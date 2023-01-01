Стоимость рекламы в Telegram: факторы и советы#Таргетированная реклама #Маркетинговая стратегия #Маркетинг в мессенджерах
Для кого эта статья:
- Рекламодатели и маркетологи, работающие с цифровым маркетингом
- Владельцы бизнеса и стартапы, стремящиеся оптимизировать рекламные бюджеты
Специалисты по интернет-рекламе, интересующиеся рекламными платформами и методами продвижения в Telegram
💰 Telegram из простого мессенджера превратился в мощную рекламную платформу, где крутятся миллионы рекламных бюджетов. Многие рекламодатели, однако, до сих пор ломают голову над вопросом: сколько же на самом деле стоит эффективная реклама в Telegram и от чего зависит ее цена? Я проанализировал тысячи рекламных размещений и готов раскрыть карты — покажу реальные цифры, объясню скрытые механизмы ценообразования и расскажу, как добиться максимального ROI, не сливая бюджет попусту. Независимо от того, планируете ли вы первую кампанию или оптимизируете текущие размещения, эта статья станет вашим практическим руководством к действию.
Как формируется стоимость рекламы в Telegram
Стоимость рекламы в Telegram формируется по принципам, существенно отличающимся от классических социальных сетей. Здесь действуют две основные системы: официальная рекламная платформа Telegram Ads и прямые размещения у владельцев каналов.
В случае с Telegram Ads (запущена в 2023 году) используется аукционная модель с оплатой за клик или за тысячу показов. Стартовая ставка здесь составляет от $2 за 1000 показов, но в конкурентных нишах может взлетать до $10-15.
При прямых размещениях у владельцев каналов цены устанавливаются индивидуально и зависят от нескольких ключевых параметров:
- Размер аудитории канала (количество подписчиков)
- Качество аудитории (вовлеченность, конверсии с предыдущих размещений)
- Тематическая релевантность (узкоспециализированные каналы часто дороже)
- Сезонность и время размещения (пиковые периоды стоят дороже)
🧮 Для наглядности приведу актуальные данные о средних ценах за размещение в зависимости от размера канала:
|Размер канала
|Средняя стоимость поста
|CPM (цена за 1000 показов)
|До 10 000 подписчиков
|1 000 – 5 000 ₽
|200 – 800 ₽
|10 000 – 50 000
|5 000 – 25 000 ₽
|150 – 600 ₽
|50 000 – 100 000
|25 000 – 60 000 ₽
|120 – 450 ₽
|100 000 – 500 000
|60 000 – 200 000 ₽
|100 – 350 ₽
|500 000+
|от 200 000 ₽
|80 – 250 ₽
Важно отметить, что в отличие от классических платформ, в Telegram CPM обычно снижается с ростом аудитории канала — это связано с тем, что крупные каналы часто имеют более размытую аудиторию.
Стоит учитывать, что цены постоянно корректируются. По данным на начало 2025 года наблюдается тенденция к увеличению стоимости размещений на 15-20% в годовом исчислении, особенно в каналах с активной и вовлечённой аудиторией.
Максим Соболев, директор по маркетингу
Когда мы только начинали работать с Telegram, совершили классическую ошибку — гнались за количеством подписчиков. Потратили почти 300 000 рублей на размещения в каналах-миллионниках с общей тематикой, но получили мизерную конверсию. Разобравшись в механике, перенаправили 50% бюджета в нишевые каналы с аудиторией 30-50 тысяч человек, но строго по нашей тематике. Результат? Стоимость привлечения клиента снизилась в 4,8 раза, а общая конверсия выросла вдвое. Ключевым инсайтом стало понимание, что в Telegram гораздо важнее релевантность аудитории и ее вовлеченность, чем просто количество глаз.
Помимо очевидных факторов, на цену влияет и техническая сторона — например, форматы медиафайлов в публикации. Посты с видео обычно обходятся на 10-30% дороже стандартных, а интерактивные форматы (опросы, кнопки и т.д.) могут увеличить стоимость еще на 15-20%.
