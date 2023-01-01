Стоимость рекламы в Telegram: факторы и советы

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Для кого эта статья:

Рекламодатели и маркетологи, работающие с цифровым маркетингом

Владельцы бизнеса и стартапы, стремящиеся оптимизировать рекламные бюджеты

Специалисты по интернет-рекламе, интересующиеся рекламными платформами и методами продвижения в Telegram 💰 Telegram из простого мессенджера превратился в мощную рекламную платформу, где крутятся миллионы рекламных бюджетов. Многие рекламодатели, однако, до сих пор ломают голову над вопросом: сколько же на самом деле стоит эффективная реклама в Telegram и от чего зависит ее цена? Я проанализировал тысячи рекламных размещений и готов раскрыть карты — покажу реальные цифры, объясню скрытые механизмы ценообразования и расскажу, как добиться максимального ROI, не сливая бюджет попусту. Независимо от того, планируете ли вы первую кампанию или оптимизируете текущие размещения, эта статья станет вашим практическим руководством к действию.

Как формируется стоимость рекламы в Telegram

Стоимость рекламы в Telegram формируется по принципам, существенно отличающимся от классических социальных сетей. Здесь действуют две основные системы: официальная рекламная платформа Telegram Ads и прямые размещения у владельцев каналов.

В случае с Telegram Ads (запущена в 2023 году) используется аукционная модель с оплатой за клик или за тысячу показов. Стартовая ставка здесь составляет от $2 за 1000 показов, но в конкурентных нишах может взлетать до $10-15.

При прямых размещениях у владельцев каналов цены устанавливаются индивидуально и зависят от нескольких ключевых параметров:

Размер аудитории канала (количество подписчиков)

Качество аудитории (вовлеченность, конверсии с предыдущих размещений)

Тематическая релевантность (узкоспециализированные каналы часто дороже)

Сезонность и время размещения (пиковые периоды стоят дороже)

🧮 Для наглядности приведу актуальные данные о средних ценах за размещение в зависимости от размера канала:

Размер канала Средняя стоимость поста CPM (цена за 1000 показов) До 10 000 подписчиков 1 000 – 5 000 ₽ 200 – 800 ₽ 10 000 – 50 000 5 000 – 25 000 ₽ 150 – 600 ₽ 50 000 – 100 000 25 000 – 60 000 ₽ 120 – 450 ₽ 100 000 – 500 000 60 000 – 200 000 ₽ 100 – 350 ₽ 500 000+ от 200 000 ₽ 80 – 250 ₽

Важно отметить, что в отличие от классических платформ, в Telegram CPM обычно снижается с ростом аудитории канала — это связано с тем, что крупные каналы часто имеют более размытую аудиторию.

Стоит учитывать, что цены постоянно корректируются. По данным на начало 2025 года наблюдается тенденция к увеличению стоимости размещений на 15-20% в годовом исчислении, особенно в каналах с активной и вовлечённой аудиторией.

Максим Соболев, директор по маркетингу Когда мы только начинали работать с Telegram, совершили классическую ошибку — гнались за количеством подписчиков. Потратили почти 300 000 рублей на размещения в каналах-миллионниках с общей тематикой, но получили мизерную конверсию. Разобравшись в механике, перенаправили 50% бюджета в нишевые каналы с аудиторией 30-50 тысяч человек, но строго по нашей тематике. Результат? Стоимость привлечения клиента снизилась в 4,8 раза, а общая конверсия выросла вдвое. Ключевым инсайтом стало понимание, что в Telegram гораздо важнее релевантность аудитории и ее вовлеченность, чем просто количество глаз.

Помимо очевидных факторов, на цену влияет и техническая сторона — например, форматы медиафайлов в публикации. Посты с видео обычно обходятся на 10-30% дороже стандартных, а интерактивные форматы (опросы, кнопки и т.д.) могут увеличить стоимость еще на 15-20%.

