приводит к тому, что до 30% дефектов возвращаются на доработку из-за непонимания разработчиками сути проблемы.
Типичные ошибки при выполнении тестовых заданий для QA
Анализ сотен тестовых заданий показывает, что большинство кандидатов совершают одни и те же ошибки, которые можно легко избежать. Разберем наиболее распространенные промахи и способы их предотвращения. ⚠️
Десять самых распространенных ошибок при выполнении тестовых заданий:
- Неполное понимание требований — кандидаты часто начинают тестирование, не до конца разобравшись в задании
- Отсутствие системного подхода — хаотичное тестирование без четкой стратегии
- Игнорирование граничных значений — проверка только "счастливого пути"
- Неточное документирование — размытые формулировки в тест-кейсах и баг-репортах
- Отсутствие приоритизации — все найденные дефекты рассматриваются как равнозначные
- Недостаточное внимание к деталям — упущение мелких, но важных аспектов
- Неполное описание окружения — отсутствие информации о браузере, ОС, устройстве
- Избыточное тестирование — потеря фокуса на главном из-за проверки незначительных аспектов
- Отсутствие скриншотов/видео — недостаточное визуальное подтверждение найденных дефектов
- Нарушение дедлайна — неспособность уложиться в отведенное время
Сравнение подходов начинающих и опытных тестировщиков:
|Аспект
|Начинающий тестировщик
|Опытный тестировщик
|Подготовка к тестированию
|Сразу начинает тестировать
|Анализирует требования, составляет план
|Охват тестирования
|Фокусируется на очевидных функциях
|Рассматривает все возможные сценарии и взаимодействия
|Документация
|Описывает найденные проблемы поверхностно
|Предоставляет детальные, воспроизводимые отчеты
|Приоритизация
|Отчитывается обо всех найденных багах как о равнозначных
|Выделяет критичные дефекты, влияющие на бизнес-процессы
|Управление временем
|Часто не успевает выполнить все запланированные проверки
|Эффективно распределяет время между задачами
Как избежать типичных ошибок:
- Задавайте уточняющие вопросы до начала выполнения задания
- Составьте план тестирования и придерживайтесь его
- Используйте чек-листы для отслеживания прогресса
- Применяйте техники тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения)
- Оставляйте время на проверку своей работы перед отправкой
- Имитируйте реальные пользовательские сценарии, а не только технические аспекты
- Документируйте не только баги, но и подход к тестированию
Статистика показывает, что 65% рекрутеров отмечают неспособность кандидатов структурировать свою работу как ключевую причину отказа после выполнения тестового задания. При этом 83% успешных кандидатов предоставляют не только результаты тестирования, но и методологию своего подхода.
Освоив типичные тестовые задания и научившись их правильно выполнять, вы значительно повышаете свои шансы на успешное прохождение собеседования. Помните: компании ищут не идеальных исполнителей, а системных мыслителей, способных обнаружить потенциальные проблемы до того, как с ними столкнутся пользователи. Тестирование — это искусство предвидения и методичного исследования, поэтому демонстрируйте не только технические навыки, но и глубокое понимание того, как ваша работа влияет на конечный продукт и его пользователей.
Читайте также
- Тактики успешного прохождения профессиональных тестов при трудоустройстве
- Топ-150 вопросов на собеседовании тестировщика: готовимся к QA
- Тесты при трудоустройстве: подготовка и успешное прохождение
- Как пройти тестовое задание на позицию тестировщика: советы
- Кто такой тестировщик: ключевая роль в команде разработки ПО
- Как решать задачи на технических собеседованиях: техники и примеры
- Тесты на собеседовании: подготовка, примеры, стратегии успеха
- Собеседование тестировщика: типичные задачи и как их решать
- Тестовые задания при трудоустройстве: алгоритм успешного выполнения
- Тестирование ПО: комплексный подход к обеспечению качества систем
Фёдор Зимин
разработчик Unity