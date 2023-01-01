Как успешно пройти тестовые задания для QA: практические советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

кандидаты на должность тестировщика ПО

новички в области тестирования, стремящиеся улучшить свои навыки

опытные тестировщики, желающие подготовиться к собеседованиям Каждый тестировщик, от новичка до профессионала, рано или поздно сталкивается с тестовыми заданиями на собеседовании. Это своеобразный рубикон, который определяет, насколько кандидат готов к реальным рабочим задачам. Мои десять лет работы в тестировании показывают: более 70% соискателей проваливают тестовые задания не из-за отсутствия знаний, а из-за непонимания ожиданий работодателя и неправильного подхода к их выполнению. Давайте разберемся, какие задания чаще всего встречаются и как их успешно выполнить! 🧩

Тестовые задания для QA: как работодатели оценивают навыки

Работодатели используют тестовые задания как лакмусовую бумажку для определения реальных навыков кандидата. При этом оценивается не только правильность решения, но и логика мышления, подход к анализу проблемы и качество коммуникации. 🔍

Основные типы тестовых заданий, с которыми вы можете столкнуться:

Тестирование веб-интерфейса — проверка функциональности сайта или приложения

— проверка функциональности сайта или приложения Написание тест-кейсов — для оценки системного мышления

— для оценки системного мышления Составление баг-репортов — демонстрация навыков документирования

— демонстрация навыков документирования Тестирование API — для проверки технических знаний

— для проверки технических знаний Логические задачи — оценка аналитического мышления

Многие компании проводят оценку по комплексным критериям, выявляя ключевые компетенции тестировщика:

Критерий оценки Что проверяет работодатель Вес в итоговой оценке Полнота тестирования Способность выявить максимальное количество багов и граничных случаев 30% Структурированность Логичность подхода, методичность тестирования 25% Качество документации Понятность тест-кейсов и баг-репортов 20% Приоритизация Умение выделять критичные дефекты 15% Коммуникация Ясность изложения мыслей и вопросов 10%

Алексей Соколов, QA Lead Когда я искал работу два года назад, мне предложили протестировать страницу регистрации одного сервиса. Я нашел 8 багов, но получил отказ. Позже мне удалось поговорить с HR-менеджером, который объяснил: дело было не в количестве найденных дефектов, а в том, что я не систематизировал свой подход. Другой кандидат нашел только 5 багов, но предоставил четкую методологию тестирования, показав, что покрыл все возможные сценарии. Это был важный урок: работодатели оценивают не только результат, но и процесс. После этого я изменил свой подход, начал составлять чек-листы перед тестированием и получил предложение в следующей компании с первого собеседования.

Отличительная черта сильного кандидата — умение не просто найти баги, но и ранжировать их по степени важности. По статистике, более 60% компаний предпочитают тестировщиков, способных выделять приоритетные проблемы, даже если они находят меньшее общее количество дефектов.

Практические кейсы тестирования веб-приложений

Тестирование веб-приложений — наиболее распространенное задание на собеседованиях. Рассмотрим типичные кейсы и подходы к их решению. 💻

При получении задания на тестирование веб-приложения важно разделить проверку на несколько этапов:

Функциональное тестирование — проверка работы всех элементов согласно требованиям

— проверка работы всех элементов согласно требованиям UI/UX тестирование — оценка удобства интерфейса и соответствия дизайну

— оценка удобства интерфейса и соответствия дизайну Кросс-браузерное тестирование — проверка работы в различных браузерах

— проверка работы в различных браузерах Проверка адаптивности — тестирование на разных устройствах и разрешениях экрана

— тестирование на разных устройствах и разрешениях экрана Тестирование безопасности — проверка базовых уязвимостей

Примеры часто встречающихся заданий и подходы к их выполнению:

Тестовое задание Ключевые аспекты для проверки Типичные ошибки кандидатов Форма регистрации/авторизации Валидация полей, обработка ошибок, сохранение сессии Пропуск проверки граничных значений, игнорирование сценариев восстановления пароля Корзина интернет-магазина Добавление/удаление товаров, расчет стоимости, оформление заказа Отсутствие проверки скидок и промокодов, игнорирование крайних случаев (пустая корзина) Поисковая система Релевантность результатов, фильтрация, пагинация Недостаточное внимание к производительности при большом объеме данных Личный кабинет пользователя Редактирование профиля, управление настройками, безопасность Отсутствие проверки сохранения изменений после перезагрузки страницы

Для успешного выполнения задания по тестированию веб-приложения создайте таблицу тест-кейсов, указывая:

ID и название теста

Предусловия

Шаги воспроизведения

Ожидаемый результат

Фактический результат

Статус (пройден/не пройден)

Такой структурированный подход демонстрирует вашу методичность и внимание к деталям — качества, высоко ценимые работодателями.