Факторы влияния на цены рекламы в телеграм-каналах

При планировании рекламных кампаний в Telegram критически важно понимать факторы, которые действительно влияют на итоговую стоимость размещения. Эти данные позволят не только грамотно распределить бюджет, но и вести более эффективные переговоры с владельцами каналов. 📊

1. Вовлеченность аудитории — пожалуй, самый недооцененный фактор. Каналы с высоким engagement rate (ERR) обычно стоят дороже, но и приносят лучшие результаты:

Показатель ERR Влияние на базовую стоимость Примечание Ниже 5% Базовая цена Характерно для крупных новостных каналов 5-10% +20-40% к базе Средний показатель для тематических каналов 10-15% +40-70% к базе Высокая вовлеченность, часто в нишевых каналах Выше 15% +70-120% к базе Премиум-сегмент с лояльной аудиторией

2. Географическое распределение аудитории — цены могут отличаться в 2-4 раза в зависимости от страны проживания основной части подписчиков:

Москва/Санкт-Петербург — коэффициент х1.5-2 к базовой стоимости

Региональные центры РФ — базовая стоимость

СНГ (кроме России) — коэффициент х0.6-0.8 к базовой стоимости

Европа/США — коэффициент х2-3 к базовой стоимости

3. Тематическая специфика — разница в ценах на рекламу между разными нишами может достигать 400%:

Финансы, инвестиции — самый дорогой сегмент (x1.8-2.5 к среднему)

IT, бизнес, образование — премиум-сегмент (x1.3-1.8 к среднему)

Лайфстайл, психология — средний ценовой сегмент

Развлечения, юмор — бюджетный сегмент (x0.5-0.8 к среднему)

4. Сезонность — фактор, который многие упускают из виду. По данным аналитиков рынка, разница между низким и высоким сезонами может составлять до 70%:

Декабрь (+30-50% к средней цене) — пиковый предновогодний период

Январь (-20-30% от средней цены) — постпраздничный спад

Сентябрь-октябрь (+15-25%) — высокий деловой сезон

Май-июнь (-10-15%) — снижение активности перед летом

5. Конкуренция за рекламные слоты — рост спроса в определенных нишах может увеличить стоимость размещения на 30-50% всего за несколько недель.

6. Время размещения — стоимость поста в прайм-тайм (обычно с 19:00 до 22:00) может быть на 15-25% выше, чем в другие часы. Некоторые каналы взимают дополнительную плату за возможность выбора точного времени публикации.

7. Эксклюзивность — гарантия отсутствия конкурентных рекламных размещений в течение определенного периода увеличивает стоимость на 40-100%.

Ценовая политика различных рекламных форматов

Telegram предлагает рекламодателям множество форматов, каждый из которых имеет свою специфику ценообразования. Понимание этих нюансов позволит грамотно распределить бюджет и выбрать оптимальный формат для ваших задач. 🎯

Стандартные рекламные посты — базовый и наиболее распространенный формат:

Текстовый пост (до 1000 символов) — базовая стоимость

Пост с одним изображением/фото — +10-15% к базовой стоимости

Пост с несколькими изображениями (галерея) — +20-30% к базовой стоимости

Пост с видеоматериалом — +30-50% к базовой стоимости

Расширенные форматы — повышают вовлеченность, но и стоят дороже:

Интерактивные кнопки и ссылки — +15-25% к стоимости поста

Посты с опросами — +20-30% к стоимости обычного поста

Мини-приложения и игры — +50-100% к базовой стоимости

Нативная интеграция — органическое упоминание продукта в контенте канала:

Краткое упоминание (1-2 предложения) — 50-70% от стоимости полноценного поста

Развернутая интеграция с детальным обзором — +30-50% к стоимости стандартного поста

Серия интеграций (3+ упоминаний) — скидка 15-25% от суммы отдельных размещений

Официальная реклама через Telegram Ads — работает по аукционной модели:

Спонсорские сообщения в каналах — от $2 за 1000 показов (CPM)

Рекламные посты с кнопкой — от $1 за клик (CPC)

Премиальное размещение (топовые каналы) — от $8 за 1000 показов

Специальные форматы — имеют особое ценообразование:

Закрепленный пост — +70-100% к стоимости обычного размещения (обычно на 24 часа)

Размещение в подборке/дайджесте — 40-60% от стоимости отдельного поста

Инфлюенсер-интеграция (когда автор канала лично рекомендует продукт) — +50-120% к стандартной цене

Анна Веретенникова, head of digital В прошлом году мы запускали новый продукт и решили экспериментировать с форматами в Telegram. Запустили идентичные по содержанию кампании, но в разных форматах с одним и тем же бюджетом в 500 000 рублей. Результаты нас удивили: обычные посты с кнопкой принесли конверсию 1.2%, интерактивные посты с мини-игрой — 2.8%, а нативные интеграции с реальными кейсами — колоссальные 4.7%! При этом стоимость нативных интеграций была всего на 40% выше стандартных постов, но ROI оказался в 2.6 раза лучше. Мы полностью переосмыслили свою стратегию в пользу глубоких нативных форматов, несмотря на их более высокую стоимость. Ключевой урок: в Telegram аудитория гораздо лучше реагирует на персонализированный подход и "живые" рекомендации, чем на явную рекламу.