Факторы влияния на цены рекламы в телеграм-каналах
При планировании рекламных кампаний в Telegram критически важно понимать факторы, которые действительно влияют на итоговую стоимость размещения. Эти данные позволят не только грамотно распределить бюджет, но и вести более эффективные переговоры с владельцами каналов. 📊
1. Вовлеченность аудитории — пожалуй, самый недооцененный фактор. Каналы с высоким engagement rate (ERR) обычно стоят дороже, но и приносят лучшие результаты:
|Показатель ERR
|Влияние на базовую стоимость
|Примечание
|Ниже 5%
|Базовая цена
|Характерно для крупных новостных каналов
|5-10%
|+20-40% к базе
|Средний показатель для тематических каналов
|10-15%
|+40-70% к базе
|Высокая вовлеченность, часто в нишевых каналах
|Выше 15%
|+70-120% к базе
|Премиум-сегмент с лояльной аудиторией
2. Географическое распределение аудитории — цены могут отличаться в 2-4 раза в зависимости от страны проживания основной части подписчиков:
- Москва/Санкт-Петербург — коэффициент х1.5-2 к базовой стоимости
- Региональные центры РФ — базовая стоимость
- СНГ (кроме России) — коэффициент х0.6-0.8 к базовой стоимости
- Европа/США — коэффициент х2-3 к базовой стоимости
3. Тематическая специфика — разница в ценах на рекламу между разными нишами может достигать 400%:
- Финансы, инвестиции — самый дорогой сегмент (x1.8-2.5 к среднему)
- IT, бизнес, образование — премиум-сегмент (x1.3-1.8 к среднему)
- Лайфстайл, психология — средний ценовой сегмент
- Развлечения, юмор — бюджетный сегмент (x0.5-0.8 к среднему)
4. Сезонность — фактор, который многие упускают из виду. По данным аналитиков рынка, разница между низким и высоким сезонами может составлять до 70%:
- Декабрь (+30-50% к средней цене) — пиковый предновогодний период
- Январь (-20-30% от средней цены) — постпраздничный спад
- Сентябрь-октябрь (+15-25%) — высокий деловой сезон
- Май-июнь (-10-15%) — снижение активности перед летом
5. Конкуренция за рекламные слоты — рост спроса в определенных нишах может увеличить стоимость размещения на 30-50% всего за несколько недель.
6. Время размещения — стоимость поста в прайм-тайм (обычно с 19:00 до 22:00) может быть на 15-25% выше, чем в другие часы. Некоторые каналы взимают дополнительную плату за возможность выбора точного времени публикации.
7. Эксклюзивность — гарантия отсутствия конкурентных рекламных размещений в течение определенного периода увеличивает стоимость на 40-100%.
Ценовая политика различных рекламных форматов
Telegram предлагает рекламодателям множество форматов, каждый из которых имеет свою специфику ценообразования. Понимание этих нюансов позволит грамотно распределить бюджет и выбрать оптимальный формат для ваших задач. 🎯
Стандартные рекламные посты — базовый и наиболее распространенный формат:
- Текстовый пост (до 1000 символов) — базовая стоимость
- Пост с одним изображением/фото — +10-15% к базовой стоимости
- Пост с несколькими изображениями (галерея) — +20-30% к базовой стоимости
- Пост с видеоматериалом — +30-50% к базовой стоимости
Расширенные форматы — повышают вовлеченность, но и стоят дороже:
- Интерактивные кнопки и ссылки — +15-25% к стоимости поста
- Посты с опросами — +20-30% к стоимости обычного поста
- Мини-приложения и игры — +50-100% к базовой стоимости
Нативная интеграция — органическое упоминание продукта в контенте канала:
- Краткое упоминание (1-2 предложения) — 50-70% от стоимости полноценного поста
- Развернутая интеграция с детальным обзором — +30-50% к стоимости стандартного поста
- Серия интеграций (3+ упоминаний) — скидка 15-25% от суммы отдельных размещений
Официальная реклама через Telegram Ads — работает по аукционной модели:
- Спонсорские сообщения в каналах — от $2 за 1000 показов (CPM)
- Рекламные посты с кнопкой — от $1 за клик (CPC)
- Премиальное размещение (топовые каналы) — от $8 за 1000 показов
Специальные форматы — имеют особое ценообразование:
- Закрепленный пост — +70-100% к стоимости обычного размещения (обычно на 24 часа)
- Размещение в подборке/дайджесте — 40-60% от стоимости отдельного поста
- Инфлюенсер-интеграция (когда автор канала лично рекомендует продукт) — +50-120% к стандартной цене
Анна Веретенникова, head of digital
В прошлом году мы запускали новый продукт и решили экспериментировать с форматами в Telegram. Запустили идентичные по содержанию кампании, но в разных форматах с одним и тем же бюджетом в 500 000 рублей. Результаты нас удивили: обычные посты с кнопкой принесли конверсию 1.2%, интерактивные посты с мини-игрой — 2.8%, а нативные интеграции с реальными кейсами — колоссальные 4.7%! При этом стоимость нативных интеграций была всего на 40% выше стандартных постов, но ROI оказался в 2.6 раза лучше. Мы полностью переосмыслили свою стратегию в пользу глубоких нативных форматов, несмотря на их более высокую стоимость. Ключевой урок: в Telegram аудитория гораздо лучше реагирует на персонализированный подход и "живые" рекомендации, чем на явную рекламу.