Задачи для тестировщиков с ответами: алгоритм решения

На собеседованиях часто встречаются задачи, проверяющие логическое мышление и аналитические навыки тестировщика. Разберем несколько типичных примеров и алгоритмы их решения. 🧠

Мария Петрова, QA-наставник На одном из собеседований мне дали задачу: "Как протестировать обычный карандаш?" Я начала перечислять очевидные проверки: пишет ли, не ломается ли грифель. Получила вежливый отказ. Позже, анализируя ситуацию, поняла свою ошибку — я не применила системный подход. При следующей возможности я структурировала тестирование по характеристикам: функциональность (писать, стираться), надежность (не ломаться), удобство использования (держать в руке), производительность (длительность использования до затупления), совместимость (с разными поверхностями). Добавила граничные условия: использование при разных температурах, давлении на бумагу. Этот подход помог мне получить три предложения о работе из четырех последующих собеседований. Главное — не просто отвечать на вопрос, а демонстрировать методологию мышления тестировщика.

Рассмотрим типичные логические задачи и алгоритмы их решения:

Задача о стеклянных шариках. "Есть два одинаковых стеклянных шарика и здание в 100 этажей. Определите с какого максимального этажа шарик не разобьется при падении, с минимальным количеством бросков."

"Есть два одинаковых стеклянных шарика и здание в 100 этажей. Определите с какого максимального этажа шарик не разобьется при падении, с минимальным количеством бросков." Алгоритм решения: Используем бинарный поиск. Начинаем с 50-го этажа. Если шарик разбился, спускаемся на 25-й. Если не разбился, поднимаемся на 75-й. Продолжаем делить диапазон пополам.

Задача о банкомате. "Как протестировать банкомат? Составьте чек-лист основных проверок."

"Как протестировать банкомат? Составьте чек-лист основных проверок." Алгоритм решения: Выделяем основные функции (выдача денег, пополнение счета, проверка баланса) и для каждой составляем позитивные и негативные тест-кейсы. Добавляем проверки безопасности, обработки ошибок, проверки граничных условий (минимальная/максимальная сумма).

Задача о регистрации. "Напишите тест-кейсы для поля ввода пароля при регистрации, где пароль должен содержать от 8 до 20 символов, включая цифры и специальные знаки."

"Напишите тест-кейсы для поля ввода пароля при регистрации, где пароль должен содержать от 8 до 20 символов, включая цифры и специальные знаки." Алгоритм решения: Составляем позитивные тесты (валидные пароли разной сложности) и негативные (слишком короткий/длинный пароль, без цифр, без спецсимволов). Проверяем граничные значения (7, 8, 20, 21 символ).

При решении любой задачи придерживайтесь следующего алгоритма:

Уточните требования и ограничения Определите основные функции и характеристики Разбейте тестирование на логические блоки Для каждого блока составьте позитивные и негативные тест-кейсы Проверьте граничные условия Оцените потенциальные риски и уязвимости Предложите способы автоматизации тестирования (если применимо)

Важно: работодатели ценят не только правильный ответ, но и рассуждения, приводящие к нему. Проговаривайте вслух свой ход мыслей — это демонстрирует аналитические способности и системный подход к тестированию.

Тест-кейсы и баг-репорты: как правильно составлять

Умение грамотно документировать процесс тестирования — ключевой навык для QA-инженера. Рассмотрим лучшие практики составления тест-кейсов и баг-репортов. 📝

Правильно составленный тест-кейс должен содержать следующие элементы:

ID — уникальный идентификатор

— уникальный идентификатор Название — краткое описание цели теста

— краткое описание цели теста Предусловия — необходимые начальные условия

— необходимые начальные условия Шаги воспроизведения — пронумерованный список действий

— пронумерованный список действий Ожидаемый результат — четкое описание того, что должно произойти

— четкое описание того, что должно произойти Фактический результат — то, что произошло на самом деле

— то, что произошло на самом деле Статус — результат теста (пройден/не пройден)

— результат теста (пройден/не пройден) Приоритет — важность теста

Пример хорошо составленного тест-кейса:

ID: TC-001 Название: Проверка входа с корректными учетными данными Предусловия: Пользователь зарегистрирован в системе Шаги:

Открыть страницу авторизации Ввести корректный email в поле "Email" Ввести корректный пароль в поле "Пароль" Нажать кнопку "Войти" Ожидаемый результат: Пользователь успешно авторизован и перенаправлен в личный кабинет Приоритет: Высокий

Баг-репорт должен содержать следующую информацию:

ID — уникальный идентификатор бага

— уникальный идентификатор бага Краткое описание — суть проблемы в одном предложении

— суть проблемы в одном предложении Шаги воспроизведения — четкие инструкции для воспроизведения