Сравнительная эффективность форматов (по данным на 2025 год):

Формат рекламы Средний CTR Средняя конверсия Средняя наценка Простой текстовый пост 1.2-2.5% 0.5-1.2% Базовая цена Пост с изображением 1.8-3.2% 0.7-1.5% +15% Видеопост 2.5-4.0% 0.9-2.1% +40% Интерактивный пост 3.0-5.5% 1.2-2.8% +25% Нативная интеграция 2.8-6.0% 1.8-4.5% +35% Telegram Ads 0.8-2.0% 0.3-1.0% Аукцион

Важно отметить, что стоимость форматов может значительно варьироваться в зависимости от канала и его ценовой политики. Некоторые авторские каналы устанавливают фиксированную стоимость размещения вне зависимости от формата, тогда как другие имеют сложную систему наценок.

Оптимизация бюджета при запуске рекламы в Telegram

Грамотная оптимизация рекламных затрат в Telegram может радикально повысить эффективность ваших кампаний. Важно не просто экономить, а максимизировать отдачу от каждого вложенного рубля. Я собрал проверенные на практике методы, которые помогут вам получить максимальную отдачу даже с ограниченным бюджетом. 💸

1. Используйте подход тестирования с малыми бюджетами:

Выделите 15-20% от общего бюджета на тестирование разных каналов

Начните с минимальных размещений в 5-7 разных каналах вашей ниши

Отслеживайте ключевые метрики: CTR, конверсию, стоимость привлечения клиента (CAC)

Масштабируйте только на каналах, показавших лучшие результаты

Такой подход позволяет избежать "слива" большого бюджета на неэффективные каналы и форматы. По статистике, тестирование с малыми бюджетами сокращает стоимость конверсии в среднем на 30-40%.

2. Используйте пакетные размещения и годовые контракты:

Пакет из 3-5 постов — скидка 10-15% от стоимости отдельных размещений

Пакет из 10+ постов — скидка 20-30%

Долгосрочный контракт (от 6 месяцев) — скидка 25-40%

3. Оптимизируйте время размещения:

Избегайте пиковых часов, если ваш продукт не требует моментального отклика. Размещение в непиковые часы (например, с 12:00 до 16:00) может обойтись на 15-20% дешевле, при незначительном снижении охвата (5-10%).

4. Используйте размещения в связке с аналитикой:

Настройте UTM-метки для каждого канала и формата

Используйте "маяки" — уникальные промокоды для отслеживания эффективности

Создайте систему атрибуции для правильной оценки эффективности каналов

Регулярно пересматривайте распределение бюджета на основе данных

5. Оптимизируйте стоимость через нестандартные форматы:

Вместо покупки одного размещения в крупном канале (100k+ подписчиков), рассмотрите возможность размещения в 3-5 нишевых каналах с аудиторией 20-40k. Часто такой подход дает лучшую конверсию при том же или даже меньшем бюджете.

6. Используйте бартерные и партнерские схемы:

Если у вас есть собственный канал или продукт, интересный владельцам каналов, предложите бартерное размещение или партнерскую схему с оплатой за результат (CPA-модель). Это может сократить прямые затраты на 40-70%.

7. Оптимизируйте контент для максимальной эффективности:

Придерживайтесь оптимальной длины поста (700-1000 символов)

Используйте первые 150 символов максимально эффективно — это то, что видят пользователи в предпросмотре

Включайте призыв к действию в первый абзац

Тестируйте различные визуальные элементы для определения наиболее эффективных

8. Комбинируйте официальную рекламу (Telegram Ads) с прямыми размещениями:

Telegram Ads работает по аукционной модели, что позволяет находить недооцененные сегменты аудитории. Распределение 20-30% бюджета на официальную рекламу помогает снизить общую стоимость охвата.