Сравнительная эффективность форматов (по данным на 2025 год):
|Формат рекламы
|Средний CTR
|Средняя конверсия
|Средняя наценка
|Простой текстовый пост
|1.2-2.5%
|0.5-1.2%
|Базовая цена
|Пост с изображением
|1.8-3.2%
|0.7-1.5%
|+15%
|Видеопост
|2.5-4.0%
|0.9-2.1%
|+40%
|Интерактивный пост
|3.0-5.5%
|1.2-2.8%
|+25%
|Нативная интеграция
|2.8-6.0%
|1.8-4.5%
|+35%
|Telegram Ads
|0.8-2.0%
|0.3-1.0%
|Аукцион
Важно отметить, что стоимость форматов может значительно варьироваться в зависимости от канала и его ценовой политики. Некоторые авторские каналы устанавливают фиксированную стоимость размещения вне зависимости от формата, тогда как другие имеют сложную систему наценок.
Оптимизация бюджета при запуске рекламы в Telegram
Грамотная оптимизация рекламных затрат в Telegram может радикально повысить эффективность ваших кампаний. Важно не просто экономить, а максимизировать отдачу от каждого вложенного рубля. Я собрал проверенные на практике методы, которые помогут вам получить максимальную отдачу даже с ограниченным бюджетом. 💸
1. Используйте подход тестирования с малыми бюджетами:
- Выделите 15-20% от общего бюджета на тестирование разных каналов
- Начните с минимальных размещений в 5-7 разных каналах вашей ниши
- Отслеживайте ключевые метрики: CTR, конверсию, стоимость привлечения клиента (CAC)
- Масштабируйте только на каналах, показавших лучшие результаты
Такой подход позволяет избежать "слива" большого бюджета на неэффективные каналы и форматы. По статистике, тестирование с малыми бюджетами сокращает стоимость конверсии в среднем на 30-40%.
2. Используйте пакетные размещения и годовые контракты:
- Пакет из 3-5 постов — скидка 10-15% от стоимости отдельных размещений
- Пакет из 10+ постов — скидка 20-30%
- Долгосрочный контракт (от 6 месяцев) — скидка 25-40%
3. Оптимизируйте время размещения:
Избегайте пиковых часов, если ваш продукт не требует моментального отклика. Размещение в непиковые часы (например, с 12:00 до 16:00) может обойтись на 15-20% дешевле, при незначительном снижении охвата (5-10%).
4. Используйте размещения в связке с аналитикой:
- Настройте UTM-метки для каждого канала и формата
- Используйте "маяки" — уникальные промокоды для отслеживания эффективности
- Создайте систему атрибуции для правильной оценки эффективности каналов
- Регулярно пересматривайте распределение бюджета на основе данных
5. Оптимизируйте стоимость через нестандартные форматы:
Вместо покупки одного размещения в крупном канале (100k+ подписчиков), рассмотрите возможность размещения в 3-5 нишевых каналах с аудиторией 20-40k. Часто такой подход дает лучшую конверсию при том же или даже меньшем бюджете.
6. Используйте бартерные и партнерские схемы:
Если у вас есть собственный канал или продукт, интересный владельцам каналов, предложите бартерное размещение или партнерскую схему с оплатой за результат (CPA-модель). Это может сократить прямые затраты на 40-70%.
7. Оптимизируйте контент для максимальной эффективности:
- Придерживайтесь оптимальной длины поста (700-1000 символов)
- Используйте первые 150 символов максимально эффективно — это то, что видят пользователи в предпросмотре
- Включайте призыв к действию в первый абзац
- Тестируйте различные визуальные элементы для определения наиболее эффективных
8. Комбинируйте официальную рекламу (Telegram Ads) с прямыми размещениями:
Telegram Ads работает по аукционной модели, что позволяет находить недооцененные сегменты аудитории. Распределение 20-30% бюджета на официальную рекламу помогает снизить общую стоимость охвата.
9. Планируйте кампании в низкий сезон:
С учетом сезонных колебаний, размещение в январе-феврале или июле-августе может обойтись на 20-30% дешевле при сопоставимой эффективности.
10. Используйте вторичные размещения:
Некоторые каналы предлагают "повторное размещение" спустя 1-2 недели после первоначальной публикации с существенной скидкой (40-60% от первоначальной стоимости). Это отличный способ охватить подписчиков, пропустивших первую публикацию.