— четкие инструкции для воспроизведения Фактический результат — что происходит

— что происходит Ожидаемый результат — что должно происходить

— что должно происходить Серьезность (Severity) — насколько серьезен дефект (Critical, Major, Minor, Trivial)

(Severity) — насколько серьезен дефект (Critical, Major, Minor, Trivial) Приоритет (Priority) — насколько срочно нужно исправить (High, Medium, Low)

(Priority) — насколько срочно нужно исправить (High, Medium, Low) Окружение — ОС, браузер, устройство

— ОС, браузер, устройство Скриншоты/видео — визуальное подтверждение бага

Пример качественного баг-репорта:

ID: BUG-001 Краткое описание: Кнопка "Оплатить" не активна после заполнения всех обязательных полей Шаги воспроизведения:

Войти в личный кабинет Добавить товар в корзину Перейти к оформлению заказа Заполнить все обязательные поля (отмечены *) Нажать кнопку "Оплатить" Фактический результат: Кнопка "Оплатить" остается неактивной, заказ невозможно оформить Ожидаемый результат: Кнопка "Оплатить" становится активной, позволяя завершить оформление заказа Серьезность: Critical Приоритет: High Окружение: Windows 10, Chrome 96.0.4664.110

При составлении документации для тестового задания помните о следующих принципах:

Краткость и ясность — избегайте двусмысленности и лишних слов Воспроизводимость — любой член команды должен иметь возможность повторить тест или баг Детализация — указывайте конкретные значения и действия Изолированность — один тест-кейс должен проверять одну функцию Обоснованность — укажите, почему баг важен для бизнеса

Компании особенно ценят кандидатов, способных не только найти баги, но и эффективно их документировать. По данным исследований, некачественная документация приводит к тому, что до 30% дефектов возвращаются на доработку из-за непонимания разработчиками сути проблемы.

Типичные ошибки при выполнении тестовых заданий для QA

Анализ сотен тестовых заданий показывает, что большинство кандидатов совершают одни и те же ошибки, которые можно легко избежать. Разберем наиболее распространенные промахи и способы их предотвращения. ⚠️

Десять самых распространенных ошибок при выполнении тестовых заданий:

Неполное понимание требований — кандидаты часто начинают тестирование, не до конца разобравшись в задании Отсутствие системного подхода — хаотичное тестирование без четкой стратегии Игнорирование граничных значений — проверка только "счастливого пути" Неточное документирование — размытые формулировки в тест-кейсах и баг-репортах Отсутствие приоритизации — все найденные дефекты рассматриваются как равнозначные Недостаточное внимание к деталям — упущение мелких, но важных аспектов Неполное описание окружения — отсутствие информации о браузере, ОС, устройстве Избыточное тестирование — потеря фокуса на главном из-за проверки незначительных аспектов Отсутствие скриншотов/видео — недостаточное визуальное подтверждение найденных дефектов Нарушение дедлайна — неспособность уложиться в отведенное время

Сравнение подходов начинающих и опытных тестировщиков:

Аспект Начинающий тестировщик Опытный тестировщик Подготовка к тестированию Сразу начинает тестировать Анализирует требования, составляет план Охват тестирования Фокусируется на очевидных функциях Рассматривает все возможные сценарии и взаимодействия Документация Описывает найденные проблемы поверхностно Предоставляет детальные, воспроизводимые отчеты Приоритизация Отчитывается обо всех найденных багах как о равнозначных Выделяет критичные дефекты, влияющие на бизнес-процессы Управление временем Часто не успевает выполнить все запланированные проверки Эффективно распределяет время между задачами

Как избежать типичных ошибок:

Задавайте уточняющие вопросы до начала выполнения задания

до начала выполнения задания Составьте план тестирования и придерживайтесь его

и придерживайтесь его Используйте чек-листы для отслеживания прогресса

для отслеживания прогресса Применяйте техники тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения)

(классы эквивалентности, граничные значения) Оставляйте время на проверку своей работы перед отправкой

своей работы перед отправкой Имитируйте реальные пользовательские сценарии , а не только технические аспекты

, а не только технические аспекты Документируйте не только баги, но и подход к тестированию

Статистика показывает, что 65% рекрутеров отмечают неспособность кандидатов структурировать свою работу как ключевую причину отказа после выполнения тестового задания. При этом 83% успешных кандидатов предоставляют не только результаты тестирования, но и методологию своего подхода.

Освоив типичные тестовые задания и научившись их правильно выполнять, вы значительно повышаете свои шансы на успешное прохождение собеседования. Помните: компании ищут не идеальных исполнителей, а системных мыслителей, способных обнаружить потенциальные проблемы до того, как с ними столкнутся пользователи. Тестирование — это искусство предвидения и методичного исследования, поэтому демонстрируйте не только технические навыки, но и глубокое понимание того, как ваша работа влияет на конечный продукт и его пользователей.

Читайте также