9. Планируйте кампании в низкий сезон:

С учетом сезонных колебаний, размещение в январе-феврале или июле-августе может обойтись на 20-30% дешевле при сопоставимой эффективности.

10. Используйте вторичные размещения:

Некоторые каналы предлагают "повторное размещение" спустя 1-2 недели после первоначальной публикации с существенной скидкой (40-60% от первоначальной стоимости). Это отличный способ охватить подписчиков, пропустивших первую публикацию.

Советы по выбору каналов с лучшим соотношением цены и ROI

Выбор правильных каналов для размещения — это искусство балансирования между стоимостью рекламы и потенциальной отдачей. Я проанализировал сотни кампаний и выделил ключевые критерии, которые действительно влияют на эффективность вложений в рекламу в Telegram. 🔍

1. Фокусируйтесь на метриках вовлеченности, а не только на размере аудитории

Каналы с высоким ERR (Engagement Rate Reach) обычно дают лучшую конверсию. Вот формула для оценки реальной вовлеченности канала:

ERR = (среднее количество просмотров последних 10 постов / количество подписчиков) × 100%

ERR ниже 30% — низкая вовлеченность, высокий риск

ERR 30-60% — средняя вовлеченность, приемлемый показатель

ERR 60-80% — высокая вовлеченность, хороший выбор

ERR выше 80% — отличный показатель, идеальный выбор

2. Анализируйте качество аудитории через косвенные показатели

Перед размещением запросите у администраторов канала:

Демографические данные аудитории (возраст, пол, геолокация)

Статистику кликов по рекламным ссылкам за последние 5-10 размещений

Отзывы предыдущих рекламодателей с конкретными результатами

3. Используйте микс из разных типов каналов для оптимального охвата

Исследования показывают, что оптимальное соотношение для большинства кампаний:

20-30% бюджета — крупные новостные/развлекательные каналы (широкий охват)

40-50% бюджета — средние тематические каналы (по вашей нише)

20-30% бюджета — нишевые экспертные каналы (максимальная конверсия)

4. Обратите внимание на коэффициент соответствия аудитории (AFC)

Разработайте портрет вашей целевой аудитории и оценивайте, насколько аудитория канала соответствует этому портрету. Даже если канал дороже, но имеет высокий AFC, он обычно дает лучший ROI.

5. Проверяйте наличие "мертвых душ" и накрученных подписчиков

Признаки каналов с накрученной аудиторией:

Резкие скачки в количестве подписчиков (более 5-10% в день)

Очень низкий ERR (менее 10-15%)

Непропорциональное соотношение просмотров и реакций/комментариев

Отсутствие живого общения в комментариях

6. Оценивайте стиль коммуникации и тональность канала

Выбирайте каналы, чья тональность близка к вашему бренду. Несоответствие может привести к отторжению аудиторией вашего рекламного сообщения, даже если демографически аудитория подходит.

7. Проведите тест с минимальным бюджетом

Перед крупными вложениями проведите тестовое размещение с минимальным бюджетом. Идеальная схема:

Выберите 5-7 потенциально эффективных каналов

Разместите идентичные по содержанию, но с уникальными UTM-метками посты

Проанализируйте не только клики, но и качество трафика (время на сайте, глубину просмотра, конверсию)

8. Используйте инструменты аналитики для оценки эффективности

Для каждого канала отслеживайте:

CPC (стоимость клика) = стоимость размещения / количество переходов

CPL (стоимость лида) = стоимость размещения / количество лидов

ROI (возврат инвестиций) = (доход от рекламы – стоимость размещения) / стоимость размещения × 100%

9. Учитывайте специфику разных тематических категорий

По данным исследований, средние показатели конверсии существенно различаются по категориям:

Образовательные каналы: высокая конверсия в лиды (3-5%), но более длинный цикл продаж

Финансовые каналы: средняя конверсия (1-3%), но высокая стоимость клиента

Лайфстайл: низкая конверсия (0.5-1.5%), но низкая стоимость охвата

IT/технологические: средняя конверсия (2-4%), высокая лояльность аудитории

10. Регулярно пересматривайте эффективность каналов

Каналы в Telegram быстро меняются. Оптимальная периодичность переоценки эффективности — один раз в 2-3 месяца. Ведите таблицу ROI по каждому каналу и динамически перераспределяйте бюджет в пользу наиболее эффективных.