Советы по выбору каналов с лучшим соотношением цены и ROI
Выбор правильных каналов для размещения — это искусство балансирования между стоимостью рекламы и потенциальной отдачей. Я проанализировал сотни кампаний и выделил ключевые критерии, которые действительно влияют на эффективность вложений в рекламу в Telegram. 🔍
1. Фокусируйтесь на метриках вовлеченности, а не только на размере аудитории
Каналы с высоким ERR (Engagement Rate Reach) обычно дают лучшую конверсию. Вот формула для оценки реальной вовлеченности канала:
ERR = (среднее количество просмотров последних 10 постов / количество подписчиков) × 100%
- ERR ниже 30% — низкая вовлеченность, высокий риск
- ERR 30-60% — средняя вовлеченность, приемлемый показатель
- ERR 60-80% — высокая вовлеченность, хороший выбор
- ERR выше 80% — отличный показатель, идеальный выбор
2. Анализируйте качество аудитории через косвенные показатели
Перед размещением запросите у администраторов канала:
- Демографические данные аудитории (возраст, пол, геолокация)
- Статистику кликов по рекламным ссылкам за последние 5-10 размещений
- Отзывы предыдущих рекламодателей с конкретными результатами
3. Используйте микс из разных типов каналов для оптимального охвата
Исследования показывают, что оптимальное соотношение для большинства кампаний:
- 20-30% бюджета — крупные новостные/развлекательные каналы (широкий охват)
- 40-50% бюджета — средние тематические каналы (по вашей нише)
- 20-30% бюджета — нишевые экспертные каналы (максимальная конверсия)
4. Обратите внимание на коэффициент соответствия аудитории (AFC)
Разработайте портрет вашей целевой аудитории и оценивайте, насколько аудитория канала соответствует этому портрету. Даже если канал дороже, но имеет высокий AFC, он обычно дает лучший ROI.
5. Проверяйте наличие "мертвых душ" и накрученных подписчиков
Признаки каналов с накрученной аудиторией:
- Резкие скачки в количестве подписчиков (более 5-10% в день)
- Очень низкий ERR (менее 10-15%)
- Непропорциональное соотношение просмотров и реакций/комментариев
- Отсутствие живого общения в комментариях
6. Оценивайте стиль коммуникации и тональность канала
Выбирайте каналы, чья тональность близка к вашему бренду. Несоответствие может привести к отторжению аудиторией вашего рекламного сообщения, даже если демографически аудитория подходит.
7. Проведите тест с минимальным бюджетом
Перед крупными вложениями проведите тестовое размещение с минимальным бюджетом. Идеальная схема:
- Выберите 5-7 потенциально эффективных каналов
- Разместите идентичные по содержанию, но с уникальными UTM-метками посты
- Проанализируйте не только клики, но и качество трафика (время на сайте, глубину просмотра, конверсию)
8. Используйте инструменты аналитики для оценки эффективности
Для каждого канала отслеживайте:
- CPC (стоимость клика) = стоимость размещения / количество переходов
- CPL (стоимость лида) = стоимость размещения / количество лидов
- ROI (возврат инвестиций) = (доход от рекламы – стоимость размещения) / стоимость размещения × 100%
9. Учитывайте специфику разных тематических категорий
По данным исследований, средние показатели конверсии существенно различаются по категориям:
- Образовательные каналы: высокая конверсия в лиды (3-5%), но более длинный цикл продаж
- Финансовые каналы: средняя конверсия (1-3%), но высокая стоимость клиента
- Лайфстайл: низкая конверсия (0.5-1.5%), но низкая стоимость охвата
- IT/технологические: средняя конверсия (2-4%), высокая лояльность аудитории
10. Регулярно пересматривайте эффективность каналов
Каналы в Telegram быстро меняются. Оптимальная периодичность переоценки эффективности — один раз в 2-3 месяца. Ведите таблицу ROI по каждому каналу и динамически перераспределяйте бюджет в пользу наиболее эффективных.
Помните, что в Telegram не существует универсальной формулы успеха. Лучшие результаты всегда достигаются через тестирование и анализ. Эффективная реклама в этой платформе — это не только вопрос бюджета, но и грамотного подхода к выбору каналов, форматов и методов размещения. Используйте данные, а не предположения, будьте гибкими в стратегии и не бойтесь экспериментировать с нестандартными форматами. Тщательный анализ статистики и постоянная оптимизация — ключ к высокому ROI на этой динамичной платформе.
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег